Czym jest klub książki?

Czytałeś ostatnio coś ciekawego? Wciągnęła cię jakaś wciągająca książka, o której po prostu musisz opowiedzieć wszystkim? W takim razie klub książki może być właśnie dla ciebie.

Spotkaj się w ciągu kilku minut Dzięki kontu w serwisie Doodle możesz szybko i całkowicie bezpłatnie organizować wydarzenia

W klubie książki masz okazję dzielić się swoją miłością do literatury i czytania w przyjaznej atmosferze. Każdy może odbierać sztukę, książki, programy telewizyjne czy filmy na zupełnie różne sposoby. Klub książki to miejsce, w którym możesz zgłębiać te kwestie razem z innymi.

Co więcej, masz okazję nawiązać nowe znajomości i zadbać o swoje zdrowie psychiczne.

Jak wygląda spotkanie klubu książki?

Jak sama nazwa wskazuje, jest to miejsce, w którym możesz dzielić się swoimi przemyśleniami na temat książek i nie tylko z osobami o podobnych poglądach. Mogą to być zarówno wspólne uznanie dla danego autora, jak i gorąca debata na temat ukrytego podtekstu.

Członkowie grupy zazwyczaj uzgadniają tytuł książki i czytają ją przed spotkaniem. Gdy wszyscy ją przeczytają, grupa spotyka się, aby omówić swoje wrażenia.

Ponieważ każdy ma swój własny punkt widzenia, spotkanie klubu książki pozwala na swobodną wymianę spostrzeżeń w otwartej i przyjaznej atmosferze. Uczestnicy mogą swobodnie wyrażać swoje przemyślenia i pogłębiać zrozumienie danej książki.

Kluby czytelnicze nie muszą ograniczać się wyłącznie do książek. Można w nich rozmawiać również o telewizji, sztuce i filmach. Najważniejsze, żeby dobrze się bawić – to jest najważniejsze.

Jak założyć klub książki? Cóż, możesz albo poszukać już istniejącego klubu, albo założyć własny. Zajrzyj na lokalne fora internetowe, sprawdź media społecznościowe lub porozmawiaj ze znajomymi, aby dowiedzieć się, czy znają jakieś kluby lub czy byliby zainteresowani założeniem takiego klubu razem z tobą.

Następnie warto ustalić termin spotkania. Chociaż spotkania klubów książki mogą odbywać się online, większość z nich ma charakter stacjonarny.

Każdy powinien się przedstawić, na wypadek gdyby pojawili się nowi członkowie. Dobrym sposobem na przełamanie lodów może być podanie swojego imienia oraz ulubionej książki lub postaci fikcyjnej. Osoba prowadząca spotkanie powinna następnie skupić uwagę na przeczytanej książce i oddać głos komuś, kto chce podzielić się swoimi przemyśleniami. W ten sposób wszyscy poczują się włączeni do dyskusji i będą mogli otwarcie dzielić się swoimi pomysłami i przemyśleniami.

Jeśli chodzi o wybór książki na następne spotkanie, postarajcie się wybrać pozycję, która odpowiada zainteresowaniom wszystkich uczestników, abyście mogli omówić różne aspekty tej książki. Można to zrobić na wiele sposobów. Na przykład każdy po kolei może zaproponować książkę lub grupa może wspólnie sporządzić listę i zagłosować na tę pozycję, która najbardziej im odpowiada.

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Jak zaplanować spotkanie klubu książki?

Ludzie mają napięty harmonogram i nie zawsze łatwo jest znaleźć czas, by zebrać wszystkich razem, zwłaszcza gdy muszą godzić obowiązki zawodowe z życiem rodzinnym. Właśnie w takich sytuacjach Doodle może pomóc.

Group Poll Ułatwia to zebranie dużych grup osób bez konieczności ciągłej wymiany wiadomości e-mail. Wystarczy utworzyć ankietę, wybrać kilka różnych opcji czasowych i wysłać je do uczestników. Oni wybierają te, które najbardziej im odpowiadają, a Ty otrzymujesz odpowiedź w ciągu kilku minut.

Doodle Professional pozwala również na dodawanie terminów i przypomnień, jeśli chcesz mieć pewność, że uczestnicy nie zapomną odpowiedzieć. Ponadto, jeśli wszyscy członkowie grupy zsynchronizują swoje kalendarze, wydarzenie zostanie dodane automatycznie, dzięki czemu nie będzie ryzyka, że pojawią się kolizje terminów.