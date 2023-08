Qu'est-ce qu'une réunion de club de lecture ?

Qu'est-ce qu'un club de lecture ?

Vous avez eu de bonnes lectures dernièrement ? Vous avez été accroché à un livre passionnant dont vous voulez parler à tout le monde ? Alors un club de lecture pourrait être la solution idéale pour vous.

Dans un club de lecture, vous avez la possibilité de partager votre amour de la littérature et de la lecture dans un espace enrichissant. Les gens peuvent vivre l'art, les livres, la télévision ou un film de manière complètement différente. Un club de lecture vous offre un endroit où explorer cela avec d'autres personnes.

En outre, vous avez la possibilité de vous faire de nouveaux amis et de prendre soin de votre santé mentale.

Que se passe-t-il lors d'une réunion d'un club de lecture ?

Comme son nom l'indique, c'est un endroit où vous pouvez partager vos idées sur les livres et d'autres sujets avec des personnes qui partagent vos idées. Cela peut aller de l'appréciation mutuelle d'un auteur à un débat enflammé sur un sous-texte caché.

Les membres se mettent généralement d'accord sur un livre et le lisent au préalable. Une fois que tout le monde a terminé, le groupe se réunit pour discuter de ce qu'il a pensé.

Comme chacun a son propre point de vue, une réunion de club de lecture permet un flux sain d'idées, dans un environnement ouvert et amical. Les gens peuvent exprimer ouvertement leurs pensées et élargir leur compréhension d'un livre particulier.

Les clubs de lecture ne concernent pas seulement les livres. La télévision, l'art et le cinéma peuvent également faire l'objet de discussions. Tant que vous vous amusez, c'est l'essentiel.

Comment démarrer un club de lecture ? Eh bien, cherchez à en trouver un qui existe déjà ou créez le vôtre. Consultez les panneaux d'affichage locaux, les médias sociaux ou parlez à vos amis pour voir s'ils connaissent un club ou s'ils sont intéressés pour en créer un avec vous.

Ensuite, vous devez trouver un moment pour vous rencontrer. Bien que les clubs de lecture puissent avoir lieu en ligne, la plupart se déroulent en personne.

Chacun doit se présenter au cas où il y aurait de nouveaux membres. Pour briser la glace, vous pouvez dire votre nom et votre livre ou personnage de fiction préféré. La personne qui dirige la réunion doit ensuite se concentrer sur le livre qui a été lu et donner la parole à quelqu'un qui souhaite partager ses idées. Ainsi, chacun se sentira inclus et pourra discuter ouvertement de ses idées et de ses pensées.

Lorsqu'il s'agit de choisir le livre pour la prochaine réunion, assurez-vous de choisir un livre qui correspond aux intérêts de chacun, afin de pouvoir discuter de divers aspects du livre. Cela peut se faire de différentes manières. Par exemple, chacun propose un livre à tour de rôle ou le groupe établit une liste et vote sur ce qu'il préfère.

Comment organiser une réunion de club de lecture ?

