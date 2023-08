O que é uma reunião do clube do livro?

O que é um Clube do Livro?

Teve alguma leitura agradável ultimamente? Tem sido viciado em um page-turner que você só tem que contar a todos? Então um clube do livro poderia ser a coisa certa para você.

Em um clube do livro, você tem a oportunidade de compartilhar seu amor pela literatura e pela leitura em um espaço acolhedor. As pessoas podem experimentar arte, livros, TV ou um filme de maneiras completamente diferentes. Um clube do livro lhe dá um lugar para explorar isso com outros.

Além disso, você tem a chance de fazer novos amigos e cuidar de sua saúde mental.

O que acontece em uma reunião do clube do livro?

Como o nome sugere, é um lugar para você compartilhar seus pensamentos sobre livros e muito mais com pessoas que pensam como você. Isso pode ser tudo, desde uma apreciação mútua de um autor até um debate ardente sobre um subtexto oculto.

Os membros geralmente concordam em um livro e o lêem com antecedência. Depois que todos tiverem terminado, o grupo se reúne para discutir o que eles pensaram.

Como cada um tem sua própria perspectiva, uma reunião do clube do livro permite um fluxo saudável de idéias, em um ambiente aberto e amigável. As pessoas podem expressar abertamente seus pensamentos e ampliar sua compreensão de um livro em particular.

Os clubes de leitura não têm que ser apenas para livros. TV, arte e cinema também podem ser discutidos. Desde que você esteja se divertindo - isso é o principal.

Como você começa com um clube do livro? Bem, ou procure encontrar um já existente ou crie o seu próprio. Verifique os quadros de mensagens locais, as mídias sociais ou fale com os amigos para ver se eles conhecem algum clube ou se estão interessados em começar um com você.

A seguir, você quer encontrar um tempo para se encontrar. Embora os clubes de leitura possam ocorrer on-line, a maioria será algo que é feito pessoalmente.

Todos devem se apresentar no caso de haver novos membros. Um bom quebra-gelo aqui poderia ser dizer seu nome e qual é seu livro favorito ou personagem fictício. A pessoa que lidera a reunião deve então se concentrar no livro que foi lido e oferecer a palavra a alguém que queira compartilhar seus pensamentos. Desta forma, todos se sentirão incluídos e discutirão suas idéias e pensamentos abertamente.

Quando chegar a hora de decidir sobre o livro para a próxima reunião, não deixe de procurar algo que atenda aos interesses de todos, para que você possa discutir vários aspectos do livro. Isto pode ser feito de várias maneiras. Por exemplo, todos se revezam para propor um livro ou o grupo reúne uma lista e vota sobre o que preferem.

Como você planeja uma reunião do clube do livro?

As pessoas têm horários ocupados e nem sempre é fácil encontrar um tempo para reunir todos quando têm que equilibrar trabalho e família. É aqui que Doodle pode ajudar.

