पुस्तक क्लब क्या है?

क्या हाल ही में आपने कोई अच्छी किताब पढ़ी है? क्या आप किसी ऐसी रोमांचक किताब की लत में हैं, जिसके बारे में आप हर किसी को बताना ही चाहेंगे? तो एक बुक क्लब आपके लिए बिल्कुल सही हो सकता है।

कुछ ही मिनटों में मिलें Doodle खाते से आप कार्यक्रमों का आयोजन जल्दी और पूरी तरह से मुफ्त में कर सकते हैं।

एक पुस्तक क्लब में, आपको साहित्य और पढ़ने के प्रति अपने प्रेम को एक पोषक वातावरण में साझा करने का अवसर मिलता है। लोग कला, किताबें, टीवी या फिल्म का अनुभव पूरी तरह से अलग-अलग तरीकों से कर सकते हैं। एक पुस्तक क्लब आपको दूसरों के साथ इसे अन्वेषण करने के लिए एक स्थान प्रदान करता है।

इसके अलावा, आपके पास नए दोस्त बनाने और अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने का मौका है।

पुस्तक क्लब की बैठक में क्या होता है?

जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह एक ऐसी जगह है जहाँ आप समान विचारधारा वाले लोगों के साथ किताबों और अन्य विषयों पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। इसमें किसी लेखक की प्रशंसा से लेकर छिपे हुए उपपाठ पर तीव्र बहस तक सब कुछ शामिल हो सकता है।

सदस्य आम तौर पर एक किताब पर सहमत होते हैं और उसे पहले से पढ़ते हैं। जब सभी पढ़कर समाप्त कर लेते हैं, तो समूह मिलकर इस पर अपनी राय साझा करता है कि उन्होंने क्या सोचा।

चूंकि हर किसी का अपना दृष्टिकोण होता है, एक बुक क्लब की बैठक एक खुले और मैत्रीपूर्ण माहौल में विचारों के स्वस्थ प्रवाह की अनुमति देती है। लोग खुलकर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और किसी विशेष पुस्तक के बारे में अपनी समझ को व्यापक बना सकते हैं।

पुस्तक क्लब सिर्फ किताबों के लिए ही नहीं होते। टीवी, कला और फिल्म पर भी चर्चा की जा सकती है। जब तक आप मज़े कर रहे हैं – यही सबसे महत्वपूर्ण बात है।

आप बुक क्लब की शुरुआत कैसे करें? खैर, या तो कोई मौजूदा क्लब खोजें या अपना खुद का क्लब बनाएं। स्थानीय मेसेज बोर्ड, सोशल मीडिया देखें या दोस्तों से बात करें कि क्या उन्हें कोई क्लब पता है या वे आपके साथ कोई क्लब शुरू करने में रुचि रखते हैं।

इसके बाद, आप मिलकर समय तय करना चाहेंगे। हालांकि बुक क्लब ऑनलाइन हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश व्यक्तिगत रूप से ही होते हैं।

अगर कोई नए सदस्य हों तो हर किसी को अपना परिचय देना चाहिए। यहाँ एक अच्छा बर्फ तोड़ने वाला परिचय यह हो सकता है कि आप अपना नाम बताएं और अपनी पसंदीदा किताब या काल्पनिक पात्र का उल्लेख करें। बैठक का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को फिर पढ़ी गई किताब पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और जो कोई भी अपने विचार साझा करना चाहता है, उसे बोलने का अवसर देना चाहिए। इस तरह, हर कोई शामिल महसूस करेगा और खुले तौर पर अपने विचारों पर चर्चा करेगा।

जब अगली बैठक के लिए किताब चुनने की बात आती है, तो ऐसी किताब चुनें जो सभी की रुचि के अनुरूप हो, ताकि आप किताब के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कर सकें। यह कई तरीकों से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, हर कोई बारी-बारी से कोई किताब प्रस्तावित कर सकता है या समूह मिलकर एक सूची तैयार कर सकता है और उस पर मतदान कर सकता है कि उन्हें कौन-सी किताब पसंद है।

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आप एक बुक क्लब की बैठक की योजना कैसे बनाते हैं?

लोगों की दिनचर्या व्यस्त होती है और जब उन्हें काम और परिवार के बीच संतुलन बनाना होता है, तो सभी को एक साथ इकट्ठा करने के लिए समय निकालना हमेशा आसान नहीं होता। यहीं पर Doodle मदद कर सकता है।

ग्रुप पोल यह लगातार ईमेल आदान-प्रदान किए बिना बड़ी संख्या में लोगों को एक साथ लाना आसान बनाता है। बस एक पोल बनाएं, विभिन्न समय विकल्प चुनें और उन्हें अपने प्रतिभागियों को भेजें। वे उन विकल्पों का चयन करते हैं जो उनके लिए सबसे उपयुक्त हों और आपको कुछ ही मिनटों में उत्तर मिल जाएगा।

Doodle Professional यह आपको समय-सीमाएँ और अनुस्मारक जोड़ने की सुविधा भी देता है, ताकि आप सुनिश्चित कर सकें कि लोग जवाब देना न भूलें। साथ ही, यदि आपके समूह के सभी सदस्य अपने कैलेंडर को जोड़ते हैं, तो कार्यक्रम स्वचालित रूप से जुड़ जाएगा, जिससे उन्हें दोहरी बुकिंग होने की कोई संभावना नहीं रहेगी।