Vad är en bokklubb?

Har du läst något bra på sistone? Har du fastnat för en spännande bok som du bara måste berätta om för alla? Då kan en bokcirkel vara precis rätt för dig.

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I en bokcirkel får du möjlighet att dela din kärlek till litteratur och läsning i en stödjande miljö. Människor kan uppleva konst, böcker, tv eller film på helt olika sätt. En bokcirkel ger dig en plats där du kan utforska detta tillsammans med andra.

Dessutom får du chansen att träffa nya vänner och ta hand om din psykiska hälsa.

Hur går ett bokklubbsmöte till?

Som namnet antyder är det här en plats där du kan dela dina tankar om böcker och annat med likasinnade. Det kan handla om allt från en gemensam uppskattning av en författare till en het debatt om en dold undertext.

Medlemmarna brukar enas om en bok och läsa den i förväg. När alla har läst klart träffas gruppen för att diskutera vad de tyckte om boken.

Eftersom alla har sin egen synvinkel ger ett bokklubbsmöte utrymme för ett givande utbyte av tankar i en öppen och vänlig miljö. Deltagarna kan öppet uttrycka sina åsikter och bredda sin förståelse för en viss bok.

Bokklubbar behöver inte bara handla om böcker. Man kan också diskutera tv, konst och film. Det viktigaste är att man har roligt.

Hur kommer man igång med en bokcirkel? Jo, antingen letar man efter en befintlig bokcirkel eller så startar man en egen. Kolla på lokala anslagstavlor, i sociala medier eller prata med vänner för att se om de känner till några bokcirklar eller är intresserade av att starta en tillsammans med dig.

Därefter bör du bestämma en tid för mötet. Även om bokklubbar kan hållas online är de flesta ändå något som sker ansikte mot ansikte.

Alla bör presentera sig, ifall det finns nya medlemmar. Ett bra sätt att bryta isen kan vara att säga sitt namn och vilken som är ens favoritbok eller favoritfigur. Den som leder mötet bör sedan rikta uppmärksamheten mot den bok som har lästs och ge ordet till någon som vill dela med sig av sina tankar. På så sätt kommer alla att känna sig delaktiga och kunna diskutera sina idéer och tankar öppet.

När ni ska bestämma vilken bok ni ska läsa inför nästa möte, se till att välja en bok som passar allas intressen, så att ni kan diskutera olika aspekter av boken. Det finns flera olika sätt att göra detta på. Ni kan till exempel turas om att föreslå en bok, eller så kan gruppen sammanställa en lista och rösta fram den bok som ni föredrar.

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Hur planerar man ett bokklubbsmöte?

Människor har fullspäckade scheman och det är inte alltid lätt att hitta en tid då alla kan träffas när de måste balansera arbete och familjeliv. Det är här Doodle kan hjälpa till.

Group Poll gör det enkelt att samla stora grupper av människor utan att behöva skicka e-post fram och tillbaka hela tiden. Skapa helt enkelt en omröstning, välj ett antal olika tidsalternativ och skicka dem till deltagarna. De väljer de alternativ som passar dem bäst och du får svar inom några minuter.

Doodle Professional Du kan också lägga till tidsfrister och påminnelser om du vill se till att deltagarna inte glömmer att svara. Dessutom, om alla i gruppen kopplar ihop sina kalendrar läggs evenemanget till automatiskt, så det finns ingen risk att de hamnar i tidskonflikter.