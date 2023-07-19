Wat is een vergadering over het strategisch plan?

Wat is een strategisch plan?

Voel je je overweldigd door de uitdagingen waar je organisatie voor staat? Overweeg dan eens om een strategisch plan op te stellen om uit te zoeken hoe je je bedrijf vooruit kunt helpen.

Het doel van een strategisch plan is om de koers uit te stippelen en grote, overweldigende doelstellingen op te splitsen in behapbare fasen, zodat je de situatie kunt aanpakken, eventuele problemen kunt signaleren en je acties daarop kunt afstemmen.

Strategische planning is vaak gericht op de lange termijn. Dat betekent dat de meeste bedrijven dit jaarlijks doen, maar soms kan het zelfs nog langer duren. Twee tot vijf jaar is in sommige sectoren niet ongebruikelijk. Het gaat er niet om tot in de kleinste details uit te werken hoe de dagelijkse gang van zaken eruit komt te zien, maar eerder dat het topmanagement op basis van feiten beslist waar ze met het bedrijf naartoe willen.

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Wat gebeurt er tijdens een vergadering over het strategisch plan?

Je kunt het beste beginnen met een einddoel voor ogen. Bij strategische planning gaat het meer om het verwezenlijken van een visie dan om het vaststellen van KPI’s of het bekijken van mogelijke projecten voor het volgende kwartaal.

In plaats daarvan ga je tijdens een strategische planningsbijeenkomst specifieke gegevens en feedback verzamelen van teamleden, leidinggevenden en belanghebbenden. Vervolgens gaan de aanwezigen hierover uitgebreid in gesprek om een koers uit te stippelen naar waar ze het bedrijf naartoe willen leiden.

Bij een strategiebijeenkomst draait alles om het bedenken van nieuwe ideeën en samenwerking. Je moet mogelijke oplossingen bedenken voor verschillende vraagstukken binnen je organisatie, en die oplossingen zullen uiteindelijk de toon zetten en de strategische koers bepalen voor je team.

Om een effectieve strategische planningsbijeenkomst te organiseren, moet je je goed voorbereiden en alles zorgvuldig plannen, zodat je alle juiste teamleden erbij kunt betrekken.

Begin met het opstellen van een agenda voor de vergadering, zodat iedereen op één lijn zit wat betreft de doelstellingen. Neem aan het begin even de tijd om de deelnemers in te lichten, zodat iedereen goed begrijpt wat je wilt bereiken.

Stel van tevoren een stappenplan op en deel dat, zodat je iets hebt om mee te beginnen. Moedig vervolgens iedereen aan om feedback te geven, suggesties te doen en hun expertise in te zetten voor een werkbaar resultaat.

Het kan zijn dat je meerdere vergaderingen nodig hebt om je doel te bereiken, dus zorg ervoor dat je alles wat je doet goed vastlegt en het eindrapport of plan zo bijschaaft dat het begrijpelijk is en binnen je hele organisatie gedeeld kan worden.

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Hoe plan je je strategische planningsvergadering in?

Voor deze sessies zijn er veel drukbezette mensen nodig en het kan lastig zijn om ze lang genoeg bij elkaar te krijgen om te bespreken wat je wilt. Doodle kan het makkelijker maken.

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Gebruik van Groepspoll Je kunt je planningsgesprek in een handomdraai in de agenda zetten. Het enige wat je hoeft te doen, is een aantal tijdstippen selecteren waarop je beschikbaar bent en die naar de betrokkenen sturen. Zij kiezen dan wat voor hen het beste uitkomt en zo heb je een afspraak.

Doodle Professional Hiermee krijg je je dag weer helemaal terug door het plannen te automatiseren. Je kunt je eigen huisstijl aan uitnodigingen voor vergaderingen toevoegen, advertenties verwijderen en deadlines instellen voor wanneer mensen moeten reageren. Bovendien kun je onbeperkt Boekingspagina's - een handige manier om grip te krijgen op je agenda.

Maak je geen zorgen als je online afspreekt: met Doodle kun je je favoriete videoconferentietool toevoegen, waarna de links automatisch worden toegevoegd aan alle uitnodigingen die je verstuurt.