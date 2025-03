Che cos'è una riunione del piano strategico?

Che cos'è un piano strategico?

Siete sopraffatti dagli ostacoli che la vostra organizzazione sta affrontando? Allora dovreste prendere in considerazione la creazione di un piano strategico per capire come far progredire la vostra azienda.

L'obiettivo di un piano strategico è quello di definire la direzione, suddividere grandi e travolgenti obiettivi in fasi gestibili, in modo da poter affrontare la situazione, identificare eventuali problemi e dirigere le azioni di conseguenza.

Spesso la pianificazione strategica è a lungo termine. Ciò significa che la maggior parte delle aziende la fa annualmente, ma a volte può essere anche più lunga. In alcuni settori non sono rari i casi in cui si va dai due ai cinque anni. Non si tratta di scavare nei minimi dettagli di come si svolgeranno le cose giorno per giorno, ma piuttosto di far decidere all'alta dirigenza dove vuole che l'azienda sia basata su dati concreti.

Cosa succede in una riunione del piano strategico?

È meglio iniziare con un obiettivo finale in mente. La pianificazione strategica riguarda più la realizzazione di una visione che la definizione di KPI o l'analisi di potenziali progetti per il prossimo trimestre.

In una riunione di piano strategico, invece, raccoglierete dati e feedback specifici dai membri del team, dai dirigenti e dalle parti interessate. In seguito, i partecipanti avranno una discussione approfondita per tracciare una rotta verso il luogo in cui vogliono che l'azienda sia.

Una riunione sul piano strategico si basa sul brainstorming di nuove idee e sulla collaborazione. Dovrete sviluppare potenziali soluzioni a diversi problemi dell'organizzazione e queste soluzioni finiranno per definire il tono e la direzione strategica del vostro team.

Per condurre una riunione di pianificazione strategica efficace è necessaria un'attenta preparazione e una pianificazione che coinvolga tutti i membri giusti del team.

Iniziate con la creazione di un ordine del giorno per confermare la consapevolezza reciproca degli obiettivi. Dedicate qualche minuto al debriefing dei partecipanti all'inizio della riunione per assicurarvi che tutti abbiano capito cosa volete ottenere.

Create una tabella di marcia in anticipo e condividetela, in modo da avere qualcosa da cui partire. Successivamente, incoraggiate tutti a fornire un feedback, a offrire suggerimenti e ad adattare le proprie aree di competenza a qualcosa di fattibile.

Potrebbero essere necessarie diverse riunioni per raggiungere l'obiettivo, quindi assicuratevi di documentare tutto ciò che fate e di perfezionare il rapporto o il piano finale in qualcosa di digeribile e condivisibile da tutta l'organizzazione.

Come programmare la riunione di pianificazione strategica?

Queste sessioni richiedono molte persone impegnate e può essere difficile riunirle per un tempo sufficiente a discutere ciò che si desidera. Doodle può rendere tutto più semplice.

