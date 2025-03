Was ist eine strategische Planungssitzung?

Was ist ein strategischer Plan?

Überwältigt von den Hürden, mit denen Ihr Unternehmen konfrontiert ist? Dann sollten Sie einen strategischen Plan in Erwägung ziehen, um herauszufinden, wie Sie Ihr Unternehmen voranbringen können.

Das Ziel eines strategischen Plans ist es, die Richtung festzulegen, große, überwältigende Ziele in überschaubare Phasen zu unterteilen, damit Sie sich mit der Situation auseinandersetzen, etwaige Probleme erkennen und Ihre Maßnahmen entsprechend ausrichten können.

Häufig ist die strategische Planung langfristig angelegt. Das heißt, die meisten Unternehmen führen sie jährlich durch, aber manchmal kann sie auch länger dauern. Zwei bis fünf Jahre sind in manchen Branchen keine Seltenheit. Es geht nicht darum, sich in die kleinsten Details der täglichen Arbeit zu vertiefen, sondern darum, dass die Unternehmensleitung auf der Grundlage von Fakten eine Entscheidung darüber trifft, wohin sie das Unternehmen führen will.

Was passiert bei einer strategischen Planungssitzung?

Es ist am besten, wenn Sie mit einem Endziel vor Augen beginnen. Bei der strategischen Planung geht es mehr um die Verwirklichung einer Vision als um die Festlegung von KPIs oder die Betrachtung möglicher Projekte im nächsten Quartal.

Stattdessen sammeln Sie in einer Strategieplanungssitzung spezifische Daten und Rückmeldungen von Teammitgliedern, Führungskräften und Interessengruppen. Anschließend können die Teilnehmer in einer ausführlichen Diskussion den Kurs für das Unternehmen festlegen, den sie sich wünschen.

Bei einer Strategieplanungssitzung geht es vor allem um das Brainstorming neuer Ideen und die Zusammenarbeit. Sie müssen potenzielle Lösungen für verschiedene Probleme in Ihrer Organisation entwickeln, und diese Lösungen werden schließlich den Ton und die strategische Richtung für Ihr Team vorgeben.

Die Durchführung einer effektiven strategischen Planungssitzung erfordert eine sorgfältige Vorbereitung und Planung, um alle richtigen Mitglieder Ihres Teams einzubeziehen.

Erstellen Sie zunächst eine Tagesordnung für die Sitzung, um sicherzustellen, dass sich alle Beteiligten über die Ziele im Klaren sind. Nehmen Sie sich zu Beginn einige Minuten Zeit für eine Nachbesprechung mit den Teilnehmern, um sicherzustellen, dass jeder versteht, was Sie erreichen wollen.

Erstellen Sie im Voraus einen Fahrplan und geben Sie ihn weiter, damit Sie einen Ausgangspunkt haben. Ermutigen Sie dann alle Beteiligten, Feedback zu geben, Vorschläge zu unterbreiten und ihre Fachgebiete in eine praktikable Lösung einzubringen.

Es kann sein, dass Sie mehrere Sitzungen benötigen, um Ihr Ziel zu erreichen. Achten Sie also darauf, alles zu dokumentieren und den endgültigen Bericht oder Plan so zu verfeinern, dass er verständlich ist und in der gesamten Organisation verbreitet werden kann.

Wie planen Sie Ihre strategische Planungssitzung?

Diese Sitzungen erfordern viele beschäftigte Personen, und es kann schwierig sein, sie für genügend Zeit zusammenzubringen, um zu besprechen, was Sie wollen.

Mit Gruppenumfrage können Sie Ihre Planungssitzung im Handumdrehen in den Terminkalender eintragen. Wählen Sie einfach eine Reihe von Terminen aus, an denen Sie Zeit haben, und senden Sie sie an die Personen, die Sie brauchen. Diese entscheiden dann, was für sie in Frage kommt, und schon haben Sie einen Termin für das Treffen.

Mit Doodle können Sie Ihr bevorzugtes Videokonferenz-Tool hinzufügen, dessen Links automatisch zu allen Einladungen hinzugefügt werden, die Sie versenden.

