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बैठक के प्रकार

रणनीतिक योजना बैठक क्या है?

पढ़ने का समय: 6 मिनट
Bobby Rae
Bobby Rae

अपडेट किया गया: 30 जुल॰ 2026

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रणनीतिक योजना क्या है? 

क्या आपकी संस्था के सामने आने वाली बाधाओं से आप अभिभूत हैं? तो आपको अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक योजना बनाने पर विचार करना चाहिए।

रणनीतिक योजना का उद्देश्य दिशा निर्धारित करना, बड़े और भारी उद्देश्यों को प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करना है, ताकि आप स्थिति का सामना कर सकें, किसी भी समस्या की पहचान कर सकें और उसी के अनुसार अपने कार्यों को निर्देशित कर सकें।

अक्सर, रणनीतिक योजना दीर्घकालिक होती है। इसका मतलब है कि अधिकांश व्यवसाय इसे वार्षिक रूप से करते हैं, लेकिन कभी-कभी यह और भी लंबी हो सकती है। कुछ उद्योगों में दो से पांच साल की अवधि असामान्य नहीं है। यह दिन-प्रतिदिन के कामों के सूक्ष्म विवरणों में खोदने के बारे में नहीं है, बल्कि वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा साक्ष्यों के आधार पर यह निर्णय लेने के बारे में है कि वे कंपनी को कहाँ देखना चाहते हैं।

रणनीतिक योजना बैठक में क्या होता है?

यह सबसे अच्छा है कि आप मन में एक अंतिम लक्ष्य रखकर शुरुआत करें। रणनीतिक योजना KPI निर्धारित करने या अगले तिमाही की संभावित परियोजनाओं को देखने से अधिक एक दृष्टि को साकार करने के बारे में है।

इसके बजाय, एक रणनीतिक योजना बैठक में आप टीम के सदस्यों, अधिकारियों और हितधारकों से विशिष्ट डेटा और प्रतिक्रिया एकत्र करेंगे। फिर बैठक में उपस्थित लोग कंपनी को उस स्थान पर ले जाने के लिए एक विस्तृत मार्ग-नक्शा तैयार करने हेतु गहन चर्चा करेंगे।

रणनीति योजना बैठक का मुख्य उद्देश्य नए विचारों पर मंथन करना और सहयोग करना है। आपको अपनी संगठन में विभिन्न समस्याओं के संभावित समाधान विकसित करने होंगे, और ये समाधान आपकी टीम के लिए माहौल और रणनीतिक दिशा निर्धारित करेंगे।

एक प्रभावी रणनीतिक योजना बैठक आयोजित करने के लिए आपकी टीम के सभी सही सदस्यों को शामिल करने हेतु सावधानीपूर्वक तैयारी और योजना बनाना आवश्यक है।

बैठक के लिए एजेंडा बनाकर शुरू करें ताकि लक्ष्यों के प्रति आपसी जागरूकता सुनिश्चित हो सके। बैठक की शुरुआत में प्रतिभागियों से कुछ मिनटों का फीडबैक लें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी को पता हो कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं।

एक पूर्व-नक्शा तैयार करें और उसे साझा करें ताकि आपके पास शुरुआत करने के लिए कुछ हो। इसके बाद, सभी को प्रतिक्रिया देने, सुझाव देने और अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्रों को व्यावहारिक रूप में ढालने के लिए प्रोत्साहित करें।

अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको कई बैठकें करनी पड़ सकती हैं, इसलिए आप जो कुछ भी करें उसे दस्तावेज़ में दर्ज करना सुनिश्चित करें और अंतिम रिपोर्ट या योजना को इस तरह परिष्कृत करें कि वह समझने में आसान हो और पूरे संगठन में साझा की जा सके।

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

आप अपनी रणनीतिक योजना बैठक कैसे निर्धारित करते हैं?

इन सत्रों के लिए बहुत से व्यस्त लोगों की आवश्यकता होती है, और यह सुनिश्चित करना मुश्किल हो सकता है कि वे आपके इच्छित विषय पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त समय निकाल सकें। Doodle आसान बना सकता है।

उपयोग करके ग्रुप पोल आप अपनी योजना सत्र को डायरी में तुरंत शामिल कर सकते हैं। बस आपको अपनी उपलब्ध समय की एक सीमा चुननी है और उसे उन लोगों को भेजना है जिनकी आपको जरूरत है। वे तय करेंगे कि उनके लिए क्या सुविधाजनक है और फिर आप मिलने का समय तय कर लेंगे।

Doodle Professional यह शेड्यूलिंग को स्वचालित करके आपका दिन वापस दिलाता है। आप मीटिंग निमंत्रणों में अपनी खुद की ब्रांडिंग जोड़ सकते हैं, विज्ञापनों को हटा सकते हैं और लोगों को जवाब देने की समयसीमा निर्धारित कर सकते हैं। साथ ही आप असीमित बना सकते हैं। बुकिंग पेज - अपने कार्यक्रम को संभालने का एक शक्तिशाली तरीका।

अगर आप ऑनलाइन मिल रहे हैं तो चिंता न करें, Doodle के साथ आप अपना पसंदीदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल जोड़ सकते हैं और इसके लिंक आपके द्वारा भेजे गए किसी भी निमंत्रण में स्वचालित रूप से जुड़ जाएंगे।

Doodle रणनीतिक योजना बनाना त्वरित और आसान बनाता है। कोई ईमेल आदान-प्रदान नहीं, कोई तनाव नहीं, बस आपके पास महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक खाली समय होगा। आज ही इसे मुफ्त में आजमाएं।

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