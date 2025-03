O que é uma reunião de plano estratégico?

O que é um plano estratégico?

Deslumbrado com os obstáculos que sua organização está enfrentando? Então, você deve considerar fazer um plano estratégico para descobrir como fazer sua empresa avançar.

O objetivo de um plano estratégico é definir a direção, dividir objetivos grandes e esmagadores em fases gerenciáveis, para que você possa enfrentar a situação, identificar quaisquer problemas e direcionar suas ações de acordo.

Muitas vezes, o planejamento estratégico é a longo prazo. Isto significa que a maioria das empresas o fará anualmente, mas às vezes pode ser ainda mais longo. Dois a cinco anos não é raro em algumas indústrias. Não se trata de investigar os detalhes minuciosos de como as coisas serão feitas no dia-a-dia, mas sim de a alta gerência tomar uma decisão de onde querem que a empresa se baseie em evidências.

O que acontece em uma reunião de plano estratégico?

É melhor você começar com um objetivo final em mente. O planejamento estratégico é mais para cumprir uma visão do que estabelecer KPIs ou olhar para projetos potenciais no próximo trimestre.

Em vez disso, em uma reunião de plano estratégico, você estará coletando dados específicos e feedback dos membros da equipe, executivos e partes interessadas. Em seguida, os participantes terão uma discussão profunda para traçar um rumo até o local que desejam que a empresa esteja.

Uma reunião do plano estratégico é tudo sobre brainstorming de novas idéias e colaboração. Você terá que desenvolver soluções potenciais para diferentes questões em sua organização e estas soluções acabarão estabelecendo o tom e a direção estratégica para sua equipe.

A realização de uma reunião de planejamento estratégico eficaz requer preparação cuidadosa e planejamento para envolver todos os membros corretos de sua equipe.

Comece criando uma agenda para a reunião a fim de confirmar o conhecimento mútuo dos objetivos. Tire alguns minutos para debriefazer o balanço dos participantes no início para garantir que todos entendam o que você quer realizar.

Crie um roteiro com antecedência e compartilhe-o para que você tenha algo para começar. Em seguida, incentive todos a dar feedback, oferecer sugestões e adaptar suas áreas de especialização a algo viável.

Você pode precisar de várias reuniões para atingir seu objetivo, portanto, não deixe de documentar tudo o que fizer e refinar o relatório ou plano final em algo digerível e que possa ser compartilhado por toda a sua organização.

Como você marca sua reunião de planejamento estratégico?

Estas sessões requerem muitas pessoas ocupadas e pode ser difícil reuni-las por tempo suficiente para discutir o que você quer. Doodle pode facilitar as coisas.

Usando Pesquisa de grupo você pode obter sua sessão de planejamento na agenda em pouco tempo. Tudo o que você faz é selecionar uma série de vezes que você está livre e enviá-la para as pessoas que você precisa. Elas decidirão o que funciona para elas e você terá um tempo para se encontrar.

(https://doodle.com/en/premium) permite que você recupere seu dia automatizando a programação. Você pode adicionar sua própria marca aos convites, livrar-se de anúncios e estabelecer prazos para quando as pessoas precisarem responder. Além disso, você pode criar ilimitadas Booking Pages - uma maneira poderosa de controlar sua agenda.

Não se preocupe se você estiver se reunindo on-line, com o Doodle você pode adicionar sua ferramenta favorita de videoconferência e seus links serão automaticamente adicionados a qualquer convite que você enviar.

Doodle torna o planejamento estratégico rápido e fácil. Sem e-mails para frente e para trás, sem mais estresse, apenas mais tempo livre para que você possa se concentrar em coisas mais importantes. Experimente de graça hoje.