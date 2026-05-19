Een adviesgesprek voor start-ups is een gestructureerde bijeenkomst waarbij een oprichter in de seed-fase investeerders-adviseurs bij elkaar brengt om de strategie af te stemmen, de prestatiecijfers te bekijken en nieuwe contacten te leggen. Het is eigenlijk het lastigste om vijf adviseurs in een virtuele ruimte bij elkaar te krijgen. De Groepspoll van Doodle ondersteunt tot wel 1.000 deelnemers en detecteert automatisch tijdzones, zodat elke adviseur de beschikbare tijdstippen in zijn of haar eigen tijdzone ziet en de oprichter helemaal geen spreadsheet meer nodig heeft.

🎯 Waarom het plannen van adviesgesprekken met investeerders in start-ups al snel in het honderd loopt

Voor een SaaS-oprichter in de startfase begint elke adviesronde op dezelfde manier: een ‘reply-all’-discussie met vijf mensen verspreid over San Francisco, Londen en Singapore. Er is altijd wel iemand op reis. Een ander heeft een agendaconflict. De oprichter moet uiteindelijk handmatig agenda’s met elkaar vergelijken, nieuwe tijdstippen voorstellen en drie tot vijf dagen verspillen aan logistieke zaken die niets met de eigenlijke agenda te maken hebben.

Het probleem zit hem in de structuur. Deelnemers aan adviesrondes voor start-ups zijn mensen met veel eigen inbreng en hoge verwachtingen, die geen Doodle-enquête invullen als ze moeten raden welke tijdzone de oprichter bedoelde. Ze reageren dan gewoon niet, waardoor de discussie nog langer aansleept. De coördinatiekosten lopen nog verder op als de oprichter tegelijkertijd ook bezig is met een fondsenwervingsronde, een productlancering of een wervingscampagne.

Er zijn ook indirecte kosten. Elke dag dat de vergadering van de adviesraad voor start-ups niet gepland staat, is een dag waarop de oprichter geen warme introducties krijgt, geen feedback over de voorbereiding van het due diligence-onderzoek, of geen stresstests voor de marktintroductie – en dat zijn juist de dingen die een adviesraad de moeite waard maken. Problemen bij het plannen vertragen direct het strategische momentum van een SaaS-bedrijf in de seed-fase.

🛠 Hoe de Groepspoll van Doodle dit voor oprichters oplost

De oplossing is één Groepspoll waarbij de SaaS-oprichter in de seed-fase een shortlist met mogelijke tijdstippen voorstelt, en elke adviseur binnen twee minuten aangeeft of hij of zij beschikbaar is. De automatische tijdzoneherkenning van Doodle zet elk tijdstip automatisch om naar de lokale tijd van elke deelnemer, dus de adviseur in Londen ziet 9:00 uur GMT en de adviseur in San Francisco ziet 1:00 uur PST, zonder dat de oprichter zelf iets hoeft om te rekenen.

De Groepspoll van Doodle houdt de RSVP-status en of er quorum is in realtime bij voor alle deelnemers, zodat de oprichter in één oogopslag kan zien of vier van de vijf adviseurs het eens zijn over een tijdstip, nog voordat de vijfde de link heeft geopend. Zodra er een meerderheid is, laat de ‘find time’-functie het winnende tijdstip zien en kan de agenda-uitnodiging meteen worden verstuurd, geïntegreerd met Google Calendar, Microsoft Outlook of Apple Calendar, afhankelijk van de instellingen van elke adviseur.

Tijdens de bijeenkomst zelf vindt de adviesbijeenkomst voor start-upinvesteerders plaats via het videoplatform dat de groep het liefst gebruikt. Doodle werkt samen met Google Meet, Zoom, Webex en Microsoft Teams, dus de videolink zit meteen in de agenda-uitnodiging en niemand hoeft op de ochtend van het gesprek nog op zoek te gaan naar een inbelcode. Er worden automatisch herinneringsmails verstuurd, zodat de adviseurs op de hoogte blijven zonder dat de oprichter ze er handmatig aan hoeft te herinneren.

De groepspoll van Doodle ondersteunt ook AI-vergaderbeschrijvingen (beschikbaar bij Doodle Premium), zodat de oprichter een heldere samenvatting van de agenda kan genereren die in de agenda van elke adviseur terechtkomt. Zo laat hij zien dat deze adviesvergadering voor investeerders in de start-up goed is voorbereid en de moeite waard is.

⚙️ Operationele opzet voor een SaaS-oprichter in de seed-fase

Zodra de oprichter een Doodle-account heeft, kost het ongeveer tien minuten om de workflow voor een adviesgesprek met investeerders in een start-up in te stellen. Begin met het aanmaken van een Groepspoll en stel vier tot zes mogelijke tijdstippen voor, verspreid over een periode van twee weken. Als je tijdstippen kiest die lopen van dinsdag- tot en met donderdagochtend (Pacific Time), heb je meestal een goede overlap voor adviseurs uit Europa en Azië-Pacific. Dat is namelijk de meest voorkomende tijdzone-spreiding voor een adviesgroep voor SaaS-startups in de seed-fase.

Stel de duur van de poll af op het type vergadering. Een vast kwartaaloverleg met investeerders van een startup duurt meestal 60 tot 90 minuten. Een gerichte, tactische check-in over een specifieke mijlpaal (het afronden van een kapitaalronde, een nieuw zakelijk contract, een koerswijziging) kan 30 tot 45 minuten duren. Met de buffertijdfunctie van Doodle kan de oprichter aan beide kanten wat extra tijd inplannen, zodat de agenda’s van de adviseurs niet vol raken met achter elkaar geplande gesprekken.

Deel de link naar de Groepspoll rechtstreeks in de e-mailthread of het Slack-bericht dat de oprichter al gebruikt met de adviesgroep. Geen enkele adviseur hoeft zich op een nieuw platform te begeven om te stemmen; ze klikken op de link, zien hun lokale tijd en kiezen een beschikbaar tijdstip. De live quorum-tracker van Doodle laat de oprichter in realtime zien welk tijdstip het meest populair is, dus je hoeft niet te wachten tot alle vijf reacties binnen zijn voordat je actie onderneemt.

Voor terugkerende adviesgesprekken met start-upinvesteerders zorgt de functie voor automatisch terugkerende evenementen ervoor dat de oprichter de frequentie één keer instelt (maandelijks, driemaandelijks) en Doodle de poll volgens schema opnieuw uitvoert, waardoor de coördinatie-inspanning voor terugkerende afspraken helemaal wegvalt.

Kant-en-klare sjablonen voor Groepspolls voor advies aan investeerders in start-ups

Gebruik een van de onderstaande sjablonen om met één klik een Groepspoll voor dit scenario te starten. De titel en de duur worden automatisch ingevuld via de link. Kopieer de beschrijving van elke kaart en plak die in het beschrijvingsveld op de Doodle-pagina zodra de link is geopend.

Quarterly strategy review Pre-filled Group Poll, 90 min Start this poll

📋 Kopieer deze beschrijving en plak hem op de Doodle-pagina nadat je op de link hebt geklikt:

Dit is onze adviesbijeenkomst voor startup-investeerders in het derde kwartaal. We gaan het hebben over de prestatiecijfers, de pijplijn en de twee belangrijkste strategische inzetten voor het komende kwartaal. Stem alsjeblieft op de tijdstippen die jou het beste uitkomen, zodat we een tijdstip kunnen vastleggen dat voor alle drie de tijdzones geschikt is.

Fundraise readiness check-in Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll

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We zijn bezig met de voorbereidingen voor onze Serie A-financieringsronde en willen graag advies van adviseurs over de opzet van onze presentatie, het bepalen van de waardering en het opstellen van lijsten met potentiële investeerders. Dit adviesgesprek voor start-upinvesteerders duurt 60 minuten. Geef even aan wanneer je beschikbaar bent, zodat we een tijdstip kunnen vinden voordat de voorbereidingen voor de roadshow beginnen.

New advisor onboarding call Pre-filled Group Poll, 30 min Start this poll

📋 Kopieer deze beschrijving en plak hem op de Doodle-pagina nadat je op de link hebt geklikt:

We verwelkomen een nieuw lid in de adviesgroep voor startup-investeerders en willen graag een kort kennismakingsgesprek houden met het hele bestuur. Dit is een sessie van 30 minuten die vooral bedoeld is om de context te schetsen en elkaar te leren kennen. Stem op de tijdstippen die jou uitkomen, dan bevestigen we het zodra er een quorum is.

Evaluatie van de aanpassing van de marktbenadering (60 min): Start deze poll We herzien onze ICP- en kanaalstrategie naar aanleiding van recente gegevens over klantverloop en willen graag gestructureerd advies van adviseurs voordat we middelen toewijzen. Deze adviesbijeenkomst voor start-upinvesteerders duurt 60 minuten. Laat ons weten wanneer je beschikbaar bent, zodat we snel iets kunnen afspreken.

Jaarlijks terugblikgesprek van de adviesraad (90 min): Start deze poll Dit is onze jaarlijkse terugblik op het adviesproces voor startup-investeerders. We blikken terug op de mijlpalen van het jaar, evalueren de betrokkenheid van de adviseurs en stellen prioriteiten vast voor de komende 12 maanden. De sessie duurt 90 minuten. Selecteer alstublieft alle tijdstippen die je schikken, zodat we de beste overlap binnen de groep kunnen vinden.

✅ Wat Doodle te bieden heeft op het gebied van advies voor investeerders in start-ups

Mogelijkheden Doodle Opmerkingen Groepspoll met meerdere adviseurs (maximaal 1.000 deelnemers) 🟩 Belangrijkste functie voor de coördinatie van advies aan start-upinvesteerders Automatische herkenning van tijdzones 🟩 Elke adviseur ziet de beschikbare tijdsvakken in zijn of haar lokale tijd Agendasynchronisatie (Google Calendar, Outlook, Apple Calendar) 🟩 De uitnodiging wordt verstuurd zodra het quorum is bereikt Video-integraties (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Videolink in de uitnodiging Beschrijvingen van AI-bijeenkomsten ⚠️ Verkrijgbaar bij Premium Groepspolls in samenwerking met anderen 🔜 Op de planning: op dit moment één organisator per peiling

❓ Veelgestelde vragen

V: Moeten alle vijf adviseurs een Doodle-account hebben om mee te stemmen in de Groepspoll? A: Adviseurs hebben geen eigen Doodle-account nodig om mee te doen aan een Groepspoll. De oprichter die de enquête voor investeerdersadvies voor de start-up opzet, heeft wel een Doodle-account nodig. Deelnemers krijgen een link en kunnen stemmen zonder zich te registreren.

V: Hoe werkt het automatisch herkennen van tijdzones als adviseurs verspreid zitten over San Francisco, Londen en Singapore? A: Zodra elke adviseur de link naar de Groepspoll opent, detecteert Doodle de lokale tijdzone van hun apparaat en toont automatisch alle beschikbare tijdstippen in die tijdzone. De oprichter van het SaaS-bedrijf in de seed-fase stelt tijdstippen voor in zijn eigen tijdzone en Doodle regelt alle omrekeningen, zodat geen enkele adviseur een onduidelijke UTC-offset te zien krijgt.

V: Kan een SaaS-oprichter in de seed-fase dit gebruiken voor terugkerende maandelijkse adviesgesprekken, en niet alleen voor eenmalige sessies? A: Ja. Met de functie voor automatisch terugkerende evenementen van Doodle kan de oprichter één keer een frequentie instellen, waarna de Groepspoll automatisch volgens dat schema wordt herhaald. Dit bespaart je de coördinatie-inspanning die je anders elke maand weer zou moeten doen voor de adviesreeks voor start-upinvesteerders.

V: Welk videoplatform wordt er gebruikt voor de adviesbijeenkomst voor investeerders van de start-up? A: Doodle werkt samen met Google Meet, Zoom, Webex en Microsoft Teams. De oprichter kiest het gewenste platform bij het aanmaken van de poll, en de videolink wordt toegevoegd aan elke agenda-uitnodiging die wordt verstuurd zodra een tijdvak is bevestigd.

👉 Klaar om het adviesproces voor investeerders in je startup te vereenvoudigen?

Gebruik de bovenstaande sjablonen om binnen tien minuten je eerste Groepspoll te starten. Kies het scenario dat past bij je volgende adviesgesprek met investeerders voor je start-up, klik op de link, plak de beschrijving erin, voeg je kandidaat-tijdvakken toe en deel het met je adviseurs. Geen e-maildiscussies van een week meer, geen handmatig rekenwerk met tijdzones en geen gedoe om vijf mensen afzonderlijk achterna te zitten.

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