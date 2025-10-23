Organiseer groepstherapie en workshops met Inschrijflijsten

Als therapeut of begeleider moet je een evenwicht vinden tussen cliëntenzorg, dossiervoering en outreach. Voeg daar nog groepstherapie of een weekendworkshop aan toe en je agenda kan al snel van vol naar chaotisch omslaan. Het bijhouden van aanmeldingen in e-mailconversaties, het beheren van de capaciteit en het versturen van herinneringen kost tijd die je liever aan je klinische werk zou besteden.

Er is een betere manier om groepen te organiseren zonder je avonden op te offeren. Met de Doodle-inschrijflijsten kun je tijdvakken instellen, het aantal plaatsen beperken en de gegevens van deelnemers privé houden. Klanten kiezen binnen enkele seconden een plekje uit. Jij krijgt automatische herinneringen en een schema dat perfect in je agenda past.

In deze handleiding leer je hoe je groepen en workshops van begin tot eind plant met behulp van Inschrijflijsten. Je krijgt echte voorbeelden te zien uit particuliere praktijken en campusbegeleiding. Je leert ook wanneer je Doodle-Groepspolls, de Boekingspagina of 1-op-1-gesprekken moet gebruiken voor screening en betaling. Aan het einde kun je vol vertrouwen je volgende groep starten.

De uitdaging waar therapeuten en hulpverleners voor staan

Groepswerk bestaat uit heel wat verschillende onderdelen. Alleen al het plannen kan voor stress zorgen.

Je moet het aantal zitplaatsen beperken om groepen veilig en effectief te houden

Je moet de vertrouwelijkheid van elk bericht dat je verstuurt waarborgen

Je regelt de ruimtes, de verbinding voor telezorg en de tijdzones

Je beoordeelt of deelnemers geschikt en klaar zijn

Je vermindert het aantal no-shows met duidelijke herinneringen en uiterste termijnen

Zo voorkom je dubbele afspraken in jouw agenda en in de agenda’s van je team

Je ontvangt soms geld voor workshops of bijscholingssessies

Spreadsheets, e-mailketens met ‘Allen beantwoorden’ en plakbriefjes zijn niet schaalbaar. Ze leiden tot fouten en maken namen openbaar. Je hebt een eenvoudig aanmeldingsproces nodig dat je privacy respecteert, synchroon loopt met je agenda en voor klanten op elk apparaat werkt.

Waarom dit belangrijk is voor therapeuten en begeleiders

Een duidelijk aanmeldingsproces draagt bij aan de zorg en de resultaten.

Minder tijd aan administratie betekent meer sessies met klanten

Duidelijke presentielijsten helpen je bij het plannen van interventies

Als je op tijd begint, bouw je vertrouwen op en verminder je de spanning

Privéberichten beschermen je waardigheid en veiligheid

Een betrouwbaar agendabeheer zorgt ervoor dat je praktijk soepel blijft draaien

Beter tijdmanagement zorgt ervoor dat jij en je team minder snel uitgeput raken

De inschrijflijsten van Doodle geven structuur aan groepstherapieën en workshops. Je kiest zelf de tijdvakken, stelt een maximum aantal plaatsen in en bepaalt wat de deelnemers te zien krijgen. Doodle verstuurt bevestigingen en herinneringen, en je gekoppelde Google Calendar, Outlook of Apple Calendar wordt bijgewerkt zodra de tijdvakken vol raken.

Maak een Groepspoll

Zet een eenvoudige, veilige aanmeldprocedure voor groepen op

Een goed aanmeldingsproces helpt cliënten om ja te zeggen en laat ze zien wat ze kunnen verwachten. Volg deze stappen om Inschrijflijsten op te stellen voor een therapiegroep of workshop.

Bepaal wat je te bieden hebt Geef je groep een naam in duidelijke taal die klanten begrijpen

Voeg een korte beschrijving toe met de doelen, voor wie het bedoeld is en de basisregels

Geef de vorm en locatie aan, bijvoorbeeld in persoon, via Zoom of hybride Stel tijdvakken en capaciteit in Plan wekelijkse sessies of een eenmalige workshop

Beperk het aantal plaatsen per sessie, zodat dit aansluit bij je klinische plan

Houd rekening met wat extra tijd voor aantekeningen en het ombouwen van de zaal Bescherm de privacy vanaf het begin Schakel in Doodle Pro de optie ‘Deelnemersgegevens verbergen’ in, zodat namen niet zichtbaar zijn voor anderen

Vraag bij de aanmelding alleen om de voornaam en het e-mailadres; bewaar de medische screening voor de 1-op-1-gesprekken Verminder het aantal no-shows met duidelijke grenzen Stel een uiterste aanmeldingsdatum vast, bijvoorbeeld 24 uur voor de sessie

Zet automatische herinneringen aan om voor elke vergadering even naar buiten te gaan Koppel de tools die je al gebruikt Synchroniseer je agenda, zodat Doodle alleen tijdstippen voorstelt die echt beschikbaar zijn

Voeg bij elk tijdvak een link toe voor Zoom, Google Meet, Microsoft Teams of Cisco Webex

Gebruik aangepaste huisstijl om je logo en kleuren toe te voegen Plan de opmeting en pasvorm Gebruik een Doodle 1:1-link om een kort kennismakingsgesprek in te plannen

Als de workshop betaald is, incasseer dan de betaling voor de screening of neem contact op met Stripe via de Boekingspagina's of via een 1-op-1-gesprek

Stel de capaciteit op de juiste manier in

De groepsgrootte is van invloed op de veiligheid en de resultaten. Stel in de inschrijflijsten het aantal plaatsen per tijdslot zo in dat het overeenkomt met je werkwijze.

Groepen op basis van vaardigheden werken misschien goed met 10 tot 12 plaatsen

Procesgroepen hebben vaak 6 tot 8 zetels

Workshops kunnen worden uitgebreid tot 25 tot 40 plaatsen met een mede-begeleider

Als je veel aanmeldingen verwacht, voeg dan later een tweede tijdvak toe. Je kunt ook een tijdvak aanmaken dat alleen uit tekst bestaat, met de titel Schrijf je in op de wachtlijst en mensen op de vrije plaatsen zetten zodra die vrijkomen.

Maak een Groepspoll

Houd de gegevens van de deelnemers vertrouwelijk

Vertrouwelijkheid begint al bij de aanmelding. Als je ‘Deelnemersgegevens verbergen’ inschakelt, zie alleen jij de namen. Vraag in je openbare beschrijving niet om medische gegevens. Beperk klinische vragen tot je 1-op-1-screening of je EHR-intakeformulieren.

Voeg een korte toestemmingsverklaring toe aan de beschrijving:

Deelname is vrijwillig

Groepsregels over respect en vertrouwelijkheid

Contactgegevens voor noodgevallen als je direct hulp nodig hebt

Voeg links naar telezorg toe zonder extra e-mails

Voeg bij elk tijdvak je videolink toe, zodat klanten die in hun bevestiging krijgen. Doodle werkt met Zoom, Google Meet, Microsoft Teams en Cisco Webex. Voor groepen die fysiek bijeenkomen, vermeld je de naam van de ruimte, hoe je het gebouw binnenkomt en tips voor parkeren.

Praktische tips voor drukbezette therapeuten en hulpverleners

Gebruik deze tips om Inschrijflijsten op te stellen die in de praktijk echt werken.

Maak een Groepspoll

Tip 1: Maak één Inschrijflijst per groep – Houd een angstgroep van 8 weken gescheiden van een rouwgroep. Zo voorkom je verwarring en wordt het bijhouden van de agenda een stuk makkelijker.

Tip 2: Bied twee of drie tijdstippen aan – voeg dinsdag om 18.00 uur, woensdag om 12.00 uur en zaterdagochtend toe. Klanten kiezen dan het tijdstip dat het beste past bij hun werk- en gezinsleven.

Tip 3: Stel een duidelijke uiterste inschrijfdatum vast – Sluit de inschrijvingen 24 uur voor de eerste sessie. Zo heb je tijd om de deelnemerslijst door te nemen en de groepsrichtlijnen te versturen.

Tip 4: Gebruik automatische herinneringen – Stel herinneringen in voor 24 uur en 2 uur voor elke sessie. Dit alleen al zorgt ervoor dat er minder mensen niet komen opdagen of te laat komen.

Tip 5: Houd namen privé – Schakel ‘Deelnemersgegevens verbergen’ in Doodle Pro in om de vertrouwelijkheid te waarborgen. Gebruik initialen in alle bestanden die je exporteert.

Tip 6: Synchroniseer je agenda – Koppel Google Calendar, Outlook of Apple Calendar. Doodle voorkomt conflicten en stelt tijdstippen voor die bij je werkelijke agenda passen.

Tip 7: Gebruik 1:1 voor de selectie - Koppel een Doodle 1:1 aan voor een kort gesprek voorafgaand aan de groepsbijeenkomst. Bied drie tot vijf tijdstippen aan en laat Doodle de boekingen en bevestigingen regelen.

Tip 8: Vraag de betaling aan wanneer dat nodig is – Gebruik voor betaalde workshops of bijscholingssessies de Doodle-Boekingspagina of de 1:1-optie met Stripe om de kosten bij de boeking te innen. Kies voor ‘nu betalen’ of ‘reserveren en later betalen’.

Tip 9: Voeg bufferblokken toe – Plan 15 minuten voor en na elk tijdvak in. Zo houd je genoeg tijd over voor je aantekeningen en kun je je tijd beter indelen.

Tip 10: Deel aanmeldingen veilig – Stuur uitnodigingen per e-mail rechtstreeks vanuit Doodle naar maximaal 1000 contacten, of deel een link met samenwerkingspartners. De namen van de deelnemers worden niet zichtbaar gemaakt.

Tip 11: Gebruik Zapier om systemen op elkaar af te stemmen – Koppel Doodle via Zapier aan je EPD-intake of e-mailprogramma. Voeg nieuwe aanmeldingen automatisch toe aan een segment, zonder dat je ze handmatig hoeft in te voeren.

Tip 12: Schrijf snel duidelijke beschrijvingen – Gebruik in Doodle Pro door AI gegenereerde beschrijvingen en pas daarna de toon en lengte aan. Zo bespaar je tijd en behoud je toch je professionele stijl.

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Veelgemaakte fouten die je moet vermijden

Vermijd deze valkuilen bij het opstellen van Inschrijflijsten voor groepstherapie en workshops.

Fout Hoe los je dit op? Klinische vragen stellen bij de openbare inschrijving Vermeld geen PHI in de beschrijving. Gebruik 1:1 of je EPD voor een gestructureerde intake. De capaciteit blijft onbeperkt Te veel deelnemers gaat ten koste van de veiligheid en het leerproces. Stel voor elke groep het aantal plaatsen per tijdslot vast. Herinneringen vergeten Klanten hebben het druk. Automatische herinneringen zorgen ervoor dat er minder afzeggingen zijn, zonder extra administratie. Een rooster delen via een openbare link Laat de namen niet aan andere deelnemers zien. Schakel het volgende in: Deelnemersgegevens verbergen Geen screening op geschiktheid voor de groep Een kort 1-op-1-gesprek helpt je om zowel de groep als het individu te ondersteunen. Terugkerende sessies en eenmalige evenementen in één blad combineren Maak aparte Inschrijflijsten voor workshopseries en losse workshops, zodat het aantal deelnemers en de communicatie duidelijk blijven. Je agenda niet koppelen Als je de kalendersynchronisatie overslaat, kan dat tot conflicten leiden. Koppel je Google Calendar, Outlook of Apple Calendar om je agenda overzichtelijk te houden.

Tools en oplossingen die het plannen makkelijk maken

Zo ondersteunt Doodle therapeuten en begeleiders bij elke stap.

Functie of tool Hoe het helpt Inschrijflijsten Maak je evenement aan, voeg tijdvakken toe en stel het aantal plaatsen per sessie in. Houd de gegevens van deelnemers verborgen met Doodle Pro, stel deadlines in en verstuur automatische herinneringen. Gebruik aangepaste huisstijl om je logo en kleuren toe te voegen die bij je praktijk passen. Groepspolls Weet je niet zeker op welk tijdstip je een nieuwe groep wilt organiseren? Gebruik dan groepspolls om geïnteresseerde klanten te vragen welk tijdstip het beste uitkomt, en maak vervolgens een Inschrijflijst aan voor het tijdstip dat het meest in de smaak valt. Nodig tot wel 1000 deelnemers uit als je gemeenschapsprogramma’s organiseert. Boekingspagina Deel een boekingslink voor spreekuren of betaalde workshops. Koppel Stripe om de kosten te innen wanneer klanten boeken. Op de boekingspagina worden alleen je beschikbare tijden weergegeven op basis van je agenda. 1:1 Geef een lijst met beschikbare tijden en laat klanten zelf kiezen. Doodle stuurt bevestigingen en werkt je agenda bij. Je kunt ook Stripe koppelen voor betaalde consulten, als dat nodig is. Agendaintegraties Koppel Google Calendar, Microsoft Outlook of Apple Calendar. Doodle zorgt ervoor dat er geen conflicten ontstaan en stelt tijdstippen voor die bij je werkelijke agenda passen. De koppeling is veilig en alleen jij kunt je agendagegevens zien. Videoconferenties Voeg Zoom-, Google Meet-, Microsoft Teams- of Cisco-links toe aan je sessies. Klanten krijgen de link in hun bevestigingen en herinneringen. Privacy en veiligheid Doodle biedt gegevensbeveiliging en privacy op bedrijfsniveau. Met Doodle Pro kun je de gegevens van deelnemers verbergen en een advertentievrije ervaring bieden. Berichten versturen op grote schaal Je kunt rechtstreeks vanuit Doodle e-mailuitnodigingen versturen naar maximaal 1000 deelnemers. Dit is handig als je samenwerkt met verwijzers, scholen of partners in de gemeenschap. Zapier-koppelingen Stuur nieuwe aanmeldingen via Zapier naar je e-maillijst, je EPD-intake of je sms-tool. Bewaar je gegevens precies waar je ze nodig hebt, zonder dat je ze handmatig hoeft te kopiëren en te plakken.

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Praktijkvoorbeelden uit de therapiepraktijk

Scenario Hoe Doodle helpt Eigen praktijk – Groepstherapie tegen angst, 8 weken Danielle organiseert een CGT-groep van 8 weken met een Inschrijflijst voor 10 plaatsen. Ze verbergt de gegevens van de deelnemers, voegt herinneringen toe en gebruikt Doodle 1:1 voor de selectiegesprekken. Dankzij de kalendersynchronisatie zijn haar sessies nooit in conflict met elkaar. Rouwworkshop met betaalde inschrijving Marcus maakt een Inschrijflijst met 25 plaatsen en een Boekingspagina met Stripe voor betalingen. Herinneringen via Doodle en Zoom-links zorgen ervoor dat er minder mensen niet komen opdagen. Studieadviescentrum van de universiteit – groepen voor studievaardigheden Medewerkers gebruiken Groepspolls om tijden te kiezen, Inschrijflijsten met een maximum aantal plaatsen aan te maken en de agenda’s van alle begeleiders te synchroniseren. Zapier automatiseert het bijhouden van inschrijvingen en het versturen van herinneringen. Buurtorganisatie – traumagerichte groep Een inschrijflijst voor 6 weken met 6 plaatsen en duidelijke regels. Via 1-op-1-links worden de screeninggesprekken geregeld en zorgen buffertijden voor bescherming van het personeel. CE-training voor lokale zorgverleners Een CE-training van 3 uur met 40 plaatsen. Via de Boekingspagina worden betalingen via Stripe verwerkt, en in de herinneringen staan adres- en parkeerinformatie. Vragen en antwoorden achteraf worden via 1-op-1-gesprekken geregeld.

Belangrijkste punten

Gebruik inschrijflijsten om duidelijke tijdsvakken, maximaal aantal deelnemers en herinneringen vast te leggen voor groepen en workshops

Waarborg de vertrouwelijkheid door de gegevens van deelnemers te verbergen en medische gegevens uit openbare velden te houden

Koppel je agenda en videotools aan elkaar, zodat klanten de juiste tijden en links krijgen

Gebruik 1:1 voor de screening en de Boekingspagina met Stripe voor betaalde evenementen

Met groepspolls kun je tijdstippen kiezen voordat je je Inschrijflijst publiceert

Ga aan de slag met een betere planning

Je helpt cliënten om echte verandering te realiseren. Je planning moet dat werk ondersteunen. Gebruik de Inschrijflijsten van Doodle om tijdvakken in te stellen, het aantal plaatsen te beperken en namen vertrouwelijk te houden. Voeg herinneringen toe, koppel je agenda en laat Doodle de bevestigingen regelen, zodat jij je kunt concentreren op de zorg.

Maak binnen enkele minuten je eerste inschrijflijst aan. Als je ook screeninglinks of betaalde registratie nodig hebt, voeg dan een Boekingspagina of 1:1 toe en koppel Stripe. Doodle werkt samen met Google Calendar, Outlook en Apple Calendar, en ook met Zoom, Google Meet, Microsoft Teams en Cisco.

Klaar om je planning te vereenvoudigen? Maak een Doodle aan en ontdek hoe therapeuten en begeleiders elke week uren tijd besparen.