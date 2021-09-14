Doodle Onboarding-startpakket

Ben je nieuw bij Doodle? Ontdek hier alles wat je moet weten.

We weten dat vergaderingen essentieel zijn om belangrijke beslissingen te nemen en het bedrijf te laten groeien. Maar we weten ook hoe lastig het plannen van afspraken kan zijn. Goed nieuws! Met Doodle kun je het planningsproces automatiseren, stroomlijnen en versnellen. Dat betekent minder tijd kwijt aan het plannen en meer tijd om je te concentreren op belangrijke projecten en initiatieven. Naast het gebruik van Doodle om één-op-één-afspraken en groepsbijeenkomsten te plannen, kun je enquêtes versturen en automatisch toevoegen Zoom en Microsoft Teams links naar elke agenda-uitnodiging.

Het is zo simpel als deze 4 stappen volgen

1. Opleiding en training voor beheerders

Bekijk onze afspeellijst met introductievideo’s voor stapsgewijze instructies over hoe je je agenda kunt koppelen, geavanceerde planningsfuncties kunt gebruiken en snel aan de slag kunt gaan met plannen.

2. Account aanmaken en aanpassen

Pas de uitstraling van je account aan door je logo en merkmaterialen te uploaden. Bepaal of je het e-maildomein van je bedrijf op de witte lijst wilt zetten. Kies de inlogoptie voor je teams.

3. Het team opzetten en opleiden

Het is tijd om je teams uit te nodigen om hun Doodle-accounts aan te maken. Maar gebruik eerst ons aanpasbare e-mailsjabloon om het nieuws met je team te delen en ze te laten weten dat ze uit moeten kijken naar hun uitnodigingen.

4. Voeg waarde toe met integraties

Maak alledaagse klusjes een stuk makkelijker. Doodle integreren naadloos in je dagelijkse workflow door allerlei tijdrovende taken te automatiseren. Voeg automatisch Zoom-links toe aan agenda-uitnodigingen. En koppel Doodle via Zapier aan andere apps.

Dat is het! Je bent klaar om geweldige vergaderingen te organiseren.