De ‘normale’ werkdag over de hele wereld

Door Michael Clarke

Hoe ziet een normale werkdag er bij jou uit?

Je begint net voor 9 uur ’s ochtends, om 11 uur neem je een kwartiertje pauze voor koffie, probeer je halverwege de dag 45 minuten vrij te maken om te lunchen en hopelijk ben je om 17 uur weer de deur uit. Herhaal dat vijf keer van maandag tot en met vrijdag en je hebt een ‘normale werkweek’.

Nou, voor sommigen van ons lijkt dit misschien wel kloppen, maar als we eens rondkijken in de wereld, zien we dat het begrip ‘normaal’ niet zo eenduidig is.

Het komt nu meer dan ooit voor dat je collega’s in een ander land zitten dan jij. Je hele team kan nu verspreid zijn over verschillende continenten en toch makkelijk samenwerken.

Laten we dus eens kijken hoe hun dagen misschien anders zijn dan die van jou.

7.00 uur - Naar het werk

Misschien lig je op dit moment nog lekker in bed te dromen, maar als je dit in Nigeria leest, weet je dat het nu wel eens tijd kan zijn om op weg te gaan naar kantoor. Het dagelijkse woon-werkverkeer kan in en rond Lagos soms wel 3 uur duren, omdat de wegen al snel verstopt raken door de mensenmassa’s die naar het centrum stromen. Nigerianen hebben een van de langste reistijden ter wereld en de gemiddelde werknemer in Lagos kan wel Elke week 30 uur in de file !

8.00 uur - Vroege vogels

In Brazilië willen werknemers vroeg aan de slag en zitten ze ’s ochtends om 8 uur al achter hun bureau. Dat komt vaak doordat het in Brazilië soms erg warm is en het normaal is om halverwege de dag wat langere pauzes te nemen om even af te koelen. Bovendien werken Braziliaanse werknemers vaak ook op zaterdagochtend, wat neerkomt op een zesde werkdag, en kunnen ze vaak meer dan 40 uur per week werken .

Je ziet vaak dat een Amerikaanse werknemer achter zijn bureau gaat zitten om aan zijn werkdag te beginnen om rond 8.30 uur ’s ochtends . Terwijl hun Britse collega’s gemiddeld 20 minuten later aankomen en aan hun werkdag beginnen, waarbij ze vaak om 8.50 uur inloggen.

9.00 uur - De dag beginnen

Het 9-tot-5-model is het patroon dat wereldwijd het meest wordt nagevolgd, maar er bestaan veel variaties op. Volgens de OESO werken Amerikaanse werknemers gemiddeld bijna 39 uur per week, meestal verdeeld over 5 dagen. Terwijl Duitsland, het VK, België en Spanje allemaal minder dan 37 uur per week werken, behoudt de VS nog steeds de titel van ‘werkverslaafde beroepsbevolking’.

Als je uit Nederland komt, bedraagt je werkweek meestal iets meer dan 30 uur, met een indrukwekkend gemiddelde van 6 uur per werkdag. Maar Mexico ligt aan de andere kant van de schaal, met een gemiddelde werkweek van bijna 48 uur.

10.00 uur - Koffiepauzes

Als je in Zweden woont en werkt, is dit deel van de dag cultureel gezien belangrijk, omdat werknemers zich dan klaarmaken voor Fika , met koffie, gezellig kletsen en zoete gebakjes. Klinkt heerlijk.

Dit idee van een momentje voor jezelf in de ochtend zie je ook in Spanje, met een kopje koffie ’s ochtends. Maar dat is geen meeneembekertje van een koffieketen op de hoek, want veel werknemers gebruiken dit moment om even rustig in een café te gaan zitten en zo’n 20 minuten bij te praten met hun collega’s.

12.00 uur – Tijd voor de lunch

Je hebt de ochtend doorstaan, maar nu wordt het pas echt een gevoelig onderwerp. Afhankelijk van het land waar je werkt, verschillen de gewoonten enorm als het gaat om hoe lang je luncht en waar je dat doet.

In het VK kan 12.00 uur een acceptabel tijdstip zijn om te gaan lunchen, maar veel Britse werknemers Ze gaan niet ver weg, maar kiezen er vaak voor om een broodje te eten op kantoor of aan hun bureau.

13.00 uur - Rust

Frankrijk, Brazilië en Griekenland nemen hun lunchpauzes serieuzer en behoren tot de landen waar men overdag het langst stopt om uit te rusten en te eten.

Italianen zijn er helemaal klaar voor om van hun lunch te genieten en hebben minstens twee uur van de dag gereserveerd om te eten. ‘Riposo’ is het moment op de dag dat speciaal voor de lunch is gereserveerd. Deze tijd is bedoeld om werknemers genoeg tijd te geven om naar huis te gaan en samen met hun gezin van een zelfgemaakte maaltijd te genieten, voordat ze weer aan het werk gaan.

Veel winkels en openbare plekken houden zich aan dit ritme en sluiten overdag tussen 13.00 en 16.00 uur om tijd vrij te maken voor de lunch.

In China duurt de lunchpauze vaak wel 2 uur, zodat werknemers tijd voor een dutje voordat je weer aan het werk gaat.

14.00 uur - Late lunch

En de mensen die in Spanje pas laat gaan lunchen, beginnen pas na 14.00 uur, waarbij in sommige delen van het land 2 tot 3 uur rusttijd wordt ingelast. Dit komt vaak door de hete zomers, waarin de temperatuur ruim boven de 100 Fahrenheit kan uitkomen.

16.00 uur - Tijd om naar huis te gaan

Dat was het dan, tijd om naar huis te gaan! Nou ja, als je in Denemarken woont, kan dat best wel eens zo zijn, want daar is de werkdag vaak al rond 16.00 uur afgelopen. Denemarken wordt vaak genoemd als een van de landen met de beste balans tussen werk en privé ter wereld.

17.00-18.00 uur - Weer naar huis

Dit is het moment waarop de meeste werknemers wereldwijd uitklokken. Maar vaak is het woon-werkverkeer de volgende uitdaging. Het is geen verrassing dat eilandgemeenschappen koploper zijn wat betreft de kortste reistijden, met Cyprus als koploper met een gemiddelde een reistijd van 19 minuten .

21.00 uur - Borrel na het werk

In Japan, een land waar overuren de norm zijn, beginnen werknemers meestal om 7.30 uur ’s ochtends en blijven ze tot minstens 19.00 uur ’s avonds op kantoor. Maar daar houdt je dag nog niet op, want in Japan is het gebruikelijk om na het werk met collega’s af te spreken voor een hapje of een drankje. Dit wordt gezien als een belangrijk onderdeel van het werkende leven en gebeurt meerdere keren per week.