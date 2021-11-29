Bij Doodle hechten we veel waarde aan samenwerking en zetten we ons in om mensen bij elkaar te brengen. We zijn ook van mening dat gezonde concurrentie heeft bijgedragen aan de geweldige innovaties in het leven. In deze serie verkennen we enkele van de spannendste rivaliteiten uit de geschiedenis van de technologie.

Klaar om te beginnen? Probeer het gratis Vraag een demo aan

Van ‘echt opwindend’ genoemd worden tot de titel ‘De Stromoorlog’: de rivaliteit tussen Thomas Alva Edison en Nikola Tesla is waarschijnlijk de grootste rivaliteit tussen genieën aller tijden. Waarom gingen deze visionairs de strijd met elkaar aan en was er een duidelijke winnaar? Dat is precies wat het zo interessant maakt, dus ga lekker zitten en zorg dat je popcorn bij de hand hebt.

Hoe het allemaal begon

Nikola Tesla, een Servische ingenieursstudent uit het huidige Kroatië, werkte al een tijdje bij het bedrijf Edison Continental in Parijs, waar hij de gelijkstroommotoren (DC) van Edison repareerde, toen zijn leidinggevende, Charles Bachelor, hem adviseerde om naar het hoofdkantoor in New York te gaan op zoek naar betere kansen. En dat is precies wat de 28-jarige Tesla deed: hij nam de boot en kwam aan in “het Land van de Gouden Belofte” , zoals hij het zelf noemde, in 1884.

"Lieve Edison: Ik ken twee geweldige mannen en jij bent er een van. De andere is deze jongeman!"

Dit is wat Thomas Edison, de rijke zakenman en uitvinder, las in Tesla’s aanbevelingsbrief . De twee visionairs hebben elkaar inderdaad persoonlijk ontmoet (de eerste halte in mijn tijdmachine), maar Edison was niet onder de indruk van Tesla’s projecten op het gebied van wisselstroom (AC): hij vond wisselstroom onpraktisch, en dus vroeg hij Tesla, om de genialiteit van de jonge ingenieur te testen, om verschillende verbeteringen aan de gelijkstroommotoren van het bedrijf uit te werken. Interessant genoeg beloofde Edison Tesla zelfs een beloning van 50.000 USD (wat in die tijd echt geen kleinigheid was) voor het volbrengen van deze taken. En dat deed Tesla met succes, maar in plaats van de beloofde beloning – die Edison al snel afdeed als een grap – kreeg Tesla alleen maar een loonsverhoging aangeboden. Hoe verbitterd was Tesla hierover? Nou, verbitterd genoeg om het bedrijf van Edison te verlaten, in de hoop investeerders te vinden die zijn wisselstroomprojecten wilden steunen. Omdat hij geen baan kon vinden in de elektrotechniek, moest Tesla een tijdje zelfs greppels graven, gefrustreerd dat zijn talent verloren ging. Maar dat veranderde al snel (als je popcornkom bijgevuld moet worden, doe dat dan nu maar even).

Edison Electric tegen Westinghouse Electric Company

Goed nieuws voor Tesla: hij heeft investeerders weten te vinden en is later lid geworden van de Westinghouse Electric Company , onder leiding van George Westinghouse , ingenieur en industrieel, die wisselstroom promootte. Slecht nieuws voor Edison: zijn bedrijf moest nu de strijd aangaan met Westinghouse in een race om de VS van elektriciteit te voorzien. Om een lang en absoluut boeiend verhaal kort te maken – waarin ook Edisons lastercampagnes tegen wisselstroom een rol speelden – wonnen Tesla en Westinghouse die strijd. Waarom is er dan geen duidelijke ‘winnaar’ in deze rivaliteit?

De erfenis

Edison en Tesla zijn net als binaire opties in een Buzzfeed-zoals de quiz ‘Welke uitvinder ben jij?’. De ene is een uitmuntende student met een fotografisch geheugen; hij is stijlvol en welbespraakt, en in staat om je dingen voorstellen wat anderen voor onmogelijk houden. Hij is een genie dat op dat moment niet de erkenning kreeg die hij verdiende, en hij sterft alleen, zonder dat hij met zijn uitvindingen een fortuin heeft vergaard. De andere is een geniale uitvinder die praktischer is en die weet hoe hij zijn ideeën op de markt moet brengen. Bovendien is hij een zakenman. Het zijn waarschijnlijk juist zulke beperkte beschrijvingen van ’s werelds grootste genieën die ervoor zorgen dat Tesla en Edison als tegenpolen worden afgeschilderd, en die ons blijven afvragen aan welke kant we zouden staan in die quiz.

Rond de eeuwwisseling van de negentiende eeuw ontstonden enkele van de grootste innovaties die onze huidige manier van leven volledig hebben veranderd. Volg deze serie terwijl we de recentere, maar net zo spannende rivaliteit tussen de knapste koppen van deze eeuw verkennen.