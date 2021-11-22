Veelgemaakte fouten bij vergaderingen (en hoe je die kunt vermijden)

Het spreekt bijna voor zich dat vergaderingen een essentieel onderdeel zijn van elke organisatie – maar het is ook zo dat vergaderingen vaak de grootste tijdverslinder zijn voor elke organisatie. Als ze goed worden uitgevoerd, kunnen vergaderingen teams samenbrengen, innovatie stimuleren en vertrouwen en loyaliteit aan het bedrijf bevorderen. Maar als ze niet goed verlopen, kunnen ze tijd verspillen, tot meningsverschillen leiden en uiteindelijk zelfs de tevredenheid van medewerkers schaden.

Klaar om te beginnen? Probeer het gratis Vraag een demo aan

De eerste stap om een vergadering efficiënter te maken, is het vaststellen van een overkoepelend doel – en dat kan zo simpel zijn als bepalen wat voor soort vergadering je houdt. Zodra je een duidelijker beeld hebt van het doel, kun je slim te werk gaan om je vergadering zo goed mogelijk in te richten, zodat alle deelnemers er zoveel mogelijk baat bij hebben. Hieronder vind je de vijf belangrijkste soorten vergaderingen en onze ‘tips’ om uit elk daarvan het maximale te halen.

Statusupdates

Statusupdates kunnen qua omvang enorm verschillen, maar of je nu iedereen een overzicht geeft van de bedrijfsroadmap of bijeenkomt om de stand van zaken bij een specifiek project te bespreken: de algemene doelstellingen en het doel van deze bijeenkomsten blijven hetzelfde.

Collegiale toetsing. Hoewel deze vergaderingen misschien eenvoudig lijken, is er één belangrijke reden waarom ze vaak uit de hand lopen: verwarring. Als je nauw aan een project hebt gewerkt, kan iets wat voor jou volkomen logisch is, verwarrend zijn voor iemand die er niet direct bij betrokken is. Bovendien zou je wel eens essentiële achtergrondinformatie kunnen vergeten te geven die voor jou vanzelfsprekend lijkt, maar voor anderen juist cruciaal kan zijn. Los dit op door de vergadering eerst door te nemen met iemand die niet bij het project betrokken is, en zo van tevoren eventuele hiaten op te vullen of onduidelijkheden weg te nemen.

Informatie delen

Het opleiden van medewerkers en het delen van kennis tussen teams zijn twee van de belangrijkste manieren waarop bedrijven samen groeien – en daar komen bijeenkomsten voor het delen van informatie om de hoek kijken. Of het nu gaat om een seminar, een trainingssessie of een wat informelere bijeenkomst om onderzoeksresultaten te delen: bijeenkomsten voor het delen van informatie zijn een geweldige kans om medewerkers bij te scholen en te stimuleren.

Houd deze vergaderingen ’s ochtends. De meeste mensen zijn ’s ochtends op hun best als het op cognitief denken aankomt – maak daar dus gebruik van door deze vergaderingen in te plannen op momenten dat je team het scherpst en het meest ontvankelijk is.

Wees streng met de gastenlijst. In een ideale wereld zou het geweldig zijn om iedereen in je organisatie toegang te geven tot vergaderingen waar informatie wordt uitgewisseld, maar in de praktijk betekent elke vergadering uren aan verloren productieve werktijd. Bedenk wie er het meest baat bij deze vergadering zou hebben, en probeer een evenwicht te vinden tussen de waarde voor de medewerker en de waarde voor de organisatie.

Brainstormen

Brainstormsessies zijn vaak van cruciaal belang voor bedrijven. Dit is jouw kans om te innoveren, creatieve en nieuwe benaderingen te bedenken en ook om elk lid een stem te geven in hoe jullie samen verdergaan. Daarom is het belangrijk dat deze sessies zo zijn opgezet dat ieders beste ideeën tot bloei kunnen komen.

Houd deze bijeenkomsten in de late namiddag of ’s avonds. Hoewel je 's ochtends laat het beste kunt nadenken, uit verschillende onderzoeken blijkt dat Vermoeidheid stimuleert creatief denken, en vrij associëren gaat het beste later op de dag. Iedereen heeft zijn eigen ritme, maar probeer eens een vergadering later op de dag te plannen en kijk of dat voor jouw team werkt.

Besluitvorming

Of je nu moet beslissen hoe je verdergaat met een project, een probleem moet oplossen of moet bepalen aan wie je een project toewijst: als er een vraag beantwoord moet worden, is het een besluitvormingsvergadering. Dit soort vergaderingen zijn van cruciaal belang, maar kunnen vaak ontaarden in verhitte discussies, eindeloze discussies die in cirkels draaien en een regelrechte impasse. Gelukkig zijn er een paar handige trucs om het besluitvormingsproces zo efficiënt mogelijk te maken.

Zorg dat je je goed hebt ingelezen. Waar mogelijk moeten deelnemers naar de vergadering komen met relevante gegevens en onderzoeksresultaten om het besluitvormingsproces te ondersteunen. Dit helpt je niet alleen om slimmere beslissingen te nemen, maar zorgt er ook voor dat de vergadering niet ontaardt in een eindeloos heen-en-weer-gepraat tussen tegenstrijdige meningen zonder duidelijk resultaat.

Bepaal wie de beslissing neemt en wie het project gaat uitvoeren. Voordat de vergadering begint, moet duidelijk zijn wie de uiteindelijke beslissing neemt – of dat nu via een stemming is, of dat de beslissing uiteindelijk bij één persoon ligt. Als er een duidelijk plan is om de beslissing uit te voeren, kun je ook verdere onnodige vergaderingen voorkomen door de taak meteen te delegeren, zodat je de beslissing soepel en efficiënt in de praktijk kunt brengen.

Afspraken met klanten

Zelfs bij bedrijven die interne vergaderingen tot in de puntjes hebben georganiseerd, worden de beste werkwijzen vaak over het hoofd gezien als er met externe klanten wordt vergaderd. Alle belangrijke principes van succesvolle interne vergaderingen gelden hier nog steeds: doe onderzoek, stel een agenda op en ga strategisch te werk bij het uitnodigen van deelnemers.

Zorg ervoor dat de afspraak draait om de klant, niet om je verkooppraatje. Voorbereiding is cruciaal, maar overspoel een klant niet meteen met een gelikte, ingestudeerde verkooppraat zodra hij gaat zitten. Als hij zich al heeft ingelezen, is hij waarschijnlijk al redelijk bekend met je algemene aanbod: het gesprek met de klant draait om het opbouwen van een relatie die speciaal op hem is afgestemd. Concentreer je op zijn bedrijf, zijn behoeften en hoe jouw product of aanbod kan helpen in zijn specifieke situatie.