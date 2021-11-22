Hoe je mindfulness op het werk kunt beoefenen

Mindfulness is een van de eenvoudigste en meest effectieve manieren om werkgerelateerde stress te verminderen en ermee om te gaan. En het is een strategie waar steeds meer bedrijven voor kiezen, met bemoedigende resultaten. Een flexibele, op meditatie gebaseerde methode, mindfulness is ‘een toestand van actieve, open aandacht voor het hier en nu. Als we mindful zijn, observeren we onze gedachten en gevoelens zorgvuldig, zonder ze als goed of slecht te beoordelen’. In wezen betekent mindful zijn dat je er een gewoonte van maakt om stil te staan bij je eigen emoties en je innerlijke monoloog, maar ook bij je omgeving.

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Onder de voordelen De voordelen van mindfulness op het werk zijn een betere concentratie en meer creativiteit, betere communicatie op de werkvloer en een groter welzijn van de medewerkers. Klinkt best goed, toch? Als je graag mindfulness-technieken op je werk wilt uitproberen, maar niet weet waar je moet beginnen, hebben we een paar makkelijke manieren voor je op een rijtje gezet om mindfulness in je werkdag te verwerken.

Zet de basis onder de knie

Zorg eerst dat je de basistechnieken van mindfulness onder de knie hebt. Begin met diep in- en uitademen. En toen, ‘Als je gedachten afdwalen, merk dan op waar ze naartoe gaan (bijvoorbeeld boodschappen, een vervelend gesprek, enz.) en breng je aandacht vervolgens weer terug naar je ademhaling. Verzet je niet tegen de natuurlijke neiging van je gedachten om af te dwalen, maar train ze om terug te keren naar het heden. Door je te concentreren op je lichaam en op te merken hoe het aanvoelt, breng je jezelf ook in balans in het moment waarin je leeft.’ Het idee is dat de focus en aandacht die je tijdens je mindfulness-oefeningen ontwikkelt, na verloop van tijd ook doorwerken in andere aspecten van je werk en leven. Door jezelf te trainen om je focus weer op het huidige moment te richten, kun je voorkomen dat je vastloopt in paniekzaaiende, onproductieve denkpatronen. Ben je geïnteresseerd? Waarom probeer je het niet eens??

Zodra je de basistechniek onder de knie hebt, ben je klaar om deze in de praktijk toe te passen.

Laat je niet meeslepen door je inbox

Zelfs als je je werkdag begint met een mindfulness-meditatie van 2 minuten achter je bureau, is er één ochtendtaak die je gevoel van rust en concentratie vrijwel gegarandeerd verstoort: je e-mails checken. Alleen al de gedachte aan een overvolle inbox kan meteen voor onrust zorgen. Bovendien maakt het voortdurend checken en beantwoorden van berichten het bijna onmogelijk om taken af te ronden die diepe, geconcentreerde aandacht vereisen. Probeer je e-mail alleen op vaste tijdstippen te checken – drie keer per dag is het beste – en gebruik mindfulness-technieken om de neiging te weerstaan om je inbox steeds opnieuw te verversen. Probeer elke keer dat je automatisch je e-mail wilt checken, die impuls te herkennen en hem te laten gaan.

Probeer eens mindful vergaderen

Stel je eens voor hoe veel productiever – en niet te vergeten minder stressvol – je vergaderingen zouden kunnen zijn als alle genodigden er helemaal bij zouden zijn en zich actief zouden concentreren op het onderwerp dat aan de orde is. We hebben al een paar tips gedeeld om ervoor te zorgen dat iedereen betrokken is bij je vergaderingen, zoals het inkorten van de lijst met genodigden, maar door mindfulness-technieken toe te passen kun je je vergaderingen naar een hoger niveau tillen! Probeer je vergaderingen eens te beginnen met een groepsregistratie. Probeer bij het begin van de vergadering elke deelnemer te vragen om eerlijk te beoordelen hoe ‘aanwezig’ ze zijn – zijn ze helemaal gefocust op de vergadering? Of zijn ze in gedachten nog bezig met een e-mail die ze net hebben gekregen? Geef iedereen een paar minuten de tijd om te doen wat nodig is om volledig aanwezig te zijn in de vergadering, of dat nu het snel beantwoorden van een vraag is, een paar rekoefeningen doen of gewoon even een korte ademhalingsoefening.

Luister naar je lichaam

Mindfulness gaat niet alleen over mentaal even bij jezelf inchecken – het gaat er ook om aandacht te schenken aan de fysieke behoeften van je lichaam en daar op een doordachte manier op in te spelen. Doen je ogen pijn? Heb je hoofdpijn? Blijf niet naar je computerscherm staren – ga op papier werken, of ga even persoonlijk met een collega praten in plaats van e-mails heen en weer te sturen. Heb je honger of dorst? Neem even pauze voor een gezond tussendoortje of een glas water. Voel je je moe en futloos? Probeer het niet gewoon door te zetten! Neem een verkwikkende pauze: ga even naar buiten voor wat frisse lucht, lees een boek, doe wat je maar nodig hebt om je batterijen weer op te laden.

Langzaam maar zeker win je de race

We vinden dit allemaal best goede tips (al zeggen we het zelf). Maar raak niet ontmoedigd als je ze niet allemaal in één keer onder de knie krijgt. Natuurlijk, op een dag bereik je misschien wel zo’n zen-niveau dat je nooit meer in paniek raakt als je ’s ochtends je inbox opent en er niet eens meer aan denkt om je werkmail te checken als je klaar bent met werken – maar probeer het voorlopig rustig aan te doen. Kies één mindfulness-techniek die bij je past en bouw het langzaam op om er meer toe te voegen. Al snel zul je afleidingen negeren en stressvolle gedachtepatronen in de kiem smoren als een echte pro!

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Door Jessica Miller