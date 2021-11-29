Als je de trends in het bedrijfsleven en de techwereld volgt, weet je vast al dat AI – kunstmatige intelligentie – op het punt staat een revolutie teweeg te brengen in ons werk en de manier waarop we dat doen: daar hebben we al eerder over geschreven hier en hier. Maar hoewel er talloze artikelen en rapporten zijn die ingaan op de manier waarop AI functies verandert, van IT tot Business Intelligence, is er één afdeling die in deze discussie vaak over het hoofd wordt gezien: Human Resources.

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Maar het werk van HR heeft altijd een centrale rol gespeeld in de missie van Doodle om geweldige vergaderingen mogelijk te maken door de organisatie ervan te stroomlijnen en We zitten nu eenmaal helemaal in de voorhoede van AI. Daarom voelen we ons goed toegerust om te praten over de impact die AI gaat hebben op HR-afdelingen. Onze voorspelling? We denken dat AI het potentieel heeft om de menselijke touch terug te brengen naar overbelaste HR-afdelingen. Hier is ons overzicht van hoe het landschap van HR-technologie en -processen verandert, en welke invloed deze veranderingen nu en in de toekomst op HR-afdelingen zullen hebben:

Vacatures

Zoals elke HR-professional je kan vertellen, hoort bij personeelsmanagement ook het zoeken naar en werven van het beste talent, van netwerken en het opstellen van vacatures tot het screenen van sollicitaties en het begeleiden van het sollicitatieproces. En hoewel de focus stevig op mensen blijft liggen, hebben HR-afdelingen tijdens het hele wervingsproces te maken met een enorme hoeveelheid gegevens. Vacatures kunnen honderden, zelfs duizenden sollicitaties opleveren – en uit onderzoek blijkt dat van de sollicitaties die voor een gemiddelde functie worden ingediend, 75-88% voldoet niet aan de vereisten voor de functie . Het doorzoeken van sollicitaties uit een grote groep kandidaten is precies het soort taak met een hoog volume waar AI bij kan helpen: een grote database met cv’s doorzoeken om een shortlist samen te stellen. Veel AI-specialisten denken zelfs dat geautomatiseerde screening van sollicitaties uiteindelijk vooringenomenheid in het wervingsproces zal uitbannen. En hoewel AI-screening het leven van HR-medewerkers makkelijker maakt, zullen ook werkzoekenden hiervan profiteren, aldus HR-professional Stacey Browning van Paycor. In gesprek met Forbes , merkt ze op dat: „Bij werving zorgen de oneindig schaalbare efficiëntieniveaus van automatisering ervoor dat elke kandidaat, ongeacht het aantal kandidaten, tijdig een reactie krijgt. Voor kandidaten maakt het echt het verschil als ze op de hoogte worden gehouden met een doordachte en oprecht geformuleerde e-mail.”

Gestroomlijnde processen

Misschien wel meer dan welke andere afdeling dan ook op een normale werkplek, staat Human Resources voor de uitdaging om een balans te vinden tussen effectief werken op microniveau – door in te spelen op de behoeften en zorgen van individuele medewerkers – en op macroniveau, door de bedrijfscultuur en het beleid vorm te geven. Beide manieren van werken zijn ontzettend belangrijk, maar veel HR-medewerkers raken overweldigd door administratief werk, waardoor ze weinig tijd overhouden voor de grote lijnen van de strategie. Herhalende maar cruciale taken, zoals het goedkeuren van verlofaanvragen, kun je niet negeren zonder dat individuele medewerkers daar erg gefrustreerd van raken; maar een HR-medewerker die urenlang bezig is met het inplannen van verlof, heeft niet veel tijd over om zijn of haar capaciteiten te benutten of een ambitieuzere HR-strategie uit te voeren. Hier komt AI om de hoek kijken: juist die taken met een hoog volume en lage toegevoegde waarde, die voor menselijke medewerkers al snel eentonig worden, zijn de taken waar AI in uitblinkt. AI-toepassingen kunnen taken zoals het inplannen van vakantie- en ziekteverlof of het toewijzen van werkplekken aan nieuwe medewerkers overnemen. Dankzij chatbots die vragen van nieuwe medewerkers kunnen beantwoorden, zijn ze zelfs het onboardingproces stroomlijnen . Als deze taken eenmaal zijn afgehandeld, kunnen HR-medewerkers zich bezighouden met uitdagendere taken, zonder dat de individuele ervaringen van medewerkers daardoor minder persoonlijk worden.

Toekomstige innovaties

Hoewel nog niet elke HR-afdeling AI-technologie heeft omarmd, zetten veel bedrijven – vooral grote bedrijven met enorme hoeveelheden personeelsgegevens – nu al AI-toepassingen in om het wervingsproces te stroomlijnen en de administratieve werkdruk van HR te verlichten. Maar de toekomst van AI in HR belooft nog veel spannendere mogelijkheden. Naarmate de technologie zich verder ontwikkelt, kun je verwachten dat AI diepgaandere inzichten in medewerkers gaat bieden, met name wat betreft hun stressniveau en tevredenheid. Eén AI-platform, Veriato, belooft nu al medewerkers te herkennen die het moeilijk hebben op het werk of erover denken het bedrijf te verlaten, dit is allemaal gebaseerd op ‘...computeractiviteiten van medewerkers — e-mails, toetsaanslagen, internetgebruik, enz.’ Door de gegevens te analyseren, kan Veriato veranderingen in de betrokkenheid en prestaties van medewerkers opsporen. Naarmate de kennis die AI over medewerkers opdoet steeds verder wordt verfijnd, krijgen HR-medewerkers een schat aan concrete informatie en inzichten tot hun beschikking om mee te werken bij het beheren en optimaliseren van de werknemerservaring.

Tijd om het roer om te gooien

Wat is hier de belangrijkste les? Het is tijd dat HR AI omarmt om af te stappen van repetitieve, weinig waardevolle taken en zich te richten op het ontwikkelen van een meer gepersonaliseerde, inzichtelijke en effectieve HR-ervaring. Ondanks de naam is het grootste voordeel dat kunstmatige intelligentie de huidige HR-afdelingen kan bieden, juist de mogelijkheid om een steeds persoonlijkere aanpak te hanteren. Een recent rapport van IBM voorspelt dat de implementatie van AI HR-medewerkers in staat zal stellen meer tijd te besteden aan het ontwikkelen van talent via gepersonaliseerde leerprogramma’s en het verbeteren van prestaties door middel van loopbaanbegeleiding en slimme, gerichte feedback aan medewerkers, evenals het optimaliseren van wervings-, onboarding- en offboarding-processen.

HR zorgt ervoor dat een bedrijf het beste uit zijn mensen haalt – dankzij AI kunnen bedrijven er binnenkort ook zeker van zijn dat ze het beste uit hun HR-afdeling halen.