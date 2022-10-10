Vijf manieren om een burn-out te voorkomen

We hebben het allemaal wel eens meegemaakt. We nemen te veel hooi op onze vork, raken in de war en voelen ons mentaal uitgeput omdat we amper het hoofd boven water kunnen houden. Het is op het werk niet ongewoon dat je het gevoel hebt dat het allemaal een beetje te veel wordt. Sterker nog, volgens een enquête onder 7.500 werknemers, uitgevoerd door Gallup , twee derde van de respondenten heeft in hun loopbaan last van een burn-out.

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Het is oké als je je even niet zo goed voelt. Manieren vinden om met stress om te gaan, is iets persoonlijks – of je nu praat met mensen die je dierbaar zijn of even de tijd neemt om tot rust te komen en je favoriete boek te lezen. Het is belangrijk om tijd te maken om te ontspannen.

In dit bericht geven we je tips om stressvolle situaties het hoofd te bieden en hopelijk helpen we je zo om een mogelijke burn-out te voorkomen.

Wat is een burn-out?

Burn-out wordt omschreven als een toestand van lichamelijke en emotionele uitputting . Het komt meestal voor door langdurige stress of een baan die je emotioneel uitput.

Volgens Mental Health UK gaat een burn-out niet vanzelf over en kan het negeren van de symptomen leiden tot langdurige psychische en lichamelijke gezondheidsproblemen. Denk bijvoorbeeld aan een toegenomen gevoel van hulpeloosheid, eenzaamheid, hoofdpijn, verlies van motivatie en nog veel meer.

Voordat we het gaan hebben over manieren om een burn-out te voorkomen, is het belangrijk om de signalen te herkennen. Zo kunnen we het bij onze vrienden, familie en collega’s opmerken en hen een helpende hand bieden.

Volgens Forbes , er zijn drie dingen waar je op moet letten:

Lagere productiviteit. Misschien is die persoon wel zijn motivatie kwijtgeraakt om zijn taken uit te voeren en maakt hij nu meer fouten dan normaal.

Meer cynisme. Dit kan op allerlei manieren tot uiting komen, maar het gaat waarschijnlijk om een uitgesproken afkeer van het bedrijf, ontevredenheid over genomen beslissingen en een onwil om feedback te accepteren.

Teamafdeling. Een burn-out ontstaat niet van de ene op de andere dag, en een vroeg teken kan zijn dat iemand zich terugtrekt uit teamvergaderingen of -activiteiten. Ze kunnen wat afstandelijker worden in hun omgang met collega’s en minder bereid zijn om tijd te steken in projecten.

Als je een van deze signalen opmerkt, is het belangrijk om je collega met empathie te benaderen. Misschien maakt hij of zij wel een heel moeilijke tijd door. Luister naar hem of haar en geef hem of haar de kans om hardop na te denken en over zijn of haar gevoelens te praten.

Met dat in gedachten gaan we eens kijken naar vijf manieren waarop je kunt proberen je risico op een burn-out te verkleinen.

Maak van zelfzorg een prioriteit

Dit klinkt misschien simpel, maar het is echt belangrijk: zorg voor een goede balans tussen werk en privé. Zo kun je even tot rust komen en je richten op dingen die je leuk vindt, zoals tijd doorbrengen met je gezin. Volgens naar onderzoek van Aviva , 41 procent van de werknemers koos voor hun huidige baan vanwege de balans tussen werk en privé, terwijl 36 procent het deed voor het salaris.

De Harvard Business Review raadt aan je hebt goede slaapgewoonten, eet gezond, sport en doet dingen die je leuk vindt.

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Werk aan zelfreflectie

Zelfzorg is ongetwijfeld een van de belangrijkste manieren om een burn-out te voorkomen. Maar dat neemt niet weg dat je misschien nog steeds op een manier werkt die onnodige stress veroorzaakt.

Je moet niet alleen kijken naar de taken die je doet, maar ook naar de manier waarop je ze doet.

Probeer bij je taken een neutrale houding aan te nemen. Bepaal wat belangrijk is, wat niet, en welke taken beter door iemand anders kunnen worden gedaan.

Als het gaat om hoe je je werk aanpakt, kan dat wat lastiger zijn. Hulpmiddelen zoals Headspace kan je helpen je manier van denken aan te passen, maar het belangrijkste is dat je je niet druk maakt om kleinigheden. Iedereen werkt op zijn eigen manier, dus zoek een aanpak die bij jou past, ontwikkel die verder en bekijk hem regelmatig opnieuw om er zeker van te zijn dat hij nog steeds optimaal werkt. Werk slimmer, niet harder.

Vermijd onnodige stress

We hebben dit al even aangestipt bij het onderwerp zelfreflectie, maar het is de moeite waard om het nog eens te herhalen. Maak je niet druk om kleine dingen.

Laten we dit eens bekijken als drie pijlers. De eerste is alles wat we in ons leven nodig hebben en waar we invloed op hebben, de tweede zijn de dingen waar we geen invloed op hebben maar die we wel nodig hebben, en de derde zijn de dingen waar we ons druk om maken, maar die eigenlijk helemaal niet nodig zijn.

Het eerste punt gaat bijvoorbeeld over ervoor zorgen dat we de kinderen op tijd naar school krijgen. Dat kan op dit moment best stressvol zijn, maar met een goede planning lukt het ons wel: we kunnen een routine opbouwen en zo de stress verminderen. We hebben het zelf in de hand, dus maak een plan en ga er vol voor.

De tweede pijler omvat zaken als energieprijzen of wereldpolitiek. Dit soort dingen kunnen zeker zorgen baren, maar daar heb je als individu weinig invloed op. Hier is het belangrijk om je mindset aan te passen en realistisch te blijven. Praat met vrienden en familie en train jezelf om dingen niet groter te maken dan ze zijn. In sommige situaties kan het ook helpen om vooruit te plannen en op een noodsituatie voorbereid te zijn. Als je weet dat je een back-up plan hebt, krijg je in zekere zin weer wat controle terug.

De laatste pijler is de belangrijkste, en hier kunnen we de meeste stress wegnemen. Dit omvat het steeds opnieuw doornemen van beslissingen of het bedenken van de slechtst mogelijke uitkomst en verwachten dat die uitkomt. In tegenstelling tot pijler één en twee hebben we dit niet nodig in ons leven, dus pas je manier van denken aan, mediteer, praat met mensen die je begrijpen en stuur deze gedachten de deur uit.

Houd je gevoelens niet voor je

Vrienden, familie, je kapper, een dagboek… je gevoelens uiten helpt. Psycholoog James Pennebaker heeft eind jaren negentig een onderzoek afgerond . Hij ontdekte dat het stressvol is om je emoties op te kroppen en er geen uitlaatklep voor te zoeken, en dat het uiten of opschrijven van onze gevoelens leidt tot een betere geestelijke gezondheid.

Het maakt eigenlijk niet uit wie of wat het is, zoek gewoon iets om je hart bij uit te storten en laat die negatieve emoties los.

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Stel doelen en verwachtingen op een realistische manier op elkaar af

Doelen stellen is een geweldige manier om stress te verminderen, maar wees wel realistisch over wat je kunt bereiken. Door de stressvolle aspecten van je leven op te splitsen in kleinere, beter hanteerbare stukjes, krijg je een duidelijk beeld van wat je daadwerkelijk voor elkaar kunt krijgen.

Het hoeft niet alleen in je werk te zijn; doelen stellen in je privéleven kan je helpen gemotiveerd te blijven en ervoor zorgen dat grotere klussen (zoals beginnen met sporten of de keuken schilderen) minder overweldigend aanvoelen.

Er zijn tegenwoordig tientallen planning-apps die je kunnen helpen bij het stellen van doelen. Het belangrijkste is echter dat je niet te hoog grijpt. Als je nog nooit persoonlijke doelen hebt gesteld, begin dan klein en bouw het langzaam op tot een niveau waarbij je je op je gemak voelt.

Laat je niet door een burn-out overmannen. Zorg goed voor de belangrijkste persoon in je leven: jezelf.