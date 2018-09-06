Doodle versterkt zijn raad van bestuur met internationale expertise

Zürich, 6 september 2018

Amit Shah, een Amerikaanse SaaS-topman, en Olivier Rihs, voormalig CEO van Scout24 Schweiz AG, treden toe tot de raad van bestuur van Doodle, de toonaangevende online planningstool.

Amit Shah is de oprichter van Jirafe, een tool voor data-analyse voor online retailers, die door SAP is overgenomen. Daarna was hij Chief Revenue Officer voor microservices bij SAP en zit hij ook in de raad van bestuur van het softwarebedrijf Magnolia.

Olivier Rihs speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling van Scout24 en zette de succesvolle samenwerking met de wereldwijd actieve investeringsmaatschappij KKR op. Scout24 Schweiz AG beheert een aantal online marktplaatsen voor auto’s, onroerend goed en advertenties.

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Samuel Hügli, lid van de raad van bestuur en hoofd Technology & Ventures bij Tamedia, en tevens voorzitter van de raad van bestuur van Doodle AG, zegt hierover: “Amit Shah heeft een uitgebreid internationaal netwerk in de technologiesector, met name in de VS, een belangrijke markt voor de groeistrategie van Doodle. Hij is ook een expert op het gebied van Software-as-a-Service (SaaS)-toepassingen en online abonnementsmodellen. Olivier Rihs brengt een schat aan ervaring in de e-business mee en weet als geen ander hoe je strategische internationale partnerschappen opzet. Naast het versterken van de internationale groei van Doodle hebben we ambitieuze plannen om het aantal abonnees flink uit te breiden.”

Doodle werd in 2014 overgenomen door het Zwitserse mediaconcern Tamedia. Na een periode van aanhoudende groei in advertentie-inkomsten zette Tamedia begin 2017 de overstap naar het abonnementsmodel in gang en ondersteunt sindsdien de uitbreiding van het productaanbod en het team van Doodle. Doodle heeft nu meer dan 50 medewerkers in dienst, verdeeld over vier kantoren in Zürich, Berlijn, Tel Aviv en Belgrado. Elke maand wordt de online agendatool door meer dan 28 miljoen mensen wereldwijd gebruikt en er komen regelmatig nieuwe zakelijke functies bij voor de abonnementsdienst.