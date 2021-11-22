Mogelijkheden voor merkopbouw voor professionals

Met Doodle Premium kun je je enquêtes aanpassen om je merk of bedrijf zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen bij je klanten en collega's.

Elke enquête die je maakt en verstuurt, kan je bedrijfslogo en een achtergrondafbeelding bevatten, zodat je enquête er professioneel uitziet.

Stel je je stembussen eens voor: helemaal zonder reclame en in de kleuren van je bedrijf (zie hierboven).

Hoe werkt het?

Je vindt de brandingopties in je accountinstellingen bovenaan de pagina. Daar zie je dan twee opties om afbeeldingen aan je polls toe te voegen. Je bedrijfslogo vervangt het Doodle-logo in al je polls.

Je kunt je bedrijfslogo ook aanvullen met een achtergrondafbeelding. De kleur van je achtergrondafbeelding zie je dan ook terug in de rand rond de tabel van je poll zelf.

Doodle Premium is de krachtigste professionele planningstool die er is. Als je er nog niet mee werkt, begin dan nu met je proefperiode van 14 dagen.