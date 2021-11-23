Zoveel… afleidingen. Van milieu- afleidingen (die collega die luidkeels aan de telefoon zit) tot digitaal afleidingen (zoals die tweet die je voor de lunch hebt geplaatst en waar je steeds weer naar blijft kijken) tot sociaal afleidingen (die collega aan het bureau naast je die je alles over haar weekend wil vertellen), er is altijd wel iets dat ons van ons werk afleidt. Sommige rapporten geven aan dat we afgeleid zijn om de 40 seconden van ons werk, terwijl anderen erop wijzen dat het ons bijna een half uur om weer aan het werk te komen na een onderbreking. In de serie ‘Finding Your Focus’ gaan we elke maand in op een ander soort afleiding en geven we je tips om het achtergrondgeluid buiten te sluiten en je flow op het werk te vinden.

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Je afleidingsgewoonte overwinnen

Ben je een dagdromer? Kijk je constant op sociale media? Of denk je misschien dat je een van die zeldzame eenhoorns bent die echt goed zijn in multitasken? Mentale afleidingen zijn die kleine gedachten en klusjes die ons afleiden van wat we eigenlijk zouden moeten doen. Voor mij is het die eindeloze takenlijst – die rekening betalen, een speelafspraak voor de kinderen regelen, wat e-mails beantwoorden, wat maaltijdplannen opschrijven. Deze dingen voelen belangrijk aan, dus je vergeet al snel dat ze niet urgent zijn. Voor je het weet ben je ‘even’ afgedwaald, om vervolgens met een versnipperde concentratie weer aan je werk te beginnen. Linda Stone, voormalig consultant bij Apple en Microsoft, noemt dit ‘continue gedeeltelijke aandacht’. Maar gelukkig zijn er manieren om dit te overwinnen.

Stel de agenda vast

Tijdens vergaderingen is het heel gebruikelijk dat mensen met hun gedachten afdwalen. Als jij de vergadering hebt belegd, begin dan met een duidelijke, gezamenlijke agenda, en laat mensen het niet uit de hand laten lopen! Maak duidelijk dat je je aan de agenda houdt. Laat mensen tijdens een open discussie meteen weten als hun opmerking buiten het kader van de vergadering valt.

Even controleren voordat je begint

Begin vergaderingen met een ‘check-in’. Geef elke deelnemer aan de vergadering even de tijd om te vertellen waar hij of zij mee bezig is en hoe hij of zij zich op dit moment voelt. Deze korte moment van bezinning kan mensen helpen om persoonlijke afleidingen opzij te zetten en zich te concentreren op de taak die voor hen ligt.

Zorg dat je op koers blijft

Als deelnemer aan een vergadering kan het nog makkelijker zijn dat je gedachten afdwalen. Om mentale afleiding te voorkomen, kun je beginnen met het afzeggen van vergaderingen die niet echt relevant voor je zijn (als dat enigszins mogelijk is). Weersta de verleiding om je e-mail te checken door je apparaten uit het zicht te leggen, en als je een notitieblok meeneemt, leg de pen dan op tafel, tenzij je aantekeningen maakt. Probeer oogcontact te houden met degene die aan het woord is, als een manier om jezelf gefocust te houden.

Voor mensen die merken dat ze over het algemeen moeite hebben met hun concentratie, zoals volwassenen met ADD of ADHD, geeft Monster een aantal tips om je aandacht erbij te houden, van zorgen dat je iets hebt gegeten tot wat lichaamsbeweging doen voordat de vergadering begint.

Mediteer even

Zelfs als je helemaal alleen achter je bureau zit, kan het lastig zijn om je te concentreren. Als je merkt dat je gedachten alle kanten opgaan, doe dan wat diepe ademhalingsoefeningen of mediteer even, zodat je je hoofd weer helder krijgt en je je weer kunt concentreren.

Vraag jezelf af of je je ertoe wilt verbinden

Als er een nieuwe taak of iets wat je moet doen in je opkomt, zorg dan voor wat mentale helderheid door jezelf af te vragen: “Waar moet mijn aandacht naar uitgaan?” Telkens als je merkt dat je afgeleid raakt, gebruik die vraag dan om je weer te richten op de taak waar je je op moet concentreren.

Stop met kietelen

Maar hoe zit het dan met die kleine afleidingen die aan je hoofd blijven knagen? Als je constant aan andere dingen denkt die je zou kunnen doen, beloof jezelf dan dat je er later tijd voor vrijmaakt. Of het nu gaat om het opschrijven van je boodschappenlijstje of het checken van je sociale media: door er later specifiek tijd voor in te plannen, kun je je beter concentreren op het hier en nu.

In het volgende deel van ‘Finding Your Focus’ gaan we kijken naar alle manieren waarop je digitale afleidingen kunt overwinnen, van die altijd geopende browsertabbladen tot de verleidelijke lokroep van je smartphone.