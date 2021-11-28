In het eerste deel van deze serie hebben we gekeken hoe de vooruitgang in AI-technologie nu al onze werkplekken verandert. Nu gaan we in op een aantal belangrijke vragen die AI op de werkplek voor de toekomst met zich meebrengt: Welke AI-ontwikkelingen kunnen we de komende jaren verwachten? Wat voor invloed hebben die op onze banen? Is het al tijd om ons zorgen te maken over de Singulariteit?

Klaar om te beginnen? Probeer het gratis Vraag een demo aan

Spoilerwaarschuwing: nee, het is echt nog lang geen tijd om je zorgen te maken over de Singulariteit. Maar afgezien van de angst voor een superras van robots, AI is dit zal onze manier van werken en het soort werk dat we doen voorgoed veranderen. Dat is niet zo gek, als je kijkt naar het economische potentieel ervan: in een verslag over een onderzoek van het McKinsey Global Institute schrijft The Economist opmerkingen dat „...alleen al door AI toe te passen op marketing, verkoop en toeleveringsketens, er in de komende 20 jaar een economische waarde – inclusief winst en efficiëntieverbeteringen – van 2,7 biljoen dollar zou kunnen worden gecreëerd”.

Bij Doodle zijn we enthousiast over AI en het potentieel ervan om onze manier van werken te stroomlijnen en radicaal te veranderen. We geloven dat het essentieel is om op de hoogte te blijven, zodat we ons kunnen aanpassen aan de komende veranderingen – en natuurlijk concurrerend kunnen blijven in een markt die AI in hoog tempo omarmt. Dit is dus onze visie op hoe AI een rol gaat spelen op de werkplek van morgen:

Mens tegen machine

De komende decennia zullen steeds meer van ons samenwerken met AI-systemen, of het nu gaat om fysieke robots, virtuele assistenten of andere AI-aangedreven apps. Zoals iedereen die wel eens in een roman van Isaac Asimov heeft gebladerd je kan vertellen, lopen situaties van ‘mens tegen machine’ zelden goed af voor mensen. Maar we staan niet aan de vooravond van een scifi-dystopie. Het is echter wel zo dat sommige banen in de nabije toekomst waarschijnlijk volledig geautomatiseerd zullen worden. A Rapport van Price Waterhouse Coopers uit 2017 schatte dat er tegen 2037 zo’n 7 miljoen banen door AI verloren zouden kunnen gaan, waarbij de productiesector en de transportsector tot de zwaarst getroffen sectoren behoren. Uit datzelfde rapport bleek ook dat AI juist maken 7,2 miljoen banen, vooral in de gezondheidszorg en de wetenschap. Er gaat dus een verschuiving plaatsvinden in het werklandschap. Sommige werknemers zullen merken dat hun baan overbodig wordt, en voor nog veel meer mensen zal de samenstelling van hun dagelijkse takenpakket veranderen. Maar in de meeste sectoren zullen we niet concurreren met robots en andere AI-toepassingen om vacatures – we gaan met hen samenwerken, als deelnemers aan een ‘augmented workplace’.

Hoe gaat deze samenwerking in zijn werk? In het beste geval spelen AI-toepassingen hun sterke punten uit – door repetitieve, mechanische taken uit te voeren, snel grote hoeveelheden data te analyseren en inzichten te genereren – waardoor mensen meer tijd overhouden voor diepgaand nadenken en creatieve probleemoplossing, en de ruimte krijgen om meer geavanceerde of empathische taken uit te voeren met meer aandacht en nuance. Een arts die bijvoorbeeld door AI wordt geholpen bij het analyseren van de symptomen van haar patiënt, is misschien minder tijd kwijt aan het stellen van een diagnose, waardoor ze meer tijd overhoudt om de diagnose uit te leggen en in te gaan op de individuele zorgen van de patiënt.

Een nieuwe generatie virtuele assistenten

Naast de samenwerking met AI-‘collega’s’ zullen werknemers op de werkplek van de toekomst ook goed worden ondersteund door een hele reeks AI-toepassingen. Virtuele assistenten, chatbots en apparaten die zijn aangesloten op het Internet of Things vinden nu al hun weg naar de werkplek. Naarmate cognitieve computertechnologie steeds geavanceerder wordt, kun je verwachten dat je nog vaker met deze bots te maken krijgt. En als we zeggen ‘interactie’, dan bedoelen we ook echt interactie. Naarmate bots en assistenten steeds beter worden in het interpreteren en genereren van menselijke spraak, zullen ze waarschijnlijk een grotere rol gaan spelen in de klantenservice. Ze zullen flexibel reageren op allerlei zorgen en vragen van klanten, en zelfs via de telefoon kunnen praten, net zoals ze dat nu al doen via de chatinterface. En waar vroeger alleen het topmanagement een eigen persoonlijke assistent had, zou het in de komende 20 jaar heel gewoon kunnen zijn dat de meeste werknemers hun eigen virtuele assistent hebben. DZone voorspelt dat de volgende generatie virtuele assistenten medewerkers zal kunnen helpen om flexibel in te spelen op realtime trends, bijvoorbeeld door hen te waarschuwen voor een daling in de omzet en maatregelen voor te stellen om het probleem aan te pakken. Deze virtuele assistenten zullen niet alleen de werkprestaties verbeteren, maar ook de werkervaring van werknemers optimaliseren. Ze zullen onze takenlijsten ordenen en prioriteren, ons eraan herinneren om een lunchpauze te nemen en misschien zelfs een bestelling plaatsen bij ons favoriete restaurant, en er zelfs voor zorgen dat de verwarming op kantoor aanstaat voordat we op koude winterochtenden binnenkomen. Natuurlijk zullen deze innovaties zich ook uitstrekken tot het beheren van je agenda en het plannen van je vergaderingen. Bij Doodle zien we een volledig autonoom planningssysteem voor ons: een systeem dat onze routines, beste werkwijzen en doelstellingen zo goed leert kennen dat het onze vergaderingen kan plannen, alle bijbehorende administratie kan afhandelen en onze werk-KPI’s bijhoudt en onze persoonlijke plannen, en geven zelfs aan wanneer het misschien tijd is voor een welverdiende vakantie... waarbij we natuurlijk ook een lijst met op maat gemaakte hotelsuggesties geven. We werken er hard aan om die visie werkelijkheid te maken – en, net als bij veel AI-ontwikkelingen, is dat misschien niet zo ver weg als je denkt!

Telepresence 2.0

Als het om telepresence gaat, gaat de grens tussen mens en robot steeds vager worden. Verwacht dat eenvoudige telepresence-robots veel meer gaan geavanceerd – en snel! Zoals we in het eerste deel van deze serie al opmerkten, bieden telepresence-robots thuiswerkers nu al een interactievere, intuïtievere manier om deel te nemen aan het reilen en zeilen op de werkplek, zelfs als ze niet ter plaatse zijn. Dave Evans, hoofd futurist bij Cisco, stelt zich een scenario voor bijvoorbeeld wanneer een leidinggevende een nieuwe verzendpartner moet kiezen. In plaats van naar talloze internationale vestigingen te reizen of regionale managers erop uit te sturen om ze te inspecteren, kan de leidinggevende ‘...gewoon op het scherm van een iPad tikken om de robot uit zijn oplaadstation in de vestiging van de leverancier te halen, en vervolgens op de kaart aan te geven waar je naartoe wilt. Je verschijnt dan op het mobiele TelePresence-scherm terwijl de robot zelfstandig door de locatie op afstand beweegt — leidinggevenden ontmoet, met medewerkers praat en een rondleiding door de vestiging geeft. En dat doe je allemaal vanuit je kantoor, thuis, je hotelkamer of waar je ook bent.’

De Outlook voor AI op de werkplek

Als het om AI gaat, wijzen de gegevens, de statistieken en de trends allemaal in één richting: de nieuwe technologie wordt snel omarmd en zal een vast onderdeel worden van de werkplek van de toekomst. De overgang zal niet vlekkeloos verlopen. Sommige taken en banen zullen door machines worden overgenomen. Sommige menselijke vaardigheden kunnen aan waarde inboeten, terwijl andere – zoals empathie en creativiteit, die AI waarschijnlijk nog niet snel onder de knie zal krijgen – juist aan belang kunnen winnen. Het is moeilijk te zeggen waar we precies zullen staan over 20 jaar, of over 200 jaar. Misschien brengen we de kerstfeestjes op kantoor in de toekomst wel door met het dansen van de robotdans samen met echte robots. Of misschien merken we dat AI de werkplek op subtielere manieren verandert. Maar het is nu tijd om je voor te bereiden op de trend die onze vaardigheden zal versterken, onze processen zal stroomlijnen en het werklandschap fundamenteel zal veranderen.