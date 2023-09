Na primeira parte desta série, analisamos como os avanços na tecnologia da IA já estão mudando nossos locais de trabalho. Agora, vamos abordar algumas das questões importantes que a IA do local de trabalho coloca para o futuro: Que desenvolvimentos de IA podemos esperar ver nos próximos anos? Como isso afetará nossos empregos? Já é hora de começarmos a nos preocupar com a Singularidade?

Alerta de spoiler: não, definitivamente ainda não é hora de começar a se preocupar com a Singularidade. Mas, ansiedades sobre uma raça mestra de robôs à parte, a IA está preparada para mudar irrevogavelmente a maneira como trabalhamos, e o tipo de trabalho que fazemos. O que não é surpreendente, levando em conta seu potencial econômico: relatando uma pesquisa do McKinsey Global Institute, o Economist observa que "...apenas aplicando a IA em marketing, vendas e cadeias de fornecimento poderia criar valor econômico, incluindo lucros e eficiências, de US$ 2,7 bilhões nos próximos 20 anos".

Na Doodle, estamos entusiasmados com a IA e seu potencial para racionalizar e revolucionar a maneira como trabalhamos. Acreditamos que, a fim de nos adaptarmos às mudanças vindouras - sem mencionar a permanência competitivo em um mercado que está abraçando rapidamente a IA - é fundamental manter-se informado. Portanto, aqui está nossa visão de como a IA irá se encaixar no local de trabalho de amanhã:

Homem vs Máquina

Nas próximas décadas veremos cada vez mais de nós trabalhando ao lado de sistemas de IA, sejam eles robôs físicos, assistentes virtuais, ou outras aplicações habilitadas para IA. Como qualquer pessoa que tenha folheado um romance de Isaac Asimov pode lhe dizer, situações 'homem vs máquina' raramente terminam bem para os humanos. Mas não estamos no limite de uma distopia de ficção científica. É verdade, entretanto, que alguns trabalhos provavelmente se tornarão totalmente automatizados num futuro próximo. Um relatório 2017 da Price Waterhouse Coopersestimou que até 2037 cerca de 7 milhões de empregos poderiam ser perdidos para a IA, com a fabricação e o transporte entre as indústrias mais duramente atingidas. O mesmo relatório também constatou que a IA na verdade criaria 7,2 milhões de empregos, particularmente nos campos da saúde e da ciência. Portanto, haverá uma mudança no panorama do emprego. Alguns trabalhadores acharão seus empregos obsoletos e muitos mais verão algumas mudanças na composição de sua carga de trabalho diária. Mas na maioria dos setores, não estaremos competindo contra robôs e outras aplicações de IA para* empregos - estaremos colaborando com eles, como participantes em um 'local de trabalho aumentado'.

Como funcionará esta colaboração? No melhor dos casos, as aplicações de IA funcionarão com seus pontos fortes - executando tarefas repetitivas e mecânicas, analisando rapidamente grandes quantidades de dados e formando insights - permitindo aos humanos mais tempo para pensar profundamente e resolver problemas criativos e a capacidade de executar tarefas mais sofisticadas ou empáticas com maior atenção e nuance. Por exemplo, um médico que é assistido pela IA para analisar os sintomas de sua paciente pode passar menos tempo formando um diagnóstico, deixando-a com mais tempo para explicar o diagnóstico e abordar as preocupações individuais do paciente.

Uma Nova Geração de Assistentes Virtuais*

Além de colaborar com os 'colegas' de AI, os funcionários no local de trabalho do futuro serão habilmente assistidos por uma série de aplicações de AI. Assistentes virtuais, chatbots e dispositivos conectados à Internet das Coisas já estão fazendo incursões no local de trabalho. À medida que a tecnologia de computação cognitiva se torna mais sofisticada, esperamos estar interagindo ainda mais com esses bots. E quando dizemos interagir, realmente queremos dizer interagir. À medida que os bots e assistentes se tornam mais hábeis em interpretar e gerar discurso humano, é provável que os vejamos assumindo papéis maiores no atendimento ao cliente, respondendo flexivelmente a uma série de preocupações e consultas dos clientes, e até mesmo falando ao telefone, bem como através da interface de bate-papo de hoje. E, onde assistentes pessoais dedicados já foram reservados para membros da alta administração, nos próximos 20 anos pode ser comum para a maioria dos funcionários ter seu próprio assistente virtual. DZone prevê que a próxima geração em assistentes virtuais será capaz de ajudar os funcionários a responder com agilidade às tendências em tempo real, por exemplo, alertando-os para uma queda na receita de vendas e propondo ações para resolver o problema.

Além de melhorar o desempenho no trabalho, estes assistentes virtuais otimizarão a experiência dos funcionários no local de trabalho. Eles estarão organizando e priorizando nossas listas de afazeres, lembrando-nos de fazer uma pausa para o almoço e talvez fazer um pedido em nosso restaurante favorito, e até mesmo assegurando que o aquecimento do escritório seja ligado antes de entrarmos nas manhãs frias de inverno. É claro que estas inovações se estenderão à gestão de seu calendário e à programação de suas reuniões, também. Na Doodle vislumbramos um sistema de programação totalmente autônomo: um sistema que aprende nossas rotinas, melhores práticas e objetivos tão bem que pode programar nossas reuniões e realizar todas as tarefas administrativas, manter em cima de nosso trabalho KPIs e nosso pessoal compromissos, e até mesmo sugerir quando poderia ser a hora de tirar umas férias bem merecidas... enquanto fornece uma lista de sugestões de hotéis personalizados, naturalmente. Estamos trabalhando duro para tornar essa visão uma realidade - e, como muitos desenvolvimentos de IA, pode não estar tão distante quanto você pensa!

Telepresença 2.0

Quando se trata de telepresença, a linha entre o humano e o robô está prestes a ficar embaçada. Espere que os robôs de telepresença rudimentares obtenham muito mais* sofisticados - e rapidamente! Como observamos na primeira parte desta série, os robôs de telepresença já estão oferecendo aos trabalhadores remotos uma forma mais interativa e intuitiva de participar do local de trabalho, mesmo quando estão fora do local de trabalho. Dave Evans, futurista-chefe da Cisco, imagina um cenário onde um executivo precisa escolher um novo parceiro de navegação. Ao invés de viajar para inúmeras instalações internacionais, ou enviar gerentes regionais para inspecioná-las, o executivo pode '...simplesmente tocar uma tela de iPad para despertar o robô de sua estação de carga nas instalações do fornecedor, depois tocar onde você quer ir em um mapa. Você apareceria na tela da TelePresença móvel como o O robô se move autonomamente por todo o local remoto - reunião com executivos, conversa com funcionários e visita às instalações. E você faria tudo a partir de seu escritório, ou casa, ou quarto de hotel, ou onde quer que você esteja".

As perspectivas para a IA no local de trabalho

Quando se trata de IA, os dados, as estatísticas e as tendências apontam em uma direção: a nova tecnologia está sendo adotada rapidamente, e será fixada no futuro local de trabalho. A transição não será perfeita. Algumas tarefas e alguns empregos cairão nas máquinas. Algumas habilidades humanas podem ser desvalorizadas, enquanto outras - habilidades como empatia e criatividade que é improvável que a IA domine em breve - podem ganhar mais dinheiro. É difícil dizer exatamente onde estaremos nos próximos 20 anos, ou nos próximos 200. Podemos passar festas de Natal do escritório do futuro fazendo o robô com robôs reais. Ou podemos descobrir que a IA transforma o local de trabalho de forma mais sutil. Mas o momento de começarmos a nos preparar para a tendência que irá aumentar nossas habilidades, agilizar nossos processos e mudar fundamentalmente o cenário do trabalho, é agora.