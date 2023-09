Dans la première partie de cette série, nous avons examiné comment les progrès de la technologie de l'IA modifient déjà nos lieux de travail. changent déjà nos lieux de travail. Nous allons maintenant aborder certaines des questions importantes que l'IA sur le lieu de travail pose pour l'avenir : Quels sont les développements de l'IA auxquels nous pouvons nous attendre dans les années à venir ? Quel sera leur impact sur nos emplois ? Est-il déjà temps de commencer à s'inquiéter de la Singularité ?

Alerte au spoiler : non, il n'est absolument pas temps de commencer à s'inquiéter de la Singularité. Mais si l'on met de côté les craintes d'une race de robots, l'IA va irrémédiablement changer notre façon de travailler et le type de travail que nous effectuons. Ce qui n'est pas surprenant si l'on tient compte de son potentiel économique : se fondant sur une enquête du McKinsey Global Institute, The Economist note que "...la simple application de l'IA au marketing, aux ventes et aux chaînes d'approvisionnement pourrait créer une valeur économique, y compris des profits et des gains d'efficacité, de 2,7 billions de dollars au cours des 20 prochaines années".

Chez Doodle, nous sommes enthousiasmés par l'IA et son potentiel à rationaliser et révolutionner notre façon de travailler. Nous pensons que pour s'adapter aux changements à venir - sans parler de rester concurrentiel sur un marché qui adopte rapidement l'IA - il est essentiel de rester informé. Voici donc notre point de vue sur la place qu'occupera l'IA dans le monde du travail de demain :

L'homme contre la machine

Au cours des prochaines décennies, nous serons de plus en plus nombreux à travailler avec des systèmes d'IA, qu'il s'agisse de robots physiques, d'assistants virtuels ou d'autres applications basées sur l'IA. Quiconque a feuilleté un roman d'Isaac Asimov peut vous dire que les situations "homme contre machine" se terminent rarement bien pour les humains. Mais nous ne sommes pas à l'aube d'une dystopie de science-fiction. Il est vrai, cependant, que certains emplois sont susceptibles d'être entièrement automatisés dans un avenir proche. Un rapport de 2017 de Price Waterhouse Coopers a estimé que d'ici 2037, environ 7 millions d'emplois pourraient disparaître au profit de l'IA, l'industrie manufacturière et les transports étant les secteurs les plus touchés. Le même rapport a également constaté que l'IA créerait en fait 7,2 millions d'emplois, en particulier dans les domaines de la santé et de la science. Le paysage de l'emploi va donc se modifier. Certains travailleurs verront leur emploi devenir obsolète et beaucoup d'autres verront la composition de leur charge de travail quotidienne modifiée. Mais dans la plupart des secteurs, nous ne serons pas en concurrence avec les robots et autres applications de l'IA pour** les emplois - nous **collaborerons avec eux, en tant que participants à un "lieu de travail augmenté".

Comment cette collaboration fonctionnera-t-elle ? Dans le meilleur des cas, les applications d'IA travailleront en fonction de leurs points forts, c'est-à-dire qu'elles effectueront des tâches répétitives et mécaniques, analyseront rapidement de grandes quantités de données et en tireront des conclusions, ce qui laissera aux humains plus de temps pour une réflexion approfondie et une résolution créative des problèmes, ainsi que la capacité d'effectuer des tâches plus sophistiquées ou empathiques avec plus d'attention et de nuance. Par exemple, un médecin assisté par l'IA pour analyser les symptômes de son patient pourrait passer moins de temps à établir un diagnostic, ce qui lui laisserait plus de temps pour expliquer le diagnostic et répondre aux préoccupations individuelles du patient.

Une nouvelle génération d'assistants virtuels

En plus de collaborer avec des "collègues" de l'IA, les employés du lieu de travail du futur seront habilement assistés par toute une série d'applications de l'IA. Les assistants virtuels, les "chatbots" et les appareils connectés à l'internet des objets font déjà leur entrée sur le lieu de travail. À mesure que la technologie de l'informatique cognitive se perfectionne, il faut s'attendre à interagir de plus en plus avec ces robots. Et lorsque nous parlons d'interaction, nous parlons vraiment d'interaction. À mesure que les robots et les assistants deviennent plus habiles à interpréter et à générer le langage humain, ils sont susceptibles de jouer un rôle plus important dans le service à la clientèle, en répondant avec souplesse à toute une série de préoccupations et de demandes des clients, et même en parlant au téléphone ou par l'intermédiaire de l'interface de dialogue en ligne actuelle. Et alors que les assistants personnels dédiés étaient autrefois réservés aux membres de la direction, dans les 20 prochaines années, il pourrait être courant que la plupart des employés disposent de leur propre assistant virtuel. DZone prédit que la prochaine génération d'assistants virtuels sera capable d'aider les employés à réagir avec agilité aux tendances en temps réel, par exemple en les alertant d'une baisse du chiffre d'affaires et en leur proposant des actions pour y remédier.

En plus d'améliorer les performances professionnelles, ces assistants virtuels optimiseront l'expérience des employés sur leur lieu de travail. Ils organiseront et hiérarchiseront nos listes de tâches, nous rappelleront de faire une pause déjeuner et peut-être de passer une commande dans notre restaurant préféré, et s'assureront même que le chauffage du bureau est allumé avant que nous n'arrivions par les froides matinées d'hiver. Bien entendu, ces innovations s'étendront également à la gestion de votre agenda et à la planification de vos réunions. Chez Doodle, nous imaginons un système de planification totalement autonome : un système qui apprend si bien nos routines, nos meilleures pratiques et nos objectifs qu'il peut programmer nos réunions et effectuer toutes les tâches administratives qui en découlent, se tenir au courant de nos indicateurs de performance au travail et de nos engagements personnels, et même suggérer quand il pourrait être utile d'organiser une réunion. et *nos engagements personnels, et même nous suggérer le moment de prendre des vacances bien méritées... tout en nous fournissant une liste de suggestions d'hôtels personnalisées, bien entendu. Nous travaillons d'arrache-pied pour faire de cette vision une réalité - et, comme beaucoup de développements en matière d'IA, elle n'est peut-être pas aussi éloignée que vous le pensez !

Téléprésence 2.0

En matière de téléprésence, la frontière entre l'homme et le robot est sur le point de s'estomper. Il faut s'attendre à ce que les robots de téléprésence rudimentaires deviennent beaucoup plus** **sophistiqués - et rapidement ! Comme nous l'avons indiqué dans la première partie de cette série, les robots de téléprésence offrent déjà aux travailleurs à distance un moyen plus interactif et plus intuitif de participer au travail, même lorsqu'ils ne sont pas sur place. Dave Evans, futurologue en chef chez Cisco, imagine un scénario dans lequel un cadre supérieur doit choisir un nouveau partenaire d'expédition. Plutôt que de se rendre dans d'innombrables installations internationales ou d'envoyer des responsables régionaux les inspecter, le dirigeant peut "...simplement toucher l'écran d'un iPad pour réveiller le robot de sa station de charge dans l'installation du fournisseur, puis toucher l'endroit où vous voulez vous rendre sur une carte. Vous apparaissez alors sur l'écran de téléprésence mobile pendant que le robot se déplace de manière autonome dans la zone éloignée. robot se déplace de manière autonome sur le site distant - il rencontre les dirigeants, discute avec les employés et visite les installations. Et tout cela depuis votre bureau, votre domicile, votre chambre d'hôtel ou tout autre endroit où vous vous trouvez".

Les perspectives de l'IA sur le lieu de travail

En ce qui concerne l'IA, les données, les statistiques et les tendances pointent dans une direction : la nouvelle technologie est adoptée rapidement et elle s'imposera sur le lieu de travail à l'avenir. La transition ne se fera pas sans heurts. Certaines tâches et certains emplois seront confiés à des machines. Certaines compétences humaines pourraient être dévaluées, tandis que d'autres - des compétences telles que l'empathie et la créativité, que l'IA ne maîtrisera probablement pas de sitôt - pourraient gagner en importance. Il est difficile de dire exactement où nous serons dans les 20 prochaines années, ou dans les 200 prochaines. Il se peut que nous passions les fêtes de Noël des bureaux du futur à faire du robot avec de vrais robots. Il se peut aussi que l'IA transforme le lieu de travail de manière plus subtile. Mais c'est maintenant qu'il faut commencer à se préparer à la tendance qui augmentera nos compétences, rationalisera nos processus et modifiera fondamentalement le paysage du travail.