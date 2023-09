En la primera parte de esta serie, vimos cómo los avances en la tecnología de IA ya están cambiando nuestros lugares de trabajo. cambiando nuestros lugares de trabajo. Ahora, abordaremos algunas de las cuestiones importantes que la IA en el lugar de trabajo plantea para el futuro: ¿Qué avances en IA podemos esperar en los próximos años? ¿Cómo afectará a nuestros puestos de trabajo? ¿Ya es hora de empezar a preocuparse por la Singularidad?

Spoiler alert: no, definitivamente aún no es el momento de empezar a preocuparse por la Singularidad. Pero, dejando a un lado las preocupaciones sobre una raza superior de robots, la IA está a punto de cambiar irrevocablemente nuestra forma de trabajar y el tipo de trabajo que hacemos. Y no es de extrañar, teniendo en cuenta su potencial económico: según un estudio del McKinsey Global Institute, The Economist señala que "...la mera aplicación de la IA al marketing, las ventas y las cadenas de suministro podría crear un valor económico, incluidos beneficios y eficiencias, de 2,7 billones de dólares en los próximos 20 años".

En Doodle estamos entusiasmados con la IA y su potencial para racionalizar y revolucionar nuestra forma de trabajar. Creemos que para adaptarnos a los cambios que se avecinan -por no hablar de seguir siendo competitivo en un mercado que está adoptando rápidamente la IA, es fundamental mantenerse informado. Así pues, ésta es nuestra opinión sobre cómo encajará la IA en el lugar de trabajo del mañana:

El hombre contra la máquina

En las próximas décadas, cada vez seremos más los que trabajemos con sistemas de IA, ya sean robots físicos, asistentes virtuales u otras aplicaciones habilitadas para la IA. Cualquiera que haya leído una novela de Isaac Asimov sabe que las situaciones de "hombre contra máquina" no suelen acabar bien para los humanos. Pero no estamos en la cúspide de una distopía de ciencia ficción. Sin embargo, es cierto que es probable que algunos trabajos se automaticen por completo en un futuro próximo. Un informe de 2017 de Price Waterhouse Coopersestimaba que para 2037 podrían perderse unos 7 millones de puestos de trabajo a causa de la IA, siendo la industria manufacturera y el transporte los sectores más afectados. El mismo informe también concluyó que la IA crearía 7,2 millones de puestos de trabajo, especialmente en los campos de la salud y la ciencia. Así pues, se producirá un cambio en el panorama laboral. Algunos trabajadores verán sus puestos obsoletos y muchos más verán algunos cambios en la composición de su carga de trabajo diaria. Pero en la mayoría de los sectores, no competiremos contra robots y otras aplicaciones de IA por** empleos, sino que **colaboraremos con ellos, como participantes en un 'lugar de trabajo aumentado'.

¿Cómo funcionará esta colaboración? En el mejor de los casos, las aplicaciones de IA se adaptarán a sus puntos fuertes -realizarán tareas repetitivas y mecánicas, analizarán rápidamente grandes cantidades de datos y formarán ideas-, dejando a los humanos más tiempo para el pensamiento profundo y la resolución creativa de problemas y la capacidad de realizar tareas más sofisticadas o empáticas con mayor atención y matiz. Por ejemplo, un médico asistido por la IA para analizar los síntomas de un paciente podría dedicar menos tiempo a elaborar un diagnóstico, lo que le dejaría más tiempo para explicar el diagnóstico y abordar las preocupaciones individuales del paciente.

Una nueva generación de asistentes virtuales**.

Además de colaborar con "colegas" de IA, los empleados del lugar de trabajo del futuro contarán con la ayuda de toda una serie de aplicaciones de IA. Los asistentes virtuales, los chatbots y los dispositivos conectados a Internet de las Cosas ya están haciendo incursiones en el lugar de trabajo. A medida que la tecnología de computación cognitiva se vuelve más sofisticada, cabe esperar que se interactúe aún más con estos robots. Y cuando decimos interactuar, queremos decir interactuar de verdad. A medida que los bots y los asistentes se vuelven más expertos en interpretar y generar el habla humana, es probable que los veamos asumir un papel más importante en el servicio de atención al cliente, respondiendo con flexibilidad a una serie de preocupaciones y consultas de los clientes, e incluso hablando por teléfono además de a través de la actual interfaz de chat. Y si antes los asistentes personales estaban reservados a los altos directivos, en los próximos 20 años podría ser habitual que la mayoría de los empleados tuvieran su propio asistente virtual. DZone predice que la próxima generación de asistentes virtuales será capaz de ayudar a los empleados a responder con agilidad a las tendencias en tiempo real, por ejemplo, alertándoles de una caída en los ingresos por ventas y proponiendo acciones para solucionar el problema.

Además de mejorar el rendimiento laboral, estos asistentes virtuales optimizarán la experiencia de los empleados en el lugar de trabajo. Organizarán y priorizarán nuestras listas de tareas pendientes, nos recordarán que tenemos que hacer una pausa para comer y quizá hagan un pedido en nuestro restaurante favorito, e incluso se asegurarán de que la calefacción de la oficina esté encendida antes de que lleguemos en las frías mañanas de invierno. Por supuesto, estas innovaciones se extenderán también a la gestión del calendario y la programación de reuniones. En Doodle nos imaginamos un sistema de programación totalmente autónomo: uno que aprenda nuestras rutinas, buenas prácticas y objetivos tan bien que pueda programar nuestras reuniones y llevar a cabo todas las tareas administrativas que las acompañan, mantenerse al día de nuestros KPI laborales y nuestros compromisos personales*, e incluso sugerirnos cuándo podría venir a vernos. e incluso sugerirnos cuándo es el momento de tomarnos unas merecidas vacaciones... y, por supuesto, ofrecernos una lista de hoteles personalizados. Estamos trabajando duro para hacer realidad esta visión y, como ocurre con muchos desarrollos de IA, puede que no esté tan lejos como crees.

Telepresencia 2.0

En lo que respecta a la telepresencia, la línea que separa al ser humano del robot está a punto de difuminarse. Es de esperar que los rudimentarios robots de telepresencia se vuelvan mucho más** **sofisticados, ¡y rápidamente! Como señalamos en la primera parte de esta serie, los robots de telepresencia ya ofrecen a los trabajadores remotos una forma más interactiva e intuitiva de participar en el lugar de trabajo, incluso cuando están fuera de él. Dave Evans, futurólogo jefe de Cisco, imagina un escenario en el que un ejecutivo necesita elegir un nuevo socio de transporte. En lugar de viajar a innumerables instalaciones internacionales o enviar a directores regionales a inspeccionarlas, el ejecutivo puede "...simplemente tocar la pantalla de un iPad para despertar al robot de su estación de carga en las instalaciones del proveedor y, a continuación, tocar dónde quiere ir en un mapa. Usted aparecería en la pantalla de TelePresencia móvil mientras el mientras el robot se desplaza de forma autónoma por la ubicación remota, reuniéndose con ejecutivos, hablando con empleados y recorriendo las instalaciones. Y lo harías todo desde tu oficina, tu casa, tu habitación de hotel o dondequiera que estés".

Perspectivas de la IA en el lugar de trabajo

En lo que respecta a la IA, los datos, las estadísticas y las tendencias apuntan en una dirección: la nueva tecnología se está adoptando rápidamente y va a ser fija en el futuro lugar de trabajo. La transición no será fluida. Algunas tareas y algunos trabajos recaerán en las máquinas. Algunas habilidades humanas pueden devaluarse, mientras que otras -como la empatía y la creatividad, que es poco probable que la IA domine pronto- pueden adquirir mayor valor. Es difícil decir con exactitud dónde estaremos en los próximos 20 años, o en los próximos 200. Puede que en el futuro pasemos las fiestas de Navidad en la oficina haciendo el robot con robots de verdad. O puede que la IA transforme el lugar de trabajo de formas más sutiles. Pero ahora es el momento de empezar a prepararnos para la tendencia que aumentará nuestras habilidades, agilizará nuestros procesos y cambiará fundamentalmente el panorama laboral.