I den første del af denne serie så vi på, hvordan fremskridt inden for AI-teknologi allerede er allerede ændrer vores arbejdspladser. Nu vil vi tage fat på nogle af de vigtige spørgsmål, som AI på arbejdspladsen rejser for fremtiden: Hvilke AI-udviklinger kan vi forvente at se i de kommende år? Hvordan vil den påvirke vores job? Er det tid til at begynde at bekymre sig om singulariteten allerede?

Spoiler alert: Nej, det er bestemt ikke tid til at begynde at bekymre sig om singulariteten endnu. Men bortset fra bekymringer om en herrekapløbning af robotter vil AI gøre en uigenkaldelig ændring af den måde, vi arbejder på, og af den type arbejde, vi udfører. Det er ikke overraskende, når man tager dens økonomiske potentiale i betragtning: The Economist https://www.economist.com/leaders/2018/03/28/the-workplace-of-the-future rapporterer om en undersøgelse fra McKinsey Global Institute og konstaterer, at "... alene anvendelsen af AI på markedsføring, salg og forsyningskæder kan skabe en økonomisk værdi, herunder overskud og effektiviseringer, på 2,7 billioner dollars i løbet af de næste 20 år".

Hos Doodle er vi begejstrede for AI og dens potentiale til at strømline og revolutionere den måde, vi arbejder på. Vi mener, at for at kunne tilpasse os de kommende ændringer - for ikke at tale om at forblive konkurrencedygtig på et marked, der hurtigt tager AI til sig - er det vigtigt at holde sig informeret. Så her er vores bud på, hvordan AI vil passe ind på fremtidens arbejdsplads:

Menneske vs. maskine

I de næste par årtier vil flere og flere af os komme til at arbejde sammen med AI-systemer, uanset om der er tale om fysiske robotter, virtuelle assistenter eller andre AI-aktiverede applikationer. Som enhver, der har læst en Isaac Asimov-roman, kan fortælle dig, ender "mand mod maskine"-situationer sjældent godt for mennesker. Men vi står ikke på tærsklen til en sci-fi-dystopi. Det er dog sandt, at nogle job sandsynligvis vil blive fuldt automatiseret i den nærmeste fremtid. I en 2017-rapport fra Price Waterhouse Coopersanslås det, at omkring 7 millioner arbejdspladser kan gå tabt på grund af kunstig intelligens inden 2037, med produktion og transport blandt de hårdest ramte industrier. Samme rapport fandt også, at AI faktisk ville skabe 7,2 millioner arbejdspladser, især inden for sundhed og videnskab. Der vil altså ske et skift i beskæftigelseslandskabet. Nogle arbejdstagere vil opleve, at deres job bliver overflødigt, og mange andre vil opleve ændringer i deres daglige arbejdsopgaver. Men i de fleste sektorer vil vi ikke konkurrere mod robotter og andre AI-applikationer om** jobs - vi vil **samarbejde med dem som deltagere i en "augmented workplace".

Hvordan vil dette samarbejde fungere? I bedste fald vil AI-applikationer arbejde efter deres styrker - udføre repetitive, mekaniske opgaver, hurtigt analysere store mængder data og danne indsigt - hvilket giver mennesker mere tid til dybdegående tænkning og kreativ problemløsning og kapacitet til at udføre mere sofistikerede eller empatiske opgaver med større opmærksomhed og nuance. F.eks. kan en læge, der får hjælp af AI til at analysere sine patienters symptomer, bruge mindre tid på at stille en diagnose, så hun får mere tid til at forklare diagnosen og tage fat på patientens individuelle problemer.

En ny generation af virtuelle assistenter

Ud over at samarbejde med AI-"kolleger" vil medarbejderne på fremtidens arbejdsplads blive assisteret af en lang række AI-applikationer. Virtuelle assistenter, chatbots og enheder, der er forbundet med tingenes internet, er allerede ved at gøre deres indtog på arbejdspladserne. Efterhånden som kognitiv computerteknologi bliver mere sofistikeret, kan man forvente at interagere endnu mere med disse robotter. Og når vi siger interaktion, mener vi virkelig interaktion. Efterhånden som robotter og assistenter bliver bedre til at fortolke og generere menneskelig tale, vil vi sandsynligvis se dem indtage større roller inden for kundeservice, hvor de fleksibelt kan reagere på en række kundeproblemer og forespørgsler og endda tale i telefon såvel som via den nuværende chatgrænseflade. Og hvor dedikerede personlige assistenter tidligere var forbeholdt medlemmer af den øverste ledelse, kan det i løbet af de næste 20 år blive almindeligt, at de fleste medarbejdere har deres egen virtuelle assistent. DZone forudsiger, at den næste generation af virtuelle assistenter vil være i stand til at hjælpe medarbejderne med at reagere fleksibelt på realtidstendenser ved f.eks. at advare dem om et fald i salgsindtægterne og foreslå foranstaltninger til at løse problemet.

Ud over at forbedre arbejdspræstationen vil disse virtuelle assistenter optimere medarbejdernes oplevelse på arbejdspladsen. De vil organisere og prioritere vores to-do-lister, minde os om at holde frokostpause og måske bestille på vores yndlingsrestaurant og endda sørge for, at der er tændt for varmen på kontoret, før vi kommer ind på kolde vintermorgener. Disse innovationer vil naturligvis også omfatte administration af din kalender og planlægning af dine møder. Hos Doodle forestiller vi os et helt autonomt planlægningssystem: et system, der lærer vores rutiner, bedste praksis og mål så godt, at det kan planlægge vores møder og udføre al den tilhørende administration, holde styr på vores KPI'er på arbejdet og vores personlige forpligtelser og endda foreslå, hvornår det er tid til at tage en velfortjent ferie ... og samtidig levere en liste med individuelt tilpassede hotelforslag, naturligvis. Vi arbejder hårdt på at gøre denne vision til virkelighed - og ligesom mange andre AI-udviklinger er den måske ikke så langt væk, som du tror!

Telepresence 2.0

Når det drejer sig om telepresence, er grænsen mellem menneske og robot ved at blive udvisket. Forvent, at rudimentære telepresence-robotter bliver meget mere** **sofistikerede - og hurtigt! Som vi bemærkede i den første del af denne serie, tilbyder telepresence-robotter allerede fjernarbejdere en mere interaktiv og intuitiv måde at deltage på på arbejdspladsen på, selv når de ikke er på stedet. Dave Evans, cheffremtidsforsker hos Cisco, forestiller sig et scenarie, hvor en leder skal vælge en ny shippingpartner. I stedet for at rejse til utallige internationale anlæg eller sende regionale ledere ud for at inspicere dem, kan lederen "... blot trykke på en iPad-skærm for at vække robotten fra dens ladestation i leverandørens anlæg og derefter trykke på et kort, hvor man vil hen på et kort. Du vil blive vist på den mobile TelePresence-skærm som den robotten bevæger sig autonomt rundt på det fjerntliggende sted - og mødes med ledere, taler med medarbejdere og tager rundt på anlægget. Og du kan gøre det hele fra dit kontor, dit hjem, dit hotelværelse eller hvor du nu måtte være".

Udsigterne for AI på arbejdspladsen

Når det gælder AI, peger dataene, statistikkerne og tendenserne i én retning: Den nye teknologi bliver hurtigt taget i brug, og den vil være fast inventar på fremtidens arbejdsplads. Overgangen vil ikke være problemfri. Nogle opgaver og nogle job vil falde i hænderne på maskinerne. Nogle menneskelige færdigheder kan blive devalueret, mens andre - færdigheder som empati og kreativitet, som AI næppe vil kunne mestre i nær fremtid - kan få større værdi. Det er svært at sige præcist, hvor vi vil være om de næste 20 år eller de næste 200 år. Måske bruger vi fremtidens julefrokoster på kontoret på at lave robotter med rigtige robotter. Eller vi kan opleve, at AI forandrer arbejdspladsen på mere subtile måder. Men tiden er inde til at begynde at forberede sig på den trend, der vil øge vores færdigheder, strømline vores processer og grundlæggende ændre arbejdslandskabet, nu.