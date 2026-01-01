इस श्रृंखला के पहले भाग में, हमने देखा कि कैसे एआई तकनीक में प्रगति पहले से ही हमारे कार्यस्थलों को बदल रही है। अब, हम कार्यस्थल एआई द्वारा भविष्य के लिए उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से निपटेंगे: आने वाले वर्षों में हम एआई के किस विकास की उम्मीद कर सकते हैं? ये हमारी नौकरियों को कैसे प्रभावित करेंगे? क्या अभी सिंगुलैरिटी के बारे में चिंता करना शुरू करने का समय आ गया है?

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स्पॉइलर अलर्ट: नहीं, अभी सिंगुलैरिटी को लेकर चिंता करने का समय बिल्कुल नहीं आया है। लेकिन, रोबोटों की एक श्रेष्ठ जाति को लेकर चिंताएं अलग रख दें, एआई है यह हमारे काम करने के तरीके और हम जो काम करते हैं, उसे अपरिवर्तनीय रूप से बदलने के लिए तैयार है। इसकी आर्थिक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह आश्चर्य की बात नहीं है: मैकिंज़ी ग्लोबल इंस्टीट्यूट के एक सर्वेक्षण पर रिपोर्टिंग करते हुए, द इकोनॉमिस्ट टिप्पणियाँ कि "...केवल विपणन, बिक्री और आपूर्ति श्रृंखलाओं में एआई लागू करने से अगले 20 वर्षों में $2.7 ट्रिलियन का आर्थिक मूल्य, जिसमें मुनाफा और दक्षताएँ शामिल हैं, पैदा हो सकता है"।

Doodle में, हम एआई और हमारे काम करने के तरीके को सुव्यवस्थित और क्रांतिकारी बनाने की इसकी क्षमता को लेकर उत्साहित हैं। हमारा मानना है कि आने वाले बदलावों के अनुकूल होने के लिए – और तो और, एक ऐसे बाज़ार में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए जो तेज़ी से एआई को अपना रहा है – सूचित रहना महत्वपूर्ण है। तो, यहाँ इस पर हमारी राय है कि कल के कार्यस्थल में एआई कैसे फिट बैठेगा:

मनुष्य बनाम मशीन

अगले कुछ दशकों में हम में से और भी अधिक लोग एआई सिस्टम के साथ काम करते हुए दिखाई देंगे, चाहे वे भौतिक रोबोट हों, वर्चुअल असिस्टेंट हों, या अन्य एआई-सक्षम एप्लिकेशन हों। जैसा कि कोई भी जिसने आइज़ैक असिमोव का उपन्यास पलट कर पढ़ा है, बता सकता है, 'मनुष्य बनाम मशीन' की स्थितियाँ शायद ही कभी मनुष्यों के लिए अच्छी होती हैं। लेकिन हम किसी साइ-फाई दुष्टता के कगार पर नहीं हैं। हालांकि यह सच है कि निकट भविष्य में कुछ नौकरियाँ पूरी तरह स्वचालित हो जाएँगी। एक प्राइस वाटरहाउस कूपर्स की 2017 की रिपोर्ट अनुमान लगाया गया कि 2037 तक लगभग 7 मिलियन नौकरियाँ एआई के कारण समाप्त हो सकती हैं, जिसमें विनिर्माण और परिवहन सबसे अधिक प्रभावित उद्योगों में शामिल हैं। उसी रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि एआई वास्तव में बनाएँ 7.2 मिलियन नौकरियाँ, विशेष रूप से स्वास्थ्य और विज्ञान के क्षेत्रों में। इसलिए, रोजगार परिदृश्य में बदलाव आएगा। कुछ कामगार अपनी नौकरियों को अप्रचलित पाएंगे और कई अन्य अपने दैनिक कार्यभार की संरचना में कुछ बदलाव देखेंगे। लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में, हमें रोबोट और अन्य एआई अनुप्रयोगों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ेगी। नौकरियाँ – हम करेंगे उनके साथ सहयोग करना, एक के प्रतिभागियों के रूप में वर्धित कार्यस्थलबिंदु

यह सहयोग कैसे काम करेगा? एक सर्वोत्तम परिदृश्य में, एआई अनुप्रयोग अपनी ताकत का उपयोग करेंगे – दोहराए जाने वाले, यांत्रिक कार्यों को करने, बड़ी मात्रा में डेटा का तेजी से विश्लेषण करने और अंतर्दृष्टि बनाने में – जिससे मनुष्यों को गहरी सोच और रचनात्मक समस्या समाधान के लिए अधिक समय मिलेगा और वे अधिक परिष्कृत या सहानुभूतिपूर्ण कार्यों को अधिक ध्यान और सूक्ष्मता के साथ करने में सक्षम होंगे। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर जिसे अपने मरीज के लक्षणों का विश्लेषण करने में एआई की सहायता मिलती है, वह निदान तैयार करने में कम समय खर्च कर सकती है, जिससे उसके पास निदान समझाने और मरीज की व्यक्तिगत चिंताओं को संबोधित करने के लिए अधिक समय बचता है।

वर्चुअल सहायकों की एक नई पीढ़ी

एआई 'सहकर्मियों' के साथ सहयोग करने के साथ-साथ, भविष्य के कार्यस्थल में कर्मचारियों को एआई अनुप्रयोगों की एक पूरी श्रृंखला से कुशलतापूर्वक सहायता मिलेगी। वर्चुअल असिस्टेंट, चैटबॉट और इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़े उपकरण पहले से ही कार्यस्थल में अपनी पैठ बना रहे हैं। जैसे-जैसे कॉग्निटिव कंप्यूटिंग तकनीक अधिक परिष्कृत होती जाएगी, आप इन बॉट्स के साथ और भी अधिक इंटरैक्ट करते हुए देखेंगे। और जब हम बातचीत करने की बात करते हैं, तो हमारा वास्तव में मतलब बातचीत करने से ही है। जैसे-जैसे बॉट्स और असिस्टेंट मानव भाषण को समझने और उत्पन्न करने में अधिक निपुण होते जा रहे हैं, हम उन्हें ग्राहक सेवा में बड़ी भूमिकाएँ निभाते हुए देखेंगे, जो ग्राहकों की विभिन्न चिंताओं और प्रश्नों का लचीले ढंग से जवाब देंगे, और आज के चैट इंटरफ़ेस के साथ-साथ फ़ोन पर भी बात करेंगे। और, जहाँ समर्पित व्यक्तिगत सहायक कभी वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों के लिए आरक्षित थे, अगले 20 वर्षों में अधिकांश कर्मचारियों के अपने स्वयं के वर्चुअल असिस्टेंट होने की बात आम हो सकती है। DZone का अनुमान है कि वर्चुअल असिस्टेंट की अगली पीढ़ी कर्मचारियों को वास्तविक समय के रुझानों पर चपलता से प्रतिक्रिया देने में सहायता करने में सक्षम होगी, उदाहरण के लिए, उन्हें बिक्री राजस्व में गिरावट के बारे में सचेत करके और इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए कार्रवाई का प्रस्ताव देकर। काम के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के साथ-साथ, ये वर्चुअल असिस्टेंट कर्मचारियों के कार्यस्थल के अनुभव को भी अनुकूलित करेंगे। वे हमारी टू-डू लिस्ट को व्यवस्थित और प्राथमिकता देंगे, हमें दोपहर के भोजन के लिए ब्रेक लेने की याद दिलाएंगे और शायद हमारे पसंदीदा रेस्तरां में ऑर्डर भी देंगे, और यहां तक कि यह भी सुनिश्चित करेंगे कि ठंडी सर्दियों की सुबहों में हमारे आने से पहले कार्यालय में हीटिंग चालू हो। बेशक, ये नवाचार आपके कैलेंडर को प्रबंधित करने और आपकी बैठकों को निर्धारित करने तक भी विस्तारित होंगे। Doodle में हम एक पूरी तरह से स्वायत्त शेड्यूलिंग प्रणाली की कल्पना करते हैं: एक ऐसी प्रणाली जो हमारी दिनचर्या, सर्वोत्तम प्रथाओं और उद्देश्यों को इतनी अच्छी तरह से सीख ले कि वह हमारी बैठकों को निर्धारित कर सके और सभी संबंधित प्रशासनिक कार्यों को कर सके, और हमारे काम के केपीआई (KPIs) पर भी नज़र रख सके। और हमारे व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं के बारे में भी सुझाव देता है, और यहाँ तक कि यह भी बताता है कि जब आपको एक अच्छी-खासी छुट्टी पर जाने का समय आ गया है... और स्वाभाविक रूप से, व्यक्तिगत रूप से तैयार होटलों के सुझावों की एक सूची भी प्रदान करता है। हम उस दृष्टिकोण को हकीकत बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं - और, कई एआई (AI) विकासों की तरह, यह उतना दूर नहीं हो सकता जितना आप सोचते हैं!

दूरउपस्थिति 2.0

जब टेलीप्रेजेंस की बात आती है, तो मानव और रोबोट के बीच की रेखा धुंधली होने वाली है। अपेक्षा करें कि प्रारंभिक टेलीप्रेजेंस रोबोट बहुत अधिक सक्षम हो जाएँगे। अत्याधुनिक – और तेज़ी से! जैसा कि हमने इस श्रृंखला के पहले भाग में उल्लेख किया था, टेलीप्रेज़ेंस रोबोट पहले से ही दूरस्थ कर्मचारियों को कार्यस्थल में भाग लेने का एक अधिक इंटरैक्टिव, सहज तरीका प्रदान कर रहे हैं, भले ही वे ऑफसाइट हों। डेव इवांस, सिस्को के मुख्य भविष्यविद, एक परिदृश्य की कल्पना करता है जहाँ एक कार्यकारी को एक नए शिपिंग भागीदार का चयन करने की आवश्यकता होती है। अनगिनत अंतरराष्ट्रीय सुविधाओं की यात्रा करने, या उनका निरीक्षण करने के लिए क्षेत्रीय प्रबंधकों को भेजने के बजाय, कार्यकारी '...बस एक आईपैड स्क्रीन पर टैप करके विक्रेता की सुविधा में अपने चार्जिंग स्टेशन से रोबोट को जगा सकता है, फिर नक्शे पर जहाँ आप जाना चाहते हैं, वहाँ टैप कर सकता है। जब रोबोट दूरस्थ स्थान पर स्वायत्त रूप से घूमेगा — अधिकारियों से मिलेगा, कर्मचारियों से बात करेगा, और सुविधा का दौरा करेगा — तब आप मोबाइल टेलीप्रेजेंस स्क्रीन पर दिखाई देंगे। और आप यह सब अपने कार्यालय, या घर, या होटल के कमरे, या जहाँ भी आप हों, वहीं से कर सकते हैं।'

कार्यस्थल में एआई का दृष्टिकोण

जब एआई की बात आती है, तो डेटा, आँकड़े और रुझान एक ही दिशा की ओर इशारा करते हैं: नई तकनीक को तेज़ी से अपनाया जा रहा है, और यह भविष्य के कार्यस्थल में एक स्थायी हिस्सा बनने जा रही है। यह बदलाव सहज नहीं होगा। कुछ कार्य और कुछ नौकरियाँ मशीनों के हिस्से हो जाएँगी। कुछ मानवीय कौशलों का महत्व कम हो सकता है जबकि अन्य – जैसे सहानुभूति और रचनात्मकता जैसे कौशल जिनमें एआई के जल्द ही महारत हासिल करने की संभावना नहीं है – का महत्व बढ़ सकता है। यह ठीक से कहना मुश्किल है कि अगले 20 वर्षों में, या अगले 200 वर्षों में हम कहाँ होंगे। हो सकता है कि हम भविष्य की ऑफिस क्रिसमस पार्टियों में असली रोबोटों के साथ डांस कर रहे हों। या हमें पता चल सकता है कि एआई कार्यस्थल को और भी सूक्ष्म तरीकों से बदल देता है। लेकिन इस प्रवृत्ति के लिए तैयारी शुरू करने का समय अब है, जो हमारे कौशल को बढ़ाएगी, हमारी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करेगी, और कामकाज के परिदृश्य को मौलिक रूप से बदल देगी।