I den första delen av denna serie tittade vi på hur framstegen inom AI-tekniken redan förändrar våra arbetsplatser. Nu ska vi ta itu med några av de viktiga frågor som AI på arbetsplatsen väcker inför framtiden: Vilka utvecklingar inom AI kan vi förvänta oss under de kommande åren? Hur kommer dessa att påverka våra jobb? Är det redan dags att börja oroa sig för singulariteten?

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Spoilervarning: nej, det är definitivt inte dags att börja oroa sig för singulariteten än. Men om man bortser från oron för en överlägsen ras av robotar, så är AI är kommer att förändra vårt sätt att arbeta och vilken typ av arbete vi utför på ett oåterkalleligt sätt. Det är inte förvånande med tanke på dess ekonomiska potential: enligt en undersökning från McKinsey Global Institute, rapporterar The Economist anteckningar att ”...bara genom att tillämpa AI inom marknadsföring, försäljning och leveranskedjor skulle man kunna skapa ett ekonomiskt värde – inklusive vinster och effektivitetsvinster – på 2,7 biljoner dollar under de kommande 20 åren”.

Hos Doodle är vi entusiastiska över AI och dess potential att effektivisera och revolutionera vårt sätt att arbeta. Vi tror att det är viktigt att hålla sig informerad för att kunna anpassa sig till de kommande förändringarna – för att inte tala om att förbli konkurrenskraftiga på en marknad som snabbt anammar AI. Här är alltså vår syn på hur AI kommer att passa in på morgondagens arbetsplats:

Människan mot maskinen

Under de kommande decennierna kommer allt fler av oss att arbeta tillsammans med AI-system, oavsett om det handlar om fysiska robotar, virtuella assistenter eller andra AI-baserade applikationer. Som alla som bläddrat i en roman av Isaac Asimov vet slutar situationer där ”människan står mot maskinen” sällan väl för människan. Men vi står inte på tröskeln till en dystopisk science fiction-värld. Det är dock sant att vissa yrken sannolikt kommer att automatiseras helt inom en snar framtid. A Rapport från Price Waterhouse Coopers från 2017 uppskattade att cirka 7 miljoner arbetstillfällen skulle kunna försvinna till förmån för AI fram till 2037, där tillverkningsindustrin och transportsektorn skulle vara bland de hårdast drabbade branscherna. Samma rapport visade också att AI faktiskt skulle skapa 7,2 miljoner arbetstillfällen, framför allt inom hälso- och sjukvårds- och forskningssektorerna. Det kommer alltså att ske en förändring av sysselsättningslandskapet. Vissa arbetstagare kommer att upptäcka att deras jobb blir överflödiga, och ännu fler kommer att märka vissa förändringar i hur deras dagliga arbetsuppgifter ser ut. Men inom de flesta sektorer kommer vi inte att konkurrera med robotar och andra AI-tillämpningar om jobb – vi ska samarbeta med dem, som deltagare i en ”den förstärkta arbetsplatsen”.

Hur kommer detta samarbete att fungera? I bästa fall kommer AI-applikationer att utnyttja sina styrkor – genomföra repetitiva, mekaniska uppgifter, snabbt analysera stora datamängder och dra slutsatser – vilket ger människor mer tid för djupare reflektion och kreativ problemlösning samt möjligheten att utföra mer sofistikerade eller empatiska uppgifter med större uppmärksamhet och nyansering. Till exempel kan en läkare som får hjälp av AI att analysera patientens symtom lägga mindre tid på att ställa en diagnos, vilket ger henne mer tid att förklara diagnosen och ta itu med patientens individuella bekymmer.

En ny generation av virtuella assistenter

Förutom att samarbeta med ”kollegor” inom AI kommer medarbetarna på framtidens arbetsplats att få värdefullt stöd av en hel rad AI-applikationer. Virtuella assistenter, chattbotar och enheter anslutna till sakernas internet håller redan på att ta sig in på arbetsplatsen. I takt med att den kognitiva datortekniken blir allt mer sofistikerad kan vi förvänta oss att interagera ännu mer med dessa botar. Och när vi säger interagera, så menar vi verkligen interagera. I takt med att botar och assistenter blir allt skickligare på att tolka och generera mänskligt tal kommer vi sannolikt att se dem ta på sig större roller inom kundservice, där de flexibelt svarar på en rad olika kundfrågor och funderingar, och till och med pratar i telefon såväl som via dagens chattgränssnitt. Och där dedikerade personliga assistenter en gång var förbehållna medlemmar av den högsta ledningen, kan det under de kommande 20 åren bli vanligt att de flesta anställda har sin egen virtuella assistent. DZone förutspår att nästa generation av virtuella assistenter kommer att kunna hjälpa anställda att reagera snabbt på trender i realtid, till exempel genom att varna dem om en nedgång i försäljningsintäkterna och föreslå åtgärder för att hantera problemet. Förutom att förbättra arbetsprestandan kommer dessa virtuella assistenter att optimera medarbetarnas upplevelse på arbetsplatsen. De kommer att organisera och prioritera våra att-göra-listor, påminna oss om att ta lunchpaus och kanske beställa mat från vår favoritrestaurang, och till och med se till att värmen på kontoret är påslagen innan vi kommer in på kalla vintermorgnar. Naturligtvis kommer dessa innovationer även att omfatta hantering av din kalender och schemaläggning av dina möten. På Doodle ser vi framför oss ett helt autonomt schemaläggningssystem: ett system som lär sig våra rutiner, bästa praxis och mål så väl att det kan schemalägga våra möten och sköta all tillhörande administration samt hålla koll på våra arbetsrelaterade nyckeltal och våra personliga åtaganden, och till och med ge tips om när det kanske är dags att ta en välförtjänt semester... samtidigt som den naturligtvis ger en lista med skräddarsydda hotellförslag. Vi arbetar hårt för att förverkliga den visionen – och precis som med många andra AI-utvecklingar är den kanske inte så långt borta som du tror!

Telepresence 2.0

När det gäller telepresence håller gränsen mellan människa och robot på att suddas ut. Räkna med att de enklare telepresence-robotarna kommer att bli mycket mer avancerade – och det snabbt! Som vi nämnde i den första delen av denna serie erbjuder telepresence-robotar redan distansarbetare ett mer interaktivt och intuitivt sätt att delta i arbetslivet även när de befinner sig utanför kontoret. Dave Evans, chefsfuturist på Cisco, föreställer sig ett scenario när en chef behöver välja en ny transportpartner. Istället för att resa till otaliga internationella anläggningar eller skicka regionala chefer för att inspektera dem kan chefen ”...helt enkelt trycka på en iPad-skärm för att väcka roboten från dess laddningsstation i leverantörens anläggning och sedan trycka på den plats man vill åka till på en karta. Du visas på den mobila TelePresence-skärmen medan roboten rör sig självständigt på den avlägsna platsen – träffar chefer, pratar med anställda och besöker anläggningen. Och du gör allt detta från ditt kontor, hem, hotellrum eller var du nu befinner dig.”

Framtidsutsikterna för AI på arbetsplatsen

När det gäller AI pekar data, statistik och trender i en och samma riktning: den nya tekniken införs i snabb takt och kommer att bli en självklar del av framtidens arbetsplats. Övergången kommer inte att ske helt smärtfritt. Vissa uppgifter och vissa jobb kommer att övertas av maskiner. Vissa mänskliga färdigheter kan förlora i värde, medan andra – färdigheter som empati och kreativitet, som AI sannolikt inte kommer att behärska inom den närmaste framtiden – kan bli allt mer eftertraktade. Det är svårt att säga exakt var vi kommer att befinna oss om 20 år, eller om 200 år. Kanske kommer vi på framtidens julfester på kontoret att dansa robotdans tillsammans med riktiga robotar. Eller så kanske vi upptäcker att AI förändrar arbetsplatsen på mer subtila sätt. Men det är nu det är dags att börja förbereda oss för den trend som kommer att förstärka våra färdigheter, effektivisera våra processer och i grunden förändra arbetslivet.