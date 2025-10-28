Het aantal no-shows bij groepslessen in de gezondheidszorg verminderen: herinneringsstrategieën die werken
Bijgewerkt: 23 sep 2026
Als je groepslessen geeft in de gezondheidszorg, weet je hoe vervelend het is als er matten leeg blijven en plekken onbezet blijven. No-shows hebben een negatieve invloed op de resultaten, kosten energie en zijn zonde van je zaalreservering. Het goede nieuws? Je kunt het aantal no-shows verminderen met een herinneringssysteem dat aansluit bij hoe je patiënten leven, beslissingen nemen en dingen onthouden.
In deze gids leer je eenvoudige stappen, berichtensjablonen en hulpmiddelen waarmee je meer mensen naar de les kunt trekken — zonder dat je er extra administratie aan overhoudt.
We gaan het volgende behandelen:
Wanneer moet je herinneringen sturen?
Wat moet ik zeggen?
Hoe je patiënten binnen enkele seconden een afspraak kunt laten bevestigen of verzetten
Je zult ook zien hoe Doodle je helpt om groepslimieten in te stellen, automatische herinneringen te versturen en agenda-uitnodigingen toe te voegen die echt blijven hangen.
Of je nu diabetesvoorlichting, bewegingslessen voor zwangere vrouwen, hartrevalidatie of virtuele pijngroepen organiseert — deze aanpakken werken.
De uitdaging waar groepslesdocenten voor staan
Je patiënten willen graag komen, maar het leven zit ze vaak in de weg. De meest voorkomende belemmeringen:
Werkschema’s
Vervoer
Kinderopvang
Schommelende symptomen
Veel patiënten vergeten het ook gewoon, vinden het spannend om mee te doen aan een groep, of raken de link naar de les kwijt in een overvolle inbox.
Als groepslesinstructeur doe je het allemaal zelf — roosters maken, deelnemers registreren, resultaten bijhouden. Als mensen niet komen opdagen, wordt het moeilijker om:
Plan zinvolle activiteiten
Volg de voortgang
De programmadoelen halen
Je verliest ook tijd met het handmatig versturen van sms’jes, e-mails en telefoontjes.
Het kernprobleem is weerstand. Als mensen niet snel kunnen bevestigen, de link kunnen vinden of een nieuwe afspraak kunnen maken, daalt de opkomst. Je herinneringsplan moet die weerstand wegnemen.
Waarom dit belangrijk is voor instructeurs van groepslessen
Groepssessies werken het beste als mensen komen opdagen. Regelmatige aanwezigheid draagt bij aan:
Betere klinische resultaten door herhaling en ondersteuning door lotgenoten
Een veiligere groepsdynamiek dankzij de juiste verhouding tussen patiënten en personeel
Stabiele inkomsten en optimaal kamergebruik
Nauwkeurig beheer van wachtlijsten en voorraadplanning
Minder stress voor jou en je team
Zelfs kleine verbeteringen maken een groot verschil. Als je gemiddeld 10 mensen per les hebt en het aantal afzeggingen met 2 vermindert, zijn dat elke week 2 extra patiënten die vooruitgang boeken.
Stel een herinneringsschema op dat aansluit bij het gedrag van de patiënten
Eén herinnering is niet genoeg. Je hebt een korte, regelmatige frequentie nodig – via e-mail en sms – zodat er geen onduidelijkheid meer is.
Breng het traject in kaart, van aanmelding tot daadwerkelijke aanwezigheid
Gebruik deze belangrijke contactmomenten:
Aanmelden en bevestiging
Agendauitzending
Bereidingsinstructies
Hoe kun je meedoen of erheen reizen?
Mogelijkheden voor deelname of het verzetten van een afspraak
Met de Doodle-inschrijflijsten kun je al het bovenstaande regelen:
Jij bepaalt de data en de capaciteit van de sessies
Doodle stuurt bevestigingen en agenda-uitnodigingen
Voor elke les krijg je automatisch een herinnering
Pro-gebruikers kunnen hun eigen huisstijl toevoegen, zodat berichten een officiële uitstraling krijgen
Kies de juiste kanalen
De meeste patiënten lezen sms’jes sneller, maar sommigen geven de voorkeur aan e-mail voor meer informatie. Vraag bij de aanmelding naar hun voorkeur.
Aanbevolen gebruik van het kanaal:
Berichttype
Kanaal
Bevestigingen, voorbereiding
Herinneringen voor die dag
SMS
Dringende wijzigingen
Telefoontje
Wil je een sms sturen? Gebruik Zapier om Doodle te koppelen aan je sms-platform. Stel zo automatisch een herinnering in voor de dag voor de les.
Een timing die in het echte leven werkt
Eenvoudige, beproefde cadans:
Tijd voor de les
Berichttype
Meteen
Bevestiging + uitnodiging via de agenda
72 uur
Checklist ter voorbereiding + mogelijkheid om een nieuwe afspraak te maken
24 uur
Snelle bevestiging + link om lid te worden/kaart te bekijken
2 uur
Laatste tip + wat je mee moet nemen
Stuur voor lessen vroeg in de ochtend de laatste herinnering de avond ervoor. Houd rekening met de rusttijden voor gezinnen en ouderen.
Zorg dat herinneringen in beide richtingen werken
Laat patiënten met één tik bevestigen of een nieuwe afspraak maken:
✅ "Typ Y om te bevestigen, N om je zitplaats vrij te geven"
🔁 "Tik hier om een nieuwe afspraak te maken"
Als je Doodle gebruikt:
Voeg je Link naar de inschrijflijst in elke herinnering
Gebruik voor betaalde programma’s een Boekingspagina met Stripe om aanbetalingen te innen, en schrijf vervolgens bevestigde patiënten in voor de behandelingsreeks
Wat er in elk bericht moet staan
Elke herinnering moet het volgende bevatten:
✅ Naam van de les, datum, tijd en tijdzone
📍 Exacte locatie met kamernummer of kaart
🔗 Virtuele verbinding + back-up via inbellen
🧘 Wat moet je meenemen of aantrekken?
📑 Formulieren of beleidsregels
🔄 Hoe kun je afzeggen of een nieuwe afspraak maken?
Gebruik de door AI aangestuurde vergaderbeschrijvingen van Doodle Pro om duidelijke en vriendelijke voorbereidingsberichten te schrijven.
Praktische tips om de aanwezigheid te verbeteren
Hier zijn een paar snelle tips die je vandaag nog kunt toepassen:
Tip
Waarom het helpt
Gebruik duidelijke taal
Voorkomt verwarring
Korte onderwerpen
Zorgt ervoor dat je niet wordt overgeslagen
Voeg voornaam toe
Een persoonlijk tintje verhoogt het openingspercentage
Voeg het .ics-bestand toe
Eenvoudige kalender-add-on
Gebruik kaartafbeeldingen
Voorkomt stress op de grote dag
Vermeld liften/toiletten
Zorgt voor vertrouwen op het gebied van toegankelijkheid
Tijdzone vermelden
Voorkomt dat mensen te laat meedoen in virtuele groepen
Voeg een voordeel van 2 regels toe
Benadrukt hoe belangrijk het is om er te zijn
Korte filmpjes voor beginners
Vermindert angst en geeft je meer zelfvertrouwen
Wachtlijst voor aanbiedingen
Vul open plekken snel automatisch in
Kant-en-klare sjablonen voor herinneringen
E-mail binnen 72 uur
Onderwerp: Je les op donderdag om 17.00 uur
Bericht:
Hoi [Voornaam],
Je bent ingeschreven voor [Naam cursus] op [Dag, Datum] om [Tijd, Tijdzone].
Locatie: [Adres, Kamer]. Kaart: [link]
Neem mee: [Lijst]
Wil je een ander tijdstip? Kies het dan hier: [Link om je aan te melden via Doodle]
24-uurs-sms
Hoi [Voornaam],
herinnering: [Naam les] is morgen om [Tijd].
Druk op Y om te bevestigen, of op N om je plaats vrij te maken.
Info: [korte link]
Tekst van 2 uur
We staan voor je klaar, [Voornaam]!
[Naam van de les] begint om [Tijd].
Neem [item] mee.
Kaart of link om mee te doen: [korte link]
Veelgemaakte fouten die tot no-shows leiden
Vermijd deze:
Fout
Oplossing
Vage onderwerpen zoals ‘Herinnering’
Zeg altijd wat, wanneer
Slechts één kanaal gebruiken
Combineer e-mail en sms
Te veel berichten sturen
Maximaal 3–4 contactmomenten
Geen mogelijkheid om te reageren of een nieuwe afspraak te maken
Voeg duidelijke links of antwoordopties toe
Geen routebeschrijving/kaart
Gebruik een afbeelding of een link
Tijdzones negeren
Altijd opnemen (Doodle past dit automatisch aan)
Te laat sms’en
Houd je aan de stilte-uren
Geen agenda-uitnodiging
.ics automatisch toevoegen
De namen van de deelnemers delen
Gebruik de privacyfuncties van Doodle
Hulpmiddelen die het aantal no-shows helpen verminderen
Zo ondersteunt Doodle docenten van groepslessen:
Functie
Hoe het helpt
Inschrijflijsten
Stel een maximum aantal deelnemers in, automatiseer herinneringen, verberg de namen van deelnemers
Boekingspagina + Stripe
Stortingen verzamelen voor toezeggingen
Agendaintegraties
Vermijd problemen met Google, Outlook en Apple
Videoconferenties
Voeg links naar Zoom, Google Meet, Cisco of Teams toe
1-op-1-planning
Screenings of inhaalsessies
Groepspolls
Laat patiënten zelf de beste lestijden kiezen
Merkopmaak op maat
Wek vertrouwen met de logo’s en kleuren van de kliniek
Zapier-integraties
SMS-berichten, EPD-taken of CRM-updates activeren
Privacy binnen het bedrijf
Bescherm patiëntgegevens en lesgegevens
Een simpele opzet in Doodle
Maak een inschrijflijst met het maximum aantal plaatsen, de data van de sessies en voorbereidingsopmerkingen
Schakel automatische herinneringen in (kies het tijdstip)
Voeg je Zoom-link of het adres van de praktijk toe
Deel dit met je contactenlijst (nodig maximaal 1000 mensen uit via Doodle)
Houd een wachtlijst bij op een tweede Inschrijflijst
Voeg een Boekingspagina toe met Stripe voor kennismakingsgesprekken of betaalde programma’s
Praktijkvoorbeelden van docenten
Diabetesvoorlichting in de gemeenschap
Probleem: Elke week 5 mensen die niet komen opdagen, zelfs als je ze handmatig een bericht stuurt
Oplossing: Inschrijflijst voor Doodle + automatische herinneringen + parkeerkaart
Resultaat: In week 3 waren alle plaatsen bezet; afzeggingen op de dag zelf werden opgevuld vanuit de wachtlijst
Cursus voor aanstaande ouders in een ziekenhuis
Probleem: Last-minute afzeggingen brachten de klas uit balans
Oplossing: Groepspoll om lestijden te kiezen + Boekingspagina met Stripe voor inschrijvingen
Resultaat: Meer bezoekers, soepelere aankomst
Virtuele groep voor chronische pijn
Probleem: Verloren koppelingslinks en technische problemen
Oplossing: Een Microsoft Teams-link in elke herinnering + een link om snel een nieuwe afspraak te maken
Resultaat: Stipte starttijden en betere patiëntenbinding
Belangrijkste punten
Stuur herinneringen bij de aanmelding, 72 uur, 24 uur en 2 uur voor de les
Gebruik tweerichtingsberichten (J/N) met links om afspraken te verzetten
Vermeld altijd de locatie of de link om deel te nemen, wat je mee moet nemen en een agenda-uitnodiging
Doodle-inschrijflijsten + Boekingspagina's + 1-op-1-hulp om no-shows te verminderen zonder extra administratie
Ga aan de slag met een betere planning
Om het aantal no-shows te verminderen, moet je niet zomaar meer berichten sturen — het gaat erom dat je op het juiste moment de juiste herinneringen stuurt, waarbij het makkelijk is om te reageren.
Met Doodle krijg je:
Plaatskaartjes en herinneringen met Inschrijflijsten
Aanbetalingen via de Boekingspagina + Stripe
Eenvoudig je afspraken verzetten en privélessen met 1-op-1-begeleiding
Agendasynchronisatie, e-mails met je eigen huisstijl en krachtige privacyfuncties
Maak je volgende les binnen een paar minuten klaar en laat de herinneringen de rest doen.
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