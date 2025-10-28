Als je groepslessen geeft in de gezondheidszorg, weet je hoe vervelend het is als er matten leeg blijven en plekken onbezet blijven. No-shows hebben een negatieve invloed op de resultaten, kosten energie en zijn zonde van je zaalreservering. Het goede nieuws? Je kunt het aantal no-shows verminderen met een herinneringssysteem dat aansluit bij hoe je patiënten leven, beslissingen nemen en dingen onthouden.

In deze gids leer je eenvoudige stappen, berichtensjablonen en hulpmiddelen waarmee je meer mensen naar de les kunt trekken — zonder dat je er extra administratie aan overhoudt.

We gaan het volgende behandelen:

Wanneer moet je herinneringen sturen?

Wat moet ik zeggen?

Hoe je patiënten binnen enkele seconden een afspraak kunt laten bevestigen of verzetten

Je zult ook zien hoe Doodle je helpt om groepslimieten in te stellen, automatische herinneringen te versturen en agenda-uitnodigingen toe te voegen die echt blijven hangen.

Of je nu diabetesvoorlichting, bewegingslessen voor zwangere vrouwen, hartrevalidatie of virtuele pijngroepen organiseert — deze aanpakken werken.

De uitdaging waar groepslesdocenten voor staan

Je patiënten willen graag komen, maar het leven zit ze vaak in de weg. De meest voorkomende belemmeringen:

Werkschema’s

Vervoer

Kinderopvang

Schommelende symptomen

Veel patiënten vergeten het ook gewoon, vinden het spannend om mee te doen aan een groep, of raken de link naar de les kwijt in een overvolle inbox.

Als groepslesinstructeur doe je het allemaal zelf — roosters maken, deelnemers registreren, resultaten bijhouden. Als mensen niet komen opdagen, wordt het moeilijker om:

Plan zinvolle activiteiten

Volg de voortgang

De programmadoelen halen

Je verliest ook tijd met het handmatig versturen van sms’jes, e-mails en telefoontjes.

Het kernprobleem is weerstand. Als mensen niet snel kunnen bevestigen, de link kunnen vinden of een nieuwe afspraak kunnen maken, daalt de opkomst. Je herinneringsplan moet die weerstand wegnemen.

Waarom dit belangrijk is voor instructeurs van groepslessen

Groepssessies werken het beste als mensen komen opdagen. Regelmatige aanwezigheid draagt bij aan:

Betere klinische resultaten door herhaling en ondersteuning door lotgenoten

Een veiligere groepsdynamiek dankzij de juiste verhouding tussen patiënten en personeel

Stabiele inkomsten en optimaal kamergebruik

Nauwkeurig beheer van wachtlijsten en voorraadplanning

Minder stress voor jou en je team

Zelfs kleine verbeteringen maken een groot verschil. Als je gemiddeld 10 mensen per les hebt en het aantal afzeggingen met 2 vermindert, zijn dat elke week 2 extra patiënten die vooruitgang boeken.

Maak een Groepspoll

Stel een herinneringsschema op dat aansluit bij het gedrag van de patiënten

Eén herinnering is niet genoeg. Je hebt een korte, regelmatige frequentie nodig – via e-mail en sms – zodat er geen onduidelijkheid meer is.

Breng het traject in kaart, van aanmelding tot daadwerkelijke aanwezigheid

Gebruik deze belangrijke contactmomenten:

Aanmelden en bevestiging Agendauitzending Bereidingsinstructies Hoe kun je meedoen of erheen reizen? Mogelijkheden voor deelname of het verzetten van een afspraak

Met de Doodle-inschrijflijsten kun je al het bovenstaande regelen:

Jij bepaalt de data en de capaciteit van de sessies

Doodle stuurt bevestigingen en agenda-uitnodigingen

Voor elke les krijg je automatisch een herinnering

Pro-gebruikers kunnen hun eigen huisstijl toevoegen, zodat berichten een officiële uitstraling krijgen

Kies de juiste kanalen

De meeste patiënten lezen sms’jes sneller, maar sommigen geven de voorkeur aan e-mail voor meer informatie. Vraag bij de aanmelding naar hun voorkeur.

Aanbevolen gebruik van het kanaal:

Berichttype Kanaal Bevestigingen, voorbereiding E-mail Herinneringen voor die dag SMS Dringende wijzigingen Telefoontje

Wil je een sms sturen? Gebruik Zapier om Doodle te koppelen aan je sms-platform. Stel zo automatisch een herinnering in voor de dag voor de les.

Een timing die in het echte leven werkt

Eenvoudige, beproefde cadans:

Tijd voor de les Berichttype Meteen Bevestiging + uitnodiging via de agenda 72 uur Checklist ter voorbereiding + mogelijkheid om een nieuwe afspraak te maken 24 uur Snelle bevestiging + link om lid te worden/kaart te bekijken 2 uur Laatste tip + wat je mee moet nemen

Stuur voor lessen vroeg in de ochtend de laatste herinnering de avond ervoor. Houd rekening met de rusttijden voor gezinnen en ouderen.

Zorg dat herinneringen in beide richtingen werken

Maak een Groepspoll

Laat patiënten met één tik bevestigen of een nieuwe afspraak maken:

✅ "Typ Y om te bevestigen, N om je zitplaats vrij te geven"

🔁 "Tik hier om een nieuwe afspraak te maken"

Als je Doodle gebruikt:

Voeg je Link naar de inschrijflijst in elke herinnering

Gebruik voor betaalde programma’s een Boekingspagina met Stripe om aanbetalingen te innen, en schrijf vervolgens bevestigde patiënten in voor de behandelingsreeks

Wat er in elk bericht moet staan

Elke herinnering moet het volgende bevatten:

✅ Naam van de les, datum, tijd en tijdzone

📍 Exacte locatie met kamernummer of kaart

🔗 Virtuele verbinding + back-up via inbellen

🧘 Wat moet je meenemen of aantrekken?

📑 Formulieren of beleidsregels

🔄 Hoe kun je afzeggen of een nieuwe afspraak maken?

Gebruik de door AI aangestuurde vergaderbeschrijvingen van Doodle Pro om duidelijke en vriendelijke voorbereidingsberichten te schrijven.

Praktische tips om de aanwezigheid te verbeteren

Hier zijn een paar snelle tips die je vandaag nog kunt toepassen:

Tip Waarom het helpt Gebruik duidelijke taal Voorkomt verwarring Korte onderwerpen Zorgt ervoor dat je niet wordt overgeslagen Voeg voornaam toe Een persoonlijk tintje verhoogt het openingspercentage Voeg het .ics-bestand toe Eenvoudige kalender-add-on Gebruik kaartafbeeldingen Voorkomt stress op de grote dag Vermeld liften/toiletten Zorgt voor vertrouwen op het gebied van toegankelijkheid Tijdzone vermelden Voorkomt dat mensen te laat meedoen in virtuele groepen Voeg een voordeel van 2 regels toe Benadrukt hoe belangrijk het is om er te zijn Korte filmpjes voor beginners Vermindert angst en geeft je meer zelfvertrouwen Wachtlijst voor aanbiedingen Vul open plekken snel automatisch in

Kant-en-klare sjablonen voor herinneringen

E-mail binnen 72 uur

Onderwerp: Je les op donderdag om 17.00 uur

Bericht:

Hoi [Voornaam],

Je bent ingeschreven voor [Naam cursus] op [Dag, Datum] om [Tijd, Tijdzone].

Locatie: [Adres, Kamer]. Kaart: [link ]

Maak een Groepspoll

Neem mee: [Lijst]

Wil je een ander tijdstip? Kies het dan hier: [Link om je aan te melden via Doodle]

24-uurs-sms

Hoi [Voornaam],

herinnering: [Naam les] is morgen om [Tijd].

Druk op Y om te bevestigen, of op N om je plaats vrij te maken.

Info: [korte link]

Tekst van 2 uur

We staan voor je klaar, [Voornaam]!

[Naam van de les] begint om [Tijd].

Neem [item] mee.

Kaart of link om mee te doen: [korte link]

Veelgemaakte fouten die tot no-shows leiden

Vermijd deze:

Fout Oplossing Vage onderwerpen zoals ‘Herinnering’ Zeg altijd wat, wanneer Slechts één kanaal gebruiken Combineer e-mail en sms Te veel berichten sturen Maximaal 3–4 contactmomenten Geen mogelijkheid om te reageren of een nieuwe afspraak te maken Voeg duidelijke links of antwoordopties toe Geen routebeschrijving/kaart Gebruik een afbeelding of een link Tijdzones negeren Altijd opnemen (Doodle past dit automatisch aan) Te laat sms’en Houd je aan de stilte-uren Geen agenda-uitnodiging .ics automatisch toevoegen De namen van de deelnemers delen Gebruik de privacyfuncties van Doodle

Hulpmiddelen die het aantal no-shows helpen verminderen

Zo ondersteunt Doodle docenten van groepslessen:

Functie Hoe het helpt Inschrijflijsten Stel een maximum aantal deelnemers in, automatiseer herinneringen, verberg de namen van deelnemers Boekingspagina + Stripe Stortingen verzamelen voor toezeggingen Agendaintegraties Vermijd problemen met Google, Outlook en Apple Videoconferenties Voeg links naar Zoom, Google Meet, Cisco of Teams toe 1-op-1-planning Screenings of inhaalsessies Groepspolls Laat patiënten zelf de beste lestijden kiezen Merkopmaak op maat Wek vertrouwen met de logo’s en kleuren van de kliniek Zapier-integraties SMS-berichten, EPD-taken of CRM-updates activeren Privacy binnen het bedrijf Bescherm patiëntgegevens en lesgegevens

Een simpele opzet in Doodle

Maak een inschrijflijst met het maximum aantal plaatsen, de data van de sessies en voorbereidingsopmerkingen Schakel automatische herinneringen in (kies het tijdstip) Voeg je Zoom-link of het adres van de praktijk toe Deel dit met je contactenlijst (nodig maximaal 1000 mensen uit via Doodle) Houd een wachtlijst bij op een tweede Inschrijflijst Voeg een Boekingspagina toe met Stripe voor kennismakingsgesprekken of betaalde programma’s

Maak een Groepspoll

Praktijkvoorbeelden van docenten

Diabetesvoorlichting in de gemeenschap

Probleem: Elke week 5 mensen die niet komen opdagen, zelfs als je ze handmatig een bericht stuurt

Oplossing: Inschrijflijst voor Doodle + automatische herinneringen + parkeerkaart

Resultaat: In week 3 waren alle plaatsen bezet; afzeggingen op de dag zelf werden opgevuld vanuit de wachtlijst

Cursus voor aanstaande ouders in een ziekenhuis

Probleem: Last-minute afzeggingen brachten de klas uit balans

Oplossing: Groepspoll om lestijden te kiezen + Boekingspagina met Stripe voor inschrijvingen

Resultaat: Meer bezoekers, soepelere aankomst

Virtuele groep voor chronische pijn

Probleem: Verloren koppelingslinks en technische problemen

Oplossing: Een Microsoft Teams-link in elke herinnering + een link om snel een nieuwe afspraak te maken

Resultaat: Stipte starttijden en betere patiëntenbinding

Belangrijkste punten

Stuur herinneringen bij de aanmelding, 72 uur, 24 uur en 2 uur voor de les

Gebruik tweerichtingsberichten (J/N) met links om afspraken te verzetten

Vermeld altijd de locatie of de link om deel te nemen, wat je mee moet nemen en een agenda-uitnodiging

Doodle-inschrijflijsten + Boekingspagina's + 1-op-1-hulp om no-shows te verminderen zonder extra administratie

Ga aan de slag met een betere planning

Om het aantal no-shows te verminderen, moet je niet zomaar meer berichten sturen — het gaat erom dat je op het juiste moment de juiste herinneringen stuurt, waarbij het makkelijk is om te reageren.

Met Doodle krijg je:

Plaatskaartjes en herinneringen met Inschrijflijsten

Aanbetalingen via de Boekingspagina + Stripe

Eenvoudig je afspraken verzetten en privélessen met 1-op-1-begeleiding

Agendasynchronisatie, e-mails met je eigen huisstijl en krachtige privacyfuncties

Maak je volgende les binnen een paar minuten klaar en laat de herinneringen de rest doen.