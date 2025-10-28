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Plannen
Leestijd: 8 minuten28 okt, 2025

Het aantal no-shows bij groepslessen in de gezondheidszorg verminderen: herinneringsstrategieën die werken

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Bijgewerkt: 23 sep 2026

Adults attending a yoga class in a bright studio, calmly seated on mats and preparing for session start.

Als je groepslessen geeft in de gezondheidszorg, weet je hoe vervelend het is als er matten leeg blijven en plekken onbezet blijven. No-shows hebben een negatieve invloed op de resultaten, kosten energie en zijn zonde van je zaalreservering. Het goede nieuws? Je kunt het aantal no-shows verminderen met een herinneringssysteem dat aansluit bij hoe je patiënten leven, beslissingen nemen en dingen onthouden.

In deze gids leer je eenvoudige stappen, berichtensjablonen en hulpmiddelen waarmee je meer mensen naar de les kunt trekken — zonder dat je er extra administratie aan overhoudt.

We gaan het volgende behandelen:

  • Wanneer moet je herinneringen sturen?

  • Wat moet ik zeggen?

  • Hoe je patiënten binnen enkele seconden een afspraak kunt laten bevestigen of verzetten

Je zult ook zien hoe Doodle je helpt om groepslimieten in te stellen, automatische herinneringen te versturen en agenda-uitnodigingen toe te voegen die echt blijven hangen.

Of je nu diabetesvoorlichting, bewegingslessen voor zwangere vrouwen, hartrevalidatie of virtuele pijngroepen organiseert — deze aanpakken werken.

De uitdaging waar groepslesdocenten voor staan

Je patiënten willen graag komen, maar het leven zit ze vaak in de weg. De meest voorkomende belemmeringen:

  • Werkschema’s

  • Vervoer

  • Kinderopvang

  • Schommelende symptomen

Veel patiënten vergeten het ook gewoon, vinden het spannend om mee te doen aan een groep, of raken de link naar de les kwijt in een overvolle inbox.

Als groepslesinstructeur doe je het allemaal zelf — roosters maken, deelnemers registreren, resultaten bijhouden. Als mensen niet komen opdagen, wordt het moeilijker om:

  • Plan zinvolle activiteiten

  • Volg de voortgang

  • De programmadoelen halen

Je verliest ook tijd met het handmatig versturen van sms’jes, e-mails en telefoontjes.

Het kernprobleem is weerstand. Als mensen niet snel kunnen bevestigen, de link kunnen vinden of een nieuwe afspraak kunnen maken, daalt de opkomst. Je herinneringsplan moet die weerstand wegnemen.

Waarom dit belangrijk is voor instructeurs van groepslessen

Groepssessies werken het beste als mensen komen opdagen. Regelmatige aanwezigheid draagt bij aan:

  • Betere klinische resultaten door herhaling en ondersteuning door lotgenoten

  • Een veiligere groepsdynamiek dankzij de juiste verhouding tussen patiënten en personeel

  • Stabiele inkomsten en optimaal kamergebruik

  • Nauwkeurig beheer van wachtlijsten en voorraadplanning

  • Minder stress voor jou en je team

Zelfs kleine verbeteringen maken een groot verschil. Als je gemiddeld 10 mensen per les hebt en het aantal afzeggingen met 2 vermindert, zijn dat elke week 2 extra patiënten die vooruitgang boeken.

Stel een herinneringsschema op dat aansluit bij het gedrag van de patiënten

Eén herinnering is niet genoeg. Je hebt een korte, regelmatige frequentie nodig – via e-mail en sms – zodat er geen onduidelijkheid meer is.

Breng het traject in kaart, van aanmelding tot daadwerkelijke aanwezigheid

Gebruik deze belangrijke contactmomenten:

  1. Aanmelden en bevestiging

  2. Agendauitzending

  3. Bereidingsinstructies

  4. Hoe kun je meedoen of erheen reizen?

  5. Mogelijkheden voor deelname of het verzetten van een afspraak

Met de Doodle-inschrijflijsten kun je al het bovenstaande regelen:

  • Jij bepaalt de data en de capaciteit van de sessies

  • Doodle stuurt bevestigingen en agenda-uitnodigingen

  • Voor elke les krijg je automatisch een herinnering

  • Pro-gebruikers kunnen hun eigen huisstijl toevoegen, zodat berichten een officiële uitstraling krijgen

Kies de juiste kanalen

De meeste patiënten lezen sms’jes sneller, maar sommigen geven de voorkeur aan e-mail voor meer informatie. Vraag bij de aanmelding naar hun voorkeur.

Aanbevolen gebruik van het kanaal:

Berichttype

Kanaal

Bevestigingen, voorbereiding

E-mail

Herinneringen voor die dag

SMS

Dringende wijzigingen

Telefoontje

Wil je een sms sturen? Gebruik Zapier om Doodle te koppelen aan je sms-platform. Stel zo automatisch een herinnering in voor de dag voor de les.

Een timing die in het echte leven werkt

Eenvoudige, beproefde cadans:

Tijd voor de les

Berichttype

Meteen

Bevestiging + uitnodiging via de agenda

72 uur

Checklist ter voorbereiding + mogelijkheid om een nieuwe afspraak te maken

24 uur

Snelle bevestiging + link om lid te worden/kaart te bekijken

2 uur

Laatste tip + wat je mee moet nemen

Stuur voor lessen vroeg in de ochtend de laatste herinnering de avond ervoor. Houd rekening met de rusttijden voor gezinnen en ouderen.

Zorg dat herinneringen in beide richtingen werken

Laat patiënten met één tik bevestigen of een nieuwe afspraak maken:

  • ✅ "Typ Y om te bevestigen, N om je zitplaats vrij te geven"

  • 🔁 "Tik hier om een nieuwe afspraak te maken"

Als je Doodle gebruikt:

  • Voeg je Link naar de inschrijflijst in elke herinnering

  • Gebruik voor betaalde programma’s een Boekingspagina met Stripe om aanbetalingen te innen, en schrijf vervolgens bevestigde patiënten in voor de behandelingsreeks

Wat er in elk bericht moet staan

Elke herinnering moet het volgende bevatten:

  • ✅ Naam van de les, datum, tijd en tijdzone

  • 📍 Exacte locatie met kamernummer of kaart

  • 🔗 Virtuele verbinding + back-up via inbellen

  • 🧘 Wat moet je meenemen of aantrekken?

  • 📑 Formulieren of beleidsregels

  • 🔄 Hoe kun je afzeggen of een nieuwe afspraak maken?

Gebruik de door AI aangestuurde vergaderbeschrijvingen van Doodle Pro om duidelijke en vriendelijke voorbereidingsberichten te schrijven.

Praktische tips om de aanwezigheid te verbeteren

Hier zijn een paar snelle tips die je vandaag nog kunt toepassen:

Tip

Waarom het helpt

Gebruik duidelijke taal

Voorkomt verwarring

Korte onderwerpen

Zorgt ervoor dat je niet wordt overgeslagen

Voeg voornaam toe

Een persoonlijk tintje verhoogt het openingspercentage

Voeg het .ics-bestand toe

Eenvoudige kalender-add-on

Gebruik kaartafbeeldingen

Voorkomt stress op de grote dag

Vermeld liften/toiletten

Zorgt voor vertrouwen op het gebied van toegankelijkheid

Tijdzone vermelden

Voorkomt dat mensen te laat meedoen in virtuele groepen

Voeg een voordeel van 2 regels toe

Benadrukt hoe belangrijk het is om er te zijn

Korte filmpjes voor beginners

Vermindert angst en geeft je meer zelfvertrouwen

Wachtlijst voor aanbiedingen

Vul open plekken snel automatisch in

Kant-en-klare sjablonen voor herinneringen

E-mail binnen 72 uur

Onderwerp: Je les op donderdag om 17.00 uur

Bericht:

Hoi [Voornaam],

Je bent ingeschreven voor [Naam cursus] op [Dag, Datum] om [Tijd, Tijdzone].

Locatie: [Adres, Kamer]. Kaart: [link]

Neem mee: [Lijst]

Wil je een ander tijdstip? Kies het dan hier: [Link om je aan te melden via Doodle]

24-uurs-sms

Hoi [Voornaam],

herinnering: [Naam les] is morgen om [Tijd].

Druk op Y om te bevestigen, of op N om je plaats vrij te maken.

Info: [korte link]

Tekst van 2 uur

We staan voor je klaar, [Voornaam]!

[Naam van de les] begint om [Tijd].

Neem [item] mee.

Kaart of link om mee te doen: [korte link]

Veelgemaakte fouten die tot no-shows leiden

Vermijd deze:

Fout

Oplossing

Vage onderwerpen zoals ‘Herinnering’

Zeg altijd wat, wanneer

Slechts één kanaal gebruiken

Combineer e-mail en sms

Te veel berichten sturen

Maximaal 3–4 contactmomenten

Geen mogelijkheid om te reageren of een nieuwe afspraak te maken

Voeg duidelijke links of antwoordopties toe

Geen routebeschrijving/kaart

Gebruik een afbeelding of een link

Tijdzones negeren

Altijd opnemen (Doodle past dit automatisch aan)

Te laat sms’en

Houd je aan de stilte-uren

Geen agenda-uitnodiging

.ics automatisch toevoegen

De namen van de deelnemers delen

Gebruik de privacyfuncties van Doodle

Hulpmiddelen die het aantal no-shows helpen verminderen

Zo ondersteunt Doodle docenten van groepslessen:

Functie

Hoe het helpt

Inschrijflijsten

Stel een maximum aantal deelnemers in, automatiseer herinneringen, verberg de namen van deelnemers

Boekingspagina + Stripe

Stortingen verzamelen voor toezeggingen

Agendaintegraties

Vermijd problemen met Google, Outlook en Apple

Videoconferenties

Voeg links naar Zoom, Google Meet, Cisco of Teams toe

1-op-1-planning

Screenings of inhaalsessies

Groepspolls

Laat patiënten zelf de beste lestijden kiezen

Merkopmaak op maat

Wek vertrouwen met de logo’s en kleuren van de kliniek

Zapier-integraties

SMS-berichten, EPD-taken of CRM-updates activeren

Privacy binnen het bedrijf

Bescherm patiëntgegevens en lesgegevens

Een simpele opzet in Doodle

  1. Maak een inschrijflijst met het maximum aantal plaatsen, de data van de sessies en voorbereidingsopmerkingen

  2. Schakel automatische herinneringen in (kies het tijdstip)

  3. Voeg je Zoom-link of het adres van de praktijk toe

  4. Deel dit met je contactenlijst (nodig maximaal 1000 mensen uit via Doodle)

  5. Houd een wachtlijst bij op een tweede Inschrijflijst

  6. Voeg een Boekingspagina toe met Stripe voor kennismakingsgesprekken of betaalde programma’s

Praktijkvoorbeelden van docenten

Diabetesvoorlichting in de gemeenschap

  • Probleem: Elke week 5 mensen die niet komen opdagen, zelfs als je ze handmatig een bericht stuurt

  • Oplossing: Inschrijflijst voor Doodle + automatische herinneringen + parkeerkaart

  • Resultaat: In week 3 waren alle plaatsen bezet; afzeggingen op de dag zelf werden opgevuld vanuit de wachtlijst

Cursus voor aanstaande ouders in een ziekenhuis

  • Probleem: Last-minute afzeggingen brachten de klas uit balans

  • Oplossing: Groepspoll om lestijden te kiezen + Boekingspagina met Stripe voor inschrijvingen

  • Resultaat: Meer bezoekers, soepelere aankomst

Virtuele groep voor chronische pijn

  • Probleem: Verloren koppelingslinks en technische problemen

  • Oplossing: Een Microsoft Teams-link in elke herinnering + een link om snel een nieuwe afspraak te maken

  • Resultaat: Stipte starttijden en betere patiëntenbinding

Belangrijkste punten

  • Stuur herinneringen bij de aanmelding, 72 uur, 24 uur en 2 uur voor de les

  • Gebruik tweerichtingsberichten (J/N) met links om afspraken te verzetten

  • Vermeld altijd de locatie of de link om deel te nemen, wat je mee moet nemen en een agenda-uitnodiging

  • Doodle-inschrijflijsten + Boekingspagina's + 1-op-1-hulp om no-shows te verminderen zonder extra administratie

Ga aan de slag met een betere planning

Om het aantal no-shows te verminderen, moet je niet zomaar meer berichten sturen — het gaat erom dat je op het juiste moment de juiste herinneringen stuurt, waarbij het makkelijk is om te reageren.

Met Doodle krijg je:

  • Plaatskaartjes en herinneringen met Inschrijflijsten

  • Aanbetalingen via de Boekingspagina + Stripe

  • Eenvoudig je afspraken verzetten en privélessen met 1-op-1-begeleiding

  • Agendasynchronisatie, e-mails met je eigen huisstijl en krachtige privacyfuncties

Maak je volgende les binnen een paar minuten klaar en laat de herinneringen de rest doen.

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