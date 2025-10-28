Opret en Doodle

Reducer antallet af udeblivelser fra gruppekurser i sundhedssektoren: Påmindelsesstrategier, der virker

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Opdateret: 28. okt. 2025

Adults attending a yoga class in a bright studio, calmly seated on mats and preparing for session start.

Table of Contents

    Hvis du underviser i gruppeklasser i sundhedssektoren, kender du smerten ved tomme måtter og manglende pladser. Udeblivelser skader resultaterne, dræner energi og spilder din lokalebooking. Den gode nyhed? Du kan reducere antallet af udeblivelser med et påmindelsessystem, der passer til, hvordan dine patienter lever, beslutter og husker.

    I denne guide lærer du enkle trin, meddelelsesskabeloner og værktøjer, der får flere til at møde op til undervisningen - uden at du får mere administration.

    Vi kommer ind på:

    • Hvornår du skal sende påmindelser

    • Hvad du skal sige

    • Hvordan man lader patienterne bekræfte eller ombooke på få sekunder

    Du vil også se, hvordan Doodle hjælper dig med at sætte holdgrænser, sende automatiske påmindelser og tilføje kalenderinvitationer, der holder.

    Uanset om du kører diabetesundervisning, prænatal bevægelse, hjerterehabilitering eller virtuelle smertegrupper - så virker disse taktikker.

    Udfordringen for gruppeundervisere

    Dine patienter vil gerne deltage - men livet kommer i vejen. De mest almindelige barrierer:

    • Arbejdsskift

    • transport

    • Børnepasning

    • Svingende symptomer

    Mange patienter glemmer det også bare, er nervøse for at deltage i en gruppe eller mister linket til holdet i en overfyldt indbakke.

    Som instruktør på et gruppehold gør du det hele - planlægning, check-ins, resultater. Udeblivelser gør det sværere at:

    • Planlægge meningsfulde aktiviteter

    • Spore fremskridt

    • Nå programmets mål

    Du mister også tid på at sende manuelle sms'er, e-mails og opkald.

    Det grundlæggende problem er friktion. Hvis folk ikke kan bekræfte, finde linket eller lave en ny aftale hurtigt, falder deltagelsen. Din påmindelsesplan skal fjerne denne friktion.

    Hvorfor dette er vigtigt for gruppeundervisere

    Gruppesessioner fungerer bedst, når folk møder op. Konsekvent fremmøde understøtter:

    • Bedre kliniske resultater gennem gentagelse og peer-støtte

    • Sikrere gruppedynamik med det rette forhold mellem patienter og personale

    • Stabil indtjening og optimal brug af lokalerne

    • Præcis administration af ventelister og planlægning af forsyninger

    • Mindre stress for dig og dit team

    Selv små gevinster har stor betydning. Hvis du har et gennemsnit på 10 personer pr. hold og reducerer antallet af udeblivelser med 2, er det 2 patienter mere, der gør fremskridt hver uge.

    Lav en påmindelsesplan, der passer til patienternes adfærd

    En enkelt påmindelse er ikke nok. Du har brug for en kort, konsekvent kadence - på tværs af e-mail og sms - som fjerner gætterier.

    Kortlæg rejsen fra tilmelding til fremmøde

    Brug disse vigtige kontaktpunkter:

    1. Tilmelding og bekræftelse

    2. Invitation til kalender

    3. Instruktioner til forberedelse

    4. Hvordan man deltager eller rejser

    5. Muligheder for deltagelse eller omlægning af tid

    Doodle Sign-up Sheets håndterer alt det ovenstående:

    • Du indstiller sessionsdatoer og kapacitet

    • Doodle sender bekræftelser og kalenderinvitationer

    • Automatiske påmindelser sendes ud før hver time

    • Pro-brugere kan tilføje branding, så beskederne føles officielle

    Vælg de rigtige kanaler

    De fleste patienter ser sms'er hurtigere, men nogle foretrækker e-mail til detaljer. Spørg om deres præferencer ved tilmelding.

    Anbefalet brug af kanaler:

    Beskedtype

    Kanal

    Bekræftelser, forberedelse

    E-mail

    Stød på dagen

    SMS

    Hastende ændringer

    Telefonopkald

    Vil du sende SMS? Brug Zapier til at forbinde Doodle med din tekstplatform. Udløs automatisk en påmindelse dagen før undervisningen.

    Timing, der virker i det virkelige liv

    Enkel, gennemprøvet kadence:

    Tid før undervisning

    Beskedtype

    Med det samme

    Bekræftelse + kalenderinvitation

    72 timer

    Forberedelsestjekliste + mulighed for omlægning af tid

    24 timer

    Hurtig bekræftelse + link til deltagelse/kort

    2 timer

    Sidste skub + hvad du skal medbringe

    Send den sidste påmindelse aftenen før, hvis det er tidligt om morgenen. Respekter stille timer for familier og ældre voksne.

    Gør påmindelser tovejs

    Lad patienterne bekræfte eller ombooke med et tryk:

    • ✅ "Svar J for at bekræfte, N for at frigive din plads"

    • 🔁 "Tryk her for at ombooke"

    Hvis du bruger Doodle:

    • Tilføj et link til dit tilmeldingsark i hver påmindelse

    • Til betalte programmer skal du bruge en bookingside med Stripe til at indsamle indskud og derefter tilmelde bekræftede patienter til serien.

    Vigtigt at medtage i hver besked

    Hver påmindelse skal indeholde:

    • ✅ Klassens navn, dato, klokkeslæt og tidszone

    • 📍 Præcis placering med lokalnummer eller kort

    • 🔗 Virtuelt link + dial-in backup

    • 🧘 Hvad du skal medbringe eller tage på

    • 📑 Formularer eller politikker

    • 🔄 Hvordan man aflyser eller omplanlægger

    Brug Doodle Pros AI-drevne mødebeskrivelser til at hjælpe med at skrive klare og venlige forberedelsesbeskeder.

    Praktiske tips til at forbedre fremmødet

    Her er nogle quick wins, du kan implementere i dag:

    Tip

    Hvorfor det hjælper

    Brug almindeligt sprog

    Undgår forvirring

    Korte emnelinjer

    Forhindrer at blive sprunget over

    Tilføj fornavn

    Personlig følelse øger åbningsraten

    Inkluder .ics-fil

    Nem tilføjelse af kalender

    Brug visuelle kort

    Forhindrer stress på dagen

    Nævn elevatorer/toiletter

    Opbygger tillid til tilgængelighed

    Inkluder tidszone

    Forhindrer sene tilmeldinger i virtuelle grupper

    Tilføj en fordel på 2 linjer

    Forstærker værdien af at møde op

    Mikrovideoer til førstegangsbrugere

    Dæmper angst og øger selvtilliden

    Tilbyd venteliste

    Automatisk udfyldning af åbne pladser hurtigt

    Færdiglavede skabeloner til påmindelser

    72-timers e-mail

    Emne: Din klasse på torsdag kl. 17.00

    Besked:

    Hej [Fornavn],

    Du er bekræftet til [Klassens navn] den [Dag, Dato] kl. [Tid, Tidszone].

    Sted: [Adresse, lokale]. Kort: [link]

    Medbring: [Liste]

    Har du brug for et andet tidspunkt? Vælg her: [Link til Doodle-tilmelding]

    24-timers tekst

    Hej [Fornavn],

    påmindelse: [Klassens navn] er i morgen kl. [Tidspunkt].

    Svar J for at bekræfte, N for at frigøre din plads.

    Info: [kort link]

    2-timers tekst

    Vi er klar til dig, [Fornavn]!

    [Klassens navn] starter kl. [Tidspunkt].

    Medbring [genstand].

    Kort eller tilslutningslink: [kort link]

    Almindelige fejl, der fører til udeblivelser

    Undgå disse:

    Fejl

    Løsning

    Vage emner som "Påmindelse"

    Sig altid hvad, hvornår

    Brug kun én kanal

    Kombiner e-mail + SMS

    For mange beskeder

    Maks. 3-4 kontaktpunkter

    Ingen mulighed for at svare eller omplanlægge

    Tilføj tydelige links eller svarmuligheder

    Ingen anvisninger/kort

    Brug et billede eller et link

    Ignorer tidszoner

    Inkluder altid (Doodle justerer automatisk)

    Sms'er for sent

    Respekter stille timer

    Ingen kalenderinvitation

    Inkluder .ics automatisk

    Deling af deltagernes navne

    Brug Doodles privatlivsfunktioner

    Værktøjer, der hjælper med at reducere udeblivelser

    Sådan understøtter Doodle instruktører af gruppeklasser:

    Funktion

    Hvordan det hjælper

    Ark til tilmelding

    Sæt pladsgrænser, automatiser påmindelser, skjul deltagernavne

    Bookingside + Stripe

    Indsaml indskud til forpligtelse

    Integration af kalendere

    Undgå konflikter med Google, Outlook, Apple

    Videokonferencer

    Tilføj links til Zoom, Google Meet, Cisco eller Teams

    1:1 planlægning

    Screeninger eller make-up sessioner

    Afstemninger i grupper

    Lad patienterne vælge de bedste undervisningstider

    Brugerdefineret branding

    Øg tilliden med klinikkens logoer og farver

    Zapier-integrationer

    Udløs SMS, EPJ-opgaver eller CRM-opdateringer

    Virksomhedens privatliv

    Beskyt patientoplysninger og klassedata

    En enkel opsætning i Doodle

    1. Opret et tilmeldingsark med pladsbegrænsninger, sessionsdatoer og forberedelsesnoter

    2. Slå automatiske påmindelser til (vælg timing)

    3. Tilføj dit Zoom-link eller din klinikadresse

    4. Del med din liste (inviter op til 1000 fra Doodle)

    5. Opret en venteliste på et andet tilmeldingsark

    6. Tilføj en bookingside med Stripe til indledende sessioner eller betalte programmer

    Eksempler fra den virkelige verden fra instruktører

    Diabetesuddannelse i lokalsamfundet

    • Problem: 5 udeblivelser hver uge, selv med manuelle sms'er

    • Løsning: Doodle-tilmeldingsark + automatiske påmindelser + parkeringskort

    • Resultat: Fuldt hus i uge 3, afbud samme dag efterfyldes fra venteliste

    Prænatal gruppe på et hospital

    • Problem: Udeblivelser i sidste øjeblik skabte ubalance i klassen

    • Løsning: Gruppeafstemning for at vælge holdtider + bookingside med Stripe til indskrivning

    • Resultat: Større fremmøde, jævnere ankomster

    Virtuel gruppe om kroniske smerter

    • Problem: Mistede deltagelseslinks og tekniske problemer

    • Løsning: Microsoft Teams-link i hver påmindelse + link til hurtig omplanlægning

    • Resultat: Start til tiden og bedre fastholdelse af patienter

    Vigtige pointer

    • Send påmindelser ved tilmelding, 72 timer, 24 timer og 2 timer før timen

    • Brug tovejsbeskeder (J/N) med links til ny planlægning

    • Inkluder altid lokation eller link, hvad du skal medbringe og en kalenderinvitation

    • Doodle-tilmeldingsark + bookingside + 1:1 hjælper dig med at reducere udeblivelser uden ekstra administration

    Kom i gang med bedre planlægning

    At reducere antallet af udeblivelser handler ikke om at sende flere beskeder - det handler om at sende de rigtige påmindelser på det rigtige tidspunkt med en nem måde at reagere på.

    Med Doodle får du:

    • Pladsbegrænsninger og påmindelser med tilmeldingsark

    • Indskud via bookingside + Stripe

    • Nemme ombookinger og private sessioner med 1:1

    • Kalendersynkronisering, brandede e-mails og stærke privatlivsfunktioner

    Opret din næste klasse på få minutter, og lad påmindelserne gøre resten.

