Planlægning
Reducer antallet af udeblivelser fra gruppekurser i sundhedssektoren: Påmindelsesstrategier, der virker
Hvis du underviser i gruppeklasser i sundhedssektoren, kender du smerten ved tomme måtter og manglende pladser. Udeblivelser skader resultaterne, dræner energi og spilder din lokalebooking. Den gode nyhed? Du kan reducere antallet af udeblivelser med et påmindelsessystem, der passer til, hvordan dine patienter lever, beslutter og husker.
I denne guide lærer du enkle trin, meddelelsesskabeloner og værktøjer, der får flere til at møde op til undervisningen - uden at du får mere administration.
Vi kommer ind på:
Hvornår du skal sende påmindelser
Hvad du skal sige
Hvordan man lader patienterne bekræfte eller ombooke på få sekunder
Du vil også se, hvordan Doodle hjælper dig med at sætte holdgrænser, sende automatiske påmindelser og tilføje kalenderinvitationer, der holder.
Uanset om du kører diabetesundervisning, prænatal bevægelse, hjerterehabilitering eller virtuelle smertegrupper - så virker disse taktikker.
Udfordringen for gruppeundervisere
Dine patienter vil gerne deltage - men livet kommer i vejen. De mest almindelige barrierer:
Arbejdsskift
transport
Børnepasning
Svingende symptomer
Mange patienter glemmer det også bare, er nervøse for at deltage i en gruppe eller mister linket til holdet i en overfyldt indbakke.
Som instruktør på et gruppehold gør du det hele - planlægning, check-ins, resultater. Udeblivelser gør det sværere at:
Planlægge meningsfulde aktiviteter
Spore fremskridt
Nå programmets mål
Du mister også tid på at sende manuelle sms'er, e-mails og opkald.
Det grundlæggende problem er friktion. Hvis folk ikke kan bekræfte, finde linket eller lave en ny aftale hurtigt, falder deltagelsen. Din påmindelsesplan skal fjerne denne friktion.
Hvorfor dette er vigtigt for gruppeundervisere
Gruppesessioner fungerer bedst, når folk møder op. Konsekvent fremmøde understøtter:
Bedre kliniske resultater gennem gentagelse og peer-støtte
Sikrere gruppedynamik med det rette forhold mellem patienter og personale
Stabil indtjening og optimal brug af lokalerne
Præcis administration af ventelister og planlægning af forsyninger
Mindre stress for dig og dit team
Selv små gevinster har stor betydning. Hvis du har et gennemsnit på 10 personer pr. hold og reducerer antallet af udeblivelser med 2, er det 2 patienter mere, der gør fremskridt hver uge.
Lav en påmindelsesplan, der passer til patienternes adfærd
En enkelt påmindelse er ikke nok. Du har brug for en kort, konsekvent kadence - på tværs af e-mail og sms - som fjerner gætterier.
Kortlæg rejsen fra tilmelding til fremmøde
Brug disse vigtige kontaktpunkter:
Tilmelding og bekræftelse
Invitation til kalender
Instruktioner til forberedelse
Hvordan man deltager eller rejser
Muligheder for deltagelse eller omlægning af tid
Doodle Sign-up Sheets håndterer alt det ovenstående:
Du indstiller sessionsdatoer og kapacitet
Doodle sender bekræftelser og kalenderinvitationer
Automatiske påmindelser sendes ud før hver time
Pro-brugere kan tilføje branding, så beskederne føles officielle
Vælg de rigtige kanaler
De fleste patienter ser sms'er hurtigere, men nogle foretrækker e-mail til detaljer. Spørg om deres præferencer ved tilmelding.
Anbefalet brug af kanaler:
Beskedtype
Kanal
Bekræftelser, forberedelse
Stød på dagen
SMS
Hastende ændringer
Telefonopkald
Vil du sende SMS? Brug Zapier til at forbinde Doodle med din tekstplatform. Udløs automatisk en påmindelse dagen før undervisningen.
Timing, der virker i det virkelige liv
Enkel, gennemprøvet kadence:
Tid før undervisning
Beskedtype
Med det samme
Bekræftelse + kalenderinvitation
72 timer
Forberedelsestjekliste + mulighed for omlægning af tid
24 timer
Hurtig bekræftelse + link til deltagelse/kort
2 timer
Sidste skub + hvad du skal medbringe
Send den sidste påmindelse aftenen før, hvis det er tidligt om morgenen. Respekter stille timer for familier og ældre voksne.
Gør påmindelser tovejs
Lad patienterne bekræfte eller ombooke med et tryk:
✅ "Svar J for at bekræfte, N for at frigive din plads"
🔁 "Tryk her for at ombooke"
Hvis du bruger Doodle:
Tilføj et link til dit tilmeldingsark i hver påmindelse
Til betalte programmer skal du bruge en bookingside med Stripe til at indsamle indskud og derefter tilmelde bekræftede patienter til serien.
Vigtigt at medtage i hver besked
Hver påmindelse skal indeholde:
✅ Klassens navn, dato, klokkeslæt og tidszone
📍 Præcis placering med lokalnummer eller kort
🔗 Virtuelt link + dial-in backup
🧘 Hvad du skal medbringe eller tage på
��📑 Formularer eller politikker
🔄 Hvordan man aflyser eller omplanlægger
Brug Doodle Pros AI-drevne mødebeskrivelser til at hjælpe med at skrive klare og venlige forberedelsesbeskeder.
Praktiske tips til at forbedre fremmødet
Her er nogle quick wins, du kan implementere i dag:
Tip
Hvorfor det hjælper
Brug almindeligt sprog
Undgår forvirring
Korte emnelinjer
Forhindrer at blive sprunget over
Tilføj fornavn
Personlig følelse øger åbningsraten
Inkluder .ics-fil
Nem tilføjelse af kalender
Brug visuelle kort
Forhindrer stress på dagen
Nævn elevatorer/toiletter
Opbygger tillid til tilgængelighed
Inkluder tidszone
Forhindrer sene tilmeldinger i virtuelle grupper
Tilføj en fordel på 2 linjer
Forstærker værdien af at møde op
Mikrovideoer til førstegangsbrugere
Dæmper angst og øger selvtilliden
Tilbyd venteliste
Automatisk udfyldning af åbne pladser hurtigt
Færdiglavede skabeloner til påmindelser
72-timers e-mail
Emne: Din klasse på torsdag kl. 17.00
Besked:
Hej [Fornavn],
Du er bekræftet til [Klassens navn] den [Dag, Dato] kl. [Tid, Tidszone].
Sted: [Adresse, lokale]. Kort: [link]
Medbring: [Liste]
Har du brug for et andet tidspunkt? Vælg her: [Link til Doodle-tilmelding]
24-timers tekst
Hej [Fornavn],
påmindelse: [Klassens navn] er i morgen kl. [Tidspunkt].
Svar J for at bekræfte, N for at frigøre din plads.
Info: [kort link]
2-timers tekst
Vi er klar til dig, [Fornavn]!
[Klassens navn] starter kl. [Tidspunkt].
Medbring [genstand].
Kort eller tilslutningslink: [kort link]
Almindelige fejl, der fører til udeblivelser
Undgå disse:
Fejl
Løsning
Vage emner som "Påmindelse"
Sig altid hvad, hvornår
Brug kun én kanal
Kombiner e-mail + SMS
For mange beskeder
Maks. 3-4 kontaktpunkter
Ingen mulighed for at svare eller omplanlægge
Tilføj tydelige links eller svarmuligheder
Ingen anvisninger/kort
Brug et billede eller et link
Ignorer tidszoner
Inkluder altid (Doodle justerer automatisk)
Sms'er for sent
Respekter stille timer
Ingen kalenderinvitation
Inkluder .ics automatisk
Deling af deltagernes navne
Brug Doodles privatlivsfunktioner
Værktøjer, der hjælper med at reducere udeblivelser
Sådan understøtter Doodle instruktører af gruppeklasser:
Funktion
Hvordan det hjælper
Ark til tilmelding
Sæt pladsgrænser, automatiser påmindelser, skjul deltagernavne
Bookingside + Stripe
Indsaml indskud til forpligtelse
Integration af kalendere
Undgå konflikter med Google, Outlook, Apple
Videokonferencer
Tilføj links til Zoom, Google Meet, Cisco eller Teams
1:1 planlægning
Screeninger eller make-up sessioner
Afstemninger i grupper
Lad patienterne vælge de bedste undervisningstider
Brugerdefineret branding
Øg tilliden med klinikkens logoer og farver
Zapier-integrationer
Udløs SMS, EPJ-opgaver eller CRM-opdateringer
Virksomhedens privatliv
Beskyt patientoplysninger og klassedata
En enkel opsætning i Doodle
Opret et tilmeldingsark med pladsbegrænsninger, sessionsdatoer og forberedelsesnoter
Slå automatiske påmindelser til (vælg timing)
Tilføj dit Zoom-link eller din klinikadresse
Del med din liste (inviter op til 1000 fra Doodle)
Opret en venteliste på et andet tilmeldingsark
Tilføj en bookingside med Stripe til indledende sessioner eller betalte programmer
Eksempler fra den virkelige verden fra instruktører
Diabetesuddannelse i lokalsamfundet
Problem: 5 udeblivelser hver uge, selv med manuelle sms'er
Løsning: Doodle-tilmeldingsark + automatiske påmindelser + parkeringskort
Resultat: Fuldt hus i uge 3, afbud samme dag efterfyldes fra venteliste
Prænatal gruppe på et hospital
Problem: Udeblivelser i sidste øjeblik skabte ubalance i klassen
Løsning: Gruppeafstemning for at vælge holdtider + bookingside med Stripe til indskrivning
Resultat: Større fremmøde, jævnere ankomster
Virtuel gruppe om kroniske smerter
Problem: Mistede deltagelseslinks og tekniske problemer
Løsning: Microsoft Teams-link i hver påmindelse + link til hurtig omplanlægning
Resultat: Start til tiden og bedre fastholdelse af patienter
Vigtige pointer
Send påmindelser ved tilmelding, 72 timer, 24 timer og 2 timer før timen
Brug tovejsbeskeder (J/N) med links til ny planlægning
Inkluder altid lokation eller link, hvad du skal medbringe og en kalenderinvitation
Doodle-tilmeldingsark + bookingside + 1:1 hjælper dig med at reducere udeblivelser uden ekstra administration
Kom i gang med bedre planlægning
At reducere antallet af udeblivelser handler ikke om at sende flere beskeder - det handler om at sende de rigtige påmindelser på det rigtige tidspunkt med en nem måde at reagere på.
Med Doodle får du:
Pladsbegrænsninger og påmindelser med tilmeldingsark
Indskud via bookingside + Stripe
Nemme ombookinger og private sessioner med 1:1
Kalendersynkronisering, brandede e-mails og stærke privatlivsfunktioner
Opret din næste klasse på få minutter, og lad påmindelserne gøre resten.