Reducer antallet af udeblivelser fra gruppekurser i sundhedssektoren: Påmindelsesstrategier, der virker

Hvis du underviser i gruppeklasser i sundhedssektoren, kender du smerten ved tomme måtter og manglende pladser. Udeblivelser skader resultaterne, dræner energi og spilder din lokalebooking. Den gode nyhed? Du kan reducere antallet af udeblivelser med et påmindelsessystem, der passer til, hvordan dine patienter lever, beslutter og husker.

I denne guide lærer du enkle trin, meddelelsesskabeloner og værktøjer, der får flere til at møde op til undervisningen - uden at du får mere administration.

Vi kommer ind på:

Hvornår du skal sende påmindelser

Hvad du skal sige

Hvordan man lader patienterne bekræfte eller ombooke på få sekunder

Du vil også se, hvordan Doodle hjælper dig med at sætte holdgrænser, sende automatiske påmindelser og tilføje kalenderinvitationer, der holder.

Uanset om du kører diabetesundervisning, prænatal bevægelse, hjerterehabilitering eller virtuelle smertegrupper - så virker disse taktikker.

Udfordringen for gruppeundervisere

Dine patienter vil gerne deltage - men livet kommer i vejen. De mest almindelige barrierer:

Arbejdsskift

transport

Børnepasning

Svingende symptomer

Mange patienter glemmer det også bare, er nervøse for at deltage i en gruppe eller mister linket til holdet i en overfyldt indbakke.

Som instruktør på et gruppehold gør du det hele - planlægning, check-ins, resultater. Udeblivelser gør det sværere at:

Planlægge meningsfulde aktiviteter

Spore fremskridt

Nå programmets mål

Du mister også tid på at sende manuelle sms'er, e-mails og opkald.

Det grundlæggende problem er friktion. Hvis folk ikke kan bekræfte, finde linket eller lave en ny aftale hurtigt, falder deltagelsen. Din påmindelsesplan skal fjerne denne friktion.

Hvorfor dette er vigtigt for gruppeundervisere

Gruppesessioner fungerer bedst, når folk møder op. Konsekvent fremmøde understøtter:

Bedre kliniske resultater gennem gentagelse og peer-støtte

Sikrere gruppedynamik med det rette forhold mellem patienter og personale

Stabil indtjening og optimal brug af lokalerne

Præcis administration af ventelister og planlægning af forsyninger

Mindre stress for dig og dit team

Selv små gevinster har stor betydning. Hvis du har et gennemsnit på 10 personer pr. hold og reducerer antallet af udeblivelser med 2, er det 2 patienter mere, der gør fremskridt hver uge.

Lav en påmindelsesplan, der passer til patienternes adfærd

En enkelt påmindelse er ikke nok. Du har brug for en kort, konsekvent kadence - på tværs af e-mail og sms - som fjerner gætterier.

Kortlæg rejsen fra tilmelding til fremmøde

Brug disse vigtige kontaktpunkter:

Tilmelding og bekræftelse Invitation til kalender Instruktioner til forberedelse Hvordan man deltager eller rejser Muligheder for deltagelse eller omlægning af tid

Doodle Sign-up Sheets håndterer alt det ovenstående:

Du indstiller sessionsdatoer og kapacitet

Doodle sender bekræftelser og kalenderinvitationer

Automatiske påmindelser sendes ud før hver time

Pro-brugere kan tilføje branding, så beskederne føles officielle

Vælg de rigtige kanaler

De fleste patienter ser sms'er hurtigere, men nogle foretrækker e-mail til detaljer. Spørg om deres præferencer ved tilmelding.

Anbefalet brug af kanaler:

Beskedtype Kanal Bekræftelser, forberedelse E-mail Stød på dagen SMS Hastende ændringer Telefonopkald

Vil du sende SMS? Brug Zapier til at forbinde Doodle med din tekstplatform. Udløs automatisk en påmindelse dagen før undervisningen.

Timing, der virker i det virkelige liv

Enkel, gennemprøvet kadence:

Tid før undervisning Beskedtype Med det samme Bekræftelse + kalenderinvitation 72 timer Forberedelsestjekliste + mulighed for omlægning af tid 24 timer Hurtig bekræftelse + link til deltagelse/kort 2 timer Sidste skub + hvad du skal medbringe

Send den sidste påmindelse aftenen før, hvis det er tidligt om morgenen. Respekter stille timer for familier og ældre voksne.

Gør påmindelser tovejs

Lad patienterne bekræfte eller ombooke med et tryk:

✅ "Svar J for at bekræfte, N for at frigive din plads"

🔁 "Tryk her for at ombooke"

Hvis du bruger Doodle:

Tilføj et link til dit tilmeldingsark i hver påmindelse

Til betalte programmer skal du bruge en bookingside med Stripe til at indsamle indskud og derefter tilmelde bekræftede patienter til serien.

Vigtigt at medtage i hver besked

Hver påmindelse skal indeholde:

✅ Klassens navn, dato, klokkeslæt og tidszone

📍 Præcis placering med lokalnummer eller kort

🔗 Virtuelt link + dial-in backup

🧘 Hvad du skal medbringe eller tage på

��📑 Formularer eller politikker

🔄 Hvordan man aflyser eller omplanlægger

Brug Doodle Pros AI-drevne mødebeskrivelser til at hjælpe med at skrive klare og venlige forberedelsesbeskeder.

Praktiske tips til at forbedre fremmødet

Her er nogle quick wins, du kan implementere i dag:

Tip Hvorfor det hjælper Brug almindeligt sprog Undgår forvirring Korte emnelinjer Forhindrer at blive sprunget over Tilføj fornavn Personlig følelse øger åbningsraten Inkluder .ics-fil Nem tilføjelse af kalender Brug visuelle kort Forhindrer stress på dagen Nævn elevatorer/toiletter Opbygger tillid til tilgængelighed Inkluder tidszone Forhindrer sene tilmeldinger i virtuelle grupper Tilføj en fordel på 2 linjer Forstærker værdien af at møde op Mikrovideoer til førstegangsbrugere Dæmper angst og øger selvtilliden Tilbyd venteliste Automatisk udfyldning af åbne pladser hurtigt

Færdiglavede skabeloner til påmindelser

72-timers e-mail

Emne: Din klasse på torsdag kl. 17.00

Besked:

Hej [Fornavn],

Du er bekræftet til [Klassens navn] den [Dag, Dato] kl. [Tid, Tidszone].

Sted: [Adresse, lokale]. Kort: [link ]

Medbring: [Liste]

Har du brug for et andet tidspunkt? Vælg her: [Link til Doodle-tilmelding]

24-timers tekst

Hej [Fornavn],

påmindelse: [Klassens navn] er i morgen kl. [Tidspunkt].

Svar J for at bekræfte, N for at frigøre din plads.

Info: [kort link]

2-timers tekst

Vi er klar til dig, [Fornavn]!

[Klassens navn] starter kl. [Tidspunkt].

Medbring [genstand].

Kort eller tilslutningslink: [kort link]

Almindelige fejl, der fører til udeblivelser

Undgå disse:

Fejl Løsning Vage emner som "Påmindelse" Sig altid hvad, hvornår Brug kun én kanal Kombiner e-mail + SMS For mange beskeder Maks. 3-4 kontaktpunkter Ingen mulighed for at svare eller omplanlægge Tilføj tydelige links eller svarmuligheder Ingen anvisninger/kort Brug et billede eller et link Ignorer tidszoner Inkluder altid (Doodle justerer automatisk) Sms'er for sent Respekter stille timer Ingen kalenderinvitation Inkluder .ics automatisk Deling af deltagernes navne Brug Doodles privatlivsfunktioner

Værktøjer, der hjælper med at reducere udeblivelser

Sådan understøtter Doodle instruktører af gruppeklasser:

Funktion Hvordan det hjælper Ark til tilmelding Sæt pladsgrænser, automatiser påmindelser, skjul deltagernavne Bookingside + Stripe Indsaml indskud til forpligtelse Integration af kalendere Undgå konflikter med Google, Outlook, Apple Videokonferencer Tilføj links til Zoom, Google Meet, Cisco eller Teams 1:1 planlægning Screeninger eller make-up sessioner Afstemninger i grupper Lad patienterne vælge de bedste undervisningstider Brugerdefineret branding Øg tilliden med klinikkens logoer og farver Zapier-integrationer Udløs SMS, EPJ-opgaver eller CRM-opdateringer Virksomhedens privatliv Beskyt patientoplysninger og klassedata

En enkel opsætning i Doodle

Opret et tilmeldingsark med pladsbegrænsninger, sessionsdatoer og forberedelsesnoter Slå automatiske påmindelser til (vælg timing) Tilføj dit Zoom-link eller din klinikadresse Del med din liste (inviter op til 1000 fra Doodle) Opret en venteliste på et andet tilmeldingsark Tilføj en bookingside med Stripe til indledende sessioner eller betalte programmer

Eksempler fra den virkelige verden fra instruktører

Diabetesuddannelse i lokalsamfundet

Problem: 5 udeblivelser hver uge, selv med manuelle sms'er

Løsning: Doodle-tilmeldingsark + automatiske påmindelser + parkeringskort

Resultat: Fuldt hus i uge 3, afbud samme dag efterfyldes fra venteliste

Prænatal gruppe på et hospital

Problem: Udeblivelser i sidste øjeblik skabte ubalance i klassen

Løsning: Gruppeafstemning for at vælge holdtider + bookingside med Stripe til indskrivning

Resultat: Større fremmøde, jævnere ankomster

Virtuel gruppe om kroniske smerter

Problem: Mistede deltagelseslinks og tekniske problemer

Løsning: Microsoft Teams-link i hver påmindelse + link til hurtig omplanlægning

Resultat: Start til tiden og bedre fastholdelse af patienter

Vigtige pointer

Send påmindelser ved tilmelding, 72 timer, 24 timer og 2 timer før timen

Brug tovejsbeskeder (J/N) med links til ny planlægning

Inkluder altid lokation eller link, hvad du skal medbringe og en kalenderinvitation

Doodle-tilmeldingsark + bookingside + 1:1 hjælper dig med at reducere udeblivelser uden ekstra administration

Kom i gang med bedre planlægning

At reducere antallet af udeblivelser handler ikke om at sende flere beskeder - det handler om at sende de rigtige påmindelser på det rigtige tidspunkt med en nem måde at reagere på.

Med Doodle får du:

Pladsbegrænsninger og påmindelser med tilmeldingsark

Indskud via bookingside + Stripe

Nemme ombookinger og private sessioner med 1:1

Kalendersynkronisering, brandede e-mails og stærke privatlivsfunktioner

Opret din næste klasse på få minutter, og lad påmindelserne gøre resten.