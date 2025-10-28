Planification
Réduire les absences aux cours collectifs de soins de santé : des stratégies de rappel qui fonctionnent.
Temps de lecture : 8 minutes
Si tu donnes des cours collectifs dans le domaine de la santé, tu connais la douleur des tapis vides et des sièges manqués. Les absences nuisent aux résultats, drainent de l'énergie et gaspillent ta réservation de salle. La bonne nouvelle ? Tu peux réduire les absences grâce à un système de rappel qui s'adapte à la façon dont tes patients vivent, décident et se souviennent.
Dans ce guide, tu apprendras des étapes simples, des modèles de messages et des outils qui amènent plus de gens en classe - sans ajouter plus d'administration à ta charge.
Nous aborderons :
Quand envoyer des rappels
Que dire ?
Comment permettre aux patients de confirmer ou de reporter leur rendez-vous en quelques secondes.
Tu verras aussi comment Doodle t'aide à fixer des limites de classe, à envoyer des rappels automatiques et à ajouter des invitations au calendrier qui tiennent la route.
Que tu fasses de l'éducation au diabète, du mouvement prénatal, de la réadaptation cardiaque ou des groupes de douleur virtuels, ces tactiques fonctionnent.
Le défi auquel sont confrontés les instructeurs de cours collectifs
Tes patients veulent participer, mais la vie les en empêche. Les obstacles les plus courants :
Horaires de travail
Le transport
Garde d'enfants
Fluctuation des symptômes
De nombreux patients oublient tout simplement, sont anxieux à l'idée de rejoindre un groupe ou perdent le lien du cours dans une boîte de réception surchargée.
En tant qu'instructeur d'un cours de groupe, tu dois tout faire : planifier, vérifier, obtenir des résultats. Les absences rendent les choses plus difficiles :
planifier des activités intéressantes
Suivre les progrès
Atteindre les objectifs du programme
Tu perds aussi du temps à envoyer des textes manuels, des courriels et des appels.
Le problème de fond est la friction. Si les gens ne peuvent pas confirmer, trouver le lien ou reprogrammer rapidement, la participation chute. Ton plan de rappel doit éliminer cette friction.
Pourquoi cela est important pour les instructeurs de cours collectifs
Les sessions de groupe fonctionnent mieux lorsque les gens se présentent. L'assiduité est un gage de réussite :
De meilleurs résultats cliniques grâce à la répétition et au soutien des pairs.
Une dynamique de groupe plus sûre grâce à un ratio patient/personnel adéquat
Des revenus stables et une utilisation optimale des salles
Une gestion précise des listes d'attente et une planification de l'offre
Moins de stress pour toi et ton équipe
Même les petits gains ont un impact important. Si tu as une moyenne de 10 personnes par classe et que tu réduis les absences de 2 personnes, ce sont 2 patients de plus qui progressent chaque semaine.
Construis un plan de rappel qui s'adapte au comportement des patients.
Un seul rappel ne suffit pas. Tu as besoin d'une cadence courte et cohérente - par e-mail et par SMS - qui élimine toute incertitude.
Planifie le parcours de l'inscription à l'arrivée
Utilise ces points de contact clés :
Inscription et confirmation
Invitation au calendrier
Instructions de préparation
Comment se joindre ou voyager
Options de présence ou de report
Les feuilles d'inscription Doodle gèrent tout ce qui précède :
Tu définis les dates de la session et la capacité
Doodle envoie des confirmations et des invitations au calendrier
Des rappels automatiques sont envoyés avant chaque cours
Les utilisateurs pro peuvent ajouter une image de marque pour que les messages aient l'air officiels.
Choisis les bons canaux
La plupart des patients voient les textes plus rapidement, mais certains préfèrent l'email pour les détails. Demande leur préférence lors de l'inscription.
Utilisation recommandée des canaux :
Type de message
Canal
Confirmations, préparation
Courriel
Incitation au jour J
SMS
Changements urgents
Appel téléphonique
Tu veux envoyer des SMS ? Utilise Zapier pour connecter Doodle à ta plateforme de texte. Déclenche un rappel la veille du cours automatiquement.
Un timing qui fonctionne dans la vraie vie.
Une cadence simple et qui a fait ses preuves :
Heure avant le cours
Type de message
Immédiatement
Confirmation + invitation au calendrier
72 heures
Liste de contrôle des préparatifs + option de report
24 heures
Confirmation rapide + lien d'adhésion/plan
2 heures
Dernier coup de pouce + ce qu'il faut apporter
Pour les cours tôt le matin, envoie le dernier rappel la veille au soir. Respecte les heures de calme pour les familles et les personnes âgées.
Fais en sorte que les rappels soient bidirectionnels
Laisse les patients confirmer ou reporter leur rendez-vous en un tapotement :
✅ "Réponds Y pour confirmer, N pour libérer ta place".
🔁 "Tape ici pour reprogrammer"
Si tu utilises Doodle :
Ajoute le lien de ta feuille d'inscription dans chaque rappel.
Pour les programmes payants, utilise une page de réservation avec Stripe pour collecter les dépôts, puis inscris les patients confirmés dans la série
Éléments essentiels à inclure dans chaque message
Chaque rappel doit comporter :
✅ Le nom de la classe, la date, l'heure et le fuseau horaire.
📍 Le lieu exact avec le numéro de la salle ou la carte
🔗 Liaison virtuelle + numérotation de secours
🧘 Ce qu'il faut apporter ou porter
📑 Formulaires ou politiques
🔄 Comment annuler ou reporter l'événement ?
Utilise les descriptions de réunion alimentées par l'IA de Doodle Pro pour t'aider à rédiger des messages de préparation clairs et conviviaux.
Conseils pratiques pour améliorer l'assiduité
Voici des gains rapides que tu peux mettre en œuvre dès aujourd'hui :
Conseil
Pourquoi c'est utile
Utilise un langage simple
Évite la confusion
Lignes d'objet courtes
Évite d'être ignoré
Ajoute ton prénom
Le sentiment personnel augmente le taux d'ouverture
Inclure un fichier .ics
Ajout d'un calendrier facile
Utilise des cartes visuelles
Évite le stress du jour J
Mentionne les ascenseurs/les toilettes
Construit une confiance en matière d'accessibilité
Inclure le fuseau horaire
Prévient les retards dans les groupes virtuels
Ajoute un avantage de 2 lignes
Renforce la valeur de la présence
Micro-vidéos pour les nouveaux venus
Soulage l'anxiété et renforce la confiance en soi
Proposer une liste d'attente
Remplir automatiquement et rapidement les places vacantes
Modèles de rappel prêts à l'emploi
Courriel de 72 heures
Objet : Ton cours jeudi à 17 heures
Message :
Bonjour [Prénom],
Tu es confirmé pour [nom du cours] le [jour, date] à [heure, fuseau horaire].
Lieu : [Adresse, salle]. Carte : [lien]
Apportez : [Liste]
Tu as besoin d'une autre heure ? Choisis ici : [Lien d'inscription à Doodle]
Texte de 24 heures
Bonjour [Prénom],
je te rappelle : [Nom du cours] a lieu demain à [Heure].
Réponds Y pour confirmer, N pour libérer ta place.
Info : [lien court]
Texte de 2 heures
Nous sommes prêts pour toi, [Prénom] !
Le [nom du cours] commence à [heure].
Apporte [objet].
Carte ou lien de jonction : [lien court]
Erreurs courantes qui entraînent des absences
Évite-les :
Erreur
Correction
Des sujets vagues comme "Rappel"
Toujours dire quoi, quand
Utiliser un seul canal
Combiner e-mail + SMS
Trop de messages
3-4 points de contact maximum
Pas de moyen de répondre ou de reprogrammer
Ajouter des liens clairs ou des options de réponse
Pas d'indications/de plan
Utilise un visuel ou un lien
Ignorer les fuseaux horaires
Toujours inclure (Doodle s'ajuste automatiquement)
Envoyer des textos trop tard
Respecter les heures calmes
Pas d'invitation au calendrier
Inclure automatiquement les fichiers .ics
Partager les noms des participants
Utiliser les fonctions de confidentialité de Doodle
Outils permettant de réduire les absences
Voici comment Doodle aide les instructeurs de cours collectifs :
Fonctionnalité
Comment cela aide
Feuilles d'inscription
Définir des limites de places, automatiser les rappels, masquer les noms des participants.
Page de réservation + Stripe
Collecte des dépôts pour l'engagement
Intégrations au calendrier
Évite les conflits avec Google, Outlook, Apple
Vidéo conférence
Ajoute des liens Zoom, Google Meet, Cisco ou Teams
Programmation 1:1
Projections ou séances de rattrapage
Sondages de groupe
Laisse les patients choisir les meilleures heures de cours
Marque personnalisée
Renforce la confiance avec les logos et les couleurs de la clinique
Intégrations Zapier
Déclenche des SMS, des tâches de DSE ou des mises à jour de CRM
Confidentialité de l'entreprise
Protège les informations sur les patients et les données de la classe
Une configuration simple dans Doodle
Crée une feuille d'inscription avec des plafonds de places, des dates de sessions et des notes de préparation.
Active les rappels automatiques (choisis le moment)
Ajoute ton lien Zoom ou l'adresse de ta clinique
Partage avec ta liste (invite jusqu'à 1000 personnes à partir de Doodle)
Conserve une liste d'attente sur une deuxième feuille d'inscription
Ajoute une page de réservation avec Stripe pour les sessions d'admission ou les programmes payants.
Exemples concrets d'instructeurs
Éducation communautaire sur le diabète
Problème : 5 absences par semaine, même avec des messages manuels.
Correction : Feuille d'inscription Doodle + rappels automatiques + carte des parkings.
Résultat : Places occupées dès la troisième semaine, les annulations du jour même sont remplacées par la liste d'attente.
Groupe prénatal dans un hôpital
Problème : les absences de dernière minute ont déséquilibré la classe.
Solution : Sondage de groupe pour choisir les heures de cours + page de réservation avec Stripe pour l'inscription
Résultat : Plus grande participation, arrivées plus fluides
Groupe virtuel sur la douleur chronique
Problème : liens de participation perdus et problèmes techniques
Correction : lien Microsoft Teams dans chaque rappel + lien de reprogrammation rapide
Résultat : Début des séances à l'heure et meilleure fidélisation des patients
Principaux enseignements
Envoie des rappels à l'inscription, 72h, 24h et 2h avant le cours.
Utilise des messages bidirectionnels (O/N) avec des liens de reprogrammation.
Toujours inclure le lieu ou le lien de participation, ce qu'il faut apporter et une invitation à l'agenda.
Les feuilles d'inscription Doodle + la page de réservation + 1:1 t'aident à réduire le nombre de désistements sans administration supplémentaire.
Commence avec une meilleure planification
Réduire les absences n'est pas une question d'envoyer plus de messages - il s'agit d'envoyer les bons rappels au bon moment avec un chemin facile pour y répondre.
Avec Doodle, tu obtiens :
Des plafonds de places et des rappels avec les feuilles d'inscription.
Dépôts via la page de réservation + Stripe
Des reprogrammations faciles et des sessions privées avec 1:1
Synchronisation des calendriers, courriels de marque et fonctions de confidentialité solides.
Crée ton prochain cours en quelques minutes et laisse les rappels faire le reste.
Planification
Comment les praticiens de médecine alternative peuvent automatiser les réservations en quelques minutes.Lire l'article
Planification
Organise rapidement des cours collectifs : Feuilles d'inscription pour les ateliers de bien-êtreLire l'article
Planification