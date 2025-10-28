Réduire les absences aux cours collectifs de soins de santé : des stratégies de rappel qui fonctionnent.

Si tu donnes des cours collectifs dans le domaine de la santé, tu connais la douleur des tapis vides et des sièges manqués. Les absences nuisent aux résultats, drainent de l'énergie et gaspillent ta réservation de salle. La bonne nouvelle ? Tu peux réduire les absences grâce à un système de rappel qui s'adapte à la façon dont tes patients vivent, décident et se souviennent.

Dans ce guide, tu apprendras des étapes simples, des modèles de messages et des outils qui amènent plus de gens en classe - sans ajouter plus d'administration à ta charge.

Nous aborderons :

Quand envoyer des rappels

Que dire ?

Comment permettre aux patients de confirmer ou de reporter leur rendez-vous en quelques secondes.

Tu verras aussi comment Doodle t'aide à fixer des limites de classe, à envoyer des rappels automatiques et à ajouter des invitations au calendrier qui tiennent la route.

Que tu fasses de l'éducation au diabète, du mouvement prénatal, de la réadaptation cardiaque ou des groupes de douleur virtuels, ces tactiques fonctionnent.

Le défi auquel sont confrontés les instructeurs de cours collectifs

Tes patients veulent participer, mais la vie les en empêche. Les obstacles les plus courants :

Horaires de travail

Le transport

Garde d'enfants

Fluctuation des symptômes

De nombreux patients oublient tout simplement, sont anxieux à l'idée de rejoindre un groupe ou perdent le lien du cours dans une boîte de réception surchargée.

En tant qu'instructeur d'un cours de groupe, tu dois tout faire : planifier, vérifier, obtenir des résultats. Les absences rendent les choses plus difficiles :

planifier des activités intéressantes

Suivre les progrès

Atteindre les objectifs du programme

Tu perds aussi du temps à envoyer des textes manuels, des courriels et des appels.

Le problème de fond est la friction. Si les gens ne peuvent pas confirmer, trouver le lien ou reprogrammer rapidement, la participation chute. Ton plan de rappel doit éliminer cette friction.

Pourquoi cela est important pour les instructeurs de cours collectifs

Les sessions de groupe fonctionnent mieux lorsque les gens se présentent. L'assiduité est un gage de réussite :

De meilleurs résultats cliniques grâce à la répétition et au soutien des pairs.

Une dynamique de groupe plus sûre grâce à un ratio patient/personnel adéquat

Des revenus stables et une utilisation optimale des salles

Une gestion précise des listes d'attente et une planification de l'offre

Moins de stress pour toi et ton équipe

Même les petits gains ont un impact important. Si tu as une moyenne de 10 personnes par classe et que tu réduis les absences de 2 personnes, ce sont 2 patients de plus qui progressent chaque semaine.

Construis un plan de rappel qui s'adapte au comportement des patients.

Un seul rappel ne suffit pas. Tu as besoin d'une cadence courte et cohérente - par e-mail et par SMS - qui élimine toute incertitude.

Planifie le parcours de l'inscription à l'arrivée

Utilise ces points de contact clés :

Inscription et confirmation Invitation au calendrier Instructions de préparation Comment se joindre ou voyager Options de présence ou de report

Les feuilles d'inscription Doodle gèrent tout ce qui précède :

Tu définis les dates de la session et la capacité

Doodle envoie des confirmations et des invitations au calendrier

Des rappels automatiques sont envoyés avant chaque cours

Les utilisateurs pro peuvent ajouter une image de marque pour que les messages aient l'air officiels.

Choisis les bons canaux

La plupart des patients voient les textes plus rapidement, mais certains préfèrent l'email pour les détails. Demande leur préférence lors de l'inscription.

Utilisation recommandée des canaux :

Type de message Canal Confirmations, préparation Courriel Incitation au jour J SMS Changements urgents Appel téléphonique

Tu veux envoyer des SMS ? Utilise Zapier pour connecter Doodle à ta plateforme de texte. Déclenche un rappel la veille du cours automatiquement.

Un timing qui fonctionne dans la vraie vie.

Une cadence simple et qui a fait ses preuves :

Heure avant le cours Type de message Immédiatement Confirmation + invitation au calendrier 72 heures Liste de contrôle des préparatifs + option de report 24 heures Confirmation rapide + lien d'adhésion/plan 2 heures Dernier coup de pouce + ce qu'il faut apporter

Pour les cours tôt le matin, envoie le dernier rappel la veille au soir. Respecte les heures de calme pour les familles et les personnes âgées.

Fais en sorte que les rappels soient bidirectionnels

Laisse les patients confirmer ou reporter leur rendez-vous en un tapotement :

✅ "Réponds Y pour confirmer, N pour libérer ta place".

🔁 "Tape ici pour reprogrammer"

Si tu utilises Doodle :

Ajoute le lien de ta feuille d'inscription dans chaque rappel.

Pour les programmes payants, utilise une page de réservation avec Stripe pour collecter les dépôts, puis inscris les patients confirmés dans la série

Éléments essentiels à inclure dans chaque message

Chaque rappel doit comporter :

✅ Le nom de la classe, la date, l'heure et le fuseau horaire.

📍 Le lieu exact avec le numéro de la salle ou la carte

🔗 Liaison virtuelle + numérotation de secours

🧘 Ce qu'il faut apporter ou porter

📑 Formulaires ou politiques

🔄 Comment annuler ou reporter l'événement ?

Utilise les descriptions de réunion alimentées par l'IA de Doodle Pro pour t'aider à rédiger des messages de préparation clairs et conviviaux.

Conseils pratiques pour améliorer l'assiduité

Voici des gains rapides que tu peux mettre en œuvre dès aujourd'hui :

Conseil Pourquoi c'est utile Utilise un langage simple Évite la confusion Lignes d'objet courtes Évite d'être ignoré Ajoute ton prénom Le sentiment personnel augmente le taux d'ouverture Inclure un fichier .ics Ajout d'un calendrier facile Utilise des cartes visuelles Évite le stress du jour J Mentionne les ascenseurs/les toilettes Construit une confiance en matière d'accessibilité Inclure le fuseau horaire Prévient les retards dans les groupes virtuels Ajoute un avantage de 2 lignes Renforce la valeur de la présence Micro-vidéos pour les nouveaux venus Soulage l'anxiété et renforce la confiance en soi Proposer une liste d'attente Remplir automatiquement et rapidement les places vacantes

Modèles de rappel prêts à l'emploi

Courriel de 72 heures

Objet : Ton cours jeudi à 17 heures

Message :

Bonjour [Prénom],

Tu es confirmé pour [nom du cours] le [jour, date] à [heure, fuseau horaire].

Lieu : [Adresse, salle]. Carte : [lien ]

Apportez : [Liste]

Tu as besoin d'une autre heure ? Choisis ici : [Lien d'inscription à Doodle]

Texte de 24 heures

Bonjour [Prénom],

je te rappelle : [Nom du cours] a lieu demain à [Heure].

Réponds Y pour confirmer, N pour libérer ta place.

Info : [lien court]

Texte de 2 heures

Nous sommes prêts pour toi, [Prénom] !

Le [nom du cours] commence à [heure].

Apporte [objet].

Carte ou lien de jonction : [lien court]

Erreurs courantes qui entraînent des absences

Évite-les :

Erreur Correction Des sujets vagues comme "Rappel" Toujours dire quoi, quand Utiliser un seul canal Combiner e-mail + SMS Trop de messages 3-4 points de contact maximum Pas de moyen de répondre ou de reprogrammer Ajouter des liens clairs ou des options de réponse Pas d'indications/de plan Utilise un visuel ou un lien Ignorer les fuseaux horaires Toujours inclure (Doodle s'ajuste automatiquement) Envoyer des textos trop tard Respecter les heures calmes Pas d'invitation au calendrier Inclure automatiquement les fichiers .ics Partager les noms des participants Utiliser les fonctions de confidentialité de Doodle

Outils permettant de réduire les absences

Voici comment Doodle aide les instructeurs de cours collectifs :

Fonctionnalité Comment cela aide Feuilles d'inscription Définir des limites de places, automatiser les rappels, masquer les noms des participants. Page de réservation + Stripe Collecte des dépôts pour l'engagement Intégrations au calendrier Évite les conflits avec Google, Outlook, Apple Vidéo conférence Ajoute des liens Zoom, Google Meet, Cisco ou Teams Programmation 1:1 Projections ou séances de rattrapage Sondages de groupe Laisse les patients choisir les meilleures heures de cours Marque personnalisée Renforce la confiance avec les logos et les couleurs de la clinique Intégrations Zapier Déclenche des SMS, des tâches de DSE ou des mises à jour de CRM Confidentialité de l'entreprise Protège les informations sur les patients et les données de la classe

Une configuration simple dans Doodle

Crée une feuille d'inscription avec des plafonds de places, des dates de sessions et des notes de préparation. Active les rappels automatiques (choisis le moment) Ajoute ton lien Zoom ou l'adresse de ta clinique Partage avec ta liste (invite jusqu'à 1000 personnes à partir de Doodle) Conserve une liste d'attente sur une deuxième feuille d'inscription Ajoute une page de réservation avec Stripe pour les sessions d'admission ou les programmes payants.

Exemples concrets d'instructeurs

Éducation communautaire sur le diabète

Problème : 5 absences par semaine, même avec des messages manuels.

Correction : Feuille d'inscription Doodle + rappels automatiques + carte des parkings.

Résultat : Places occupées dès la troisième semaine, les annulations du jour même sont remplacées par la liste d'attente.

Groupe prénatal dans un hôpital

Problème : les absences de dernière minute ont déséquilibré la classe.

Solution : Sondage de groupe pour choisir les heures de cours + page de réservation avec Stripe pour l'inscription

Résultat : Plus grande participation, arrivées plus fluides

Groupe virtuel sur la douleur chronique

Problème : liens de participation perdus et problèmes techniques

Correction : lien Microsoft Teams dans chaque rappel + lien de reprogrammation rapide

Résultat : Début des séances à l'heure et meilleure fidélisation des patients

Principaux enseignements

Envoie des rappels à l'inscription, 72h, 24h et 2h avant le cours.

Utilise des messages bidirectionnels (O/N) avec des liens de reprogrammation.

Toujours inclure le lieu ou le lien de participation, ce qu'il faut apporter et une invitation à l'agenda.

Les feuilles d'inscription Doodle + la page de réservation + 1:1 t'aident à réduire le nombre de désistements sans administration supplémentaire.

Commence avec une meilleure planification

Réduire les absences n'est pas une question d'envoyer plus de messages - il s'agit d'envoyer les bons rappels au bon moment avec un chemin facile pour y répondre.

Avec Doodle, tu obtiens :

Des plafonds de places et des rappels avec les feuilles d'inscription.

Dépôts via la page de réservation + Stripe

Des reprogrammations faciles et des sessions privées avec 1:1

Synchronisation des calendriers, courriels de marque et fonctions de confidentialité solides.

Crée ton prochain cours en quelques minutes et laisse les rappels faire le reste.