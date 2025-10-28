Créer un Doodle

Réduire les absences aux cours collectifs de soins de santé : des stratégies de rappel qui fonctionnent.

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Mise à jour : 28 oct. 2025

Table des matières

    Si tu donnes des cours collectifs dans le domaine de la santé, tu connais la douleur des tapis vides et des sièges manqués. Les absences nuisent aux résultats, drainent de l'énergie et gaspillent ta réservation de salle. La bonne nouvelle ? Tu peux réduire les absences grâce à un système de rappel qui s'adapte à la façon dont tes patients vivent, décident et se souviennent.

    Dans ce guide, tu apprendras des étapes simples, des modèles de messages et des outils qui amènent plus de gens en classe - sans ajouter plus d'administration à ta charge.

    Nous aborderons :

    • Quand envoyer des rappels

    • Que dire ?

    • Comment permettre aux patients de confirmer ou de reporter leur rendez-vous en quelques secondes.

    Tu verras aussi comment Doodle t'aide à fixer des limites de classe, à envoyer des rappels automatiques et à ajouter des invitations au calendrier qui tiennent la route.

    Que tu fasses de l'éducation au diabète, du mouvement prénatal, de la réadaptation cardiaque ou des groupes de douleur virtuels, ces tactiques fonctionnent.

    Le défi auquel sont confrontés les instructeurs de cours collectifs

    Tes patients veulent participer, mais la vie les en empêche. Les obstacles les plus courants :

    • Horaires de travail

    • Le transport

    • Garde d'enfants

    • Fluctuation des symptômes

    De nombreux patients oublient tout simplement, sont anxieux à l'idée de rejoindre un groupe ou perdent le lien du cours dans une boîte de réception surchargée.

    En tant qu'instructeur d'un cours de groupe, tu dois tout faire : planifier, vérifier, obtenir des résultats. Les absences rendent les choses plus difficiles :

    • planifier des activités intéressantes

    • Suivre les progrès

    • Atteindre les objectifs du programme

    Tu perds aussi du temps à envoyer des textes manuels, des courriels et des appels.

    Le problème de fond est la friction. Si les gens ne peuvent pas confirmer, trouver le lien ou reprogrammer rapidement, la participation chute. Ton plan de rappel doit éliminer cette friction.

    Pourquoi cela est important pour les instructeurs de cours collectifs

    Les sessions de groupe fonctionnent mieux lorsque les gens se présentent. L'assiduité est un gage de réussite :

    • De meilleurs résultats cliniques grâce à la répétition et au soutien des pairs.

    • Une dynamique de groupe plus sûre grâce à un ratio patient/personnel adéquat

    • Des revenus stables et une utilisation optimale des salles

    • Une gestion précise des listes d'attente et une planification de l'offre

    • Moins de stress pour toi et ton équipe

    Même les petits gains ont un impact important. Si tu as une moyenne de 10 personnes par classe et que tu réduis les absences de 2 personnes, ce sont 2 patients de plus qui progressent chaque semaine.

    Construis un plan de rappel qui s'adapte au comportement des patients.

    Un seul rappel ne suffit pas. Tu as besoin d'une cadence courte et cohérente - par e-mail et par SMS - qui élimine toute incertitude.

    Planifie le parcours de l'inscription à l'arrivée

    Utilise ces points de contact clés :

    1. Inscription et confirmation

    2. Invitation au calendrier

    3. Instructions de préparation

    4. Comment se joindre ou voyager

    5. Options de présence ou de report

    Les feuilles d'inscription Doodle gèrent tout ce qui précède :

    • Tu définis les dates de la session et la capacité

    • Doodle envoie des confirmations et des invitations au calendrier

    • Des rappels automatiques sont envoyés avant chaque cours

    • Les utilisateurs pro peuvent ajouter une image de marque pour que les messages aient l'air officiels.

    Choisis les bons canaux

    La plupart des patients voient les textes plus rapidement, mais certains préfèrent l'email pour les détails. Demande leur préférence lors de l'inscription.

    Utilisation recommandée des canaux :

    Type de message

    Canal

    Confirmations, préparation

    Courriel

    Incitation au jour J

    SMS

    Changements urgents

    Appel téléphonique

    Tu veux envoyer des SMS ? Utilise Zapier pour connecter Doodle à ta plateforme de texte. Déclenche un rappel la veille du cours automatiquement.

    Un timing qui fonctionne dans la vraie vie.

    Une cadence simple et qui a fait ses preuves :

    Heure avant le cours

    Type de message

    Immédiatement

    Confirmation + invitation au calendrier

    72 heures

    Liste de contrôle des préparatifs + option de report

    24 heures

    Confirmation rapide + lien d'adhésion/plan

    2 heures

    Dernier coup de pouce + ce qu'il faut apporter

    Pour les cours tôt le matin, envoie le dernier rappel la veille au soir. Respecte les heures de calme pour les familles et les personnes âgées.

    Fais en sorte que les rappels soient bidirectionnels

    Laisse les patients confirmer ou reporter leur rendez-vous en un tapotement :

    • ✅ "Réponds Y pour confirmer, N pour libérer ta place".

    • 🔁 "Tape ici pour reprogrammer"

    Si tu utilises Doodle :

    • Ajoute le lien de ta feuille d'inscription dans chaque rappel.

    • Pour les programmes payants, utilise une page de réservation avec Stripe pour collecter les dépôts, puis inscris les patients confirmés dans la série

    Éléments essentiels à inclure dans chaque message

    Chaque rappel doit comporter :

    • ✅ Le nom de la classe, la date, l'heure et le fuseau horaire.

    • 📍 Le lieu exact avec le numéro de la salle ou la carte

    • 🔗 Liaison virtuelle + numérotation de secours

    • 🧘 Ce qu'il faut apporter ou porter

    • 📑 Formulaires ou politiques

    • 🔄 Comment annuler ou reporter l'événement ?

    Utilise les descriptions de réunion alimentées par l'IA de Doodle Pro pour t'aider à rédiger des messages de préparation clairs et conviviaux.

    Conseils pratiques pour améliorer l'assiduité

    Voici des gains rapides que tu peux mettre en œuvre dès aujourd'hui :

    Conseil

    Pourquoi c'est utile

    Utilise un langage simple

    Évite la confusion

    Lignes d'objet courtes

    Évite d'être ignoré

    Ajoute ton prénom

    Le sentiment personnel augmente le taux d'ouverture

    Inclure un fichier .ics

    Ajout d'un calendrier facile

    Utilise des cartes visuelles

    Évite le stress du jour J

    Mentionne les ascenseurs/les toilettes

    Construit une confiance en matière d'accessibilité

    Inclure le fuseau horaire

    Prévient les retards dans les groupes virtuels

    Ajoute un avantage de 2 lignes

    Renforce la valeur de la présence

    Micro-vidéos pour les nouveaux venus

    Soulage l'anxiété et renforce la confiance en soi

    Proposer une liste d'attente

    Remplir automatiquement et rapidement les places vacantes

    Modèles de rappel prêts à l'emploi

    Courriel de 72 heures

    Objet : Ton cours jeudi à 17 heures

    Message :

    Bonjour [Prénom],

    Tu es confirmé pour [nom du cours] le [jour, date] à [heure, fuseau horaire].

    Lieu : [Adresse, salle]. Carte : [lien]

    Apportez : [Liste]

    Tu as besoin d'une autre heure ? Choisis ici : [Lien d'inscription à Doodle]

    Texte de 24 heures

    Bonjour [Prénom],

    je te rappelle : [Nom du cours] a lieu demain à [Heure].

    Réponds Y pour confirmer, N pour libérer ta place.

    Info : [lien court]

    Texte de 2 heures

    Nous sommes prêts pour toi, [Prénom] !

    Le [nom du cours] commence à [heure].

    Apporte [objet].

    Carte ou lien de jonction : [lien court]

    Erreurs courantes qui entraînent des absences

    Évite-les :

    Erreur

    Correction

    Des sujets vagues comme "Rappel"

    Toujours dire quoi, quand

    Utiliser un seul canal

    Combiner e-mail + SMS

    Trop de messages

    3-4 points de contact maximum

    Pas de moyen de répondre ou de reprogrammer

    Ajouter des liens clairs ou des options de réponse

    Pas d'indications/de plan

    Utilise un visuel ou un lien

    Ignorer les fuseaux horaires

    Toujours inclure (Doodle s'ajuste automatiquement)

    Envoyer des textos trop tard

    Respecter les heures calmes

    Pas d'invitation au calendrier

    Inclure automatiquement les fichiers .ics

    Partager les noms des participants

    Utiliser les fonctions de confidentialité de Doodle

    Outils permettant de réduire les absences

    Voici comment Doodle aide les instructeurs de cours collectifs :

    Fonctionnalité

    Comment cela aide

    Feuilles d'inscription

    Définir des limites de places, automatiser les rappels, masquer les noms des participants.

    Page de réservation + Stripe

    Collecte des dépôts pour l'engagement

    Intégrations au calendrier

    Évite les conflits avec Google, Outlook, Apple

    Vidéo conférence

    Ajoute des liens Zoom, Google Meet, Cisco ou Teams

    Programmation 1:1

    Projections ou séances de rattrapage

    Sondages de groupe

    Laisse les patients choisir les meilleures heures de cours

    Marque personnalisée

    Renforce la confiance avec les logos et les couleurs de la clinique

    Intégrations Zapier

    Déclenche des SMS, des tâches de DSE ou des mises à jour de CRM

    Confidentialité de l'entreprise

    Protège les informations sur les patients et les données de la classe

    Une configuration simple dans Doodle

    1. Crée une feuille d'inscription avec des plafonds de places, des dates de sessions et des notes de préparation.

    2. Active les rappels automatiques (choisis le moment)

    3. Ajoute ton lien Zoom ou l'adresse de ta clinique

    4. Partage avec ta liste (invite jusqu'à 1000 personnes à partir de Doodle)

    5. Conserve une liste d'attente sur une deuxième feuille d'inscription

    6. Ajoute une page de réservation avec Stripe pour les sessions d'admission ou les programmes payants.

    Exemples concrets d'instructeurs

    Éducation communautaire sur le diabète

    • Problème : 5 absences par semaine, même avec des messages manuels.

    • Correction : Feuille d'inscription Doodle + rappels automatiques + carte des parkings.

    • Résultat : Places occupées dès la troisième semaine, les annulations du jour même sont remplacées par la liste d'attente.

    Groupe prénatal dans un hôpital

    • Problème : les absences de dernière minute ont déséquilibré la classe.

    • Solution : Sondage de groupe pour choisir les heures de cours + page de réservation avec Stripe pour l'inscription

    • Résultat : Plus grande participation, arrivées plus fluides

    Groupe virtuel sur la douleur chronique

    • Problème : liens de participation perdus et problèmes techniques

    • Correction : lien Microsoft Teams dans chaque rappel + lien de reprogrammation rapide

    • Résultat : Début des séances à l'heure et meilleure fidélisation des patients

    Principaux enseignements

    • Envoie des rappels à l'inscription, 72h, 24h et 2h avant le cours.

    • Utilise des messages bidirectionnels (O/N) avec des liens de reprogrammation.

    • Toujours inclure le lieu ou le lien de participation, ce qu'il faut apporter et une invitation à l'agenda.

    • Les feuilles d'inscription Doodle + la page de réservation + 1:1 t'aident à réduire le nombre de désistements sans administration supplémentaire.

    Commence avec une meilleure planification

    Réduire les absences n'est pas une question d'envoyer plus de messages - il s'agit d'envoyer les bons rappels au bon moment avec un chemin facile pour y répondre.

    Avec Doodle, tu obtiens :

    • Des plafonds de places et des rappels avec les feuilles d'inscription.

    • Dépôts via la page de réservation + Stripe

    • Des reprogrammations faciles et des sessions privées avec 1:1

    • Synchronisation des calendriers, courriels de marque et fonctions de confidentialité solides.

    Crée ton prochain cours en quelques minutes et laisse les rappels faire le reste.

