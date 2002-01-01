Crea un Doodle

Pianificazione

Ridurre i no-show per i corsi di gruppo in ambito sanitario: le strategie di promemoria che funzionano

Tempo di lettura: 8 minuti

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Aggiornato: 28 ott 2025

Adults attending a yoga class in a bright studio, calmly seated on mats and preparing for session start.

Opzioni di lingua

endefresit

Indice dei contenuti

    Se insegni ai corsi di gruppo in ambito sanitario, conosci bene il peso dei tappetini vuoti e dei posti non occupati. I no-show danneggiano i risultati, prosciugano le energie e sprecano le prenotazioni delle sale. La buona notizia? Puoi ridurre i no-show con un sistema di promemoria che si adatta al modo in cui i tuoi pazienti vivono, decidono e ricordano.

    In questa guida scoprirai semplici passaggi, modelli di messaggi e strumenti che ti permetteranno di portare più persone a lezione, senza dover aggiungere ulteriori spese amministrative.

    Ci occuperemo di:

    • Quando inviare i promemoria

    • Cosa dire

    • Come permettere ai pazienti di confermare o riprogrammare l'appuntamento in pochi secondi.

    Vedrai anche come Doodle ti aiuta a stabilire i limiti delle lezioni, a inviare promemoria automatici e ad aggiungere inviti al calendario che restano validi.

    Se gestisci corsi di educazione al diabete, di movimento prenatale, di riabilitazione cardiaca o gruppi di dolore virtuale, queste tattiche funzionano.

    Non è richiesta la carta di credito

    La sfida che devono affrontare gli istruttori di corsi di gruppo

    I tuoi pazienti vogliono partecipare, ma la vita li ostacola. Gli ostacoli più comuni:

    • Turni di lavoro

    • Trasporto

    • Cura dei bambini

    • Sintomi fluttuanti

    Inoltre, molti pazienti si dimenticano, si sentono ansiosi di partecipare a un gruppo o perdono il link del corso in una casella di posta affollata.

    Come istruttore di un corso di gruppo, devi fare tutto tu: programmazione, check-in, risultati. Se non ti presenti, è più difficile:

    • Pianificare attività significative

    • Seguire i progressi

    • Raggiungere gli obiettivi del programma

    Inoltre, perdi tempo a inviare testi, e-mail e chiamate manuali.

    Il problema principale è l'attrito. Se le persone non riescono a confermare, a trovare il link o a riprogrammare rapidamente, la partecipazione cala. Il tuo piano di promemoria deve eliminare l'attrito.

    Perché questo è importante per gli istruttori di corsi di gruppo

    Le sessioni di gruppo funzionano meglio quando le persone si presentano. Una frequenza costante favorisce:

    • Migliori risultati clinici grazie alla ripetizione e al supporto dei colleghi.

    • Dinamiche di gruppo più sicure con il giusto rapporto tra pazienti e personale

    • Entrate stabili e utilizzo ottimale delle sale

    • Gestione accurata delle liste d'attesa e pianificazione dei rifornimenti

    • Meno stress per te e il tuo team

    Anche i piccoli guadagni hanno un grande impatto. Se hai una media di 10 persone per classe e riduci di 2 unità i no-show, significa che ogni settimana ci sono 2 pazienti in più che progrediscono.

    Crea un piano di promemoria che si adatti al comportamento dei pazienti

    Un singolo promemoria non è sufficiente. Hai bisogno di una cadenza breve e coerente, sia via e-mail che via SMS, che elimini le congetture.

    Mappa il percorso dall'iscrizione alla presentazione

    Utilizza questi punti di contatto chiave:

    1. Iscrizione e conferma

    2. Invito al calendario

    3. Istruzioni per la preparazione

    4. Come iscriversi o viaggiare

    5. Opzioni di partecipazione o di riprogrammazione

    I fogli di iscrizione Doodle gestiscono tutto questo:

    • Stabilisci le date delle sessioni e la loro capienza

    • Doodle invia conferme e inviti al calendario

    • I promemoria automatici vengono inviati prima di ogni lezione

    • Gli utenti Pro possono aggiungere un marchio per dare un'impronta ufficiale ai messaggi.

    Scegli i canali giusti

    La maggior parte dei pazienti vede i testi più velocemente, ma alcuni preferiscono le e-mail per i dettagli. Chiedi la loro preferenza al momento dell'iscrizione.

    Uso consigliato dei canali:

    Tipo di messaggio

    Canale

    Conferme, preparazione

    Email

    Suggerimenti per il giorno del bisogno

    SMS

    Modifiche urgenti

    Telefonata

    Vuoi inviare SMS? Usa Zapier per collegare Doodle alla tua piattaforma di testo. Attiva automaticamente un promemoria il giorno prima della lezione.

    Una tempistica che funziona nella vita reale

    Una cadenza semplice e collaudata:

    Ora prima della lezione

    Tipo di messaggio

    Immediatamente

    Conferma + invito sul calendario

    72 ore

    Lista di controllo per la preparazione + opzione di riprogrammazione

    24 ore

    Conferma rapida + link d’accesso/mappa

    2 ore

    Ultimo richiamo + cosa portare con sé

    Per le lezioni al mattino presto, invia l'ultimo promemoria la sera prima. Rispetta gli orari di silenzio per le famiglie e gli anziani.

    Rendi i promemoria bidirezionali

    Permetti ai pazienti di confermare o riprogrammare con un tocco:

    • ✅ "Rispondi Y per confermare, N per liberare il tuo posto".

    • 🔁 "Tocca qui per riprogrammare".

    Se utilizzi Doodle:

    • Aggiungi il link del tuo foglio di iscrizione in ogni promemoria.

    • Per i programmi a pagamento, usa una pagina di prenotazione con Stripe per raccogliere i depositi e poi iscrivi i pazienti confermati alla serie.

    Elementi essenziali da includere in ogni messaggio

    Ogni promemoria deve contenere:

    • ✅ Nome della classe, data, ora e fuso orario

    • 📍 Luogo esatto con numero di stanza o mappa

    • 🔗 Collegamento virtuale + backup dial-in

    • 🧘 Cosa portare o indossare

    • 📑 Moduli o regolamenti

    • 🔄 Come annullare o riprogrammare l'evento

    Utilizza le descrizioni delle riunioni potenziate dall'intelligenza artificiale di Doodle Pro per scrivere messaggi di preparazione chiari e amichevoli.

    Consigli pratici per migliorare la partecipazione

    Ecco alcuni suggerimenti rapidi che puoi mettere in pratica oggi stesso:

    Suggerimento

    Perché è utile

    Usa un linguaggio semplice

    Evita la confusione

    Oggetto breve

    Evita di essere saltato

    Aggiungi il nome di battesimo

    La sensazione personale aumenta il tasso di apertura

    Includi un file .ics

    Aggiungi facilmente un calendario

    Utilizza immagini di mappe

    Evita lo stress del giorno prima

    Cita ascensori e bagni

    Crea fiducia nell'accessibilità

    Includere il fuso orario

    Evita che i gruppi virtuali si aggiungano in ritardo

    Aggiungi un beneficio di due righe

    Rafforza il valore di presentarsi

    Micro-video per chi è alle prime armi

    Attenua l'ansia e aumenta la fiducia

    Offri una lista d'attesa

    Riempimento automatico e veloce dei posti liberi

    Modelli di promemoria già pronti

    Email a 72 ore

    Oggetto: La tua lezione di giovedì alle 17:00

    Messaggio:

    Ciao [Nome],

    Sei confermato per [nome della classe] il [giorno, data] alle [ora, fuso orario].

    Luogo: [Indirizzo, stanza]. Mappa: [link]

    Porta: [Elenco]

    Hai bisogno di un orario diverso? Scegli qui: [link per l'iscrizione al Doodle]

    Testo 24 ore su 24

    Ciao [Nome],

    ti ricordiamo che [nome della classe] è domani a [ora]: [Nome della classe] è domani alle [Ora].

    Rispondi Y per confermare, N per liberare il tuo posto.

    Info: [link breve]

    testo di 2 ore

    Siamo pronti per te, [Nome]!

    [Nome della classe] inizia alle [Ora].

    Porta con te [oggetto].

    Mappa o link di adesione: [link breve]

    Errori comuni che portano a non presentarsi

    Evita questi errori:

    Errore

    Correggere

    Argomenti vaghi come "Promemoria"

    Dire sempre cosa e quando

    Utilizzare un solo canale

    Combinare e-mail + SMS

    Eccessiva messaggistica

    3-4 punti di contatto al massimo

    Nessun modo per rispondere o riprogrammare

    Aggiungi link chiari o opzioni di risposta

    Nessuna indicazione/mappa

    Usa un visual o un link

    Ignorare i fusi orari

    Includere sempre (Doodle si adatta automaticamente)

    Mandare messaggi troppo tardi

    Rispettare gli orari di silenzio

    Non invitare al calendario

    Includere .ics automaticamente

    Condividere i nomi dei partecipanti

    Utilizzare le funzioni di privacy di Doodle

    Strumenti che aiutano a ridurre i no-show

    Ecco come Doodle supporta gli istruttori dei corsi di gruppo:

    Caratteristiche

    Come aiuta

    Fogli di iscrizione

    Imposta limiti di posti, automatizza i promemoria, nascondi i nomi dei partecipanti

    Pagina di prenotazione + Stripe

    Raccogli i depositi per l'impegno

    Integrazioni di calendario

    Evita i conflitti con Google, Outlook e Apple

    Videoconferenze

    Aggiungi i link di Zoom, Google Meet, Cisco o Teams

    Programmazione 1:1

    Proiezioni o sessioni di recupero

    Sondaggi di gruppo

    Lascia che siano i pazienti a scegliere gli orari migliori per le lezioni

    Marchio personalizzato

    Aumenta la fiducia con i loghi e i colori della clinica

    Integrazioni Zapier

    Attiva gli SMS, le attività EHR o gli aggiornamenti del CRM

    Privacy aziendale

    Proteggi le informazioni dei pazienti e i dati delle classi

    Una semplice configurazione in Doodle

    1. Crea un foglio d'iscrizione con i posti a sedere, le date delle sessioni e le note di preparazione

    2. Attiva i promemoria automatici (scegli la tempistica)

    3. Aggiungi il tuo link a Zoom o l'indirizzo della clinica

    4. Condividi con la tua lista (invita fino a 1000 persone da Doodle)

    5. Mantieni una lista d'attesa su un secondo Foglio d'iscrizione

    6. Aggiungi una pagina di prenotazione con Stripe per le sessioni di ingresso o i programmi a pagamento

    Esempi reali da parte degli istruttori

    Educazione al diabete nella comunità

    • Problema: 5 no-show ogni settimana, anche con gli sms manuali

    • Soluzione: Foglio di iscrizione Doodle + promemoria automatico + mappa del parcheggio

    • Risultato: Posti pieni alla terza settimana, cancellazioni in giornata recuperate dalla lista d'attesa.

    Gruppo prenatale in ospedale

    • Problema: le mancate iscrizioni dell'ultimo minuto sbilanciavano la classe

    • Soluzione: Sondaggio di gruppo per scegliere gli orari delle lezioni + Pagina di prenotazione con Stripe per l'iscrizione

    • Risultato: Maggiore partecipazione, arrivi più fluidi

    Gruppo virtuale sul dolore cronico

    • Problema: link di adesione persi e problemi tecnici

    • Correzione: link a Microsoft Teams in ogni promemoria + link di riprogrammazione rapida

    • Risultato: Partenze puntuali e migliore fidelizzazione dei pazienti

    Aspetti fondamentali

    • Invia promemoria all'iscrizione, 72 ore, 24 ore e 2 ore prima della lezione

    • Usa messaggi bidirezionali (S/N) con link di riprogrammazione

    • Includi sempre il luogo o il link di iscrizione, cosa portare e un invito al calendario.

    • I fogli di iscrizione Doodle + la pagina di prenotazione + l'1:1 ti aiutano a ridurre i no-show senza bisogno di ulteriore amministrazione.

    Inizia a programmare meglio

    Ridurre i no-show non significa inviare più messaggi, ma inviare i promemoria giusti al momento giusto con un percorso facile per rispondere.

    Con Doodle avrai:

    • Posti a sedere e promemoria con i fogli di iscrizione

    • Depositi tramite la pagina di prenotazione + Stripe

    • Facilità di riprogrammazione e sessioni private 1:1

    • Sincronizzazione con il calendario, e-mail con marchio e una forte tutela della privacy.

    Crea il tuo prossimo corso in pochi minuti e lascia che i promemoria facciano il resto.

    Non è richiesta la carta di credito

    Articolo correlato

    Alternative medicine practitioner in a client session

    Pianificazione

    Come i professionisti della medicina alternativa possono automatizzare le prenotazioni in pochi minuti

    Scritto da Limara Schellenberg

    Leggi l'articolo
    Wellness practitioner guiding a client through a stretching exercise during a session

    Pianificazione

    Organizza velocemente corsi di gruppo: Fogli di iscrizione per i workshop sul benessere

    Scritto da Limara Schellenberg

    Leggi l'articolo
    Alternative medicine practitioner assessing client’s posture or tension.

    Pianificazione

    Ridurre i no-show con promemoria e pagamenti per l'assistenza olistica

    Scritto da Limara Schellenberg

    Leggi l'articolo

    Risolvi il problema della programmazione con Doodle