Criar um Doodle

Agendamento

Reduzir o não comparecimento às aulas em grupo na área da saúde: estratégias de lembrete que funcionam

Read Time: 8 minutes

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Atualizado: 28 de out. de 2025

Adults attending a yoga class in a bright studio, calmly seated on mats and preparing for session start.

Language options

endefresit

Table of Contents

    Se você dá aulas em grupo na área da saúde, conhece a dor das esteiras vazias e dos assentos perdidos. O não comparecimento prejudica os resultados, consome energia e desperdiça a reserva de salas. A boa notícia? Você pode reduzir o não comparecimento com um sistema de lembretes que se adapte à forma como seus pacientes vivem, decidem e se lembram.

    Neste guia, você aprenderá etapas simples, modelos de mensagens e ferramentas que levarão mais pessoas às aulas - sem adicionar mais administração ao seu prato.

    Abordaremos o seguinte:

    • Quando você deve enviar lembretes

    • O que você deve dizer

    • Como permitir que os pacientes confirmem ou remarquem em segundos

    Você também verá como o Doodle o ajuda a definir limites de aulas, enviar lembretes automáticos e adicionar convites de calendário que se mantêm.

    Não importa se você administra educação sobre diabetes, movimento pré-natal, reabilitação cardíaca ou grupos virtuais de dor - essas táticas funcionam.

    Não é necessário cartão de crédito

    O desafio enfrentado pelos instrutores de aulas em grupo

    Seus pacientes querem participar, mas a vida atrapalha. As barreiras mais comuns:

    • Turnos de trabalho

    • Transporte

    • Cuidados com crianças

    • Sintomas flutuantes

    Muitos pacientes também simplesmente se esquecem, ficam ansiosos para participar de um grupo ou perdem o link da aula em uma caixa de entrada lotada.

    Como instrutor de aulas em grupo, você está fazendo de tudo: agendamento, check-ins, resultados. O não comparecimento torna mais difícil para você:

    • Planejar atividades significativas

    • Acompanhar o progresso

    • Atingir as metas do programa

    Você também perde tempo enviando mensagens de texto, e-mails e chamadas manuais.

    A raiz do problema é o atrito. Se as pessoas não conseguem confirmar, encontrar o link ou reagendar rapidamente, o comparecimento cai. Seu plano de lembretes deve eliminar essa dificuldade.

    Por que isso é importante para os instrutores de aulas em grupo

    As sessões em grupo funcionam melhor quando as pessoas comparecem. Você pode contar com uma presença consistente:

    • Melhores resultados clínicos por meio da repetição e do apoio de colegas

    • Dinâmicas de grupo mais seguras com a proporção correta de pacientes por equipe

    • Receita estável e uso ideal da sala

    • Gerenciamento preciso da lista de espera e planejamento de suprimentos

    • Menos estresse para você e sua equipe

    Mesmo pequenos ganhos causam um grande impacto. Se você tiver uma média de 10 pessoas por aula e reduzir o número de não comparecimentos em 2, isso significa mais 2 pacientes progredindo a cada semana.

    Crie um plano de lembretes que se adapte ao comportamento dos pacientes

    Um único lembrete não será suficiente. Você precisa de uma cadência curta e consistente - por e-mail e SMS - que elimine as suposições.

    Mapeie a jornada desde a inscrição até o comparecimento

    Use estes pontos de contato principais:

    1. Registro e confirmação

    2. Convite para o calendário

    3. Instruções de preparação

    4. Como participar ou viajar

    5. Opções de comparecimento ou reagendamento

    As planilhas de inscrição do Doodle lidam com todos os itens acima:

    • Você define as datas e a capacidade da sessão

    • O Doodle envia confirmações e convites de calendário

    • Lembretes automáticos são enviados antes de cada aula

    • Os usuários profissionais podem adicionar marcas para que as mensagens pareçam oficiais

    Escolha os canais certos

    A maioria dos pacientes vê textos mais rapidamente, mas alguns preferem e-mail para obter detalhes. Pergunte a preferência deles no momento da inscrição.

    Uso recomendado do canal:

    Tipo de mensagem

    Canal

    Confirmações, preparação

    E-mail

    Sugestões para o dia

    SMS

    Mudanças urgentes

    Chamada telefônica

    Você quer enviar SMS? Use o Zapier para conectar o Doodle à sua plataforma de texto. Acione automaticamente um lembrete no dia anterior à aula.

    Cronograma que funciona na vida real

    Cadência simples e comprovada:

    Hora antes da aula

    Tipo de mensagem

    Imediatamente

    Confirmação + convite de calendário

    72 horas

    Lista de verificação de preparação + opção de reagendamento

    24 horas

    Confirmação rápida + link para participar/mapa

    2 horas

    Última sugestão + o que você deve levar

    Para aulas de manhã cedo, envie o último lembrete na noite anterior. Respeite os horários de silêncio para famílias e adultos mais velhos.

    Torne os lembretes bidirecionais

    Permita que os pacientes confirmem ou remarquem em um toque:

    • ✅ "Responda Y para confirmar, N para liberar sua vaga"

    • 🔁 "Toque aqui para remarcar"

    Se você estiver usando o Doodle:

    • Adicione o link da planilha de inscrição em cada lembrete

    • Para programas pagos, use uma página de reserva com o Stripe para coletar depósitos e, em seguida, inscreva os pacientes confirmados na série

    Informações essenciais que você deve incluir em todas as mensagens

    Cada lembrete deve conter:

    • Nome da aula, data, hora e fuso horário

    • Local exato com número da sala ou mapa

    • Link virtual + backup de discagem

    • O que você deve levar ou vestir

    • Formulários ou políticas

    • Como cancelar ou reagendar

    Use as descrições de reuniões com tecnologia de IA do Doodle Pro para ajudar você a escrever mensagens preparatórias claras e amigáveis.

    Dicas práticas para melhorar a participação

    Aqui estão algumas vitórias rápidas que você pode implementar hoje mesmo:

    Dica

    Por que isso ajuda

    Use linguagem simples

    Evita confusão

    Linhas de assunto curtas

    Evita que você seja ignorado

    Adicione o primeiro nome

    A sensação pessoal aumenta a taxa de abertura

    Incluir arquivo .ics

    Fácil adição de calendário

    Use imagens de mapas

    Evita o estresse do dia a dia

    Mencione elevadores/banheiros

    Cria confiança na acessibilidade

    Inclua o fuso horário

    Evita que você entre tarde em grupos virtuais

    Adicione um benefício de duas linhas

    Reforça o valor do comparecimento

    Micro-vídeos para iniciantes

    Alivia a ansiedade e aumenta a confiança

    Ofereça lista de espera

    Preencher automaticamente as vagas abertas com rapidez

    Modelos de lembretes prontos

    E-mail de 72 horas

    Assunto: Sua aula na quinta-feira às 17 horas

    Mensagem:

    Olá [Primeiro nome],

    Você está confirmado para [Nome da aula] em [Dia, Data] às [Hora, Fuso horário].

    Local: [Endereço, Sala]. Mapa: [link]

    Leve: [lista]

    Você precisa de um horário diferente? Escolha aqui: [link de inscrição no Doodle]

    Texto de 24 horas

    Oi [Primeiro nome],

    lembrete: A [nome da aula] é amanhã, às [horas].

    Responda Y para confirmar, N para liberar sua vaga.

    Informações: [link curto]

    Texto de 2 horas

    Estamos prontos para você, [First name]!

    A [nome da aula] começa às [horas].

    Traga [item].

    Mapa ou link de participação: [link curto]

    Erros comuns que levam ao não comparecimento

    Evite-os:

    Erro

    Consertar

    Assuntos vagos como "Lembrete"

    Sempre diga o que, quando

    Usar apenas um canal

    Combinar e-mail + SMS

    Excesso de mensagens

    3 a 4 pontos de contato, no máximo

    Não há como responder ou reagendar

    Adicionar links claros ou opções de resposta

    Sem instruções/mapa

    Use um visual ou link

    Ignorar fusos horários

    Sempre incluir (o Doodle se ajusta automaticamente)

    Enviar mensagens de texto muito tarde

    Respeitar os horários de silêncio

    Não convidar o calendário

    Incluir .ics automaticamente

    Compartilhar nomes de participantes

    Use os recursos de privacidade do Doodle

    Ferramentas que ajudam a reduzir o não comparecimento

    Veja como o Doodle oferece suporte a instrutores de aulas em grupo:

    Recurso

    Como ele ajuda

    Folhas de registro

    Defina limites de assentos, automatize lembretes, oculte os nomes dos participantes

    Página de reservas + Stripe

    Colete depósitos para compromisso

    Integrações de calendário

    Evite conflitos com o Google, Outlook e Apple

    Videoconferência

    Adicione links do Zoom, Google Meet, Cisco ou Teams

    Agendamento 1:1

    Exibições ou sessões de maquiagem

    Enquetes de grupo

    Permita que os pacientes escolham os melhores horários de aula

    Marca personalizada

    Aumente a confiança com logotipos e cores da clínica

    Integrações Zapier

    Acione SMS, tarefas de EHR ou atualizações de CRM

    Privacidade da empresa

    Proteja as informações do paciente e os dados da turma

    Uma configuração simples no Doodle

    1. Crie uma planilha de inscrição com limites de assentos, datas de sessões e notas de preparação

    2. Ative os lembretes automáticos (escolha o horário)

    3. Adicione o link do Zoom ou o endereço de sua clínica

    4. Compartilhe com sua lista (convide até 1.000 pessoas pelo Doodle)

    5. Mantenha uma lista de espera em uma segunda planilha de inscrição

    6. Adicione uma página de reserva com o Stripe para sessões de admissão ou programas pagos

    Exemplos reais de instrutores

    Educação comunitária sobre diabetes

    • Problema: 5 não comparecimentos toda semana, mesmo com mensagens de texto manuais

    • Solução: Folha de registro do Doodle + lembretes automáticos + mapa de estacionamento

    • Resultado: Assentos cheios na terceira semana, cancelamentos no mesmo dia preenchidos pela lista de espera

    Grupo pré-natal em um hospital

    • Problema: não comparecimento de última hora desequilibrou a turma

    • Correção: Enquete do grupo para escolher os horários das aulas + página de reserva com Stripe para admissão

    • Resultado: Maior participação, chegadas mais tranquilas

    Grupo virtual de dor crônica

    • Problema: perda de links de participação e problemas técnicos

    • Correção: link do Microsoft Teams em cada lembrete + link de reagendamento rápido

    • Resultado: Início pontual e melhor retenção de pacientes

    Principais conclusões

    • Envie lembretes na inscrição, 72h, 24h e 2h antes da aula

    • Use mensagens de duas vias (S/N) com links de reagendamento

    • Sempre inclua o local ou o link de participação, o que você deve levar e um convite de calendário

    • Folhas de inscrição do Doodle + página de reserva + 1:1 ajudam você a reduzir o não comparecimento sem administração extra

    Comece com um agendamento melhor

    Para reduzir o não comparecimento, você não precisa enviar mais mensagens, mas sim os lembretes certos, no momento certo e com um caminho fácil para responder.

    Com o Doodle, você obtém:

    • Limites de assentos e lembretes com folhas de registro

    • Depósitos por meio da página de reservas + Stripe

    • Reagendamentos fáceis e sessões particulares com 1:1

    • Sincronização de calendário, e-mails de marca e recursos avançados de privacidade

    Você pode criar sua próxima aula em minutos e deixar que os lembretes façam o resto.

    Não é necessário cartão de crédito

    Conteúdo relacionado

    Alternative medicine practitioner in a client session

    Agendamento

    Como os profissionais de medicina alternativa podem automatizar as reservas em minutos

    by Limara Schellenberg

    Read Article
    Wellness practitioner guiding a client through a stretching exercise during a session

    Agendamento

    Você pode organizar aulas em grupo rapidamente: Folhas de registro para workshops de bem-estar

    by Limara Schellenberg

    Read Article
    Alternative medicine practitioner assessing client’s posture or tension.

    Agendamento

    Reduzir o não comparecimento com lembretes e pagamentos para cuidados holísticos

    by Limara Schellenberg

    Read Article

    Resolva o problema de agendamento com Doodle