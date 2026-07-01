Minska antalet uteblivna deltagare i gruppträning inom hälso- och sjukvården: påminnelsestrategier som fungerar
Updated: 1 juli 2026
Om du håller gruppklasser inom hälso- och sjukvården vet du hur det känns när mattorna står tomma och platserna förblir obeskäggda. Uteblivna deltagare påverkar resultaten negativt, tär på energin och innebär slöseri med din lokalbokning. Den goda nyheten? Du kan minska antalet uteblivna deltagare med ett påminnelsesystem som är anpassat efter hur dina patienter lever, fattar beslut och kommer ihåg saker.
I den här guiden får du lära dig enkla steg, meddelandemallar och verktyg som lockar fler deltagare till kursen – utan att det innebär mer administrativt arbete för dig.
Vi kommer att ta upp följande:
När ska man skicka påminnelser?
Vad ska man säga?
Så här låter du patienterna bekräfta eller boka om sina besök på några sekunder
Du kommer också att se hur Doodle hjälper dig att sätta deltagarbegränsningar för kurser, skicka automatiska påminnelser och lägga till kalenderinbjudningar som verkligen kommer fram.
Oavsett om du bedriver diabetesutbildning, rörelseaktiviteter för gravida, hjärtrehabilitering eller virtuella smärtgrupper – så fungerar dessa metoder.
Inget kreditkort krävs
Den utmaning som instruktörer för gruppträning står inför
Dina patienter vill delta – men vardagen kommer emellan. De vanligaste hindren är:
Arbetsskift
Transport
Barnomsorg
Varierande symtom
Många patienter glömmer helt enkelt bort det, känner sig nervösa inför att delta i en grupp eller tappar bort länken till lektionen i en överfull inkorg.
Som instruktör för gruppträning har du fullt upp med allt – schemaläggning, närvarokontroll och resultat. Deltagare som uteblir gör det svårare att:
Planera meningsfulla aktiviteter
Följ framstegen
Uppnå programmålen
Du slösar dessutom tid på att skicka SMS, e-postmeddelanden och ringa manuellt.
Det grundläggande problemet är friktionen. Om deltagarna inte snabbt kan bekräfta sin närvaro, hitta länken eller boka om, sjunker deltagarantalet. Din påminnelseplan måste eliminera den friktionen.
Varför detta är viktigt för instruktörer som håller gruppklasser
Gruppmöten fungerar bäst när deltagarna kommer. Regelbunden närvaro bidrar till:
Bättre kliniska resultat genom repetition och stöd från kollegor
Säkrare gruppdynamik med rätt förhållande mellan patienter och personal
Stabila intäkter och optimal rumsutnyttjande
Effektiv hantering av väntelistor och leveransplanering
Mindre stress för dig och ditt team
Även små framsteg ger stor effekt. Om du i genomsnitt har 10 personer per klass och minskar antalet uteblivna med 2, innebär det att 2 fler patienter gör framsteg varje vecka.
Utarbeta en påminnelseplan som är anpassad efter patienternas beteende
En enda påminnelse räcker inte. Du behöver en kort, regelbunden rytm – via både e-post och SMS – som undanröjer osäkerheten.
Kartlägg resan från registrering till deltagande
Använd följande viktiga kontaktpunkter:
Registrering och bekräftelse
Kalenderinbjudan
Förberedelseanvisningar
Hur man ansluter sig eller reser
Alternativ för deltagande eller ombokning
The Sign-up Sheets in Doodle handle all of this:
Du bestämmer datum för sessionerna och antalet deltagare
Doodle skickar bekräftelser och kalenderinbjudningar
Automatiska påminnelser skickas ut inför varje lektion
Pro-användare kan lägga till företagslogotypen så att meddelandena ger ett officiellt intryck
Välj rätt kanaler
De flesta patienter läser SMS snabbare, men vissa föredrar e-post när det gäller detaljer. Fråga dem vad de föredrar när de registrerar sig.
Rekommenderad användning av kanalen:
Meddelandetyp
Kanal
Bekräftelser, förberedelser
E-post
Påminnelser samma dag
SMS
Brådskande ändringar
Telefonsamtal
Vill du skicka SMS? Använd Zapier för att koppla ihop Doodle med din SMS-plattform. Skicka automatiskt en påminnelse dagen före lektionen.
En tidsplan som fungerar i verkligheten
Enkel, beprövad rytm:
Tiden före lektionen
Meddelandetyp
Omedelbart
Bekräftelse + kalenderinbjudan
72 timmar
Förberedelse-checklista + möjlighet att boka om
24 timmar
Snabb bekräftelse + länk för registrering/karta
2 timmar
En sista påminnelse + vad du ska ta med dig
När det gäller lektioner tidigt på morgonen ska du skicka den sista påminnelsen kvällen innan. Respektera tystnadsperioderna för familjer och äldre.
Gör påminnelserna ömsesidiga
Låt patienterna bekräfta eller boka om med ett enda tryck:
✅ ”Svara Y för att bekräfta, N för att avboka din plats”
🔁 ”Tryck här för att boka om”
Om du använder Doodle:
Lägg till din Länk till Sign-up Sheet i varje påminnelse
För betalda program ska du använda en Booking Page med Stripe för att ta emot förskott och sedan registrera bekräftade patienter i behandlingsserien
Viktiga uppgifter som ska ingå i varje meddelande
Varje påminnelse bör innehålla följande:
✅ Kursnamn, datum, tid och tidszon
📍 Exakt plats med rumsnummer eller karta
🔗 Virtuell länk + reservnummer för uppringning
🧘 Vad man ska ta med sig eller ha på sig
📑 Blanketter eller riktlinjer
🔄 Så här avbokar eller bokar om du
Använd Doodle Pros AI-drivna mötesbeskrivningar som hjälp när du skriver tydliga och vänliga förberedelsemeddelanden.
Praktiska tips för att förbättra närvaron
Här är några snabba åtgärder som du kan sätta i verket redan idag:
Tips
Varför det hjälper
Använd ett enkelt språk
Undviker förvirring
Korta ämnesrader
Förhindrar att man hoppar över
Ange förnamn
En personlig touch ökar öppningsfrekvensen
Lägg till .ics-fil
Enkelt kalendertillägg
Använd kartbilder
Förhindrar stress på själva dagen
Nämn hissar/toaletter
Skapar förtroende för tillgängligheten
Ange tidszon
Förhindrar att deltagare ansluter sig sent till virtuella grupper
Lägg till en fördel på två rader
Understryker vikten av att vara på plats
Korta videoklipp för nybörjare
Lindrar ångest och stärker självförtroendet
Väntelista för erbjudanden
Fyll snabbt i lediga platser automatiskt
Färdiga mallar för påminnelser
E-post inom 72 timmar
Ämne: Din lektion på torsdag kl. 17.00
Meddelande:
Hej [Förnamn],
Du är anmäld till [Kursnamn] den [dag, datum] kl. [tid, tidszon].
Plats: [Adress, rum]. Karta: [länk]]
Ta med: [Lista]
Behöver du en annan tid? Välj här: [Länk till Doodle-anmälan]
24-timmars-SMS
Hej [Förnamn],
Påminnelse: [Kursnamn] hålls i morgon kl. [Tid].
Svara Y för att bekräfta, N för att frigöra din plats.
Info: [kortlänk]
2 timmars text
Vi väntar på dig, [Förnamn]!
[Kursnamn] börjar kl. [Tid].
Ta med [föremål].
Karta eller länk för att gå med: [kortlänk]
Vanliga misstag som leder till att gäster uteblir
Undvik följande:
Misstag
Åtgärd
Vaga ämnen som ”Påminnelse”
Säg alltid vad och när
Användning av endast en kanal
Kombinera e-post och SMS
Överdriven kommunikation
Högst 3–4 kontaktpunkter
Det går inte att svara eller boka om
Lägg till tydliga länkar eller svarsalternativ
Inga vägbeskrivningar/karta
Använd en bild eller en länk
Att bortse från tidszoner
Ange alltid (Doodle justerar automatiskt)
Att skicka sms för sent
Respektera tystnadsperioderna
Ingen kalenderinbjudan
Inkludera .ics automatiskt
Delning av deltagarnas namn
Använd Doodles integritetsfunktioner
Verktyg som bidrar till att minska antalet uteblivna besök
Så här stöder Doodle instruktörer som håller gruppklasser:
Funktion
Hur det hjälper
Sign-up Sheets
Ställ in deltagarbegränsningar, automatisera påminnelser, dölj deltagarnas namn
Booking Page + Stripe
Ta emot depositioner som säkerhet
Kalenderintegrationer
Undvik konflikter med Google, Outlook och Apple
Videokonferenser
Lägg till länkar till Zoom, Google Meet, Cisco eller Teams
1:1-schemaläggning
Visningar eller sminkningar
Group Poll
Låt patienterna välja de tider som passar dem bäst
Skräddarsydd varumärkesprofilering
Stärk förtroendet med klinikens logotyper och färger
Zapier-integrationer
Aktivera SMS, uppgifter i elektroniska patientjournaler eller uppdateringar i CRM-systemet
Sekretess inom företaget
Skydda patientuppgifter och klassdata
En enkel inställning i Doodle
Skapa en Sign-up Sheet med antal platser, datum för sessionerna och förberedelseanvisningar
Aktivera automatiska påminnelser (välj tidpunkt)
Ange din Zoom-länk eller klinikens adress
Dela med din lista (bjud in upp till 1 000 personer via Doodle)
För en väntelista på ett andra Sign-up Sheet
Lägg till en Booking Page med Stripe för intagssamtal eller betalda program
Exempel från verkligheten från lärare
Diabetesutbildning för allmänheten
Problem: 5 som uteblir varje vecka, trots manuella sms
Lösning: Sign-up Sheet för Doodle + automatiska påminnelser + parkeringskarta
Resultat: Fullsatta platser redan i vecka 3, avbokningar samma dag ersätts med personer från väntelistan
Grupptillträde inför förlossningen på ett sjukhus
Problem: Sista-minuten-avhopp störde balansen i klassen
Lösning: Group Poll för att välja lektionstider + Booking Page med Stripe för anmälan
Resultat: Högre närvaro, smidigare ankomster
Virtuell grupp för kronisk smärta
Problem: Förlorade länkar och tekniska problem
Lösning: Länk till Microsoft Teams i varje påminnelse + länk för snabb ombokning
Resultat: Start i tid och bättre patientföljsamhet
Viktiga slutsatser
Skicka påminnelser vid anmälan, 72 timmar, 24 timmar och 2 timmar före lektionen
Använd tvåvägskommunikation (J/N) med länkar för ombokning
Ange alltid plats eller länk till anmälan, vad man ska ta med sig samt en kalenderinbjudan
Sign-up Sheets för Doodle + Booking Page + 1:1 hjälp – så minskar du antalet uteblivna besökare utan extra administrativt arbete
Kom igång med bättre schemaläggning
Att minska antalet uteblivna besök handlar inte om att skicka fler meddelanden – det handlar om att skicka rätt påminnelser vid rätt tidpunkt och göra det enkelt att svara.
Med Doodle får du:
Platsmarkörer och påminnelser med Sign-up Sheets
Inbetalningar via Booking Page + Stripe
Enkla tidsändringar och privata lektioner med 1:1-undervisning
Kalendersynkronisering, e-postmeddelanden med företagets logotyp och kraftfulla integritetsfunktioner
Skapa din nästa lektion på några minuter och låt påminnelserna sköta resten.
Inget kreditkort krävs