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Planowanie

Jak ograniczyć liczbę osób, które nie pojawiają się na grupowych zajęciach z zakresu opieki zdrowotnej: skuteczne strategie przypominania

Czas czytania: 8 minut
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Zaktualizowano: 1 lip 2026

Adults attending a yoga class in a bright studio, calmly seated on mats and preparing for session start.

Jeśli prowadzisz zajęcia grupowe w sektorze opieki zdrowotnej, dobrze wiesz, jak bolesne są puste maty i niewykorzystane miejsca. Nieobecności negatywnie wpływają na wyniki, pochłaniają energię i powodują stratę rezerwacji sali. Dobra wiadomość? Możesz ograniczyć liczbę nieobecności dzięki systemowi przypomnień dostosowanemu do stylu życia, sposobu podejmowania decyzji i pamięci Twoich pacjentów.

W tym przewodniku poznasz proste kroki, szablony wiadomości i narzędzia, które pomogą Ci przyciągnąć więcej osób na zajęcia — bez zwiększania nakładu pracy administracyjnej.

Omówimy następujące zagadnienia:

  • Kiedy wysyłać przypomnienia

  • Co powiedzieć

  • Jak umożliwić pacjentom potwierdzenie wizyty lub zmianę terminu w ciągu kilku sekund

Zobaczysz też, jak Doodle pomaga ustalać limity uczestników zajęć, wysyłać automatyczne przypomnienia i dodawać zaproszenia do kalendarza, które na pewno zostaną zauważone.

Niezależnie od tego, czy prowadzisz zajęcia edukacyjne dotyczące cukrzycy, zajęcia ruchowe dla kobiet w ciąży, rehabilitację kardiologiczną czy wirtualne grupy wsparcia dla osób cierpiących na ból — te metody się sprawdzają.

Nie jest wymagana karta kredytowa

Wyzwania stojące przed instruktorami zajęć grupowych

Twoi pacjenci chcą przyjść na wizytę — ale życie staje im na przeszkodzie. Najczęstsze przeszkody to:

  • Zmiany robocze

  • Transport

  • Opieka nad dziećmi

  • Zmienne objawy

Wielu pacjentów po prostu o tym zapomina, obawia się dołączenia do grupy lub gubi link do zajęć w przepełnionej skrzynce odbiorczej.

Jako instruktor zajęć grupowych zajmujesz się wszystkim — planowaniem, rejestracją uczestników, wynikami. Nieobecności utrudniają:

  • Zaplanuj wartościowe zajęcia

  • Śledź postępy

  • Osiągnąć cele programu

Tracisz też czas na ręczne wysyłanie SMS-ów, e-maili i wykonywanie połączeń.

Głównym problemem są utrudnienia. Jeśli ludzie nie mogą szybko potwierdzić udziału, znaleźć linku lub zmienić terminu, frekwencja spada. Twój plan wysyłania przypomnień musi wyeliminować te utrudnienia.

Dlaczego ma to znaczenie dla instruktorów prowadzących zajęcia grupowe

Zajęcia grupowe przynoszą najlepsze efekty, gdy uczestnicy w nich uczestniczą. Regularna obecność sprzyja:

  • Lepsze wyniki kliniczne dzięki powtarzaniu ćwiczeń i wsparciu ze strony innych uczestników

  • Bezpieczniejsza dynamika grupy dzięki odpowiedniemu stosunkowi liczby pacjentów do liczby personelu

  • Stabilne przychody i optymalne wykorzystanie pokoi

  • Precyzyjne zarządzanie listą oczekujących i planowanie podaży

  • Mniej stresu dla Ciebie i Twojego zespołu

Nawet niewielkie postępy mają ogromne znaczenie. Jeśli średnio w każdej grupie jest 10 osób, a liczba osób, które nie pojawiają się na zajęciach, zmniejszy się o 2, oznacza to, że co tydzień o 2 więcej pacjentów robi postępy.

Opracuj plan przypomnień dostosowany do zachowań pacjentów

Jedno przypomnienie to za mało. Potrzebujesz krótkich, regularnych komunikatów — zarówno w e-mailach, jak i SMS-ach — które wyeliminują niepewność.

Przedstaw ścieżkę klienta od rejestracji do pojawienia się na miejscu

Wykorzystaj następujące kluczowe punkty kontaktu:

  1. Rejestracja i potwierdzenie

  2. Zaproszenie do kalendarza

  3. Instrukcja przygotowania

  4. Jak dołączyć lub jak dojechać

  5. Możliwości uczestnictwa lub zmiany terminu

Sign-up Sheets Doodle obsługują wszystkie powyższe funkcje:

  • To Ty ustalasz terminy sesji i liczbę miejsc

  • Aplikacja Doodle wysyła potwierdzenia i zaproszenia do kalendarza

  • Przed każdymi zajęciami wysyłane są automatyczne przypomnienia

  • Użytkownicy wersji Pro mogą dodać elementy identyfikacji wizualnej, dzięki czemu wiadomości będą wyglądały na oficjalne

Wybierz odpowiednie kanały

Większość pacjentów szybciej przegląda wiadomości tekstowe, ale niektórzy wolą otrzymywać szczegółowe informacje pocztą elektroniczną. Podczas rejestracji zapytaj ich o preferencje.

Zalecane zastosowanie kanału:

Typ wiadomości

Kanał

Potwierdzenia, przygotowania

E-mail

Przypomnienia w dniu wydarzenia

SMS

Pilne zmiany

Rozmowa telefoniczna

Chcesz wysłać SMS-a? Skorzystaj z Zapier, aby połączyć Doodle ze swoją platformą do wysyłania SMS-ów. Automatycznie wyślij przypomnienie dzień przed zajęciami.

Harmonogram, który sprawdza się w praktyce

Prosta, sprawdzona rytmika:

Czas przed zajęciami

Typ wiadomości

Natychmiast

Potwierdzenie + zaproszenie do kalendarza

72 godziny

Lista kontrolna przed zajęciami + opcja zmiany terminu

24 godziny

Szybkie potwierdzenie + link do rejestracji/mapy

2 godziny

Ostatnia zachęta + co zabrać ze sobą

W przypadku zajęć wczesnym rankiem ostatnie przypomnienie należy wysłać wieczorem poprzedniego dnia. Należy szanować godziny ciszy dla rodzin i osób starszych.

Ustaw przypomnienia jako dwukierunkowe

Umożliw pacjentom potwierdzenie wizyty lub zmianę terminu jednym kliknięciem:

  • ✅ „Wpisz Y, aby potwierdzić, lub N, aby zwolnić miejsce”

  • 🔁 „Kliknij tutaj, aby zmienić termin”

Jeśli korzystasz z serwisu Doodle:

  • Dodaj swoje Link do Sign-up Sheet w każdym przypomnieniu

  • W przypadku płatnych programów należy użyć Booking Page za pomocą Stripe w celu pobrania zaliczek, a następnie zapisania potwierdzonych pacjentów na cykl zabiegów

Najważniejsze elementy, które należy uwzględnić w każdej wiadomości

Każde przypomnienie powinno zawierać:

  • ✅ Nazwa zajęć, data, godzina i strefa czasowa

  • 📍 Dokładna lokalizacja wraz z numerem pokoju lub mapą

  • 🔗 Łącze wirtualne + rezerwowe połączenie telefoniczne

  • 🧘 Co zabrać ze sobą lub w co się ubrać

  • 📑 Formularze lub zasady

  • 🔄 Jak anulować lub zmienić termin

Skorzystaj z opisów spotkań generowanych przez sztuczną inteligencję w Doodle Pro, aby tworzyć jasne i przyjazne wiadomości przygotowujące do spotkania.

Praktyczne wskazówki dotyczące poprawy frekwencji

Oto kilka prostych rozwiązań, które możesz wdrożyć już dziś:

Wskazówka

Dlaczego to pomaga

Używaj prostego języka

Pozwala uniknąć niejasności

Krótkie tematy wiadomości

Zapobiega pominięciu

Wpisz imię

Osobisty ton zwiększa wskaźnik otwarć

Dołącz plik .ics

Prosty dodatek do kalendarza

Wykorzystaj elementy wizualne mapy

Zapobiega stresowi w dniu wydarzenia

Wspomnij o windach/toaletach

Buduje zaufanie w zakresie dostępności

Podaj strefę czasową

Zapobiega późnemu dołączaniu do grup wirtualnych

Dodaj 2-wierszowy opis korzyści

Podkreśla znaczenie obecności

Krótkie filmiki dla początkujących

Łagodzi niepokój i wzmacnia pewność siebie

Lista rezerwowa

Szybkie automatyczne uzupełnianie wolnych miejsc

Gotowe szablony przypomnień

E-mail w ciągu 72 godzin

Temat: Twoje zajęcia w czwartek o godz. 17:00

Wiadomość:

Cześć [Imię],

Twoje zgłoszenie na zajęcia [Nazwa zajęć] w dniu [Dzień, Data] o godz. [Godzina, Strefa czasowa] zostało potwierdzone.

Lokalizacja: [adres, pokój]. Mapa: [link]

Proszę zabrać ze sobą: [Lista]

Chcesz wybrać inną godzinę? Wybierz tutaj: [Link do rejestracji w Doodle]

Wiadomość tekstowa dostępna przez całą dobę

Cześć [Imię],

przypomnienie: zajęcia z [nazwa zajęć] odbędą się jutro o [godzina].

Wpisz „Y”, aby potwierdzić, lub „N”, aby zwolnić miejsce.

Informacje: [krótki link]

2-godzinny tekst

Czekamy na Ciebie, [Imię]!

Zajęcia o nazwie [Nazwa zajęć] rozpoczynają się o [Godzina].

Przynieś [przedmiot].

Mapa lub link do dołączenia: [krótki link]

Typowe błędy, które prowadzą do niepojawienia się na spotkaniu

Unikaj następujących rzeczy:

Błąd

Popraw

Niejasne tematy, takie jak „Przypomnienie”

Zawsze mów, co i kiedy

Korzystanie tylko z jednego kanału

Połącz e-mail i SMS-y

Nadmierna liczba wiadomości

Maksymalnie 3–4 punkty kontaktu

Nie ma możliwości udzielenia odpowiedzi ani zmiany terminu

Dodaj przejrzyste linki lub opcje odpowiedzi

Brak wskazówek/mapy

Wykorzystaj element graficzny lub link

Pomijanie stref czasowych

Zawsze uwzględniaj (Doodle dostosowuje to automatycznie)

Wysyłanie SMS-ów o zbyt późnej porze

Prosimy o przestrzeganie ciszy w godzinach nocnych

Brak zaproszenia w kalendarzu

Automatycznie dołączaj pliki .ics

Udostępnianie nazwisk uczestników

Skorzystaj z funkcji ochrony prywatności serwisu Doodle

Narzędzia pomagające ograniczyć liczbę osób, które nie pojawiają się na umówionych wizytach

Oto, w jaki sposób Doodle wspiera prowadzących zajęcia grupowe:

Funkcja

W jaki sposób to pomaga

Sign-up Sheets

Ustal limity miejsc, zautomatyzuj przypomnienia, ukryj nazwiska uczestników

Booking Page + Stripe

Zbieranie wpłat w ramach zobowiązania

Integracje z kalendarzami

Unikaj konfliktów z Google, Outlookiem i Apple

Wideokonferencje

Dodaj linki do Zoom, Google Meet, Cisco lub Teams

Planowanie spotkań w formacie 1:1

Pokazy lub sesje makijażu

Group Polls

Pozwólmy pacjentom wybrać dogodne godziny zajęć

Indywidualne oznakowanie

Zwiększ zaufanie dzięki logo i kolorystyce kliniki

Integracje z Zapierem

Uruchamianie wiadomości SMS, zadań w systemie EHR lub aktualizacji w systemie CRM

Ochrona prywatności w przedsiębiorstwie

Ochrona danych pacjentów i danych dotyczących zajęć

Prosta konfiguracja w Doodle

  1. Utwórz Sign-up Sheet z limitami miejsc, terminami sesji i wskazówkami dotyczącymi przygotowań

  2. Włącz automatyczne przypomnienia (wybierz częstotliwość)

  3. Wpisz link do spotkania na Zoomie lub adres przychodni

  4. Udostępnij to osobom z listy (zaproś maksymalnie 1000 osób z serwisu Doodle)

  5. Prowadź listę rezerwową na drugim Sign-up Sheet

  6. Dodaj Booking Page z integracją Stripe dla sesji wstępnych lub płatnych programów

Praktyczne przykłady od prowadzących zajęcia

Edukacja społeczna w zakresie cukrzycy

  • Problem: 5 osób nie pojawia się co tydzień, nawet mimo wysyłania SMS-ów

  • Rozwiązanie: Sign-up Sheet na Doodle + automatyczne przypomnienia + mapa parkingów

  • Wynik: Wszystkie miejsca zajęte już w trzecim tygodniu; odwołania w dniu zajęć są uzupełniane z listy rezerwowej

Grupa zajęć przedporodowych w szpitalu

  • Problem: Nieobecności w ostatniej chwili zakłóciły równowagę w grupie

  • Rozwiązanie: Group Poll w celu ustalenia godzin zajęć + Booking Page z integracją Stripe do przyjmowania zgłoszeń

  • Wynik: Większa frekwencja, sprawniejszy napływ gości

Wirtualna grupa wsparcia dla osób cierpiących na przewlekły ból

  • Problem: Brakujące linki do połączeń i problemy techniczne

  • Rozwiązanie: Link do aplikacji Microsoft Teams w każdym przypomnieniu + link do szybkiej zmiany terminu

  • Wynik: Terminowe rozpoczęcie leczenia i większa retencja pacjentów

Najważniejsze wnioski

  • Wysyłaj przypomnienia przy rejestracji oraz 72 godziny, 24 godziny i 2 godziny przed zajęciami

  • Należy stosować komunikaty dwukierunkowe (Tak/Nie) z linkami do zmiany terminu

  • Zawsze podaj miejsce spotkania lub link do wydarzenia, informacje o tym, co należy zabrać, oraz zaproszenie do kalendarza

  • Sign-up Sheets na zajęcia Doodle + Booking Page + indywidualna pomoc – pomogą Ci ograniczyć liczbę osób, które nie pojawiają się na zajęciach, bez dodatkowych nakładów administracyjnych

Zacznij od lepszego planowania

Ograniczenie liczby osób, które nie pojawiają się na umówionych wizytach, nie polega na wysyłaniu większej liczby wiadomości — chodzi o wysyłanie odpowiednich przypomnień we właściwym czasie, wraz z prostą możliwością udzielenia odpowiedzi.

Dzięki Doodle zyskujesz:

  • Nakładki na siedzenia i przypomnienia wraz z Sign-up Sheet

  • Płatności za pośrednictwem Booking Page + Stripe

  • Łatwa zmiana terminów i prywatne sesje w trybie 1:1

  • Synchronizacja kalendarza, spersonalizowane wiadomości e-mail oraz zaawansowane funkcje ochrony prywatności

Stwórz kolejne zajęcia w kilka minut, a resztą zajmą się przypomnienia.

Nie jest wymagana karta kredytowa

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