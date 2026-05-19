Een productklantadviesgesprek is een gestructureerde sessie waarin een B2B-productmarketingmanager rechtstreeks input verzamelt van zakelijke klanten over prioriteiten in de roadmap, positionering en producttekortkomingen. Deze sessies vinden elk kwartaal plaats en behoren tot de belangrijkste contactmomenten in een go-to-market-kalender. De uitdaging zit hem in de logistiek: het coördineren van acht zakelijke kopers in verschillende tijdzones, met verschillende agenda’s en op verschillende videoplatforms is in de eerste plaats een planningsprobleem, en pas daarna een strategisch probleem. De Boekingspagina van Doodle houdt rekening met agenda’s, zodat elke klant zelf een afspraak kan boeken zonder dat er ook maar één e-mailwisseling nodig is.

🎯 Waarom het plannen van adviesgesprekken met klanten over producten misgaat

Elke B2B-productmarketingmanager kent dit patroon wel. Je stuurt een e-mail met de vraag „Wanneer komt het jou goed uit?” naar acht contactpersonen bij grote bedrijven. Zes reageren op verschillende dagen met verschillende tijdstippen. Twee reageren helemaal niet. Je kopieert en plakt de tijdstippen in een spreadsheet, ontdekt een conflict, begint de discussie opnieuw, en bent al twee weken kwijt voordat de eerste sessie vaststaat.

De wrijving is structureel, niet persoonlijk. Zakelijke kopers houden hun agenda’s streng in de gaten. Als je ze vraagt om te reageren op een open-tekst-afspraakverzoek, zorgt dat juist op het verkeerde moment voor wrijving, vlak voor een sessie waarin je hun goodwill en openhartige input nodig hebt. Elk heen-en-weer-gesprek kost ook tijd die een B2B-productmarketingmanager eigenlijk zou moeten besteden aan het samenvatten van informatie, het opstellen van discussiegidsen en het maken van follow-upmateriaal.

Het probleem wordt nog groter als de adviesgesprekken met klanten elk kwartaal plaatsvinden. Dat betekent vier planningscycli per jaar, vermenigvuldigd met acht klanten, vermenigvuldigd met de onvermijdelijke verzoeken om verzetting van senior stakeholders die deze adviesgesprekken op een laag pitje zetten zodra er een deal of interne beoordeling op hun bureau belandt. Zonder een systematische aanpak wordt het plannen een terugkerende last voor het programma.

De complexiteit van tijdzones maakt het nog ingewikkelder. Zakelijke klanten in een adviesgroep voor een bepaald product zijn vaak verspreid over Noord-Amerika, Europa en APAC. Een B2B-productmarketingmanager die één enkel tijdblok voorstelt, sluit bijna altijd wel iemand uit. Een systeem dat alleen de tijden laat zien waarop je daadwerkelijk beschikbaar bent, automatisch aangepast aan de lokale tijdzone van elke klant, zorgt ervoor dat niemand meer wordt uitgesloten, zonder dat je zelf iets hoeft om te rekenen.

🛠 Hoe de Boekingspagina van Doodle past in de workflow voor productadvies aan klanten

De boekingspagina van Doodle is precies voor dit scenario gemaakt. Een B2B-productmarketingmanager stelt zijn beschikbare tijdvakken in, koppelt zijn agenda en deelt één link. Elke zakelijke klant opent die link, ziet alleen de tijdstippen die daadwerkelijk beschikbaar zijn en kiest een tijdvak. Geen e-mailwisseling. Geen spreadsheet. Geen dubbele boekingen.

De kalenderintegratie werkt met Google Calendar, Microsoft Outlook en Apple Calendar, dus welk systeem de B2B-productmarketingmanager ook gebruikt, de beschikbaarheid blijft in realtime up-to-date. Als een klant een tijdvak boekt, wordt dat meteen geblokkeerd, wat betekent dat de volgende klant die de link opent nooit een tijd ziet die al bezet is.

Videoconferenties worden al bij het boeken geregeld. De Boekingspagina van Doodle is gekoppeld aan Google Meet, Zoom, Webex en Microsoft Teams, dus de link naar de vergadering wordt automatisch aangemaakt en in de bevestiging opgenomen. Een B2B-productmarketingmanager die een adviesprogramma voor klanten runt, hoeft niet handmatig videolinks aan te maken voor acht aparte sessies; elke klant krijgt een conferentielink die is gekoppeld aan het platform dat de organisator heeft ingesteld.

De boekingspagina van Doodle ondersteunt ook aangepaste intake-vragen, wat vooral handig is voor adviesgesprekken over producten. Voordat ze hun boeking bevestigen, kun je elke zakelijke klant vragen om aan te geven welke productonderwerpen ze willen bespreken, hoe het product momenteel binnen hun bedrijf wordt gebruikt, of welke knelpunten ze tegenkomen. Dankzij die context die je voorafgaand aan de sessie krijgt, kan de B2B-productmarketingmanager elke agenda van 60 minuten op maat maken, in plaats van de eerste 15 minuten te besteden aan het in kaart brengen van de situatie.

Er wordt ook rekening gehouden met pauzes tussen afspraken, dus een B2B-productmarketingmanager die op één dag achter elkaar adviesgesprekken met klanten voert, kan een pauze van 10 of 15 minuten inplannen voor aantekeningen, overgangen of een harde pauze, zonder dat hij handmatig tijd in zijn agenda hoeft te reserveren tussen elke afspraak.

De boekingspagina van Doodle ondersteunt automatische tijdzone-herkenning, zodat elke zakelijke klant de beschikbare tijden in zijn eigen lokale tijdzone te zien krijgt, zonder dat daar iets voor hoeft te regelen door de B2B-productmarketingmanager.

⚙️ Een boekingsproces voor productadvies voor klanten opzetten

Het opzetten van een adviesprogramma voor productklanten kost één configuratiesessie. Een B2B-productmarketingmanager maakt Boekingspagina's aan, koppelt zijn of haar agenda, bepaalt de duur van de sessie (meestal 60 minuten voor een inhoudelijk adviesgesprek), stelt buffertijden in, voegt intakevragen toe en kiest het videoplatform: Google Meet, Zoom, Webex of Microsoft Teams.

De link wordt vervolgens direct met elke zakelijke klant gedeeld in de eerste e-mail. Omdat de Boekingspagina de actuele beschikbaarheid in de agenda weergeeft, kan deze in één keer naar alle acht klanten worden gestuurd zonder dat er dubbele boekingen ontstaan. Elke klant boekt zelfstandig, en de agenda van de B2B-productmarketingmanager wordt automatisch bijgewerkt zodra er tijdvakken worden gereserveerd.

Voor elke sessie worden er automatisch herinneringsmails verstuurd naar zowel de organisator als de klant. Dit gebeurt uitsluitend via e-mail (geen sms, geen pushmeldingen), wat goed past bij de professionele context van een adviesprogramma voor productklanten, waarbij zakelijke kopers formele agenda-uitnodigingen verwachten in plaats van sms’jes.

Voor B2B-productmarketingmanagers met een Premium-abonnement kunnen er AI-gegenereerde beschrijvingen van vergaderingen worden toegevoegd aan elke boekingsbevestiging, waardoor zakelijke klanten voorafgaand aan de sessie een verzorgd en contextrijk voorproefje van de agenda krijgen. Met Premium krijg je ook toegang tot een onbeperkt aantal evenementen, wat belangrijk is voor een kwartaalprogramma dat wordt uitgevoerd voor een groeiende groep klantadviseurs.

Dankzij de functie voor automatisch terugkerende afspraken op de Boekingspagina kan een B2B-productmarketingmanager de driemaandelijkse frequentie één keer instellen en het systeem de herhalingscycli laten regelen, in plaats van de boekingsstroom elke 90 dagen helemaal opnieuw op te zetten.

Kant-en-klare sjablonen voor groepspolls voor productadvies aan klanten

Gebruik een van de onderstaande sjablonen om met één klik een Groepspoll voor dit scenario te starten. De titel en de duur worden automatisch ingevuld via de link. Kopieer de beschrijving van elke kaart en plak die in het beschrijvingsveld op de Doodle-pagina zodra de link is geopend.

Inputsessie prioriteiten Q3-roadmap Vooraf ingevulde Groepspoll, 60 min Start deze poll

📋 Kopieer deze beschrijving en plak hem op de Doodle-pagina nadat je op de link hebt geklikt:

Deze sessie maakt deel uit van ons driemaandelijks adviesprogramma voor klanten over onze producten. We zullen drie mogelijke thema’s voor de roadmap bespreken en je vragen om aan te geven welke je het belangrijkst vindt. Bereid je alstublieft voor om te vertellen welke tekortkomingen in de functionaliteit de resultaten van je team dit kwartaal het meest beïnvloeden.

Feedbacksessie over concurrentiepositionering Vooraf ingevulde Groepspoll, 60 min Start deze poll

📋 Kopieer deze beschrijving en plak hem op de Doodle-pagina nadat je op de link hebt geklikt:

We zijn bezig onze marktpositionering te verfijnen en willen graag feedback van onze adviesklanten voordat de boodschap definitief wordt vastgesteld. Tijdens deze sessie van 60 minuten bespreken we twee of drie conceptversies van onze positionering. Jouw eerlijke reactie op hoe deze overkomen bij je inkoop- en eindgebruikersteams is precies wat we nodig hebben.

Debrief early access nieuwe functie Vooraf ingevulde Groepspoll, 30 min Start deze poll

📋 Kopieer deze beschrijving en plak hem op de Doodle-pagina nadat je op de link hebt geklikt:

Je hebt nu twee weken met de early-access-versie gewerkt. Deze nabespreking van 30 minuten is een kans om te vertellen wat wel en niet werkt, en wat er nodig is om deze functie een essentieel onderdeel van je workflow te maken. Jouw feedback is bepalend voor de omvang van de algemene release.

Jaarlijkse afstemmingssessie over productstrategie Vooraf ingevulde Groepspoll, 90 min Start deze poll

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Een keer per jaar gaan we met de leden van onze productadviesraad dieper in op onze koers voor de komende 12 tot 18 maanden. Tijdens deze sessie van 90 minuten bespreken we strategische thema’s, investeringsgebieden en de integratieprioriteiten die het meest relevant zijn voor zakelijke klanten van jouw omvang. We reserveren 30 minuten voor een open vraag-en-antwoordronde.

Workshop storytelling met klantcases Vooraf ingevulde Groepspoll, 90 min Start deze poll

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Deze workshop met klanten helpt ons bij het vormgeven van de casestudy’s en referentieverhalen die we in de markt gebruiken. We nemen 90 minuten de tijd om samen jouw use case-verhaal uit te werken, de statistieken te valideren en af te stemmen hoe jouw team graag in verkoop- en marketingmateriaal vertegenwoordigd wil worden.

✅ Wat Doodle allemaal biedt op het gebied van productadvies aan klanten

Mogelijkheden Doodle Opmerkingen Zelf boeken via een gedeelde link 🟩 Boekingspagina; je hoeft niet heen en weer te gaan Agendasynchronisatie (Google Calendar, Outlook, Apple Calendar) 🟩 Realtime beschikbaarheid; voorkomt dubbele boekingen Opties voor videoplatforms (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Eenmalig instellen; de link wordt automatisch aangemaakt per boeking Automatische herkenning van de tijdzone 🟩 Elke klant ziet de tijden in zijn of haar eigen tijdzone Aangepaste vragen bij de aanmelding 🟩 Verzamel voorafgaand aan elke adviesbijeenkomst informatie over de context Wachttijden tussen sessies 🟩 Stel dit eenmalig in op de Boekingspagina Herinneringen via e-mail 🟩 Verzonden naar de organisator en de klant; alleen via e-mail Beschrijvingen van AI-vergaderingen ⚠️ Verkrijgbaar bij Premium Huisstijl (logo en hoofdkleur) ⚠️ Verkrijgbaar bij Premium Betalingen via Stripe innen 🔜 Op de routekaart SMS of pushmeldingen ❌ Wordt niet ondersteund; alleen herinneringen via e-mail

❓ Veelgestelde vragen

V: Kan een B2B-productmarketingmanager één link tegelijk naar alle acht adviesklanten sturen? A: Ja. Omdat de Boekingspagina van Doodle de actuele beschikbaarheid in de agenda weergeeft, kunnen alle acht zakelijke klanten de link tegelijkertijd ontvangen. Elke boeking reserveert in realtime een tijdvak, dus er is geen risico dat twee klanten hetzelfde tijdvak boeken.

V: Welke videoplatforms zien adviesklanten als ze een boeking maken? A: De B2B-productmarketingmanager stelt het videoplatform in op de Boekingspagina. Doodle kan worden gekoppeld aan Google Meet, Zoom, Webex en Microsoft Teams. De klant hoeft zelf geen keuze te maken; hij of zij krijgt een bevestigde vergaderlink voor het platform dat de organisator heeft ingesteld.

V: Hoe dragen intakevragen bij aan een adviesprogramma voor productklanten? A: Dankzij aangepaste vragen op de Boekingspagina kan elke zakelijke klant bij het boeken aangeven wat zijn of haar belangrijkste gespreksonderwerpen zijn. Een B2B-productmarketingmanager krijgt die achtergrondinformatie al voor de sessie, waardoor hij de agenda op maat kan maken en met relevante gegevens kan komen, in plaats van het eerste deel van een gesprek van 60 minuten te besteden aan het in kaart brengen van de situatie.

V: Hebben zakelijke klanten een Doodle-account nodig om een tijdstip te reserveren? A: De klant die de link naar de Boekingspagina ontvangt, heeft geen Doodle-account nodig om de boeking af te ronden. De B2B-productmarketingmanager die het adviesprogramma voor klanten beheert, heeft wel een Doodle-account nodig om de Boekingspagina aan te maken en te beheren.

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Kies een van de vijf sjablonen hierboven om je volgende Groepspoll binnen twee minuten live te zetten, of maak Boekingspagina's aan zodat je zakelijke klanten zelf hun individuele adviesgesprekken kunnen inplannen, zonder dat er heen-en-weer gemaild hoeft te worden. Je volgende adviescyclus voor productklanten is maar één klik verwijderd. Probeer het vandaag nog gratis uit.