Outlook en Doodle koppelen

In de snelle zakenwereld is efficiëntie planning is essentieel om op je best te blijven presteren. Tijdens een drukke werkdag op kantoor ren je al snel van vergadering naar vergadering, altijd in een poging om de gang van zaken bij te houden. Sterker nog, de meeste Amerikanen verliezen elke week uren aan handmatige, administratieve taken.

Daarom kan het koppelen van je Outlook-agenda aan Doodle echt een doorbraak betekenen voor professionals die hun agenda’s willen optimaliseren en hun dagen beter in de hand willen houden. Door je planning te automatiseren, kun je tot wel 45 minuten per week besparen – dat is drie uur extra per maand of bijna 40 uur per jaar.

Laten we eens kijken wat je kunt doen om je ervaring met het plannen van afspraken via Outlook en Doodle zo goed mogelijk te maken.

Zo installeer je de Doodle-add-in voor Outlook: plan afspraken vanuit je e-mail

Vaak zijn het juist de kleine dingen die het meest vervelend kunnen zijn. Met de Doodle Outlook-add-in kun je de krachtige planningsfuncties van Doodle rechtstreeks in je Outlook-inbox integreren. Hier volgt een eenvoudige stap-voor-stap handleiding om de add-in te downloaden:

1. Ga naar je inbox en maak een nieuw bericht aan.

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2. Klik op de “...” onderaan het scherm en klik op “Add-ins ophalen”. Zoek daarna naar Doodle.

3. Zodra de resultaten verschijnen, klik je op ‘Toevoegen’. Het Doodle-logo verschijnt onderaan je scherm. Klik erop en log in.

Zodra de Doodle-integratie is geïnstalleerd, kun je rechtstreeks vanuit je e-mail vergaderingen inplannen. Zo bespaar je tijd en voorkom je dubbele afspraken dankzij de synchronisatie met je Outlook-agenda.

Het is een soepele en handige manier om je dag te plannen en je te concentreren op wat echt belangrijk is.

Gebruik Microsoft Teams, waar je ook bent

Het komt tegenwoordig bijna nooit meer voor dat we geen teams tegenkomen die over de hele wereld werken. Werken op afstand, mogelijk gemaakt door de vooruitgang in de technologie voor videoconferenties, komt vaker voor dan ooit.

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Doodle combineren met Microsoft Teams kost virtuele vergaderingen naar een hoger niveau. Je kunt niet alleen overal afspreken – zolang je maar een internetverbinding hebt. Doodle is standaard geïntegreerd met Microsoft Teams, wat betekent dat wanneer je een afspraak maken Via Doodle kun je automatisch een Teams-link aanmaken om aan je uitnodigingen toe te voegen.

Geen heen-en-weer-gepraat meer en je vergeet ook geen belangrijke details meer te delen.

Om Microsoft Teams te koppelen, heb je een Doodle Professional-account nodig. Ga gewoon naar je accountinstellingen, klik op ‘Apps en integraties’ en kies Microsoft Teams.

Dankzij hybride en werken op afstand kunnen professionals makkelijk contact houden met klanten en collega’s over de hele wereld. Dit is een blijvertje en met Doodle is het een fluitje van een cent.

Tips en trucs: Doodle en Outlook gebruiken om het plannen te automatiseren

Door Doodle en Outlook aan elkaar te koppelen, kun je tijd besparen door je agenda te automatiseren. Zo houd je kostbare extra uren over om je te richten op andere prioriteiten, zoals strategische planning of tijd doorbrengen met familie en vrienden.

Hier zijn een paar tips om het meeste uit ’s werelds populairste planningstools te halen – als je ze samen gebruikt:

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1. Je Outlook-agenda Met Doodle worden alle evenementen en afspraken op één plek bijgehouden. Dit betekent dat het niet uitmaakt waar je iets inplant: je loopt nooit het risico dat er dubbele afspraken ontstaan.

2. Gebruik de Boekingspagina van Doodle om je agenda te automatiseren en je beschikbaarheid via een link te delen. Zodra iemand bij je boekt, verschijnt dat in je Outlook-agenda.

3. Schakel herinneringen en e-mailmeldingen in om ervoor te zorgen dat iedereen op schema blijft en afspraken niet worden gemist.

4. Organiseer online enquêtes en stel verschillende tijdstippen voor om de beste optie voor alle betrokkenen te vinden, zodat het plannen soepel en zonder stress verloopt.

Door de kracht van Doodle en Outlook te combineren, kunnen professionals hun planningsproces stroomlijnen, zo hun tijd optimaal benutten en een voorsprong behouden in het snel veranderende zakelijke landschap van vandaag.

Probeer het dus eens – en zie hoe je dagelijkse routine verandert.