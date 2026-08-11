Integrieren Sie Outlook und Doodle

In der schnelllebigen Geschäftswelt ist eine effiziente Planung der Schlüssel, um den Überblick zu behalten. In einem hektischen Büroalltag kann es leicht passieren, dass man von einer Besprechung zur nächsten springt und versucht, immer auf dem Laufenden zu bleiben. Die meisten Amerikaner verlieren sogar Stunden pro Woche mit manuellen, administrativen Aufgaben.

Die Integration von Doodle in den Outlook-Kalender kann daher für Berufstätige, die ihren Kalender optimieren und die Kontrolle über ihren Arbeitstag übernehmen wollen, ein entscheidender Vorteil sein. Durch die Automatisierung Ihres Terminkalenders können Sie bis zu 45 Minuten pro Woche einsparen - das sind drei zusätzliche Stunden pro Monat oder fast 40 im Jahr.

Schauen wir uns an, was Sie tun können, um Ihre Terminplanung mit Outlook und Doodle zu optimieren.

Wie Sie das Doodle Outlook Add-in erhalten: Planen Sie aus Ihrer E-Mail

Oft sind es die kleinen Dinge, die am mühsamsten sind. Mit dem Doodle-Outlook-Add-in können Sie die leistungsstarken Planungsfunktionen von Doodle direkt in Ihren Outlook-Posteingang integrieren. Hier finden Sie eine einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie das Add-in herunterladen können:

Eine Gruppenumfrage erstellen

Gehen Sie zu Ihrem Posteingang und erstellen Sie eine neue Nachricht. Klicken Sie auf das "..." am unteren Rand des Bildschirms und dann auf "Add-Ins abrufen". Suchen Sie anschließend nach Doodle. Wenn die Ergebnisse angezeigt werden, klicken Sie auf "Hinzufügen". Das Doodle-Logo erscheint am unteren Rand Ihres Bildschirms. Klicken Sie es an und melden Sie sich an.

Einmal installiert, können Sie mit der Doodle-Integration direkt von Ihrem E-Mail aus Meetings planen. Durch die Synchronisation mit Ihrem Outlook-Kalender sparen Sie Zeit und vermeiden Doppelbuchungen.

So können Sie Ihren Tag nahtlos und bequem planen und sich auf das Wesentliche konzentrieren.

Microsoft Teams, egal wo Sie sind

Heutzutage gibt es kaum noch Teams, die nicht auf der ganzen Welt arbeiten. Fernarbeit, ermöglicht durch Fortschritte in der Videokonferenztechnologie, ist heute mehr denn je üblich.

Eine Gruppenumfrage erstellen

Die Kombination von Doodle mit Microsoft Teams hebt virtuelle Meetings auf die nächste Stufe. Nicht nur, dass man sich überall treffen kann - solange man eine Internetverbindung hat. Doodle ist nativ mit Microsoft Teams integriert, d.h. wenn Sie ein Meeting über Doodle buchen, können Sie automatisch einen Teams-Link erzeugen, den Sie Ihren Einladungen hinzufügen können.

Kein Hin und Her mehr und kein Vergessen, wichtige Details zu teilen.

Um Microsoft Teams zu verbinden, benötigen Sie ein Doodle Professional-Konto. Gehen Sie einfach zu Ihren Kontoeinstellungen, klicken Sie auf "Apps und Integrationen" und wählen Sie Microsoft Teams.

Hybride Arbeitsformen und Fernarbeit machen es Berufstätigen leicht, mit Kunden und Kollegen auf der ganzen Welt in Kontakt zu treten. Mit Doodle ist das kein Problem mehr.

Tipps und Tricks: Mit Doodle und Outlook die Terminplanung automatisieren

Wenn Sie Doodle und Outlook miteinander verknüpfen, können Sie Zeit sparen, indem Sie Ihre Terminplanung automatisieren. So gewinnen Sie wertvolle zusätzliche Stunden, die Sie für andere Prioritäten wie strategische Planung oder Zeit mit Familie und Freunden nutzen können.

Eine Gruppenumfrage erstellen

Hier finden Sie einige Tipps, wie Sie das Beste aus den weltweit beliebtesten Terminplanungswerkzeugen herausholen können - wenn Sie sie gemeinsam nutzen:

Wenn Sie Ihren Outlook Kalender mit Doodle synchronisieren, werden alle Ereignisse und Termine an einem Ort zusammengefasst. Das bedeutet, egal wo Sie planen - Sie werden nie doppelt gebucht. Nutzen Sie die Buchungsseite von Doodle, um Ihre Termine zu automatisieren und Ihre Verfügbarkeit mit einem Link zu teilen. Wann immer jemand bei Ihnen bucht, erscheint dies in Ihrem Outlook-Kalender. Aktivieren Sie Erinnerungen und E-Mail-Benachrichtigungen, um alle auf dem Laufenden zu halten und verpasste Termine zu vermeiden. Organisieren Sie Online-Abstimmungen und vorgeschlagene Zeitfenster, um die beste Option für alle Beteiligten zu finden und einen reibungslosen und stressfreien Planungsprozess zu gewährleisten.

Durch die Kombination von Doodle und Outlook können Berufstätige ihren Terminplanungsprozess rationalisieren, ihre Zeit optimal nutzen und in der schnelllebigen Geschäftswelt von heute die Nase vorn haben.

Probieren Sie es aus - und erleben Sie, wie sich Ihre tägliche Routine verändert.