Intégrer Outlook et Doodle

Dans le monde rapide des affaires, une planification efficace est essentielle pour rester au top. Une journée de travail bien remplie peut facilement vous amener à sauter d'une réunion à l'autre, en essayant toujours de garder une longueur d'avance sur ce qui se passe. En fait, la plupart des Américains perdent des heures par semaine à effectuer des tâches manuelles et administratives.

C'est pourquoi l'intégration du calendrier Outlook avec Doodle peut changer la donne pour les professionnels qui cherchent à optimiser leurs calendriers et à prendre le contrôle de leurs journées. En automatisant votre emploi du temps, vous pouvez gagner jusqu'à 45 minutes par semaine, soit trois heures supplémentaires par mois ou près de 40 par an.

Voyons ce que vous pouvez faire pour optimiser votre expérience de planification avec Outlook et Doodle.

Essayez gratuitemen Pas besoin de carte de crédit

Comment obtenir le complément Outlook de Doodle : Planifier à partir de votre email

Il arrive souvent que les petites choses soient les plus fastidieuses. Avec le complément Doodle Outlook, vous pouvez intégrer les puissantes fonctionnalités de planification de Doodle directement dans votre boîte de réception Outlook. Voici un guide simple, étape par étape, sur la façon de télécharger le complément :

Allez dans votre boîte de réception et créez un nouveau message. Cliquez sur le "..." en bas de l'écran et cliquez sur "Get Add-ins". Une fois que vous avez fait cela, recherchez Doodle. Lorsque les résultats apparaissent, cliquez sur "Ajouter". Le logo Doodle apparaît en bas de l'écran. Cliquez dessus et connectez-vous.

Une fois installée, l'intégration de Doodle vous permet de planifier des réunions directement à partir de votre courrier électronique, ce qui vous permet de gagner du temps et d'éviter les doubles réservations grâce à la synchronisation avec votre calendrier Outlook.

C'est une façon transparente et pratique de planifier votre journée et de vous concentrer sur ce qui compte.

Avoir Microsoft Teams où que vous soyez

De nos jours, il est rare de ne pas rencontrer des équipes qui travaillent dans le monde entier. Le travail à distance, rendu possible par les progrès de la technologie de la vidéoconférence, est plus courant que jamais.

En associant Doodle à Microsoft Teams, les réunions virtuelles passent à la vitesse supérieure. Non seulement vous pouvez vous réunir n'importe où - à condition d'avoir une connexion internet. Doodle s'intègre nativement à Microsoft Teams, ce qui signifie que chaque fois que vous réservez une réunion via Doodle, vous pouvez automatiquement générer un lien Teams à ajouter à vos invitations.

Plus besoin de faire des allers-retours ou d'oublier de partager des détails essentiels.

Pour vous connecter à Microsoft Teams, vous devez disposer d'un compte Doodle Professional. Il vous suffit de vous rendre dans les paramètres de votre compte, de cliquer sur "Apps et intégrations" et de choisir Microsoft Teams.

Le travail hybride et à distance permet aux professionnels de se connecter facilement avec des clients et des collègues du monde entier. C'est là pour rester et c'est facile avec Doodle.

Essayez gratuitemen Pas besoin de carte de crédit

Conseils et astuces : Utiliser Doodle et Outlook pour automatiser la planification

Lier Doodle et Outlook peut vous faire gagner du temps en automatisant votre emploi du temps, ce qui vous permet de consacrer de précieuses heures supplémentaires à d'autres priorités telles que la planification stratégique ou le temps passé avec votre famille et vos amis.

Voici quelques conseils pour tirer le meilleur parti des outils de planification les plus appréciés au monde - utilisés ensemble :

La synchronisation de votre Outlook Calendar avec Doodle permet de regrouper tous les événements et rendez-vous en un seul endroit. Cela signifie que, quel que soit l'endroit où vous planifiez, vous ne serez jamais doublement occupé. Utiliser la page de réservation de Doodle pour automatiser votre emploi du temps et partager vos disponibilités à l'aide d'un lien. Chaque fois que quelqu'un réservera avec vous, cela apparaîtra sur votre calendrier Outlook. Activez les rappels et les notifications par e-mail pour garder tout le monde sur la bonne voie et éviter les rendez-vous manqués. Organiser des sondages en ligne et proposer des créneaux horaires afin de trouver la meilleure option pour toutes les personnes impliquées, garantissant ainsi un processus de planification fluide et sans stress.

En combinant la puissance de Doodle et d'Outlook, les professionnels peuvent rationaliser leur processus de planification, en optimisant leur temps et en restant en tête dans le paysage commercial actuel qui évolue rapidement.

Alors, essayez-le - et constatez la transformation de votre routine quotidienne.