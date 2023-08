Integrar o Outlook e o Doodle

No mundo acelerado dos negócios, o scheduling eficiente é fundamental para manter-se no topo de seu jogo. Um dia agitado no escritório pode facilmente fazer com que você pule de reunião em reunião, sempre tentando ficar à frente do que está acontecendo. De fato, a maioria dos americanos perde horas por semana em tarefas manuais e administrativas.

É por isso que a integração do Outlook Calendar com o Doodle pode ser um divisor de águas para os profissionais que desejam otimizar seus calendários e assumir o controle de seus dias. Ao automatizar sua agenda, você pode economizar até 45 minutos por semana, o que representa três horas extras por mês ou quase 40 horas por ano.

Vamos ver o que você pode fazer para maximizar sua experiência de agendamento com o Outlook e o Doodle.

Como obter o complemento do Doodle para Outlook: Agende a partir de seu e-mail

Muitas vezes, as pequenas coisas podem ser as mais tediosas. Com o Doodle Outlook Add-in, você pode integrar os poderosos recursos de agendamento do Doodle diretamente na sua caixa de entrada do Outlook. Aqui está um guia passo a passo simples sobre como fazer o download do suplemento:

Vá até sua caixa de entrada e crie uma nova mensagem. Clique em "..." na parte inferior da tela e clique em "Get Add-ins". Depois de fazer isso, procure o Doodle. Quando os resultados aparecerem, clique em "Add" (Adicionar). O logotipo do Doodle aparecerá na parte inferior da tela. Clique nele e faça login.

Depois de instalada, a integração com o Doodle permite agendar reuniões diretamente do seu e-mail, economizando tempo e evitando reservas duplicadas por meio da sincronização com o calendário do Outlook.

É uma maneira simples e conveniente de planejar seu dia e se concentrar no que é importante.

Tenha o Microsoft Teams onde quer que você esteja

Hoje em dia, é raro não encontrarmos equipes que trabalham em todo o mundo. O trabalho remoto possibilitado pelos avanços na tecnologia de videoconferência é mais comum do que nunca.

A combinação do Doodle com o Microsoft Teams leva as reuniões virtuais para o próximo nível. Você não só pode se reunir em qualquer lugar - desde que tenha uma conexão com a Internet. O Doodle se integra nativamente ao Microsoft Teams, o que significa que sempre que você marcar uma reunião por meio do Doodle, poderá gerar automaticamente um link do Teams para adicionar aos seus convites.

Não há mais idas e vindas ou esquecimento de compartilhar detalhes vitais.

Para conectar o Microsoft Teams, você precisa ter uma conta Doodle Professional. Basta acessar as configurações de sua conta, clicar em "Aplicativos e integrações" e escolher o Microsoft Teams.

O trabalho híbrido e remoto facilita a conexão dos profissionais com clientes e colegas de todo o mundo. Ele veio para ficar e é fácil com o Doodle.

Dicas e truques: Usando o Doodle e o Outlook para automatizar o agendamento

Vincular o Doodle e o Outlook pode economizar seu tempo automatizando sua agenda, dando-lhe preciosas horas extras para se concentrar em outras prioridades, como planejamento estratégico ou passar tempo com a família e os amigos.

Aqui estão algumas dicas para aproveitar ao máximo as ferramentas de agendamento favoritas do mundo - usadas em conjunto:

Sincronizar seu Outlook Calendar com o Doodle garante que todos os eventos e compromissos sejam consolidados em um único local. Isso significa que, independentemente de onde você agendar, você nunca terá uma agenda dupla. Usar a página de reservas do Doodle para automatizar sua agenda e compartilhar sua disponibilidade com um link. Sempre que alguém fizer uma reserva com você, ela aparecerá no seu Calendário do Outlook. Ative lembretes e notificações por e-mail para manter todos no controle e evitar a perda de compromissos. Organize enquetes on-line e proponha intervalos de tempo para encontrar a melhor opção para todos os envolvidos, garantindo um processo de agendamento tranquilo e sem estresse.

Ao reunir o poder do Doodle e do Outlook, os profissionais podem simplificar seu processo de agendamento, aproveitando ao máximo seu tempo e mantendo-se à frente no atual cenário de negócios em rápida evolução.

Portanto, experimente - e testemunhe a transformação em sua rotina diária.