Integrer Outlook og Doodle

I den hurtige forretningsverden er effektiv planlægning nøglen til at holde sig på toppen af dit spil. I en travl hverdag på kontoret kan du let komme til at springe fra møde til møde og altid forsøge at være på forkant med det, der sker. Faktisk mister de fleste amerikanere timer om ugen på manuelle, administrative opgaver.

Derfor kan integration af Outlook-kalender med Doodle være en afgørende faktor for professionelle, der ønsker at optimere deres kalendere og tage kontrol over deres dage. Ved at automatisere din kalender kan du spare op til 45 minutter om ugen - det er tre ekstra timer om måneden eller næsten 40 timer om året.

Lad os se på, hvad du kan gøre for at maksimere din planlægningsoplevelse med Outlook og Doodle.

Sådan får du Doodle Outlook Add-in: Planlæg fra din e-mail

Det er ofte sådan, at de små ting kan være de mest kedelige. Med Doodle Outlook Add-in kan du integrere Doodles kraftfulde planlægningsfunktioner direkte i din Outlook-indbakke. Her er en enkel trin-for-trin-guide til, hvordan du downloader tilføjelsesprogrammet:

Gå til din indbakke, og opret en ny besked. Klik på "..." nederst på skærmen, og klik på "Get Add-ins". Når du har gjort dette, skal du søge efter Doodle. Når resultaterne kommer frem, skal du klikke på "Add". Doodle-logoet vises nederst på din skærm. Klik på det, og log ind.

Når du har installeret Doodle-integrationen, kan du planlægge møder direkte fra din e-mail, hvilket sparer tid og forhindrer dobbeltbookinger ved at synkronisere med din Outlook-kalender.

Det er en problemfri og praktisk måde at planlægge din dag på og fokusere på det, der er vigtigt.

Få Microsoft Teams uanset hvor du er

Det er sjældent i dag, at vi ikke støder på teams, der arbejder over hele verden. Fjernarbejde, der er muliggjort af fremskridt inden for videokonferenceteknologi, er mere almindeligt end nogensinde før.

Ved at kombinere Doodle med Microsoft Teams tages virtuelle møder til det næste niveau. Ikke alene kan du mødes hvor som helst - så længe du har en internetforbindelse. Doodle er integreret med Microsoft Teams, hvilket betyder, at når du booker et møde via Doodle, kan du automatisk generere et Teams-link, som du kan tilføje til dine invitationer.

Ikke mere frem og tilbage eller glemme at dele vigtige detaljer.

For at forbinde Microsoft Teams skal du have en Doodle Professional-konto. Du skal blot gå til dine kontoindstillinger, klikke på "Apps og integrationer" og vælge Microsoft Teams.

Hybrid- og fjernarbejde gør det nemt for professionelle at komme i kontakt med kunder og kolleger over hele verden. Det er kommet for at blive og er nemt med Doodle.

Tips og tricks: Brug Doodle og Outlook til at automatisere planlægning

Hvis du forbinder Doodle og Outlook med hinanden, kan du spare tid ved at automatisere din planlægning, så du får dyrebare ekstra timer til at fokusere på andre prioriteter som strategisk planlægning eller tid med familie og venner.

Her er nogle tips til at få mest muligt ud af verdens foretrukne planlægningsværktøjer - når de bruges sammen:

Ved at synkronisere din Outlook Calendar med Doodle sikrer du, at alle begivenheder og aftaler er samlet ét sted. Det betyder, at uanset hvor du planlægger - du vil aldrig være dobbeltbooket. Brug Doodles bookingside til at automatisere din planlægning og dele din tilgængelighed med et link. Når nogen booker hos dig, vises det i din Outlook-kalender. Aktiver påmindelser og e-mail-meddelelser for at holde alle på sporet og undgå missede aftaler. Organiser online afstemninger og foreslåede tidsrum for at finde den bedste løsning for alle involverede, hvilket sikrer en smidig og stressfri planlægningsproces.

Ved at samle styrken i Doodle og Outlook kan fagfolk strømline deres planlægningsproces, få mest muligt ud af deres tid og holde sig på forkant i dagens hurtigt skiftende forretningslandskab.

Så giv det en chance - og oplev forandringen i din daglige rutine.