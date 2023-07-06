Wat is een IEP?

Een IEP, oftewel een geïndividualiseerd onderwijsprogramma, is een wettelijk document dat volgens de Amerikaanse wetgeving verplicht is en voor elk kind wordt opgesteld dat in het Amerikaanse openbare schoolsysteem speciaal onderwijs nodig heeft.

Het wordt opgesteld door ouders, leerkrachten, specialisten in het speciaal onderwijs en al het andere ondersteunend personeel dat meewerkt aan het onderwijs van het kind. Het doel van het IEP is ervoor te zorgen dat het onderwijs van het kind aansluit bij zijn of haar behoeften en de beste omgeving biedt waarin het zich goed kan ontwikkelen.

Naast het vaststellen van doelen voor het jaar, worden in het document ook eventuele speciale voorzieningen of aanpassingen vastgelegd die nodig zijn. Sommige kinderen hebben bijvoorbeeld logopedie of ergotherapie nodig.

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Wat is een IEP-vergadering?

Scholen zijn wettelijk verplicht om elk jaar een IEP-vergadering te houden. Dit is een kans voor ouders, leerkrachten en anderen die bij het onderwijs van het kind betrokken zijn om te kijken hoe het onderwijs verloopt en indien nodig aanpassingen te doen.

Tijdens het gesprek zullen de leerkrachten de ouders vertellen hoe het kind het afgelopen jaar vooruitgang heeft geboekt. Ze zullen de sterke punten benadrukken en aangeven of de doelstellingen van het vorige gesprek zijn gehaald. Meestal geven de ouders in dit stadium ook feedback om de leerkrachten te laten weten hoe zij het afgelopen jaar hebben ervaren.

Het onderwijsteam zal dan aangeven of ze vinden dat er iets aan het IEP van het kind moet worden aangepast. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de beperking van het kind verandert naarmate het ouder wordt, en daar moet rekening mee worden gehouden.

Het is heel belangrijk dat zowel de ouders als het onderwijsteam van het kind constructief meewerken tijdens een IEP-vergadering. In dit document wordt een plan vastgelegd voor het hele jaar, en als er door slechte planning steeds weer herzieningen nodig zijn, zal dat waarschijnlijk een negatieve invloed op het kind hebben.

Ter voorbereiding op de bijeenkomst is het handig als de persoon die de bijeenkomst leidt een verslag stuurt over de vorderingen van het kind, zodat iedereen dit kan doornemen en goed voorbereid naar de bijeenkomst kan komen. De voorzitter moet ook de discussie in goede banen leiden, zodat iedereen aan het woord komt en mensen elkaar niet in de rede vallen.

Na de vergadering wordt het document naar alle partijen gestuurd en moet het worden doorgenomen voordat het wordt goedgekeurd. Eventuele actiepunten moeten ook worden afgehandeld voordat het document in werking treedt.

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Hoe organiseer je een IEP-vergadering?

Het is lastig om een moment te vinden waarop iedereen bij elkaar kan komen voor zo’n belangrijke vergadering, maar Doodle kan helpen.

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Groepspoll maakt het makkelijk voor leerkrachten en ouders om af te spreken. Als jij de organisator bent, kies dan de tijden waarop je graag wilt afspreken en stuur die door naar de ouders en leerkrachten die je nodig hebt. Zij laten je weten wanneer ze beschikbaar zijn en binnen enkele minuten is je afspraak bevestigd.

Met een Doodle Professional Met Teams kun je allerlei afspraken namens docenten boeken. Met onze ‘Hosts’-functie kun je afspraken namens hen boeken, waarna deze automatisch in hun agenda verschijnen.

Je kunt ook je favoriete videoconferentietool toevoegen; die wordt dan automatisch gekoppeld aan alle uitnodigingen die je verstuurt.