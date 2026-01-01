आईईपी क्या है?

आईईपी या व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम एक कानूनी दस्तावेज है, जो अमेरिकी कानून द्वारा आवश्यक है, और अमेरिकी सार्वजनिक स्कूल प्रणाली में विशेष शिक्षा की आवश्यकता वाले प्रत्येक बच्चे के लिए बनाया जाता है।

यह अभिभावकों, शिक्षकों, विशेष शिक्षा प्रदाताओं और बच्चे की शिक्षा में सहायता करने वाले अन्य किसी भी सहायक कर्मचारियों द्वारा तैयार किया जाता है। IEP का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे की शिक्षा उसकी आवश्यकताओं को पूरा करे और उसे फलने-फूलने के लिए सर्वोत्तम वातावरण प्रदान करे।

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साल के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के साथ-साथ, यह दस्तावेज़ उन किसी भी विशेष सुविधाओं या संशोधनों को भी निर्धारित करता है जिन्हें करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, कुछ बच्चों को वाक् चिकित्सा या व्यावसायिक चिकित्सा की आवश्यकता हो सकती है।

IEP बैठक क्या है?

कानून के अनुसार स्कूलों को हर साल एक IEP बैठक आयोजित करनी होती है। यह माता-पिता, शिक्षकों और बच्चे की शिक्षा में शामिल अन्य लोगों के लिए प्राप्त शिक्षा की समीक्षा करने और आवश्यकतानुसार बदलाव करने का अवसर है।

बैठक के दौरान, शिक्षक पिछले वर्ष में बच्चे की प्रगति के बारे में माता-पिता को सूचित करेंगे। वे बच्चे की ताकतें बताएँगे और यह भी बताएँगे कि पिछली बैठक के उद्देश्य पूरे हुए या नहीं। सामान्यतः, इस चरण में माता-पिता भी प्रतिक्रिया देते हैं ताकि शिक्षकों को पता चले कि उनका वर्ष कैसा रहा।

शिक्षा टीम फिर यह रेखांकित करेगी कि क्या उन्हें लगता है कि बच्चे की IEP में बदलाव की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसकी विकलांगता बदल सकती है और इसे ध्यान में रखना आवश्यक है।

यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि माता-पिता और बच्चे की शिक्षा टीम आईईपी बैठक में रचनात्मक रूप से काम करें। यह दस्तावेज़ पूरे वर्ष के लिए एक योजना तैयार करेगा, और खराब योजना के कारण होने वाली निरंतर समीक्षाएं बच्चे पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं।

बैठक की तैयारी के लिए, इसे संचालित करने वाले व्यक्ति के लिए बच्चे की प्रगति की रिपोर्ट भेजना सहायक होता है, ताकि सभी लोग उसे समीक्षा कर सकें और सत्र में तैयार होकर आ सकें। चर्चा को भी एक अध्यक्ष द्वारा सुगम बनाना चाहिए, ताकि हर किसी की बात सुनी जाए और लोग एक-दूसरे की बात काटकर न बोलें।

बैठक के बाद दस्तावेज़ सभी पक्षों को भेजा जाएगा और हस्ताक्षर करने से पहले इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। दस्तावेज़ को लागू करने से पहले किसी भी कार्रवाई को भी पूरा किया जाना चाहिए।

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आईईपी बैठक कैसे आयोजित करें

इतनी महत्वपूर्ण बैठक के लिए सभी को एक साथ लाने का समय निकालना मुश्किल है, लेकिन Doodle मदद कर सकता है।

ग्रुप पोल यह शिक्षकों और अभिभावकों के लिए मिलना आसान बनाता है। यदि आप आयोजक हैं, तो अपनी बैठक के लिए इच्छित समय चुनें और उन्हें उन अभिभावकों और शैक्षणिक कर्मचारियों को भेजें जिनकी आपको आवश्यकता है। वे अपनी उपलब्धता के साथ प्रतिक्रिया देंगे और कुछ ही मिनटों में आपकी बैठक की पुष्टि हो जाएगी।

के साथ Doodle Professional टीम्स प्लान आपको शिक्षकों की ओर से सभी प्रकार की बैठकें बुक करने की सुविधा देता है। हमारी होस्ट सुविधा आपको उनकी ओर से बैठकें बुक करने और फिर उन्हें स्वचालित रूप से उनके शेड्यूल में दिखाने की अनुमति देती है।

आप अपना पसंदीदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल भी जोड़ सकते हैं, जो आपके द्वारा भेजे गए किसी भी निमंत्रण से स्वचालित रूप से जुड़ जाएगा।