Qu'est-ce qu'un PEI ?

Un IEP (Individualized Education Program) est un document légal, exigé par la loi américaine, créé pour chaque enfant qui a besoin d'une éducation spéciale dans le système scolaire public américain.

Il est créé par les parents, les enseignants, les éducateurs spécialisés et tout autre personnel de soutien qui contribue à l'éducation de l'enfant. L'objectif de l'IEP est de s'assurer que l'éducation de l'enfant répond à ses besoins et lui fournit le meilleur environnement possible pour s'épanouir.

En plus de fixer des objectifs pour l'année, le document établit les aménagements spéciaux ou les modifications qui doivent être apportés. Par exemple, certains enfants peuvent avoir besoin d'une orthophonie ou d'une ergothérapie.

Qu'est-ce qu'une réunion du PEI ?

Les écoles sont tenues par la loi d'organiser une réunion du PEI chaque année. C'est l'occasion pour les parents, les enseignants et les autres personnes impliquées dans l'éducation de l'enfant de faire le point sur l'éducation reçue et d'y apporter des modifications si nécessaire.

Au cours de la réunion, les éducateurs informent les parents des progrès réalisés par l'enfant au cours de l'année écoulée. Ils soulignent les points forts et indiquent si les objectifs de la dernière réunion ont été atteints. Normalement, les parents donnent également leur avis à ce stade pour faire savoir aux enseignants comment ils estiment que l'année s'est déroulée.

L'équipe éducative indique ensuite si elle estime qu'il est nécessaire de modifier le PEI de l'enfant. Par exemple, le handicap de l'enfant peut évoluer au fur et à mesure qu'il grandit et il convient d'en tenir compte.

Il est essentiel que les parents et l'équipe éducative de l'enfant travaillent de manière constructive lors d'une réunion du PEI. Ce document met en place un plan qui doit durer toute l'année et les révisions constantes causées par une mauvaise planification auront probablement un impact négatif sur l'enfant.

Pour préparer la réunion, il est utile que la personne qui l'anime envoie un rapport sur les progrès de l'enfant afin que tout le monde puisse en prendre connaissance et se préparer à la séance. Un président doit également animer la discussion pour s'assurer que tout le monde est entendu et que les gens ne se parlent pas les uns aux autres.

Après la réunion, le document sera envoyé à toutes les parties et devra être examiné avant d'être signé. Les éventuelles actions à entreprendre doivent également être menées à bien avant que le document ne soit mis en œuvre.

Comment organiser une réunion du PEI

