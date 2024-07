Was ist ein IEP?

Ein IEP (Individualized Education Program) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Dokument, das für jedes Kind mit sonderpädagogischem Förderbedarf im öffentlichen Schulsystem der USA erstellt wird.

Es wird von Eltern, Lehrern, Sonderschullehrern und allen anderen Mitarbeitern, die an der Erziehung des Kindes beteiligt sind, erstellt. Mit dem IEP soll sichergestellt werden, dass die Ausbildung des Kindes seinen Bedürfnissen entspricht und ihm das beste Umfeld für sein Gedeihen bietet.

In dem Dokument werden nicht nur die Ziele für das Jahr festgelegt, sondern auch besondere Vorkehrungen oder Änderungen, die vorgenommen werden müssen. Manche Kinder benötigen zum Beispiel eine Sprach- oder Beschäftigungstherapie.

Was ist eine IEP-Sitzung?

Die Schulen sind gesetzlich verpflichtet, jährlich eine IEP-Sitzung abzuhalten. Es ist eine Gelegenheit für Eltern, Lehrer und andere an der Erziehung des Kindes Beteiligte, den Unterricht zu überprüfen und bei Bedarf Änderungen vorzunehmen.

Während des Treffens informieren die Lehrkräfte die Eltern über die Fortschritte des Kindes im letzten Jahr. Sie erläutern die Stärken und ob die Ziele des letzten Treffens erreicht wurden. Normalerweise geben die Eltern in dieser Phase auch ein Feedback, um den Lehrern mitzuteilen, wie das Jahr ihrer Meinung nach verlaufen ist.

Das Bildungsteam wird dann darlegen, ob es Änderungen am IEP des Kindes für erforderlich hält. So kann sich beispielsweise die Behinderung des Kindes im Laufe seines Wachstums ändern, was berücksichtigt werden muss.

Es ist wichtig, dass sowohl die Eltern als auch das Bildungsteam des Kindes in einer IEP-Sitzung konstruktiv zusammenarbeiten. In diesem Dokument wird ein Plan festgelegt, der für ein ganzes Jahr gelten soll, und ständige Überprüfungen, die durch eine schlechte Planung verursacht werden, haben wahrscheinlich negative Auswirkungen auf das Kind.

Zur Vorbereitung der Sitzung ist es hilfreich, wenn die Person, die die Sitzung moderiert, einen Bericht über die Fortschritte des Kindes schickt, damit alle Beteiligten sich darauf vorbereiten können und vorbereitet in die Sitzung kommen. Ein Vorsitzender sollte auch die Diskussion moderieren, um sicherzustellen, dass alle zu Wort kommen und sich nicht gegenseitig überstimmen.

Nach der Sitzung wird das Dokument an alle Beteiligten verschickt und sollte vor der Abzeichnung überprüft werden. Auch alle Aktionspunkte sollten vor der Umsetzung des Dokuments abgeschlossen werden.

Wie man eine IEP-Sitzung organisiert

Es ist schwierig, einen Termin für ein so wichtiges Treffen zu finden, aber Doodle kann helfen.

