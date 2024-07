O que é um IEP?

Um IEP ou Programa de Educação Individualizada é um documento legal, exigido pela lei americana, criado para cada criança que requer educação especial no sistema escolar público americano.

É criado por pais, professores, prestadores de educação especial e qualquer outro pessoal de apoio que auxiliam na educação da criança. O objetivo do IEP é garantir que a educação da criança atenda às suas necessidades e proporcione o melhor ambiente para que ela possa prosperar.

Reunião em minutos Com uma conta Doodle, você pode organizar eventos de forma rápida e totalmente gratuita

Além de estabelecer metas para o ano, o documento estabelece quaisquer acomodações especiais ou modificações que precisem ser feitas. Por exemplo, algumas crianças podem exigir fala ou terapia ocupacional.

O que é uma reunião do IEP?

As escolas são obrigadas por lei a realizar uma reunião anual do IEP. É uma oportunidade para pais, professores e outros envolvidos na educação da criança de rever a educação recebida e fazer mudanças se necessário.

Durante a reunião, os educadores informarão os pais sobre o progresso da criança durante o último ano. Eles irão delinear os pontos fortes e se os objetivos da última reunião foram alcançados. Normalmente, os pais também fornecem feedback nesta fase para que os professores saibam como eles sentem que o ano se passou.

A equipe de educação irá então delinear se eles sentem que é necessária uma mudança no IEP da criança. Por exemplo, a deficiência da criança pode mudar conforme ela cresce e isso precisa ser contabilizado.

É vital que tanto os pais quanto a equipe de educação da criança trabalhem de forma construtiva em uma reunião do IEP. Este documento colocará em prática um plano que durará o ano e revisões constantes causadas por um planejamento deficiente provavelmente terão um impacto adverso sobre a criança.

Em preparação para a reunião, é útil que a pessoa que a facilita envie um relatório do progresso da criança para que todos possam rever e comparecer à sessão preparada. Uma cadeira também deve facilitar a discussão para garantir que todos sejam ouvidos e que as pessoas não falem umas sobre as outras.

Após a reunião, o documento será enviado a todas as partes e deverá ser revisto antes de ser assinado. Qualquer item de ação também deve ser completado antes da implementação do documento.

Experimente grátis Não é necessário cartão de crédito

Como organizar uma reunião do IEP

Encontrar um tempo para que todos se reúnam para uma reunião tão importante é difícil, mas Doodle pode ajudar.

Encuesta en grupo facilita o encontro de educadores e pais. Se você é o organizador, escolha os horários que você gostaria de ter sua reunião e envie-a aos pais e ao pessoal acadêmico que você precisa. Eles responderão com sua disponibilidade e você terá uma reunião confirmada em ata.

Com um plano Doodle Professional As equipes podem reservar todos os tipos de reuniões em nome dos professores. Nosso recurso de anfitriões permite que você marque reuniões em nome deles e depois faça com que elas apareçam automaticamente em sua agenda.

Você também pode adicionar sua ferramenta favorita de videoconferência, que se conectará automaticamente a qualquer convite que lhe seja enviado.

Doodle facilita a organização de qualquer tipo de reunião. Não mais ping pong por e-mail, apenas mais tempo para que você se concentre nas coisas importantes. Experimente grátis hoje mesmo.