Vad är en IEP?

En IEP, eller ett individuellt utbildningsprogram, är ett juridiskt dokument som enligt amerikansk lagstiftning måste upprättas för varje barn som är i behov av specialundervisning inom det amerikanska offentliga skolsystemet.

Den utarbetas av föräldrar, lärare, specialpedagoger och annan stödpersonal som bidrar till barnets utbildning. Syftet med den individuella utbildningsplanen (IEP) är att säkerställa att barnets utbildning tillgodoser dess behov och erbjuder den bästa miljön för att barnet ska kunna utvecklas.

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Förutom att fastställa mål för året anger dokumentet även eventuella särskilda anpassningar eller ändringar som behöver göras. Vissa barn kan till exempel behöva tal- eller arbetsterapi.

Vad är ett IEP-möte?

Skolorna är enligt lag skyldiga att anordna ett IEP-möte en gång om året. Det är ett tillfälle för föräldrar, lärare och andra som är involverade i barnets utbildning att utvärdera den undervisning som barnet får och vid behov göra ändringar.

Under mötet kommer lärarna att informera föräldrarna om barnets framsteg under det senaste året. De kommer att redogöra för barnets styrkor och om målen från det senaste mötet har uppnåtts. Vanligtvis ger även föräldrarna återkoppling vid detta tillfälle för att låta lärarna veta hur de upplever att året har gått.

Utbildningsteamet kommer därefter att redogöra för om de anser att det behövs ändringar i barnets individuella utbildningsplan (IEP). Barnets funktionsnedsättning kan till exempel förändras i takt med att barnet växer, och detta måste beaktas.

Det är avgörande att både föräldrarna och barnets pedagogiska team samarbetar konstruktivt under ett IEP-möte. Detta dokument ska ligga till grund för en plan som gäller under hela året, och ständiga omprövningar till följd av bristfällig planering kommer sannolikt att ha en negativ inverkan på barnet.

Inför mötet är det bra om den som leder mötet skickar ut en rapport om barnets framsteg, så att alla kan ta del av den och komma väl förberedda till mötet. Ordföranden bör också leda diskussionen för att se till att alla får komma till tals och att deltagarna inte avbryter varandra.

Efter mötet kommer dokumentet att skickas ut till alla parter och bör granskas innan det godkänns. Eventuella åtgärder bör också ha genomförts innan dokumentet träder i kraft.

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Hur man anordnar ett IEP-möte

Det är svårt att hitta en tid då alla kan samlas för ett så viktigt möte, men Doodle kan hjälpa till.

Group Poll gör det enkelt för lärare och föräldrar att träffas. Om du är arrangör väljer du de tider du vill ha mötet och skickar dem till de föräldrar och lärare som ska delta. De svarar med sina tillgänglighetstider och inom några minuter är mötet bekräftat.

Med en Doodle Professional Med Teams kan du boka alla typer av möten åt lärarna. Med vår funktion ”Värdar” kan du boka möten åt dem, varefter de automatiskt läggs in i deras kalender.

Du kan också lägga till ditt favoritverktyg för videokonferenser, vilket automatiskt kopplas till alla inbjudningar du skickar.