Hoe stel je een terugkerende vergadering in Zoom in?

Het inplannen van terugkerende vergaderingen in Zoom is een handige manier om je planning zorg ervoor dat je regelmatig contact hebt met je team of klanten.

Terugkerende vergaderingen zijn vooral handig voor wekelijkse bijpraatmomenten, trainingssessies of projectupdates. We leggen je stap voor stap uit hoe je een terugkerende vergadering in Zoom aanmaakt.

Log in op je Zoom-account

Log in op je Zoom-account met je inloggegevens.

Klik op ‘Een vergadering plannen’ om te beginnen. Vul de gegevens van de vergadering in, zoals het onderwerp, de beschrijving, de datum en het tijdstip. Je stelt ook de frequentie van de terugkerende vergaderingen in: dagelijks, wekelijks of maandelijks.

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Kies 'Herhaling'

Kies onder de optie 'Herhaling' het gewenste patroon voor je terugkerende vergaderingen. Je kunt specifieke dagen of weekdagen kiezen, of de herhaling aanpassen aan je behoeften.

Als er een einddatum is voor de terugkerende vergaderingen, vul die dan in het daarvoor bestemde veld in.

Pas andere instellingen aan, zoals video- en audio-opties, registratievereisten en nog veel meer.

Zodra je alle instellingen hebt geconfigureerd, klik je op ‘Opslaan’. Hiermee maak je de reeks terugkerende vergaderingen aan.

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Terugkerende vergaderingen beheren en bewerken

Je kunt je terugkerende vergaderingen beheren via je Zoom-dashboard. Breng waar nodig wijzigingen aan in specifieke vergaderingen, pas de instellingen aan of wijzig het herhalingspatroon.

Als het zover is, neem je via dezelfde link deel aan je terugkerende vergadering. Deelnemers gebruiken deze link ook voor elke volgende bijeenkomst.

Door terugkerende vergaderingen in Zoom in te stellen, hoef je niet steeds weer dezelfde vergadering in te plannen. Zo zorg je ervoor dat iedereen op één lijn zit en bespaar je tijd, zowel voor jezelf als voor je deelnemers.

Of je nu teamvergaderingen houdt of overleg met klanten, terugkerende vergaderingen zorgen voor consistentie en structuur in je contacten.