Als consultant is je tijd je product. Toch zijn veel consultants elke week uren kwijt aan het opstellen van offertes, het versturen van facturen en het achterhalen van achterstallige betalingen. Die tijd gaat ten koste van je factureerbare werk en zorgt voor stress als de cashflow even terugloopt.

Het goede nieuws is dat je duidelijke tarieven kunt vaststellen, die één keer kunt publiceren en de betaling meteen bij het boeken kunt innen. Deze gids biedt je een praktisch stappenplan speciaal voor consultants. Je leert hoe je prijsmodellen kiest, een duidelijk betalingsbeleid opstelt en Doodle met Stripe gebruikt om bij elke afspraak op tijd betaald te worden.

Uiteindelijk heb je dan een eenvoudig systeem dat perfect bij je praktijk past: klanten boeken een afspraak, je agenda wordt bijgewerkt en het geld wordt op je rekening gestort — zodat jij je weer volledig op het adviseren kunt richten.

De uitdaging waar consultants voor staan

Consultants moeten vaak jongleren met kennismakingsgesprekken, betaalde sessies en projectwerk voor verschillende klanten. Zonder een systeem duiken al snel een paar veelvoorkomende problemen op:

Verschillen in tarieven tussen klanten

Scope creep als de tijd niet aan de prijs is gekoppeld

Niet opkomen dagen en late annuleringen zonder vergoeding

Handmatige facturering en trage betalingen

Verwarring over tijdzones en gemiste oproepen

Dubbele boekingen in verschillende agenda’s

Elk probleem tast de factureerbare uren aan en doet afbreuk aan de klantervaring als de regels onduidelijk zijn of als betalen lastig is.

Waarom dit belangrijk is voor consultants

Duidelijke tarieven en betaling bij het boeken zorgen niet alleen voor een stabiele cashflow, maar versterken ook je merk en zorgen ervoor dat klanten sneller een beslissing nemen.

Klanten zien van tevoren wat het kost en weten precies wat ze krijgen

Aanbetalingen zorgen ervoor dat er minder mensen niet komen opdagen en dat er minder last-minute wijzigingen zijn

Je besteedt minder tijd aan administratie en meer tijd aan advies

Je agenda blijft in alle tools up-to-date

Als je je agenda koppelt aan Doodle, zien klanten alleen de beschikbare tijden. Als je Stripe toevoegt aan je Boekingspagina of je 1-op-1-instellingen, kun je automatisch aanbetalingen of volledige betalingen innen. Zo creëer je een naadloos traject van interesse naar een betaalde afspraak.

Kies het juiste prijsmodel en stel je basistarief vast

Je prijsmodel moet de waarde en het risico van je werk weerspiegelen. Kies één of twee modellen en houd het consistent voor de duidelijkheid.

Veelgebruikte prijsmodellen voor consultants

Model Beschrijving Het meest geschikt voor Per uur Klanten betalen voor de tijd die je eraan besteedt. Ad-hocadvies of ondersteuning. Sessie tegen een vast bedrag Vaste prijs voor een bepaald eindproduct of adviesgesprek. Strategiebeoordelingen, eenmalige gesprekken, audits. Verpakking Een pakket met sessies of gesprekken waar je onbeperkt gebruik van kunt maken. Projecten van meerdere weken, coachingprogramma’s. Retainer Maandelijks bedrag voor een vast aantal sessies of ondersteuningsuren. Klanten die al lang bij ons zijn en behoefte hebben aan flexibiliteit.

Als je niet goed weet waar je moet beginnen, bied dan één betaald sessietype aan en één gratis of goedkoop kennismakingsgesprek. Eenvoud zorgt ervoor dat klanten sneller boeken.

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Hoe stel je je basistarief in?

Gebruik deze handige formule om te voorkomen dat je te laag prijst:

Stel je beoogde jaarinkomen vast (bijv. $150.000). Maak een schatting van je totale factureerbare uren. Voorbeeld: 48 weken × 30 uur = 1.440 uur. Als slechts 60% factureerbaar is, komt dat neer op 864 uur. Tel daar de overheadkosten en belastingen bij op (bijv. +30%). Basistarief = Beoogd inkomen × 1,3 ÷ Factureerbare uren.

Voorbeeld: $150.000 × 1,3 = $195.000 ÷ 864 = 226 dollar per uur.

Rond het bedrag af naar een mooi getal, zoals $225 of $250.

Voor vaste tarieven vermenigvuldig je het geschatte aantal uren met je uurtarief en tel je daar een kleine marge bij op. Een sessie van 90 minuten met 50 minuten voorbereiding en nabespreking komt neer op 2,3 uur à $225 per uur → ongeveer $520. Bepaal de prijs voor het gemak op $495 of $550.

Schrijf een eenvoudig betalings- en reserveringsbeleid

Je beleid beschermt je tijd en stelt duidelijk wat er van je verwacht wordt. Zet het op je website en op je Boekingspagina's, zodat klanten het kunnen lezen voordat ze betalen.

Wat moet je erin zetten?

Betalingsvoorwaarden: Bij het boeken moet je het volledige bedrag of een aanbetaling doen

Annuleringsperiode: bijv. tot 24 uur voor aanvang

Beleid bij niet opkomen dagen: Gemiste sessies worden volledig in rekening gebracht

Verplaatsing: Eén wijziging per boeking

Als je te laat komt: De sessies eindigen op het geplande tijdstip

Belastingen en valuta: Geef duidelijk aan wat er wel en niet is inbegrepen en welke valuta er wordt gebruikt

Terugbetalingen: Bepaal wanneer betalingen kunnen worden terugbetaald

Voorbeeldbeleid dat je kunt aanpassen

Betaling: Je moet het volledige bedrag bij het boeken betalen via een beveiligde betaalpagina. Annulering: Je kunt tot 24 uur voor aanvang annuleren of een nieuwe afspraak maken. Niet opkomen dagen: Gemiste sessies worden volledig in rekening gebracht. Als je te laat komt: ik wacht maximaal 10 minuten; de sessie eindigt wel gewoon op het geplande tijdstip. Belastingen: De prijzen zijn inclusief de geldende belastingen en worden weergegeven in USD.

Houd het kort, consistent en goed zichtbaar op alle boekingslinks.

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Stel Doodle zo in dat de betaling wordt geïnd zodra klanten boeken

Je kunt Doodle binnen een paar minuten instellen om tarieven te publiceren en betalingen automatisch te innen.

Stap 1: Koppel je agenda

Koppel Google Calendar, Outlook of Apple Calendar

Kies de agenda’s waar Doodle op moet controleren op conflicten

Stel je werktijden en tijdzone in

Zo blijft je beschikbaarheid up-to-date en voorkom je dubbele boekingen.

Stap 2: Maak je Boekingspagina aan

Voeg vergadertypes toe (bijv. kennismakingsgesprek 20 min, strategiesessie 90 min)

Stel buffers in voor en na sessies

Beperk het aantal dagelijkse sessies om je concentratietijd te behouden

Voeg vragen toe over doelen of links

Met Doodle Pro kun je je logo en kleuren toevoegen. Je kunt ook door AI gegenereerde vergaderbeschrijvingen gebruiken om alles sneller in te stellen.

Stap 3: Koppel Stripe en stel de prijzen in

Koppel je Stripe-account

Kies een valuta per vergadertype

Bepaal je prijs of aanbetaling

Kies bij het boeken voor volledige of gedeeltelijke betaling

Let er bij aanbetalingen op hoe en wanneer je het resterende bedrag ontvangt (bijv. 50% vooraf, 50% na afloop van de sessie).

Stap 4: Herinneringen en boekingsregels toevoegen

Schakel automatische e-mailherinneringen in

Stel boekingsdeadlines in (bijv. geen boekingen voor dezelfde dag na 15.00 uur)

Stel een minimale opzegtermijn vast (bijv. 12–24 uur)

Laat je annuleringsvoorwaarden zien

Doodle voegt automatisch je videolinks voor Zoom, Google Meet, Webex of Teams toe aan de agenda-uitnodiging.

Stap 5: Gebruik de verhouding 1:1 voor beperkte of premium-plaatsen

Bied vaste tijdvakken aan voor VIP-sessies, lanceringen of audits. Klanten kiezen een tijdstip en betalen via Stripe — zonder heen-en-weer-gepraat.

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Maak pakketten en sessietypes die klanten begrijpen

Duidelijkheid verkoopt. Gebruik duidelijke namen en eenvoudige pakketten, zodat klanten met vertrouwen een keuze kunnen maken.

Zet drie kernaanbiedingen op

Voorgerecht: Een consult van 60 minuten met schriftelijke aantekeningen — voor snelle resultaten.

Kern: Een strategiesessie van 90 minuten met een actieplan van één pagina.

Premium: Vier sessies van 60 minuten, verspreid over zes weken, inclusief ondersteuning via e-mail.

Elk item moet een duidelijke prijs en beschrijving hebben op je Doodle-boekingspagina.

Maak bewust gebruik van kennismakingsgesprekken

Bied korte kennismakingsgesprekken aan (15–20 minuten) om potentiële klanten te screenen — niet om gratis advies te geven. Voeg verplichte vragen (bijv. budget, doelen) toe aan het boekingsformulier.

Omgaan met tijdzones en reizen

Als je wereldwijd reist of werkt, stel dan tijdzones en boekingstermijnen in. Voor werk op locatie kun je een speciaal vergadertype aanmaken met locatievelden en een hoger tarief om rekening te houden met reistijd.

Praktische tips om no-shows en te late betalingen te verminderen

Vraag om betaling bij het boeken

Bied alleen aanbetalingen aan voor pakketten met meerdere sessies

Stuur 24 uur voor vergaderingen een herinnering

Voeg links voor het verzetten van afspraken toe aan bevestigingen

Zorg voor een buffer van 15 tot 30 minuten tussen de gesprekken

Schakel boekingen voor dezelfde dag uit voor sessies die veel voorbereiding vergen

Gebruik intakevragen om voorbereidingstijd te besparen

Automatiseer de gegevensstroom met Zapier

Bij Doodle zitten herinneringen en aanmeldingsdeadlines al ingebouwd. Je kunt zelfs tot wel 1.000 deelnemers rechtstreeks uitnodigen voor groepssessies of workshops.

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Veelgemaakte fouten die je moet vermijden

Te laag prijzen omdat je de voorbereidings- of nabewerkingstijd vergeet

Inconsistente tarieven vermelden

Factureren na afloop van het gesprek in plaats van bij de boeking

Ontbrekende of onduidelijke reikwijdte in sessiebeschrijvingen

Geen zichtbare annuleringsvoorwaarden

Achter elkaar geplande vergaderingen zonder pauzes

Belastingen of valuta's negeren

Onbeperkte kortingen aanbieden

Los dit op met één centrale bron van waarheid: je Doodle-boekingspagina.

Hulpmiddelen en oplossingen die consultants helpen

Boekingspagina + Stripe: Incasseer de betaling bij de boeking.

1-op-1-afspraken: Bied vaste tijdvakken aan voor VIP-sessies.

Kalenderkoppelingen: Toon alleen de beschikbare tijden uit alle agenda’s.

Videolinks: Maak automatisch links aan voor Zoom, Meet, Webex of Teams.

Merkopmaak op maat: Voeg je logo en merkkleuren toe.

AI-beschrijvingen: Maak verzorgde sessiebeschrijvingen.

Let op en beperkingen: Zorg automatisch voor minder no-shows.

Groepspolls: Zoek vergadermomenten voor maximaal 1.000 deelnemers.

Inschrijflijsten: Organiseer trainingen of workshops.

Zapier-integraties: Stuur de boekingsgegevens naar je CRM of naar je spreadsheets.

Privacy en veiligheid: Beveiliging op bedrijfsniveau voor klantgegevens.

Voorbeelden van consultants uit de praktijk

Marketingadviseur: betaalde strategiesessies

Tara biedt een kennismakingsgesprek van 20 minuten en een strategiesessie van 90 minuten aan.

Tarief: $225 per uur → $495 per sessie

Betaling: Volledige betaling via Stripe bij het boeken

Regeling: 20 minuten speling en 24 uur van tevoren melden

Tools: Zoom + herinneringen

Resultaat: Minder afzeggingen, vooruitbetaling, makkelijk om te boeken.

IT-beveiligingsadviseur: vaste opdrachten en spoedopdrachten

Andre helpt kleine IT-teams, zowel via vaste contracten als via ad-hocopdrachten.

Retainers: Boekingspagina voor privéboekingen (geen betaling; maandelijkse factuur)

Spoedopdrachten: $500 per uur, met een aanbetaling van 50% voor nieuwe klanten

Maximaal: twee spoedafspraken per dag

Resultaat: Duidelijke afspraken en betaalde reserveringen voordat er tijd wordt gereserveerd.

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Loopbaanadviseur: groepsbijeenkomsten en vervolgafspraken

Maya organiseert elke maand een workshop voor werkzoekenden en geeft individuele begeleiding.

Gebruikt een Inschrijflijst voor 20 plaatsen, verbergt de gegevens van de deelnemers

Stuurt groepspolls naar partners om data te kiezen

Vervolgafspraken: $175 via de Boekingspagina + Stripe

Resultaat: Eenvoudig werkplaatsbeheer en automatische herinneringen na betaling.

Je prijzen bepalen en aanpassen

Tarieven staan niet voor altijd vast. Gebruik gegevens om ze in de loop van de tijd bij te sturen.

Houd de conversiepercentages van boekingen bij

Houd niet-opdaagsters en last-minute wijzigingen in de gaten

Verhoog de prijzen voor sessies waar veel vraag naar is

Aanbiedingen met weinig vraag intrekken

Pas de duur of de prijs van de sessie aan

Bekijk het elk kwartaal en werk het bij in Doodle

Wijzigingen worden meteen doorgevoerd bij nieuwe boekingen — je hoeft niets opnieuw te doen.

Belangrijkste punten

Kies voor eenvoudige, transparante prijsmodellen

Stel een duidelijk betalingsbeleid op en maak het bekend

Gebruik Doodle + Stripe om betalingen automatisch te innen

Voeg herinneringen, limieten en buffers toe om je tijd te beschermen

Bekijk regelmatig de tarieven en het beleid

Ga aan de slag met een betere planning

Je hebt geen ingewikkelde tech-oplossing nodig om tarieven vast te stellen en betalingen te innen. Met Doodle kun je je agenda koppelen, je sessietypes toevoegen en Stripe koppelen om direct betalingen te innen. Klanten kiezen een moment dat hen uitkomt, betalen veilig en krijgen de uitnodiging – terwijl je agenda en je cashflow altijd synchroon blijven lopen.