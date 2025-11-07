Hoe je tarieven vaststelt en betalingen int als klanten boeken: een gids voor consultants
Bijgewerkt: 23 sep 2026
Als consultant is je tijd je product. Toch zijn veel consultants elke week uren kwijt aan het opstellen van offertes, het versturen van facturen en het achterhalen van achterstallige betalingen. Die tijd gaat ten koste van je factureerbare werk en zorgt voor stress als de cashflow even terugloopt.
Het goede nieuws is dat je duidelijke tarieven kunt vaststellen, die één keer kunt publiceren en de betaling meteen bij het boeken kunt innen. Deze gids biedt je een praktisch stappenplan speciaal voor consultants. Je leert hoe je prijsmodellen kiest, een duidelijk betalingsbeleid opstelt en Doodle met Stripe gebruikt om bij elke afspraak op tijd betaald te worden.
Uiteindelijk heb je dan een eenvoudig systeem dat perfect bij je praktijk past: klanten boeken een afspraak, je agenda wordt bijgewerkt en het geld wordt op je rekening gestort — zodat jij je weer volledig op het adviseren kunt richten.
De uitdaging waar consultants voor staan
Consultants moeten vaak jongleren met kennismakingsgesprekken, betaalde sessies en projectwerk voor verschillende klanten. Zonder een systeem duiken al snel een paar veelvoorkomende problemen op:
Verschillen in tarieven tussen klanten
Scope creep als de tijd niet aan de prijs is gekoppeld
Niet opkomen dagen en late annuleringen zonder vergoeding
Handmatige facturering en trage betalingen
Verwarring over tijdzones en gemiste oproepen
Dubbele boekingen in verschillende agenda’s
Elk probleem tast de factureerbare uren aan en doet afbreuk aan de klantervaring als de regels onduidelijk zijn of als betalen lastig is.
Waarom dit belangrijk is voor consultants
Duidelijke tarieven en betaling bij het boeken zorgen niet alleen voor een stabiele cashflow, maar versterken ook je merk en zorgen ervoor dat klanten sneller een beslissing nemen.
Klanten zien van tevoren wat het kost en weten precies wat ze krijgen
Aanbetalingen zorgen ervoor dat er minder mensen niet komen opdagen en dat er minder last-minute wijzigingen zijn
Je besteedt minder tijd aan administratie en meer tijd aan advies
Je agenda blijft in alle tools up-to-date
Als je je agenda koppelt aan Doodle, zien klanten alleen de beschikbare tijden. Als je Stripe toevoegt aan je Boekingspagina of je 1-op-1-instellingen, kun je automatisch aanbetalingen of volledige betalingen innen. Zo creëer je een naadloos traject van interesse naar een betaalde afspraak.
Kies het juiste prijsmodel en stel je basistarief vast
Je prijsmodel moet de waarde en het risico van je werk weerspiegelen. Kies één of twee modellen en houd het consistent voor de duidelijkheid.
Veelgebruikte prijsmodellen voor consultants
Model
Beschrijving
Het meest geschikt voor
Per uur
Klanten betalen voor de tijd die je eraan besteedt.
Ad-hocadvies of ondersteuning.
Sessie tegen een vast bedrag
Vaste prijs voor een bepaald eindproduct of adviesgesprek.
Strategiebeoordelingen, eenmalige gesprekken, audits.
Verpakking
Een pakket met sessies of gesprekken waar je onbeperkt gebruik van kunt maken.
Projecten van meerdere weken, coachingprogramma’s.
Retainer
Maandelijks bedrag voor een vast aantal sessies of ondersteuningsuren.
Klanten die al lang bij ons zijn en behoefte hebben aan flexibiliteit.
Als je niet goed weet waar je moet beginnen, bied dan één betaald sessietype aan en één gratis of goedkoop kennismakingsgesprek. Eenvoud zorgt ervoor dat klanten sneller boeken.
Hoe stel je je basistarief in?
Gebruik deze handige formule om te voorkomen dat je te laag prijst:
Stel je beoogde jaarinkomen vast (bijv. $150.000).
Maak een schatting van je totale factureerbare uren. Voorbeeld: 48 weken × 30 uur = 1.440 uur. Als slechts 60% factureerbaar is, komt dat neer op 864 uur.
Tel daar de overheadkosten en belastingen bij op (bijv. +30%).
Basistarief = Beoogd inkomen × 1,3 ÷ Factureerbare uren.
Voorbeeld: $150.000 × 1,3 = $195.000 ÷ 864 = 226 dollar per uur.
Rond het bedrag af naar een mooi getal, zoals $225 of $250.
Voor vaste tarieven vermenigvuldig je het geschatte aantal uren met je uurtarief en tel je daar een kleine marge bij op. Een sessie van 90 minuten met 50 minuten voorbereiding en nabespreking komt neer op 2,3 uur à $225 per uur → ongeveer $520. Bepaal de prijs voor het gemak op $495 of $550.
Schrijf een eenvoudig betalings- en reserveringsbeleid
Je beleid beschermt je tijd en stelt duidelijk wat er van je verwacht wordt. Zet het op je website en op je Boekingspagina's, zodat klanten het kunnen lezen voordat ze betalen.
Wat moet je erin zetten?
Betalingsvoorwaarden: Bij het boeken moet je het volledige bedrag of een aanbetaling doen
Annuleringsperiode: bijv. tot 24 uur voor aanvang
Beleid bij niet opkomen dagen: Gemiste sessies worden volledig in rekening gebracht
Verplaatsing: Eén wijziging per boeking
Als je te laat komt: De sessies eindigen op het geplande tijdstip
Belastingen en valuta: Geef duidelijk aan wat er wel en niet is inbegrepen en welke valuta er wordt gebruikt
Terugbetalingen: Bepaal wanneer betalingen kunnen worden terugbetaald
Voorbeeldbeleid dat je kunt aanpassen
Betaling: Je moet het volledige bedrag bij het boeken betalen via een beveiligde betaalpagina.
Annulering: Je kunt tot 24 uur voor aanvang annuleren of een nieuwe afspraak maken.
Niet opkomen dagen: Gemiste sessies worden volledig in rekening gebracht.
Als je te laat komt: ik wacht maximaal 10 minuten; de sessie eindigt wel gewoon op het geplande tijdstip.
Belastingen: De prijzen zijn inclusief de geldende belastingen en worden weergegeven in USD.
Houd het kort, consistent en goed zichtbaar op alle boekingslinks.
Stel Doodle zo in dat de betaling wordt geïnd zodra klanten boeken
Je kunt Doodle binnen een paar minuten instellen om tarieven te publiceren en betalingen automatisch te innen.
Stap 1: Koppel je agenda
Koppel Google Calendar, Outlook of Apple Calendar
Kies de agenda’s waar Doodle op moet controleren op conflicten
Stel je werktijden en tijdzone in
Zo blijft je beschikbaarheid up-to-date en voorkom je dubbele boekingen.
Stap 2: Maak je Boekingspagina aan
Voeg vergadertypes toe (bijv. kennismakingsgesprek 20 min, strategiesessie 90 min)
Stel buffers in voor en na sessies
Beperk het aantal dagelijkse sessies om je concentratietijd te behouden
Voeg vragen toe over doelen of links
Met Doodle Pro kun je je logo en kleuren toevoegen. Je kunt ook door AI gegenereerde vergaderbeschrijvingen gebruiken om alles sneller in te stellen.
Stap 3: Koppel Stripe en stel de prijzen in
Koppel je Stripe-account
Kies een valuta per vergadertype
Bepaal je prijs of aanbetaling
Kies bij het boeken voor volledige of gedeeltelijke betaling
Let er bij aanbetalingen op hoe en wanneer je het resterende bedrag ontvangt (bijv. 50% vooraf, 50% na afloop van de sessie).
Stap 4: Herinneringen en boekingsregels toevoegen
Schakel automatische e-mailherinneringen in
Stel boekingsdeadlines in (bijv. geen boekingen voor dezelfde dag na 15.00 uur)
Stel een minimale opzegtermijn vast (bijv. 12–24 uur)
Laat je annuleringsvoorwaarden zien
Doodle voegt automatisch je videolinks voor Zoom, Google Meet, Webex of Teams toe aan de agenda-uitnodiging.
Stap 5: Gebruik de verhouding 1:1 voor beperkte of premium-plaatsen
Bied vaste tijdvakken aan voor VIP-sessies, lanceringen of audits. Klanten kiezen een tijdstip en betalen via Stripe — zonder heen-en-weer-gepraat.
Maak pakketten en sessietypes die klanten begrijpen
Duidelijkheid verkoopt. Gebruik duidelijke namen en eenvoudige pakketten, zodat klanten met vertrouwen een keuze kunnen maken.
Zet drie kernaanbiedingen op
Voorgerecht: Een consult van 60 minuten met schriftelijke aantekeningen — voor snelle resultaten.
Kern: Een strategiesessie van 90 minuten met een actieplan van één pagina.
Premium: Vier sessies van 60 minuten, verspreid over zes weken, inclusief ondersteuning via e-mail.
Elk item moet een duidelijke prijs en beschrijving hebben op je Doodle-boekingspagina.
Maak bewust gebruik van kennismakingsgesprekken
Bied korte kennismakingsgesprekken aan (15–20 minuten) om potentiële klanten te screenen — niet om gratis advies te geven. Voeg verplichte vragen (bijv. budget, doelen) toe aan het boekingsformulier.
Omgaan met tijdzones en reizen
Als je wereldwijd reist of werkt, stel dan tijdzones en boekingstermijnen in. Voor werk op locatie kun je een speciaal vergadertype aanmaken met locatievelden en een hoger tarief om rekening te houden met reistijd.
Praktische tips om no-shows en te late betalingen te verminderen
Vraag om betaling bij het boeken
Bied alleen aanbetalingen aan voor pakketten met meerdere sessies
Stuur 24 uur voor vergaderingen een herinnering
Voeg links voor het verzetten van afspraken toe aan bevestigingen
Zorg voor een buffer van 15 tot 30 minuten tussen de gesprekken
Schakel boekingen voor dezelfde dag uit voor sessies die veel voorbereiding vergen
Gebruik intakevragen om voorbereidingstijd te besparen
Automatiseer de gegevensstroom met Zapier
Bij Doodle zitten herinneringen en aanmeldingsdeadlines al ingebouwd. Je kunt zelfs tot wel 1.000 deelnemers rechtstreeks uitnodigen voor groepssessies of workshops.
Veelgemaakte fouten die je moet vermijden
Te laag prijzen omdat je de voorbereidings- of nabewerkingstijd vergeet
Inconsistente tarieven vermelden
Factureren na afloop van het gesprek in plaats van bij de boeking
Ontbrekende of onduidelijke reikwijdte in sessiebeschrijvingen
Geen zichtbare annuleringsvoorwaarden
Achter elkaar geplande vergaderingen zonder pauzes
Belastingen of valuta's negeren
Onbeperkte kortingen aanbieden
Los dit op met één centrale bron van waarheid: je Doodle-boekingspagina.
Hulpmiddelen en oplossingen die consultants helpen
Boekingspagina + Stripe: Incasseer de betaling bij de boeking.
1-op-1-afspraken: Bied vaste tijdvakken aan voor VIP-sessies.
Kalenderkoppelingen: Toon alleen de beschikbare tijden uit alle agenda’s.
Videolinks: Maak automatisch links aan voor Zoom, Meet, Webex of Teams.
Merkopmaak op maat: Voeg je logo en merkkleuren toe.
AI-beschrijvingen: Maak verzorgde sessiebeschrijvingen.
Let op en beperkingen: Zorg automatisch voor minder no-shows.
Groepspolls: Zoek vergadermomenten voor maximaal 1.000 deelnemers.
Inschrijflijsten: Organiseer trainingen of workshops.
Zapier-integraties: Stuur de boekingsgegevens naar je CRM of naar je spreadsheets.
Privacy en veiligheid: Beveiliging op bedrijfsniveau voor klantgegevens.
Voorbeelden van consultants uit de praktijk
Marketingadviseur: betaalde strategiesessies
Tara biedt een kennismakingsgesprek van 20 minuten en een strategiesessie van 90 minuten aan.
Tarief: $225 per uur → $495 per sessie
Betaling: Volledige betaling via Stripe bij het boeken
Regeling: 20 minuten speling en 24 uur van tevoren melden
Tools: Zoom + herinneringen
Resultaat: Minder afzeggingen, vooruitbetaling, makkelijk om te boeken.
IT-beveiligingsadviseur: vaste opdrachten en spoedopdrachten
Andre helpt kleine IT-teams, zowel via vaste contracten als via ad-hocopdrachten.
Retainers: Boekingspagina voor privéboekingen (geen betaling; maandelijkse factuur)
Spoedopdrachten: $500 per uur, met een aanbetaling van 50% voor nieuwe klanten
Maximaal: twee spoedafspraken per dag
Resultaat: Duidelijke afspraken en betaalde reserveringen voordat er tijd wordt gereserveerd.
Loopbaanadviseur: groepsbijeenkomsten en vervolgafspraken
Maya organiseert elke maand een workshop voor werkzoekenden en geeft individuele begeleiding.
Gebruikt een Inschrijflijst voor 20 plaatsen, verbergt de gegevens van de deelnemers
Stuurt groepspolls naar partners om data te kiezen
Vervolgafspraken: $175 via de Boekingspagina + Stripe
Resultaat: Eenvoudig werkplaatsbeheer en automatische herinneringen na betaling.
Je prijzen bepalen en aanpassen
Tarieven staan niet voor altijd vast. Gebruik gegevens om ze in de loop van de tijd bij te sturen.
Houd de conversiepercentages van boekingen bij
Houd niet-opdaagsters en last-minute wijzigingen in de gaten
Verhoog de prijzen voor sessies waar veel vraag naar is
Aanbiedingen met weinig vraag intrekken
Pas de duur of de prijs van de sessie aan
Bekijk het elk kwartaal en werk het bij in Doodle
Wijzigingen worden meteen doorgevoerd bij nieuwe boekingen — je hoeft niets opnieuw te doen.
Belangrijkste punten
Kies voor eenvoudige, transparante prijsmodellen
Stel een duidelijk betalingsbeleid op en maak het bekend
Gebruik Doodle + Stripe om betalingen automatisch te innen
Voeg herinneringen, limieten en buffers toe om je tijd te beschermen
Bekijk regelmatig de tarieven en het beleid
Ga aan de slag met een betere planning
Je hebt geen ingewikkelde tech-oplossing nodig om tarieven vast te stellen en betalingen te innen. Met Doodle kun je je agenda koppelen, je sessietypes toevoegen en Stripe koppelen om direct betalingen te innen. Klanten kiezen een moment dat hen uitkomt, betalen veilig en krijgen de uitnodiging – terwijl je agenda en je cashflow altijd synchroon blijven lopen.
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